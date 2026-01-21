Ce spune șeful DNA despre asaltul asupra justiției: „Nu suntem naivi. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile”
Gândul, 21 ianuarie 2026 23:50
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat în cadrul unui interviu pentru Antena 3 că a existat o coordonare a atacurilor la adresa sa din exteriorul sistemului judiciar. De asemenea, șeful DNA spune că discuțiile despre reforme trebuie să se bazeze pe argumente solide, nu pe presiune publică sau atacuri mediatice. Marius Voineag […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
23:50
Ce spune șeful DNA despre asaltul asupra justiției: „Nu suntem naivi. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile” # Gândul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat în cadrul unui interviu pentru Antena 3 că a existat o coordonare a atacurilor la adresa sa din exteriorul sistemului judiciar. De asemenea, șeful DNA spune că discuțiile despre reforme trebuie să se bazeze pe argumente solide, nu pe presiune publică sau atacuri mediatice. Marius Voineag […]
Acum o oră
23:40
Adrian Severin: „Americanii vor acum să elibereze de Europa, iar europenii vor să se elibereze de ocupația americană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum americanii vor să se elibereze de Europa, dar și invers. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Sunt absolut de acord că asistăm la o încheiere amânată a Războiului […]
23:30
Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico # Gândul
Vila în care actorul de Oscar Gene Hackman a locuit mulți ani și unde a murit în urmă cu mai puțin de un an, alături de soția sa, Betsy Arakawa, este de vânzare pentru 6,25 milioane de dolari (5,33 milioane euro). Potrivit Corriere della Sera, proprietatea din Santa Fe, New Mexico este un complex vast […]
23:20
Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele # Gândul
O femeie a ajuns de urgență la ATI unde a petrecut patru zile în comă după ce a contractat o boală mortală în vacanță. Juliet Leith, în vârstă de 58 de ani, a așteptat cu sufletul la gură călătoria vieții sale în Gran Canaria alături de sora ei, Maureen. Ea a rezervat vacanța prin intermediul […]
Acum 2 ore
23:10
Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de miercuri, 21 ianuarie 2026, publicistul Ion Cristoiu și fostul diplomat Adrian Severin au dezbătut evenimentele de la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind rolul dominant al Statelor Unite și slăbiciunea Europei. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin a insistat asupra unei observații esențiale: la Davos, […]
23:00
Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem o bază solidă pentru relansare în acest an” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a venit cu vești bune pentru români. Acesta a anunțat că în lunile următoare se vor simți efectele măsurilor de deficit bugetar, el a menționat că România are, în prezent, o bază solidă pentru relansare anul acesta, fără a mai crește taxele. Premierul a postat un mesaj pe Facebook prin care anunță […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre alegerea lui Nicușor Dan de a nu participa la evenimentul Davos 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Publicul ăla plătește bilete și plătește participarea cu bani grei. Nu […]
22:20
Donald Trump a schimbat abordarea față de Groenlanda și nu mai impune tarife europenilor. SUA și NATO vor crea un acord pentru insula arctică # Gândul
În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Doanld Trump a avut o întâlnire bilaterală cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a vizat în principal detensionarea relațiilor transatlantice. După această întâlnire, președintele american a anunțat stabilirea unui „cadru pentru viitorul acord” privind Groenlanda și regiunea arctică. Trump renunță la războiul comercial cu aliații […]
22:20
Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren” # Gândul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a răspuns, în cadrul unei intervenții pentru Antena 3, la acuzațiile din partea fostului procuror-șef al DNA, Crin Bologa. Actualul procuror-șef spune că „ducându-te în peluză e foarte greu să vezi mingea din teren”. „E o chestiune care cred că cel mai bine ar fi să-l intrebati. În […]
