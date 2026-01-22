ANALIZĂ Cum s-a topit electoratul PSD și PNL în doar un an. Cine sunt baronii locali care au pierdut sute de mii de voturi
Cotidianul de Hunedoara, 22 ianuarie 2026 06:10
4,34 milioane de voturi a obținut Alianța PSD-PNL la europarlamentare. Aproape un an mai târziu, pe 4 mai, ultimul candidat susținut de PSD și PNL, la care se adăuga și UDMR, reușea să ia doar 1,89 de milioane de voturi.
• • •
Acum 30 minute
06:10
ANALIZĂ Cum s-a topit electoratul PSD și PNL în doar un an. Cine sunt baronii locali care au pierdut sute de mii de voturi # Cotidianul de Hunedoara
4,34 milioane de voturi a obținut Alianța PSD-PNL la europarlamentare. Aproape un an mai târziu, pe 4 mai, ultimul candidat susținut de PSD și PNL, la care se adăuga și UDMR, reușea să ia doar 1,89 de milioane de voturi.
06:10
INTERVIU Vlad Voiculescu le răspunde celor care spun că Nicușor Dan și-a luat un consilier penal la Cotroceni – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, spune că are o relație „excelentă" cu șeful statului.
Acum 8 ore
23:00
Legea Malpraxisului există în România de peste două decenii, fiind întrodusă în Legea nr. 95/2006. Ministrul Sănătății susține că are nevoie de o schimbare a aspectelor legislative care vizează culpa medicală.
22:50
Grindeanu despre aderarea României la Consiliul de Pace al lui Trump: Spui da, fără rezerve # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la "Consiliul pentru Pace„ pe care Donald Trump dorește să-l înființeze.
22:40
Ochelarii de soare tip „Top Gun” ai lui Macron, subiect de glume pe internet # Cotidianul de Hunedoara
La Forumul Economic Mondial din Davos, președintele Franței, Emmanuel Macron a apărut purtând o pereche de ochelari de soare.
Acum 12 ore
22:00
Trump s-a răzgândit: Renunță la taxele pentru UE. Decizie și cu privire la Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Pe rețeaua socială Truth Social, Donald Trump a anunțat că va renunța la decizia privind taxele vamale impuse Uniunii Europene, începând cu 1 februarie 2026.
21:10
Pentru emulii lui din Europa de Vest, ultimele acțiuni ale lui Donald Trump au dus la distanțare
21:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat ideea potrivit căreia președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să fie prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos.
20:50
Nervi și huiduieli în cadrul unui dineu organizat la Davos. Comentariul care a încins spiritele # Cotidianul de Hunedoara
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a adus mai multe critici Europei.
20:40
Conștientă de schimbarea, UE se agață totuși de ordinea liberală, cu toate riscurile
20:10
Reacția MAE în scandalul excluderii României de pe lista statelor pentru care Ucraina acceptă dubla cetățenie # Cotidianul de Hunedoara
Într-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe că modificarea legislativă adoptată de Ucraina cu privire la statele pentru care acceptă dubla cetățenie nu vizează drepturile comunităților românești.
19:20
Funcționarea aplicației e-bloc.ro a fost suspendată de Banca Națională a României, iar decizia afectează mii de asociații de proprietari.
19:10
Noi reguli privind călătoria cu avionul în UE. Vizează bagajul de cabină și dreptul de cere despăgubiri # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European a votat asupra reviziunii normelor UE privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul.
18:40
Maria Zaharova critică decizia Moldovei de a părăsi CSI: Este o rușine
18:30
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Donald Trump a făcut declarații și cu privire la cel mai fierbinte subiect al momentului, preluarea Groenlandei de către SUA.
18:30
Orașul din România unde oamenii își stabilesc taxele. Referendum local decis de primar # Cotidianul de Hunedoara
În municipiul Sfântu Gheorghe, cetățenii sunt chemați la referendum pe 1 martie pentru a decide politica fiscală locală, având opțiunea de a alege între menținerea sistemului actual de taxe, o creștere echilibrată a acestora sau reducerea lor la minimul legal, cu riscul pierderii unor programe comunitare.
