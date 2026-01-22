Când intră la plată subvențiile APIA restante – Ministrul Barbu a făcut anunțul
Agro-TV.ro, 22 ianuarie 2026 06:30
Plata subvențiilor APIA restante intră pe ultima sută de metri, potrivit unui anunț făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la AGRO TV. Oficialul a declarat că, până la sfârșitul săptămânii viitoare, sistemele vor fi complet operaționalizate, astfel încât să poată fi solicitate fondurile necesare și efectuate plățile către fermieri. ”Până la sfârșitul săptămânii viitoare vom operaționaliza […]
Acum 30 minute
06:30
Acum 12 ore
18:00
ULTIMA ORĂ: Daniel Buda – Declarații în exclusivitate de la Strasbourg despre dezastrul care se prevede pentru fermieri # Agro-TV.ro
După ce Parlamentul European a votat miercuri în favoarea unei moțiuni privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu acordul UE-Mercosur, eurodeputatul Daniel Buda avertizează asupra pericolului care planează acum asupra femierilor români și europeni, deopotrivă. Vă reamintim că Daniel Buda, alături de întreaga delegație a României din grupul PPE, a […]
Acum 24 ore
15:20
Protestul fermierilor a dat roade: Acordul UE-Mercosur, pus în așteptare de Parlamentul European! # Agro-TV.ro
Protestul fermierilor europeni, început marți la Strasbourg și continuat astăzi împotriva acordului UE-Mercosur, pare că s-a soldat cu mica victorie de etapă: Parlamentul European a votat miercuri în favoarea unei moțiuni prin care Curtea de Justiție a Uniuni Europene (CJUE) este este sesizată să analizeze acest document. Vă reamintim că pe acest subiect au fost […]
14:40
Rezultatele din rețeaua de testare R.I.T.A.C. confirmă performanța constantă a hibrizilor KWS în condiții reale de cultură, atât în segmentul „high yield”, cât și în neirigat. Producțiile obținute depășesc mediile competitorilor, evidențiind capacitatea geneticii KWS de a valorifica tehnologia disponibilă și de a face față stresului climatic. Rezultatele din rețeaua de testare R.I.T.A.C. confirmă: hibrizii […]
13:10
Recunoscuți la nivel național pentru producția de legume timpurii, legumicultorii din Buzău, se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Costurile tot mai mari, iarna grea și concurența importurilor îi obligă pe mulți fermieri să reducă suprafețele cultivate în solarii încălzite. Cele mai afectate sunt tomatele, vedetele începutului de sezon. În […]
11:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme deosebit de rece pentru intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 – 23 ianuarie, ora 10:00, cu ger noaptea și dimineața, intensificări ale vântului, dar și precipitații mixte și polei. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri, 21 ianuarie, vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul […]
10:00
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de peste 29 de milioane de euro, dedicate sectorului acvaculturii și procesării produselor pescărești, prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021-2027. Două linii de finanțare strategice au fost lansate, cu obiectivul este de a […]
08:40
O nouă linie de finanțare cu fonduri europene pentru achiziția de animale în fermele zootehnice stârnește un interes major în rândul fermierilor, fiind considerată una dintre cele mai așteptate măsuri din actualul ciclu de finanțare. Potrivit specialiștilor, este pentru prima dată după aproape două decenii când o astfel de oportunitate apare în mod clar în […]
07:30
Europarlamentarul Diana Șoșoacă susține că a fost bătută și gazată la protestul fermierilor # Agro-TV.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă susține că a fost agresată și expusă la gaze lacrimogene în timpul protestului fermierilor de la Strasbourg, generând un nou val de controverse în contextul manifestațiilor organizate împotriva acordului comercial UE–Mercosur. Declarațiile au fost făcute după ce mii de agricultori din Europa s-au adunat în orașul francez pentru a-și exprima nemulțumirile față […]
Ieri
06:30
Modificări la calendarul AFIR – Când se vor lansa finanțările așteptate de micii fermieri # Agro-TV.ro