22:20
Sprijinul financiar din partea familiei reprezintă pentru mulți români o ancoră de salvare, care nu necesită o justificare suplimentară. Sumele sunt împrumutate temporar, de obicei până la salariu și poate justifica avansul unei locuințe sau diverse contribuții, iar adesea sunt tratate ca simple ajutoare. În practică, aceste transferuri pot ridica semne de întrebare autorităților fiscale, […]
Acum 4 ore
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 22 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Bucureștenii se vor încălzi la container. Care este planul de avarie al primarului Ciucu pentru Capitală # Gândul
Primăria Capitalei vrea să pună în practică o soluție de avarie pentru a asigura apă caldă și căldură în zonele cu probleme din București. Primarul Ciucu promite că va monta echipamente modulare pe gaz, care vor ridica temperatura agentului termic la nivelul optim. Vor fi cumpărate 24 de echipamente, care cel mai probabil vor funcționa […]
21:30
Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei # Gândul
Guvernul Viktor Orban a anunțat miercuri un pachet de sprijin de 100 miliarde de forinți (circa 304 milioane de dolari) pentru industria restaurantelor. Premierul maghiar a luat această decizie pe fondul dificultăților economice și în contextul apropierii alegerilor vitale din luna aprilie, scrie Reuters. Viktor Orban, al cărui partid de dreapta Fidesz a rămas în […]
21:30
Nutriționistul dr Virgiliu Stroescu: Mămăliga poate fi „cea mai mare otravă” în combinație cu alte alimente # Gândul
Mămăliga noastră cea de toate zilele este pe drept cuvânt unul din cele mai sănătoase alimente tradiționale. Dar în anumite combinații nefericite poate deveni o bombă nutrițională, consideră medicul Virgiliu Stroescu, specialist cu peste 20 de ani de experiență în endocrinologie și nutriție. Acesta atrage atenția asupra efectelor pe care acest preparat le poate avea […]
21:20
Guvernul a anunțat principalele teme de pe agenda ședinței din 22 ianuarie 2026. Bugetarii, pe lista de discuții # Gândul
Guvernul României a anunțat care vor fi subiectele de pe agenda ședinței din data de 22 ianuarie 2026. Pe listă sunt amintiți și bugetarii, mai exact, un proiect de lege privind unele măsuri care le pot fi aplicate. Printre subiecte se numără și modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului care […]
21:00
Virusuri „antrenate în spațiu” să ucidă bacterii pe Pământ. Primele exemplare ale experimentului științific de pe Stația Spațială au revenit pe Terra # Gândul
Bacteriile și virusurile care le infectează, numite bacteriofage, sunt într-o cursă strânsă de evoluție, în care încearcă să dezvolte noi metode de protecție sau de atac, pubică Live Science. Pe măsură ce bacteriile și virusurile se „luptă” pentru supraviețuire, unele bacterii au evoluat pentru a se proteja mai bine. În același timp, virusurile au dezvoltat […]
21:00
Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială”. „Pot exista propuneri bune, chiar dacă nu le-ai gândit cu propriul cap” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, în cadrul unei intervenții pentru Antena 3, ce i-ar reproșa premierului Ilie Bolojan. Oficialul a criticat infelxibilitatea proverbială a premierului și faptul că nu ține cont de propunerile celorlalți membrii din Guvern, chiar dacă acestea sunt valide. De asemenea, Grindeanu a mai spus că actualului prim-ministru nu îi […]
21:00
NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming # Gândul
NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming. NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori După ce a anunțat că va scumpi iarăși abonamentele, Netflix ar putea trece printr-un „refresh” care va schimba experiența abonaților. Netflix se va concentra pe noi tipuri […]
20:50
Pe vremuri, lunile anului aveau denumiri populare în funcție de activitatea specifică sau de ocupațiile oamenilor. Însă nu toată lumea știe proveniența lor. În tradiția românească, fiecare lună a anului purta o denumire și avea o semnificație aparte. Aceste nume sugerau o activitate din viața oamenilor sau desemnau o tradiție, potrivit ProTv. Ce semnifică denumirea […]