18:00
SURSE Cine sunt super-specialii care rămân cu veniturile intacte după interzicerea cumulului pensie-salariu # Cotidianul de Hunedoara
Reglementările ar urma să aibă aplicare temporară, până la data de 31 decembrie 2027.
17:40
Până când România va decide dacă sau cât de eficientă este aparența unei politici externe a „curluntrismului", las aici puțină bibliografie, de la Davos, care poate ajuta în acest scop!
17:30
Emisarii americani negociază în mod separat cu Kievul şi Moscova, de luni de zile, un acord care să pună capăt celor aproape patru ani de confruntări armate.
Acum 24 ore
17:20
Primele negocieri pentru împărțirea banilor către primării și consilii județene # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent la ședință.
17:10
Yo napot kivanok, Cseke! Pîslaru îi dă peste degete ministrului UDMR de la Dezvoltare # Cotidianul de Hunedoara
Reforma administrației crește temperatura la nivelul Guvernului. Ministrul Dragoș Pîslaru (REPER) critică demersul lui Cseke Attila (UDMR) pe unul din cele mai sensibile subiecte ale coaliției.
17:10
Fosta purtătoare de cuvânt Stephanie Grisham, din primul mandat al lui Trump, critică apariția președintelui Trump într-o postare pe X și spune că "e neobișnuită".
17:10
Cele mai tari declarații făcute de Trump la Davos: Șeful NATO îmi spune Daddy # Cotidianul de Hunedoara
„Presa este groaznică. Este foarte coruptă, foarte părtinitoare, groaznică, dar într-o zi se va îndrepta, pentru că își pierde toată credibilitatea", a mai spus Trump.
16:50
Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei.
16:20
Intervenție în premieră mondială la un spital din București. Medicii de la Spitalul NORD Pipera au „vindecat" o leziune despre care se credea că este imposibil de reparat.
16:20
Dosar penal şi anchetă la Braşov după moartea unui bărbat. Consultat și trimis acasă de două ori # Cotidianul de Hunedoara
Poliţia Braşov a deschis un dosar penal în acest caz şi aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a afla cu exactitate cauza morţii bărbatului, în contextul în care aesta a murit acasă la câteva zile după ce se prezentase ultima oară la spital.
15:50
Prima reacție a lui David Beckham după declaraţiile tăioase ale fiului său # Cotidianul de Hunedoara
David Beckham, prezent la Forumul Economic de la Davos, a fost întrebat despre scandalul familial apărut în urma declarațiilor publice ale fiului său, Brooklyn Beckham. Fostul fotbalist nu a dorit să comenteze direct conflictul, dar a subliniat că „copiii fac greșeli și uneori trebuie lăsați să le facă", accentuând importanța procesului de învățare prin experiențe. În context, Brooklyn a anunțat recent că nu mai dorește să se împace cu familia, cerând pace și intimitate pentru viitoarea sa viață.
15:50
Creşterea numărului de elevi din clase. Sindicate din învăţământul preuniversitar intervin # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanţii profesorilor spun că actul educaţional se degradează, creşte riscul de abandon şcolar, dispare "un număr semnificativ" de posturi, iar profesorii se află în "imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii".
15:40
Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate, după ce au constatat tentativa de sinucidere.
15:40
Suveranista Șoșoacă a dezertat la vot. Cum au votat eurodeputații români pe trimiterea Mercosur la CJUE # Cotidianul de Hunedoara
România are în total 33 de aleși trimiși în Parlamentul European.
15:30
Liderul AUR este la Washington pentru a se întâlni cu congressmani americani și pentru a vorbi despre anularea alegerilor din România.
15:20
După declarațiile lui Brooklyn, David și Victoria Beckham par să își vadă de viață pe rețelele de socializare. Aceștia au postat amintiri cu foștii colegi de breaslă, refuzând să comenteze scandalul care zguduie „brandul Beckham".
15:20
Ochelarii de soare și soția președintelui. Macron a încins din nou rețelele sociale # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Macron a apărut în marea sală de la Davos cu ochelari de soare. Afecțiuni oculare „minore" i-ar fi impus acest accesoriu pentru o imagine publică fără cusur estetic.
