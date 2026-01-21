EXCLUSIV FOTO Apartamente cu piscină în bloc. Familia Iacob, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de locuințe din Popești-Leordeni, pregătește un nou proiect rezidențial
Profit.ro, 22 ianuarie 2026 00:20
Familia Iacob, reprezentantă de Claudia Iacob, proprietara dezvoltatorului imobiliar Sky Garden Residence, a inițiat demersurile urbanistice pentru construcția unui nou ansamblu rezidențial, cu 240 de apartamente, în zona complexului Confort City, dezvoltat de familia Negoiță în Popești-Leordeni, potrivit informațiilor Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Investiție de amploare în România pentru tren de mare viteză. Aproape 800 kilometri, cu linii noi și viteze de 250 km/h. Costuri de miliarde euro # Profit.ro
România pregătește o cale ferată de mare viteză cu o lungime de aproape 800 kilometri, care va costa estimativ 15 miliarde euro, conform datelor studiului de oportunitate, recent finalizat și analizat de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ România discută cu proprietarul Lidl și Kaufland și cu un colos american pentru digitalizarea administrației publice # Profit.ro
România poartă discuții pentru proiecte de digitalizare a administrației publice cu jucători majori din Germania și Statele Unite, cele mai mari economii din UE, respectiv din lume, într-un moment de resetare dramatică a relațiilor dintre Europa și America, relevă date analizate de Profit.ro.
Tranzacție surpriză: Companie din România cu peste 300 șoferi, preluată de un antreprenor danez. Acuzații anterioare de exploatare de angajați, ferm negate și cu verdict nevinovat # Profit.ro
Omul de afaceri danez Karsten Beier, cu business-uri în domeniul transporturilor și logisticii și acuzat în urmă cu câțiva ani de exploatarea muncitorilor străini și trafic de persoane, acuzații ferm respinse de acesta, a preluat EU Trucking Service, companie românească de transport internațional de mărfuri cu o flotă de peste 300 de șoferi și afaceri de peste 32 de milioane de euro, relevă date analizate de Profit.ro.
SURPRIZĂ Gaze ieftine pentru populație după eliminarea plafonării - Gazele rămase în depozitele românești la primăvară ar urma să fie vândute populației la prețul plafonat din prezent # Profit.ro
Cantitățile de gaze naturale care vor rămâne în depozitele românești de înmagazinare subterană după trecerea iernii, aflate în proprietatea furnizorilor de profil și cumpărate anul trecut de aceștia de la producătorii interni la preț reglementat de 120 lei/MWh, pentru aprovizionarea clienților casnici în sezonul rece aflat în curs, ar urma să fie vândute de către furnizori, de la 1 aprilie 2026, tot populației și la același preț final reglementat din prezent, de 0,31 lei/kWh.
Val de muncitori străini în București. Vin din Nepal, Turcia, Sri Lanka, dar și din Italia, Suedia și Franța. România va controla mai strict muncitorii străini DOCUMENT # Profit.ro
Aproape 7% din populația Bucureștiului a ajuns astăzi să fie reprezentată de străini.
Bursa americană explodează după ce Trump a făcut un pas înapoi cu taxele, invocând ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda și regiunea arctică # Profit.ro
Bursa americană a explodat după ce președintele Donald Trump a anunțat că renunță la noile tarife pentru statele europene, invocând ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda și regiunea arctică.
VIDEO Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron cuceresc internetul. Trump ironic: „Ce naiba s-a întâmplat?”. Acțiunile producătorului listate la Milano au crescut # Profit.ro
Ochelarii de soare de aviator cu care a apărut în ultimele zile președintele francez, Emmanuel Macron, au atras atenția.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace.
ULTIMA ORĂ Trump - pas înapoi cu taxele prin care amenința 8 țări până la vânzarea totală a Groenlandei # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că nu va mai aplica taxele vamale cu care amenințase 8 state europene care se opun preluării Groenlandei de către Statele Unite.
Succesul remarcabil al Tesla în Europa, în urma căruia a deținut atât titlul de cea mai vândută marcă electrică, dar și pe cel de cea mai vândută mașină electrică, prin Model Y, pare să se fi încheiat pentru moment. Statisticile arată că poziția a fost preluată de VW.