20:40
„Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula # Gândul
Guvernul Groenlandei a publicat, pe 21 ianuarie, o broșură intitulată „Pregătiți pentru crize – fiți pregătiți pentru cinci zile”, ca răspuns la tensiunile politice crescute și la amenințările de anexare din partea administrației lui Donald Trump. Broșura conține o serie de sfaturi simple și practice despre cum gospodăriile de pe insulă se pot pregăti pentru […]
20:30
Școală care își produce singură energia, în sectorul condus de Daniel Băluță: ”Construim, de la zero, o clădire nouă, la standarde moderne” # Gândul
Daniel Băluță a început modernizarea unei școli din cartierul Tineretului. Edilul sectorului 4 a publica un videoclip în care arată ce noutăți au adus pe șantierul școlar. Noutăți în sectorul 4, primarul Daniel Băluță consolidează și modernizează o școală care ar urma să aibă 22 de săli de clasă și 5 laboratoare. Potrivit informațiilor furnizate […]
20:20
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-o intervenție pentru Antena 3, că România nu își permite să refuze inivitația la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. De asemenea, Grindeanu spune că perioada de analiză de către președintele Nicușor Dan a invitației este bună, dar subliniază că aceasta nu trebuie să dureze foarte mult. Sorin […]
20:20
Cafeaua la nisip este incomparabilă cu orice altă rețetă inventată în ultima mie de ani. Nimic nu egalează savoarea sa. Expresorul sau filtrul sunt doar tehnologie. Deși poate părea vrăjitorie, cafeau la nisip cere doar timp, reverie și un pic de atenție. Nu este licoarea care să te pună pe picioare înainte de a pleca […]
Acum 6 ore
20:00
Ce spun specialiștii despre șansele ca Novak Djokovic să CUCEREASCĂ Australian Open. „Nu joacă dacă nu crede că poate câștiga” # Gândul
Experții au vorbit despre șansele lui Novak Djokovic la titlul de Grand Slam cu numărul 25 din carieră, după victoria cu numărul 100 de la Australian Open. Sârbul a câștigat în primul tur cu Pedro Martinez, scor 6-3, 6-2, 6-2, și în turul doi joacă împotriva italianului Francesco Maestrelli. Australian Open 2026, primul turneu de […]
19:50
Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, la Antena 3, că președintele Nicușor Dan a fost încântat de invitația lui Trump cu privire la apartenența României la Consiliul pentru Pace. Oana Țoiu a vorbit despre reacția președintelui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump adresată României de a face parte din Consiliul pentru Pace. Liderul […]
19:50
Nemulțumiri în PSD după consultările de la Guvern: „Bolojan n-a venit cu o viziune”. Ce mesaj le-a transmis premierul celor prezenți # Gândul
Miercuri a avut loc prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale. La discuții a participat Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru, și premierul Ilie Bolojan. După întâlnirea cu […]
19:40
Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, după legea intrată în vigoare în 2026. Precizările MAE # Gândul
Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, dupa legea intrată în vigoare în 2026. Ministerul Afacerilor Externe face precizări și informează că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea cetățeniei ucrainene. Astfel, în cursul ultimilor trei ani, legislația ucraineană cu privire la cetățenie a suferit mai multe amendamente, menite să ușureze obținerea cetățeniei ucrainene, fără a renunța la […]
19:30
Oana Țoiu neagă că i-a adresat un mesaj lui Donald Trump: „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară” # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu a comentat la Antena 3 mesajul pe care l-a transmis, după ce Donald Trump a vorbit în termeni critici despre ajutorul acordat de statele membre NATO Statelor Unite. „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară. Informații care sunt de la sine înțelese nu sunt înțelese […]
19:20
Este scandal în familia Beckham. Fiul lui David și al Victoriei lansează acuzații dure la adresa părinților # Gândul
Fiul lui David și Victoria Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, a făcut o declarație prin care a spus că nu dorește să se mai împace cu părinții săi, ba chiar i-a acuzat că îl „atacă” pe el și pe soția lui în presă. Luni, fiul cel mare al lui Beckham a postat pe Instagram acuzații explozive, unilaterale, […]