15:10
George Simion a prezentat în SUA raportul privind anularea alegerilor din România # Cotidianul de Hunedoara
Delegaţia AUR pune la dispoziţia congresmanilor americani un raport privind anularea alegerilor prezidenţiale din România.
15:00
Artista s-a adresat autorităților pentru a o ajuta să oprească valul de reclame false la medicamente minune care se folosesc fără acord de imaginea acesteia.
14:50
Începe procesul în care Pfizer cere României despăgubiri de jumătate de miliard de euro # Cotidianul de Hunedoara
La Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles va avea loc astăzi primul termen din procesul Pfizer/BioNTech împotriva României.
14:30
SURSE Nicușor Dan, imparțial ca tot românul. Ne permitem doar trei ani în Consiliul de Pace # Cotidianul de Hunedoara
România nu are bani decât pentru trei ani de stat la masă cu Trump, Putin și Netanyahu în Consiliul pentru Pace.
14:30
După ce, în ultima vreme, a fost acuzată, în mod repetat, de abuzuri, Camelia Voinea ar fi fost implicată într-un nou scandal.
14:20
Deși Moscova recunoaște dreptul Chișinăului de a părăsi CSI, avertizează asupra unui colaps economic. Ministrul de Externe din Republica Moldova anunță că „divorțul" legal se va produce până la jumătatea lunii februarie, în drumul spre aderarea la UE.
14:10
Gavin Newsom îndeamnă UE să-l facă pe Trump să dea înapoi. ”Loviţi-l la figură” # Cotidianul de Hunedoara
UE reflectează la măsuri de retorisune comercială, în urma unor amerinţări ale lui Trump de a impune suprataxe vamale unui număr de opt ţări, dintre care şase sunt membre ale Uniunii.
14:10
Prima țară din Europa care a intrat în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump # Cotidianul de Hunedoara
O țară din Europa a făcut un pas oficial în direcția inițiativei de politică externă promovate de Donald Trump, după ce a aderat la Consiliul pentru Pace anunțat de liderul de la Casa Albă.
14:00
BREAKING Protestele fermierilor au ecou. Acordul Mercosur ajunge în instanță. Vot foarte strâns la Strasbourg. # Cotidianul de Hunedoara
Eurodeputații au votat miercuri, 21 ianuarie, cu 334 de voturi pentru și 324 împotrivă să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe acordul UE-Mercosur.
13:50
Riposta canadiană ar putea lua forma unei campanii de tip insurecţional, care include ambuscade şi "tactici de gherilă", comparabile cu Războiul din Afganistan.
13:10
Ambiguitatea strategică și jocul la două capete nu produc neutralitate, ci vulnerabilitate. Statele care rămân între lumi ajung, inevitabil, în zona de influență a celui mai agresiv.
13:10
Ţoiu anunță o stare de ”îngrijorare” la Davos. Ce spune de discursul preşedintelui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Trei miniştri ai Guvernului Ilie Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete vor reprezenta România la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia
13:10
Mii de „centenari" care nu mai sunt în viață figurează încă în listele de vot. Adrian Țuțuianu vrea curățarea urgentă a bazei de date și acuză primăriile că nu transmit actele de deces.
13:00
Dacă, mai nou, așa se vorbește la Cotroceni, atunci trebuie să înțelegem că așa se și gîndește. Mai de cafenea, mai de trotuar, mai la plezneală, cu accente de berărie!
13:00
PSD și PNL sunt în picaj, în condițiile în care au procente mai mici față de ultima măsurătoare INSCOP. În schimb, AUR are cu 3% mai mult.
12:30
Guardiola își laudă adversarii după înfrângerea șocantă: „Sunt incredibili!” # Cotidianul de Hunedoara
Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a avut doar cuvinte de laudă la adresa celor de la Bodo/Glimt după înfrângerea suferită de echipa sa în Champions League.
12:30
Frig în case, discuții aprinse în online. Promisiunile lui Ciucu, întoarse pe toate fețele # Cotidianul de Hunedoara
Nemulțumiți sunt și la PMB, și în companiile din subordinea Consiliului General, unde starea de spirit ar fi foarte tensionată.