Două dintre cele mai așteptate linii de finanțare pentru fermierii români ar putea fi amânate, pe fondul apropierii datei de lansare a campaniei APIA pentru anul 2026. Noile date de lansare nu au fost încă stabilite, însă se pare că Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va face câteva modificări […]
20 ianuarie 2026
19:00
Autoritățile sanitar-veterinare au confirmat apariția a două noi focare de pestă porcină africană în județul Buzău, în gospodării din localitățile Pogoanele și Tisău. Potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, în focarul din Pogoanele sunt afectați 10 porci, iar în localitatea Tisău boala a fost depistată la un singur animal. În acest moment, […]
17:40
Cum răspunde MADR acuzațiilor lansate în spațiul public privind infrastructura principală de irigații # Agro-TV.ro
În urma informațiilor apărute în spațiul public cu privire la modul de derulare a procedurilor de achiziție aferente investițiilor în infrastructura principală de irigații, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face următoarele precizări: În anul 2025, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), au fost semnate un număr de 3 contracte de lucrări, în valoare totală […]
17:30
Fermierii români la protestul de la Strasbourg, despre acordul cu Mercosur: „Politicienii sunt opaci, nu văd în stânga și-n dreapta!” (VIDEO) # Agro-TV.ro
„Sfârșitul nostru va fi foamea voastră!” – este unul dintre avertismentele pe care fermierii prezenți marți la protestul de la Strasbourg le-au dat decidenților politici de la nivelul Uniunii Europene cu privire la încheierea acordului cu Mercosur în forma prezentată de Comisia Europeană. Potrivit lui Ionel Arion, președintele Federației Naționale PRO AGRO și unul dintre […]
15:40
Fermierii români vor avea acces la o nouă sursă de finanțare menită să sprijine investițiile în agricultură, creșterea productivității și modernizarea exploatațiilor. Un nou acord de finanțare vine într-un context dificil pentru sectorul agricol cu soluții adaptate nevoilor fermelor mici și mijlocii din întreaga țară. Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (Black Sea […]
14:20
Intervenție contra cronometru la Liveni: Polițiștii de frontieră au salvat o fermă de la dezastru # Agro-TV.ro
O tragedie de proporții a fost evitată la limită în această dimineață în localitatea Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani, eroii zilei fiind polițiștii de frontieră. Un incendiu izbucnit într-un adăpost de animale cu aproape 100 de capete a mobilizat forțe importante de intervenție, alarma fiind dată de polițiștii de frontieră care patrulau în zonă și […]
12:40
Mesajul AAC la protestul fermierilor de la Strasbourg: „Agricultura europeană nu poate fi protejată cu mecanisme care nu funcționează” # Agro-TV.ro
Fermierii români solicită politici agricole și comerciale aplicabile în practică, „nu decizii luate pe hârtie, lipsite de instrumente reale de control”, se arată într-un comunicat transmis marți de Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care a participat, alături de alte organizații profesionale din statele membre UE reunite sub umbrela Copa-Cogeca, la protestul fermierilor de la […]
11:30
Strasbourg, sub asediul fermierilor! Peste 200 de agricultori români participă la protestul împotriva acordului cu Mercosur (VIDEO) # Agro-TV.ro
Fermieri români participă, marți, 20 ianuarie, în fața sediului Parlamentului European din Strasbourg, la un protest de amploare îndreptat împotriva acordului cu Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene. „Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasarea la Strasbourg […]
08:30
În contextul protestelor fermierilor și al valului de informații – unele veridice, altele false – din mediul online, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vine cu explicații clare privind Acordul UE–Mercosur, subliniind că acesta nu înseamnă abandonarea agriculturii europene și nici deschiderea pieței către o concurență neloială, așa cum susțin unelele voci radicale. Potrivit șefei diplomației […]
07:30
Problema așa-numitului „fermier activ”, în antiteză cu ”vânătorii de subvenții”, revine în dezbaterea publică, pe fondul noilor proteste ale agricultorilor români. În timp ce tractoarele se aliniază pe șosele, iar fermierii cer reguli corecte și predictibile, una dintre nemulțumirile majore ține de modul în care sunt împărțite subvențiile agricole și de cine beneficiază, în realitate, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