19:00
Au transformat un garaj prăfuit într-o casă de vis. Cum arată „bijuteria” după renovarea spectaculoasă # Gândul
Un cuplu din Marea Britanie, care a cumpărat clădirile unei vechi reprezentanțe Land Rover, a transformat un garaj într-o casă de vis. Niamh Coop și soțul ei, Brandon, au lucrat zi-noapte pentru a renova garajul lăsat de izbeliște timp de zece ani, scrie thesun.co.uk. A fost vorba de renovarea „celei mai urâte case pe care […]
19:00
Cum s-a schimbat industria produselor din care din România în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat # Gândul
Profiturile industriei produselor din carne au crescut de 8 ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile nete cumulate s-au triplat, iar numărul de angajați a crescut cu 24%, arată o analiză realizată de Termene.ro. În 2024 peste 1.100 de companii au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 28 mld. lei, un […]
18:50
Fostul capitan al Rapidului a provocat un accident de mașină, după ce s-a urcat beat la volan. A fost încătușat de Poliție # Gândul
Fotbalistul Nicolae Stanciu, care a evoluat ca fundaș la Rapid, a fost implicat într-un accident rutier, miercuri 21 ianurie, în jurul orei 14:00, în zona Pipera din Capitală. Polițiștii l-au supus testării cu aparatul etilotest și a rezultat că Nicolae Stanciu consumase alcool. Fostul fundaș de la Rapid, Nicolae Stanciu, a intrat cu autoturismul personal […]
18:40
Actrița Tily Niculae, în vârstă de 40 de ani, a spus cum se simte după separarea de cel care i-a fost soț. Aceasta a vorbit și despre o eventuală nouă relație sentimentală. Tily Niculae este cunoscută publicului larg grației serialului ”La Bloc”, în care a jucat cu ani în urmă. În ceea ce pivește […]
18:30
Ploșnițele sunt foarte ușor de luat mai ales în călătorii, însă este foarte greu sa scapi de ele odată ce le-ai luat. Un expert a împărtășit cum poți verifica simplu înainte de a despacheta bagajele. Ianuarie se dovedește a fi o perioadă favorabilă pentru escapade, milioane de oameni plecând pentru pauze prelungite de sărbători sau […]
18:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 8 ore
18:10
Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale # Gândul
Miercuri a avut loc prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale. În urma discuțiilor, s-a conturat o susținere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de […]
18:10
Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus # Gândul
Vladimir Putin a primit un nou proiect de pace la începutul lunii ianuarie, convenit între Ucraina și partenerii săi europeni, anunță Bloomberg. Acesta a fost transmis în mod neoficial prin intermediul asistentului președintelui rus, Kirill Dmitriev, pentru a fi analizat înainte de întâlnirea oficială cu emisarii americani. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova Emisarii […]
18:10
Marca europeană de mașini ieftine Dacia a anunțat că lucrează la o nouă mașină mică, cu motoare pe benzină și hibride. Producătorul auto românesc Dacia lucrează la o nouă mașină compactă, care va fi dezvăluită în următoarele săptămâni. Marca – care produce Duster, vândut în Australia sub denumirea de Renault – a dezvăluit că mașina […]
18:00
Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO” # Gândul
Oana Țoiu a reacționat public după discursul președintelui Donald Trump de la Davos, în care acesta a pus sub semnul întrebării dacă Europa ar răspunde unui apel al Statelor Unite în momente de criză. Țoiu a subliniat că România a răspuns apelului SUA chiar înainte de a deveni membră NATO. Potrivit acesteia, autoritățile române au […]
18:00
Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?” # Gândul
Președintele american Donald Trump a ironizat, miercuri, alegerea omologului său francez de a purta ochelari de soare, în timpul discursului pe care Emmanuel Macron l-a ținut cu o zi în urmă la Davos, din cauza unei probleme de sănătate la ochi. Vorbind la Forumul Economic de la Davos, președintele SUA a afirmat că atunci când […]
18:00
Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro # Gândul