FOTO Premieră în România și un strigăt cu teamă de faliment: Primele avioane IAR-99 SM (Șoim) din cele modernizate la Avioane Craiova au început să efectueze testele în zbor, pas esențial înainte de a le livra Armatei # Profit.ro
Primele avioane IAR-99 SM (Șoim) din cele modernizate la acest standard la Avioane Craiova au început să efectueze testele în zbor pentru omologare.
Viena va închide în acest an porțile mai multor muzee dedicate compozitorilor celebri.
Indicele BET al bursei românești este la a 3-a sesiune consecutivă de corecții, ceea ce a condus la conturarea unei formațiuni tehnice care, de regulă, anunță o secvență negativă mai amplă.
Europa lovește în timpul declarațiilor lui Trump de la Davos: acordul comercial cu SUA, trântit în Parlament. Americanii: stați puțin, respirați adânc, nu ripostați! # Profit.ro
Parlamentul European a suspendat aprobarea unui acord comercial important cu Statele Unite, convenit în iulie, în semn de protest față de cererea președintelui Donald Trump ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei.
ULTIMA ORĂ Limitarea pensiei-salariu la stat. Bugetarii care au și pensii vor rămâne angajați doar dacă își scad pensia cu 85%. Transferurile și detașările bugetarilor, oprite imediat - proiect pe masa Guvernului # Profit.ro
Toți bugetarii care sunt și pensionari pot rămâne angajați la stat dar numai dacă acceptă să își reducă pensia cu 85%.
Retailerul german Kaufland anunță în România noul Kaufland Card XTRA, prin care pot fi colectate puncte pentru schimbare în produse la un preț 0,01 lei/bucată.
Scandal și huiduieli la dineu Davos: Președinta BCE a ieșit din sală exasperată de discursul secretarului american al comerțului. Oficialul SUA a fost huiduit, gazda a încheiat evenimentul înainte de desert # Profit.ro
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial chiar în timpul unui discurs extrem de critic la adresa Europei susținut de secretarul american al comerțului, Howard Lutnick.
“Dezastru economic pentru consumatori”- Șeful celei mai mari bănci din SUA avertizează: Plafonarea ratelor la cardurile de credit ar duce la un “dezastru economic” # Profit.ro
Jamie Dimon, directorul general al gigantului bancar american JPMorgan Chase, a avertizat că plafonarea cu 10% a ratelor dobânzilor la cardurile de credit, propusă de administrația Trump, ar duce la un “dezastru economic”, lăsând consumatorii obișnuiți fără acces la credite cruciale.
Anul a debutat cu o majorare semnificativă a impozitelor și taxelor locale pe clădiri și terenuri. Din 2027 se va trece la impozitarea la valoarea de piață a proprietăților.
VW Group desființează funcțiile de conducere ale mărcilor pentru a reduce costurile și comasează consiliile de administrație # Profit.ro
Mai multe posturi de top management din cadrul diviziei de mărci de volum ale VW Group vor fi desființate, responsabilitatea acestora urmând să fie una comună. Compania speră să facă economii de miliarde de euro.
Marca Bugatti, specializată în automobile hyper-sport, a publicat primele imagini cu un nou exemplar unicat.
Prima apariție publică a echipei de Formula 1 a mărcii Audi a adus în premieră și monopostul care se va alinia din acest an la startul celei mai celebre competiții auto din lume.
Alerte pentru șofer dacă poate adormi la volan. Comenzi deschise în România de Renault pentru noua motorizare GPL de pe Captur # Profit.ro
Noul Renault Captur echipat cu motorul Eco-G 120, cu GPL, poate fi comandat în România începând din acest moment, la prețuri cu circa 2.000 de euro peste cele ale lui Duster echipat cu motorul similar.
Nu știi bine germană? Ai mai puțină vacanță vara! Lege drastică votată la Viena, parte din politica de integrare # Profit.ro
Copiii din Austria fără cunoștințe suficient de solide de limba germană vor avea o vacanță de vară mai scurtă.
ULTIMA ORĂ Bagaj de cabină gratuit inclusiv la low-cost. 3 ore rămâne pragul de întârziere a unui zbor cu despăgubire de 300-600 de euro # Profit.ro
Parlamentul European anunță oficial că sprijină drepturile pasagerilor aerieni prin menținerea la 3 ore a pragului de întârziere a unui zbor și a compensației aferente la nivelul actual, de 300-600 de euro.
Șepcile roșii cu inscripția „Make America Go Away” parodiază mișcarea MAGA condusă de președintele american.