S-a înființat oficial Uniunea Oierilor din România – Cine este președintele organizației # Agro-TV.ro
Un moment cu puternică încărcătură simbolică pentru zootehnia românească a avut loc duminică, 18 ianuarie 2026, în comuna Poiana Sibiului, unde a fost constituită oficial Uniunea Oierilor din România. După mai bine 90 de ani de la înființarea primei organizații naționale a oierilor din România, evenimentul a readus în prim-plan ideea de unitate și reprezentare […]
19 ianuarie 2026
18:20
Începând de luni, 19 ianuarie 2026, ora 9:00, fermierii pot depune cerereri pentru finanțări AFIR de până la 2 milioane de euro pe proiect prin intervenția DR-16 – „Investiții în sectorul legume și/sau cartofi”, transmite Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Potrivit reprezentanților AFIR, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se desfășoară în perioada 19 […]
17:10
Fermierii români, din nou la protest! Luni, zeci de tractoare pregătite să blocheze E85! (VIDEO) # Agro-TV.ro
Fermierii români continuă protestele, nemulțumirile lor fiind legate în special semnarea acordului UE-Mercosur. Luni, zeci de fermieri din județul Suceava au ieșit în stradă cu tractoarele și au vrut să blocheze drumul E85. în dreptul localității Cumpărura. Manifestanții au adus lăzi cu ceapă pe care le-au răsturnat în drum, în semn de protest față de […]
17:00
După belșugul de pe masa de sărbători, urmat de perioada cu ger năprasnic, românii caută metode prin care să-și protejeze sănătatea și să-și recapete starea de bine. Tratamentele termale au devenit o opțiune din ce în ce mai populară, mai ales pentru că îmbină recuperarea medicală cu proceduri de relaxare, menite să țină la distanță […]
15:50
În ultimii ani, sectorul agricol românesc a fost lovit de crize suprapuse. Anul 2024 a adus fenomene climatice extreme – temperaturi record, secetă pedologică prelungită și inundații – care au afectat direct veniturile fermierilor și economia națională. În același timp, creșterea prețului combustibililor și al inputurilor și afluxul masiv de produse agricole ucrainene pe o […]
14:30
Acordul UE-Mercosur are de trecut săptămâna aceasta două hopuri importante în Paramentul European: o posibilă solicitare privind declanșarea unor eventuale revizuiri juridice din partea Curții Europene de Justiție (CEJ) și o moțiune de cenzură depusă împotriva Comisiei Europene cu privire la Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar semnate sâmbătă, în Paraguay, de președinta […]
13:00
România a înregistrat o creștere spectaculoasă a vânzărilor de terenuri agricole în luna decembrie 2025, față de de aceeași perioadă a anului precedent, confirmând într-un fel faptul că mulți dintre fermierii români încep să renunțe la suprafețe din cauza dificultăților financiare. Astfel, datele publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că […]
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o nouă serie de avertizări Cod galben de vreme rea, valabile în următoarele zile. Potrivit meteorologilor, în intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și […]
07:30
VIDEO Dr. Ing. Horia Ghibu – Rețetă de tratament pentru vița de vie la ieșirea din iarnă # Agro-TV.ro
Ieșirea din iarnă este un moment-cheie pentru vița de vie, iar deciziile luate acum pot face diferența dintre o cultură sănătoasă și una vulnerabilă pe tot parcursul sezonului. După luni de repaus vegetativ, butucii au nevoie de o evaluare atentă și de intervenții corecte, adaptate stării reale a plantației și condițiilor climatice din primăvara acestui […]
06:30
Pe 20 ianuarie 2026, mii de fermieri din România și din alte state membre ale Uniunii Europene se pregătesc să participe la un protest de amploare în fața Parlamentului European de la Strasbourg pentru a-și arăta opoziția față de ratificarea acordului de liber-schimb dintre UE și Mercosur. Mișcarea de protest vine pe fondul îngrijorărilor tot […]
18 ianuarie 2026
11:07
Concedieri în lanț în sectorul veterinar: Ordonanța „Trenuleț” lasă cabinetele fără personal # Agro-TV.ro