Astăzi are loc primul termen din procesul Pfizer/BioNTech împotriva României, după ce în 2023, compania a dat în judecată țara noastră, cerându-ne să acceptăm încă 29 de milioane de vaccinuri, pe care am plătit peste 564 de milioane de euro. Începe procesul companiei Pfizer contra României Potrivit Libertatea, în 2023, România a refuzat să mai […]
17:40
George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA” # Gândul
George Simion se află în Statele Unite, zilele acestea, unde a fost surprins în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei cu drapelul Statelor Unite, la un eveniment organizat de republicani la Trump Kennedy Art Center, din Washington. Liderul AUR a fost invitat la celebrarea unui an de mandat al președintelui Donald Trump, moment […]
17:30
Trucuri pentru a identifica un deepfake. Cum poți detecta și preveni fraudele generate cu inteligența artificială # Gândul
Tinerii detectează în 80% din cazuri conținutul generat de inteligența artificială, în timp ce cei peste 65 de ani răspund corect doar pe jumătate. Astfel, un ghid vine în ajutorul tuturor pentru a depista simplu deepfake, publică el Pais. Rezultatele unui studiu arată că, în timp ce cei sub 29 de ani detectează opt din […]
17:30
Materialele potrivite fac diferența între o casă caldă, fără curenți de aer, și o locuință în care pierderile de căldură cresc facturile și reduc confortul. O izolație bine făcută începe cu planificare și continuă cu alegerea corectă a produselor, în funcție de tipul de perete, acoperiș și podea. Înainte de a cumpăra, analizează ce zone […]
17:30
Baia este una dintre încăperile care pot deveni dificile pentru seniori. Podelele umede, spațiile înguste și mișcările repetitive cresc riscul de alunecare și oboseală. Odată cu înaintarea în vârstă, chiar și activități simple, precum intrarea în cadă sau ridicarea de pe vasul de toaletă, pot deveni solicitante. Aceste dispozitive ajutătoare pentru baie sunt create tocmai […]
17:30
UE suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA pe termen nelimitat din cauza amenințărilor lui Trump privind Groenlanda # Gândul
Parlamentul Uniunii Europene a înghețat ratificarea acordului comercial cu Statele Unite după amenințările venite din partea lui Donald Trump de a impune taxe vamale asupra țărilor care nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către Statele Unite, anunță Le Monde. Prin amânarea ratificării, parlamentarii europeni își semnalează nemulțumirea în timp ce blocul comunitar dezbate […]
17:30
Ozana Barabancea, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit câte kilograme are în prezent, după ce a slăbit foarte mult. ”Mă simt frumoasă și încrezătoare”, a spus artista. Ozana Barabancea a slăbit foarte mult și afișează în prezent o siluetă de invidiat. Artista a dezvăluit, pentru revista Viva, câte kilograme are, mărturisind că poate […]
17:20
Într-un mediu profesional tot mai dinamic, spațiile office influențează în mod direct eficiența, confortul și starea de bine a angajaților. Un birou bine gândit înseamnă mai mult decât un design modern, ci o sumă de soluții practice care sprijină performanța, favorizează colaborarea și susțin concentrarea. Amenajarea corectă a spațiului de lucru pornește de la înțelegerea […]
17:10
Economistul Cristian Socol arată că reducerea deficitului s-a făcut prin scăderea investițiilor. Gândul a semnalat de asemenea anomalia în urmă cu trei săptămâni # Gândul
Economistul Cristian Socol avertizează prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că reducerea deficitului bugetar din 2025 față de 2024 a fost obținută prin scăderea investițiilor programate decât prin creșterea eficienței. Anomalia observată de specialist a fost semnalată de Gândul în urmă cu trei săptămâni. Deficitul bugetar a scăzut, la 11 luni din 2025, […]
17:10
Pactul păgubos din jurul Mercosur. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache din cadrul ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat, analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat mizele din spatele scandalului provocat de acordul Mercosur în România. Voturile țării noastre au înclinat decisiv balanța în favoarea adoptării acordului, deși PSD și opoziția au acuzat imediat că miniștrii USR care l-au semnat […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.