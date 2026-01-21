Tatăl unei foste ispite de la Insula Iubirii a ajuns la Terapie Intensivă! Este în stare critică: ”Să mă aștept la ce este mai rău”

18:10

Cristina Pucean nu se mai ferește! Dansatoarea a postat un nou cadou, la câteva zile de la o altă supriză primită. Bruneta fie nu mai vrea să audă de Bogdan de la Ploiești, fie vrea să îi facă în ciudă manelistului, cert este că nu duce lipsă de răsfăț. Iată ce a primit de această dată!