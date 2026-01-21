Începe procesul în care Pfizer cere României despăgubiri de jumătate de miliard de euro
21 ianuarie 2026
La Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles va avea loc astăzi primul termen din procesul Pfizer/BioNTech împotriva României.
Artista s-a adresat autorităților pentru a o ajuta să oprească valul de reclame false la medicamente minune care se folosesc fără acord de imaginea acesteia.
SURSE Nicușor Dan, imparțial ca tot românul. Ne permitem doar trei ani în Consiliul de Pace
România nu are bani decât pentru trei ani de stat la masă cu Trump, Putin și Netanyahu în Consiliul pentru Pace.
După ce, în ultima vreme, a fost acuzată, în mod repetat, de abuzuri, Camelia Voinea ar fi fost implicată într-un nou scandal.
Deși Moscova recunoaște dreptul Chișinăului de a părăsi CSI, avertizează asupra unui colaps economic. Ministrul de Externe din Republica Moldova anunță că „divorțul" legal se va produce până la jumătatea lunii februarie, în drumul spre aderarea la UE.
Gavin Newsom îndeamnă UE să-l facă pe Trump să dea înapoi. "Loviţi-l la figură"
UE reflectează la măsuri de retorisune comercială, în urma unor amerinţări ale lui Trump de a impune suprataxe vamale unui număr de opt ţări, dintre care şase sunt membre ale Uniunii.
Prima țară din Europa care a intrat în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
O țară din Europa a făcut un pas oficial în direcția inițiativei de politică externă promovate de Donald Trump, după ce a aderat la Consiliul pentru Pace anunțat de liderul de la Casa Albă.
BREAKING Protestele fermierilor au ecou. Acordul Mercosur ajunge în instanță. Vot foarte strâns la Strasbourg.
Eurodeputații au votat miercuri, 21 ianuarie, cu 334 de voturi pentru și 324 împotrivă să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe acordul UE-Mercosur.
Riposta canadiană ar putea lua forma unei campanii de tip insurecţional, care include ambuscade şi "tactici de gherilă", comparabile cu Războiul din Afganistan.
Ambiguitatea strategică și jocul la două capete nu produc neutralitate, ci vulnerabilitate. Statele care rămân între lumi ajung, inevitabil, în zona de influență a celui mai agresiv.
Ţoiu anunță o stare de "îngrijorare" la Davos. Ce spune de discursul preşedintelui Trump
Trei miniştri ai Guvernului Ilie Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete vor reprezenta România la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia
Mii de „centenari" care nu mai sunt în viață figurează încă în listele de vot. Adrian Țuțuianu vrea curățarea urgentă a bazei de date și acuză primăriile că nu transmit actele de deces.
Dacă, mai nou, așa se vorbește la Cotroceni, atunci trebuie să înțelegem că așa se și gîndește. Mai de cafenea, mai de trotuar, mai la plezneală, cu accente de berărie!
PSD și PNL sunt în picaj, în condițiile în care au procente mai mici față de ultima măsurătoare INSCOP. În schimb, AUR are cu 3% mai mult.
Guardiola își laudă adversarii după înfrângerea șocantă: „Sunt incredibili!"
Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a avut doar cuvinte de laudă la adresa celor de la Bodo/Glimt după înfrângerea suferită de echipa sa în Champions League.
Frig în case, discuții aprinse în online. Promisiunile lui Ciucu, întoarse pe toate fețele
Nemulțumiți sunt și la PMB, și în companiile din subordinea Consiliului General, unde starea de spirit ar fi foarte tensionată.
Japonia a reactivat astăzi complexul Kashiwazaki-Kariwa, oprit după tragedia din 2011. Decizia vizează susținerea consumului uriaș de energie necesar inteligenței artificiale.
PSD cere intervenția de urgență a președintelui Nicușor Dan și a Guvernului, după ce Ucraina a decis să nu permită dubla cetățenie.