Începutul acestui an a adus vești îngrijorătoare pentru medicii veterinari și fermieri. Reducerea drastică a fondurilor alocate prin Programul Național Sanitar-Veterinar a dus la concedieri de personal, situație care riscă să lase fermierii fără sprijinul specializat necesar în gestionarea problemelor de sănătate ale animalelor. Prin aplicarea OUG 89, cunoscută drept „ordonanța trenuleț” riscă să afecteze […]
09:00
Iarna asta, cel puțin până in jumătatea lunii februarie, pare că va fi una mai aprigă decât cele cu care ne-am obinuit în ultimii ani, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru următoarele patru sătămâni. Astfel, pentru săptămâna 19-26 ianuarie, meteorologii estimează că valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această […]
17 ianuarie 2026
17:10
Laptele, unul dintre cele mai consumate alimente de bază continuă să fie vândut la prețuri ridicate în supermarketurile din România. În același timp, fermierii români primesc sume foarte mici pentru producția lor. Paradoxal, prețul unui litru de lapte din Dubai este aproape identic cu cel din România. În Emirate, un litru costă aproximativ 5 dirhami, […]
15:00
Fermierii și silvicultorii care lucrează în păduri sau pe terenuri agricole știu cât de greu poate fi să transforme crengile și resturile lemnoase în material util. Tocătoarele forestiere pentru tractor reprezintă soluția care ajută la desfășurarea acestei munci rapid, eficient și fără efort excesiv. Aceste utilaje economisesc timp, sporesc productivitatea și oferă rezultate profesionale. La […]
12:10
Apariția unui număr mai mare de iepuri de câmp pe terenurile agricole nu este întâmplătoare și nici un motiv de îngrijorare, spun specialiștii. Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș, a decis popularea județului Mureș cu animalele blănoase menite să contribuie la refacerea și menținerea echilibrului natural. În data de 21 decembrie 2025, AJVPS […]
10:10
Tragedie pe DN 2D: un bãrbat și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu tractorul pe care îl conducea, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Covasna într-un comunicat. „În data de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30, polițiștii Serviciului Rutier al IPJ Cvoasna au intervenit la un eveniment rutier […]
08:10
„Asistăm la un genocid asupra agriculturii românești, iar legumicultura, în doi ani, va fi pe butuci!” – acesta este semnalul de alarmă care vine de la legumicultorii dintr-unul dintre cele mai mari bazine de profil din România, transmis prin vocea lui Claudiu Breazu, cultivator cu o experiență de zeci de ani și președintele unui cooperative […]
16 ianuarie 2026
14:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor că, pentru plata subvențiilor acordate prin intervenția DR-06 – „Bunăstarea animalelor”, pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, pentru care și-au asumat angajamente, trebuie să completeze și să depună online, până pe 2 februarie 2026 inclusiv, deconturile justificative aferente trimestrului […]
12:20
După protestul de joi al fermierilor, care se plâng că măsurile fiscale impuse de premerul Ilie Bolojan le-a pus capac, iată că județul Iași devine și scena unei fracturi administrative majore. Conducerea PSD Iași a anunțat oficial că niciunul dintre cei 47 de primari social-democrați nu va participa la întâlnirea de lucru programată vineri la […]
08:10
Piața porumbului intră într-o perioadă dificilă, iar perspectivele de preț pentru următoarele luni sunt departe de a fi optimiste. Cel mai recent raport publicat de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite indică un surplus semnificativ de producție la nivel global, care pune o presiune suplimentară pe cotațiile internaționale. Potrivit analizei prezentate de Cezar Gheorghe, surplusul […]
06:30
Facilitățile fiscale pentru micii fermieri, eliminate de Guvern – Cum fac față cei din sector # Agro-TV.ro
Facilitățile fiscale care încurajau asocierea fermierilor în cooperative agricole au fost eliminate prin ”ordonanța trenuleț” adoptată de Guvernul Bolojan la finalul anului trecut, o decizie care produce efecte directe în teren. Fermierii spun că măsura lovește exact în puținele instrumente care îi determinau să lucreze împreună, să investească la comun și să își consolideze poziția […]
