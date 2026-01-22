Când intră la plată subvențiile APIA restante – Ministrul Barbu a făcut anunțul

08:10

„Asistăm la un genocid asupra agriculturii românești, iar legumicultura, în doi ani, va fi pe butuci!” – acesta este semnalul de alarmă care vine de la legumicultorii dintr-unul dintre cele mai mari bazine de profil din România, transmis prin vocea lui Claudiu Breazu, cultivator cu o experiență de zeci de ani și președintele unui cooperative […]