Producătorul italian de super-caruri Lamborghini și-a depășit performanța din 2024 și a înregistrat un record de 10.747 de livrări de vehicule la nivel mondial în 2025.
Buget 2026: Guvernul ar putea lăsa integral impozitul pe venit primăriilor, dar ar putea reduce sumele pe care acestea le primesc din TVA # Profit.ro
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ar putea rămâne o sursă integrală de venit la bugetele autorităților locale, în timp ce sumele pe care le primesc acum primăriile de la bugetul statului în cadrul sistemului de echilibrare, din încasările la TVA, ar putea fi diminuate, pentru a reduce presiunea pe finanțele statului, a reieșit din discuțiile purtate la prima ședință a unui grup de lucru al coaliției înființat pentru a stabili împărțirea banilor.
Constructorul auto francez Renault, care deține și marca Dacia, planifică să închidă unitatea de vehicule electrice și software Ampere Holding, reintegrându-și activitățile în grup pentru a simplifica organizația, a reduce costurile și a accelera implementarea proiectelor viitoare, au declarat două surse apropiate situației.
Două containere încărcate cu 40 de tone de deșeuri au fost descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța.
SUA doresc „negocieri imediate” pentru a discuta achiziționarea Groenlandei, spune Trump.
Războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să înceteze, iar Vladimir Putin „dorește să încheie un acord”, a spus Donald Trump la Davos.
Bulgaria intră în consorțiu cu OMV Petrom. Vânzarea a 5% din proiectul offshore Han Asparuh către o companie deținută de guvernul bulgar # Profit.ro
Cea mai importantă companie de petrol și gaze din România, dar și din regiune, OMV Petrom, anunță că a vândut 5% din participația sa de 50% din proiectul de explorare al perimetrului offshore Han Asparuh din Bulgaria, la fel ca și partenerul său NewMed Energy Balkan Limited, către Bulgarian Energy Holding (BEH), deținută de statul bulgar.
Donald Trump susține un discurs la Davos, la Forumul Economic Mondial.
Într-un discurs la Forumul Economic de la Davos, Trump a spus că ”tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”.
Președintele american și-a început miercuri alocuțiunea la Forumul Econiomic Mondial (WEF) de la Davos cu o întârziere de opt minute.
În funcție de județ. perioada următoarei vacanțe școlare se va desfășura în trei intervale distincte.
Tentativă de sinucidere la metrou. Circulația trenurilor de metrou este la acest moment reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului - Eroii Revoluției și Tudor Arghezi - Piața Sudului.
Iranul ar fi „șters de pe hartă” dacă Teheranul i-ar orchestra asasinarea, ca răspuns la amenințările unui ofițer iranian de rang înalt, a spus Trump.
Autoritatea pentru concurență din Turcia a anunțat că biroul retailerului online Temu a fost percheziționat.
Invocând probleme majore de mobilitate, localități din nordul Bucureștiului cer ca metroul să ajungă și în Ilfov.
Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a explicat de ce s-a dus premierul Ilie Bolojan la Mugur Isărescu.
BNR anunță deja ce va fi cu prețurile în acest an. Efectul majorării TVA din vara anului trecut va fi depășit # Profit.ro
Rezultatele consolidării fiscale permit abordarea cu mai multă încredere a luptei împotriva inflației, cu sprijinul Guvernului, a explicat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.
Un nou aeroport este planificat să fie construit în România, în județul Bistrița-Năsăud.
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturi la întreținere prin aplicația E-bloc.ro.
Clarfon, jucătorul cu cea mai mare acoperire națională în domeniul comercializării aparatelor auditive și al serviciilor de protezare auditivă, anunță numirea Laviniei Ivas în funcția de CEO.
Retailer gigant a decis deja în România unde va deschide al doilea magazin, după cel pregătit în capitală. Recrutări lansate la Sibiu # Profit.ro
Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia, și care își pregătește intrarea în România, anunțată în urmă cu doi ani de Profit.ro, a lansat anunțuri de recrutare și în Sibiu, după cele din capitală.
Constantin Bogdan Matei a demisionat la finalul anului trecut de la șefia ANS, după ce DNA a luat atitudine față de raportul realizat de Curtea de Conturi, dar acum revine în funcție.
Circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului - Eroii Revoluției și Tudor Arghezi - Piața Sudului.