15 ianuarie 2026
20:10
Sufocați de noile taxe și impozite și puși în pericol de acordul Mercosur, fermierii români renunță la terenuri! # Agro-TV.ro
După ce le-a ajuns cuțitul la os, mai ales în contextul noilor taxe și impozite impuse de Bolojan, dar și al controversatului acord cu Mercosur, tot mai mulți dintre fermierii români renunță la terenuri. În timp ce unii deja au ieșit în stradă, alții se mobilizează pentru zilele următoare. Printre ei este și Georgian Calotă […]
19:10
Ministerul care a funcționat cu „zero lei” de la buget. MADR a atras peste 5 miliarde de euro de la Comisia Europeană # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii a înregistrat, în 2025, o performanță remarcabilă: nu doar că nu a „consumat” bani publici, ci a adus în economie mai mult decât a cheltuit. Anul trecut, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a atras fonduri europene în valoare de 5,08 miliarde de euro, o sumă care depășește bugetul total al instituției pe […]
18:00
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat joi cifrele la zi privind plata subvențiilor APIA pentru anul de cerere 2025. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată, în perioada 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suma de 527,8 milioane euro, reprezentând plăți […]
16:30
ULTIMĂ ORĂ! Protest spontan al fermierilor români. Zeci de tractoare blochează șoselele # Agro-TV.ro
Un protest spontan al fermierilor se desfășoară în aceste momente în județul Iași, unde zeci de tractoare și autocamioane agricole au intrat pe șosea și circulă cu viteză minimă, îngreunând serios traficul rutier. Potrivit informațiilor obținute de AGRO TV, coloana de utilaje a intrat în județul Iași dinspre județul Suceava, pe la Cristești, și s-a […]
15:30
INDAGRA 2026 confirmă statutul său de cel mai important reper din calendarul companiilor care activează în agricultură și industriile conexe, consolidându-și rolul de eveniment strategic de business, dialog și colaborare profesională. Dedicat sectorului agricol, tehnologiilor agrifood și cooperării B2B și B2G, evenimentul aduce împreună fermieri, procesatori, distribuitori, investitori și reprezentanți ai instituțiilor cu soluții concrete. […]
14:10
Un crescător de vaci din Vâlcea a fost amendat de polițiștii de la Protecția Animalelor pentru nereguli privind întreținerea în condiții de bunăstare a celor 10 bovine aflate în proprietate, transmite Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea într-un comunicat. „În cursul zilei de 14 ianuarie 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, prin Biroul pentru […]
13:00
Termen limită la APIA pentru crescătorii de animale! Riscați excluderea de la plata subvențiilor! # Agro-TV.ro
Crescătorii de animale care și-au asumat voluntar angajamente anuale prin eco-schemele din sectorul zootehnic din Campania 2025 riscă să fie excluși de la plata subvențiilor dacă nu depun, până în 30 ianuarie 2026 inclusiv, deconturile justificative anuale/semestriale, însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor specifice de bunăstare a animalelor, transmite Agenţia de Plăţi şi Intervenţie […]
11:20
Fermierii interesați de investiții în sectoarele de hamei și struguri de masă au, începând de acum, toate reperele necesare pentru a-și pregăti proiectul pentru accesarea fondurilor europene. Ghidul consultativ al intervenției DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă a fost publicat, iar lansarea oficială a sesiunii este programată pentru 2 februarie, conform […]
11:20
Administrația Naționale de Meteorologie (ANM) avertizează că în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor. Potrivit meteorologilor, noaptea de joi spre vineri, 15/16 ianuarie, va fi geroasă cu temperaturi minime între -13°C și -8°C în […]
07:30
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur intră într-o etapă decisivă, iar primele efecte ar putea fi resimțite chiar de săptămâna viitoare. Potrivit europarlamentarului Georgiana Teodorescu, semnarea oficială a acordului este programată pentru finalul acestei săptămâni, în Paraguay, de către Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Antonio Costa, președintele Consiliului European. ”În […]
