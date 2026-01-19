AZI, noi finanțări AFIR de până la 2 milioane de euro pe proiect!
Agro-TV.ro, 19 ianuarie 2026 18:20
Începând de luni, 19 ianuarie 2026, ora 9:00, fermierii pot depune cerereri pentru finanțări AFIR de până la 2 milioane de euro pe proiect prin intervenția DR-16 – „Investiții în sectorul legume și/sau cartofi”, transmite Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Potrivit reprezentanților AFIR, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se desfășoară în perioada 19 […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Acum 2 ore
17:10
Fermierii români, din nou la protest! Luni, zeci de tractoare pregătite să blocheze E85! (VIDEO) # Agro-TV.ro
Fermierii români continuă protestele, nemulțumirile lor fiind legate în special semnarea acordului UE-Mercosur. Luni, zeci de fermieri din județul Suceava au ieșit în stradă cu tractoarele și au vrut să blocheze drumul E85. în dreptul localității Cumpărura. Manifestanții au adus lăzi cu ceapă pe care le-au răsturnat în drum, în semn de protest față de […]
17:00
După belșugul de pe masa de sărbători, urmat de perioada cu ger năprasnic, românii caută metode prin care să-și protejeze sănătatea și să-și recapete starea de bine. Tratamentele termale au devenit o opțiune din ce în ce mai populară, mai ales pentru că îmbină recuperarea medicală cu proceduri de relaxare, menite să țină la distanță […]
Acum 4 ore
15:50
În ultimii ani, sectorul agricol românesc a fost lovit de crize suprapuse. Anul 2024 a adus fenomene climatice extreme – temperaturi record, secetă pedologică prelungită și inundații – care au afectat direct veniturile fermierilor și economia națională. În același timp, creșterea prețului combustibililor și al inputurilor și afluxul masiv de produse agricole ucrainene pe o […]
Acum 6 ore
14:30
Acordul UE-Mercosur are de trecut săptămâna aceasta două hopuri importante în Paramentul European: o posibilă solicitare privind declanșarea unor eventuale revizuiri juridice din partea Curții Europene de Justiție (CEJ) și o moțiune de cenzură depusă împotriva Comisiei Europene cu privire la Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar semnate sâmbătă, în Paraguay, de președinta […]
13:00
România a înregistrat o creștere spectaculoasă a vânzărilor de terenuri agricole în luna decembrie 2025, față de de aceeași perioadă a anului precedent, confirmând într-un fel faptul că mulți dintre fermierii români încep să renunțe la suprafețe din cauza dificultăților financiare. Astfel, datele publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că […]
Acum 8 ore
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o nouă serie de avertizări Cod galben de vreme rea, valabile în următoarele zile. Potrivit meteorologilor, în intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și […]
Acum 12 ore
07:30
VIDEO Dr. Ing. Horia Ghibu – Rețetă de tratament pentru vița de vie la ieșirea din iarnă # Agro-TV.ro
Ieșirea din iarnă este un moment-cheie pentru vița de vie, iar deciziile luate acum pot face diferența dintre o cultură sănătoasă și una vulnerabilă pe tot parcursul sezonului. După luni de repaus vegetativ, butucii au nevoie de o evaluare atentă și de intervenții corecte, adaptate stării reale a plantației și condițiilor climatice din primăvara acestui […]
06:30
Pe 20 ianuarie 2026, mii de fermieri din România și din alte state membre ale Uniunii Europene se pregătesc să participe la un protest de amploare în fața Parlamentului European de la Strasbourg pentru a-și arăta opoziția față de ratificarea acordului de liber-schimb dintre UE și Mercosur. Mișcarea de protest vine pe fondul îngrijorărilor tot […]
Ieri
11:07
Concedieri în lanț în sectorul veterinar: Ordonanța „Trenuleț” lasă cabinetele fără personal # Agro-TV.ro
Începutul acestui an a adus vești îngrijorătoare pentru medicii veterinari și fermieri. Reducerea drastică a fondurilor alocate prin Programul Național Sanitar-Veterinar a dus la concedieri de personal, situație care riscă să lase fermierii fără sprijinul specializat necesar în gestionarea problemelor de sănătate ale animalelor. Prin aplicarea OUG 89, cunoscută drept „ordonanța trenuleț” riscă să afecteze […]
09:00
Iarna asta, cel puțin până in jumătatea lunii februarie, pare că va fi una mai aprigă decât cele cu care ne-am obinuit în ultimii ani, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru următoarele patru sătămâni. Astfel, pentru săptămâna 19-26 ianuarie, meteorologii estimează că valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Laptele, unul dintre cele mai consumate alimente de bază continuă să fie vândut la prețuri ridicate în supermarketurile din România. În același timp, fermierii români primesc sume foarte mici pentru producția lor. Paradoxal, prețul unui litru de lapte din Dubai este aproape identic cu cel din România. În Emirate, un litru costă aproximativ 5 dirhami, […]
15:00
Fermierii și silvicultorii care lucrează în păduri sau pe terenuri agricole știu cât de greu poate fi să transforme crengile și resturile lemnoase în material util. Tocătoarele forestiere pentru tractor reprezintă soluția care ajută la desfășurarea acestei munci rapid, eficient și fără efort excesiv. Aceste utilaje economisesc timp, sporesc productivitatea și oferă rezultate profesionale. La […]