Mizele atacării acordului Mercosur la CJUE. Trei scenarii pe masă – Corespondență de la Strasbourg
Miercuri, 21 ianuarie, eurodeputații votează o posibilă trimitere a acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), pentru a se stabili compatibilitatea acordului cu tratatele UE. Votul se anunță unul extrem de strâns.
ANAF a început executarea silită a lui Sorin Oprescu pentru sume nejustificate după ce statul a confiscat vila din Herăstrău. Fostul primar riscă popriri și pierderea altor bunuri.
„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei", spunea Bogdan Matei acum o lună.
Planul secret de la Ciolpani ajunge în fața judecătorilor. Anchetatorii descriu cum mercenarii lui Potra se pregăteau să atace instituțiile statului pentru a schimba ordinea constituțională.
Primarul Daniel Băluță spune că a reușit să elimine o mare cantitate de otravă din organism. Edilul sectorului 4 anunța la începutul lunii că ar fi fost otrăvit.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
„Privim către Statele Unite cu speranță. Privim către Statele Unite ca spre un exemplu de democrație. Ne ridicăm în apărarea libertății de exprimare și a alegerilor libere și corecte", a spus Simion după primirea premiului.
Inter pierde din nou în Champions League. Ce scrie presa din Italia despre Chivu și echipa sa
Jurnaliștii din Italia nu se grăbesc să-l condamne pe antrenor, remarcând superioritatea celor de la Arsenal.
ASF, instituție preferată de sinecuriști, se plânge de tăierile lui Bolojan. Cât este leafa șefului
ASF reclamă efectele tăierilor impuse de Guvernul Bolojan: salarii reduse cu circa 30%, zeci de posturi desființate și concedieri de la 1 ianuarie.
Portretul sinecuristului desăvârșit: agricultură, mediu, patru partide, bun și pentru comerț exterior
Daniel Constantin, politician la al patrulea carnet de partid, revine în prim plan, de data aceasta ca șef la o agenție pentru comerț exterior, după o pauză de peste un an din funcțiile publice.
Sistemul medical din Buzău primește o promisiune nouă. Ciolacu anunță construcția unei unități moderne, încercând să rezolve problemele actuale din Spitalul Județean.
Televiziune românească, lăsată de CNA fără licență. Turcescu și Mihaiu, în grilă
Bucătăria TV a primit licența de emisie în ianuarie 2024. De atunci, trebuia să se lanseze într-un an. Deși a primit două amânări de șase luni, programul nu a apărut pe sticlă până în prezent.
Metroul din Cluj caută finanțare europeană. Primăria se asociază cu Metrorex pentru accesarea fondurilor UE destinate Magistralei I cu 19 stații și 21 km.
Varșovia retrage drepturile speciale la sănătate și locuință pentru ucraineni, deși patronatele se tem de un blocaj economic.
Jucătoarea româncă Gabriela Ruse a obținut cea mai bună performanță a carierei la Australian Open, reușind calificarea în turul al treilea, după o victorie fără emoții în fața reprezentantei gazdelor, Ajla Tomljanovic.
Pe sub Prut trec constant și zilnic 5,7 - 5,8 milioane de metri cubi, practic cam tot necesarul de consum al moldovenilor. Țara vecină este total dependentă de noi la gaze
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu participă la discuții.
Președintele american a distribuit un clip pus de el, pe care l-a prefațat prin a folosi o captură de ecran a unei postări care definește adevăratul pericol pentru SUA.
Medvedev: Gargantua Trump entuziasmat va înghiți o bucată imensă de pământ și apoi va scuipa salivă lipicioasă în fața ridată a vechii și josnice Europe
SUA a plătit acum peste 100 de ani 25 de milioane de dolari în aur către danezi pentru achiziționarea Indiilor Daneze de Vest, care acum se numesc Insulele Virgine ale SUA.
