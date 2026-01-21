Începe procesul în care Pfizer cere României despăgubiri de jumătate de miliard de euro

14:10

UE reflectează la măsuri de retorisune comercială, în urma unor amerinţări ale lui Trump de a impune suprataxe vamale unui număr de opt ţări, dintre care şase sunt membre ale Uniunii. The post Gavin Newsom îndeamnă UE să-l facă pe Trump să dea înapoi. ”Loviţi-l la figură” appeared first on Cotidianul RO.