Mai multe țări europene, inclusiv Franța, Germania și Regatul Unit, au trimis deja personal militar pe acest teritoriu pentru o misiune de recunoaștere
Mark Carney a cerut la Davos unitatea puterilor medii în fața „realității brutale" a geopoliticii actuale. Premierul canadian a subliniat că țările care nu se unesc riscă să fie excluse de la masa negocierilor, făcând referire la presiunile exercitate de Donald Trump și Statele Unite.
Alin Mario Berinde a fost dat dispărut marţi de familie. Băiatul plecase de acasă luni cu trotineta şi nu s-a mai întors, iar a doua zi, mama lui a anuntat Poliţia
O fetiță de șase ani, singura supraviețuitoare a familiei sale în tragedia feroviară din Spania
O copilă de șase ani a scăpat miraculos din coliziunea de trenuri de lângă Córdoba, unde și-a pierdut întreaga familie. Aceștia se întorceau acasă după o excursie la Madrid.
Donald Trump a schimbat avionul spre Davos după o defecțiune electrică la Air Force One. Președintele a decolat din nou cu o altă aeronavă
Deși mii de localnici protestează, Trump merge la Davos pentru a discuta cu cei „direct implicați”, refuzând invitația lui Macron la Paris. The post Trump nu dă înapoi. Soluția care ar trebui să „mulțumească” NATO appeared first on Cotidianul RO.
INTERVIU Vasile Dîncu: Trump este un lider autoritar care forțează democrația – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Nu trebuie să alegem între mamă și tată”, spune europarlamentarul PSD, Vasile Dîncu, despre conflictul dintre liderii UE și Donald Trump, în contextul noilor tarife anunțate de liderul de la Casa Albă. The post INTERVIU Vasile Dîncu: Trump este un lider autoritar care forțează democrația – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Vânătoarea de „atârnători”. Radu Miruţă declară război sistemului de pile al PSD # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Apărării lucrează la strategii pentru creștere economică reală și investiții chibzuite în echipamente. The post Vânătoarea de „atârnători”. Radu Miruţă declară război sistemului de pile al PSD appeared first on Cotidianul RO.
Sorina Pintea află astăzi dacă iese din închisoare. Termen crucial la ÎCCJ # Cotidianul de Hunedoara
Sorina Pintea a fost condamnată definitiv la trei ani și jumătate de închisoare cu executare în vara anului trecut. The post Sorina Pintea află astăzi dacă iese din închisoare. Termen crucial la ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
Dîncu ține isonul PSD în duetul cu „lăutarul” Bolojan: Ne apărăm electoratul INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Este o relație funcțională”, spune europarlamentarul PSD Vasile Dîncu, despre relația dintre social-democrați și premierul Ilie Bolojan. The post Dîncu ține isonul PSD în duetul cu „lăutarul” Bolojan: Ne apărăm electoratul INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Culisele planului „Jos, Bolojan!”. PSD e dispus să renunțe la funcția de prim-ministru și să anuleze rotativa – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Președintele PSD Sorin Grindeanu ar ceda șefia Guvernului pentru PNL până în decembrie 2028, cu condiția ca liberalii să-l răstoarne în următoarele săptămâni pe premierul Ilie Bolojan, susțin surse din conducerea PSD și PNL pentru Cotidianul. The post Culisele planului „Jos, Bolojan!”. PSD e dispus să renunțe la funcția de prim-ministru și să anuleze rotativa – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
Topul orașelor cu cele mai mari prețuri ale chiriilor. Cine ocupă prima poziție # Cotidianul de Hunedoara
O analiză a Profit.ro arată valoarea pe care o au chiriile garsonierelor și apartamentelor în cele mai mari orașe ale țării. Datele vizează luna decembrie a anului trecut. The post Topul orașelor cu cele mai mari prețuri ale chiriilor. Cine ocupă prima poziție appeared first on Cotidianul RO.