12:10
Apariția unui număr mai mare de iepuri de câmp pe terenurile agricole nu este întâmplătoare și nici un motiv de îngrijorare, spun specialiștii. Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș, a decis popularea județului Mureș cu animalele blănoase menite să contribuie la refacerea și menținerea echilibrului natural. În data de 21 decembrie 2025, AJVPS […]
10:10
Tragedie pe DN 2D: un bãrbat și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu tractorul pe care îl conducea, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Covasna într-un comunicat. „În data de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30, polițiștii Serviciului Rutier al IPJ Cvoasna au intervenit la un eveniment rutier […]
08:10
„Asistăm la un genocid asupra agriculturii românești, iar legumicultura, în doi ani, va fi pe butuci!” – acesta este semnalul de alarmă care vine de la legumicultorii dintr-unul dintre cele mai mari bazine de profil din România, transmis prin vocea lui Claudiu Breazu, cultivator cu o experiență de zeci de ani și președintele unui cooperative […]
16 ianuarie 2026
14:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor că, pentru plata subvențiilor acordate prin intervenția DR-06 – „Bunăstarea animalelor”, pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, pentru care și-au asumat angajamente, trebuie să completeze și să depună online, până pe 2 februarie 2026 inclusiv, deconturile justificative aferente trimestrului […]
12:20
După protestul de joi al fermierilor, care se plâng că măsurile fiscale impuse de premerul Ilie Bolojan le-a pus capac, iată că județul Iași devine și scena unei fracturi administrative majore. Conducerea PSD Iași a anunțat oficial că niciunul dintre cei 47 de primari social-democrați nu va participa la întâlnirea de lucru programată vineri la […]
08:10
Piața porumbului intră într-o perioadă dificilă, iar perspectivele de preț pentru următoarele luni sunt departe de a fi optimiste. Cel mai recent raport publicat de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite indică un surplus semnificativ de producție la nivel global, care pune o presiune suplimentară pe cotațiile internaționale. Potrivit analizei prezentate de Cezar Gheorghe, surplusul […]
06:30
Facilitățile fiscale pentru micii fermieri, eliminate de Guvern – Cum fac față cei din sector # Agro-TV.ro
Facilitățile fiscale care încurajau asocierea fermierilor în cooperative agricole au fost eliminate prin ”ordonanța trenuleț” adoptată de Guvernul Bolojan la finalul anului trecut, o decizie care produce efecte directe în teren. Fermierii spun că măsura lovește exact în puținele instrumente care îi determinau să lucreze împreună, să investească la comun și să își consolideze poziția […]
15 ianuarie 2026
20:10
Sufocați de noile taxe și impozite și puși în pericol de acordul Mercosur, fermierii români renunță la terenuri! # Agro-TV.ro
După ce le-a ajuns cuțitul la os, mai ales în contextul noilor taxe și impozite impuse de Bolojan, dar și al controversatului acord cu Mercosur, tot mai mulți dintre fermierii români renunță la terenuri. În timp ce unii deja au ieșit în stradă, alții se mobilizează pentru zilele următoare. Printre ei este și Georgian Calotă […]
19:10
Ministerul care a funcționat cu „zero lei” de la buget. MADR a atras peste 5 miliarde de euro de la Comisia Europeană # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii a înregistrat, în 2025, o performanță remarcabilă: nu doar că nu a „consumat” bani publici, ci a adus în economie mai mult decât a cheltuit. Anul trecut, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a atras fonduri europene în valoare de 5,08 miliarde de euro, o sumă care depășește bugetul total al instituției pe […]
18:00
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat joi cifrele la zi privind plata subvențiilor APIA pentru anul de cerere 2025. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată, în perioada 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suma de 527,8 milioane euro, reprezentând plăți […]
16:30
ULTIMĂ ORĂ! Protest spontan al fermierilor români. Zeci de tractoare blochează șoselele # Agro-TV.ro
Un protest spontan al fermierilor se desfășoară în aceste momente în județul Iași, unde zeci de tractoare și autocamioane agricole au intrat pe șosea și circulă cu viteză minimă, îngreunând serios traficul rutier. Potrivit informațiilor obținute de AGRO TV, coloana de utilaje a intrat în județul Iași dinspre județul Suceava, pe la Cristești, și s-a […]
15:30
INDAGRA 2026 confirmă statutul său de cel mai important reper din calendarul companiilor care activează în agricultură și industriile conexe, consolidându-și rolul de eveniment strategic de business, dialog și colaborare profesională. Dedicat sectorului agricol, tehnologiilor agrifood și cooperării B2B și B2G, evenimentul aduce împreună fermieri, procesatori, distribuitori, investitori și reprezentanți ai instituțiilor cu soluții concrete. […]
14:10
Un crescător de vaci din Vâlcea a fost amendat de polițiștii de la Protecția Animalelor pentru nereguli privind întreținerea în condiții de bunăstare a celor 10 bovine aflate în proprietate, transmite Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea într-un comunicat. „În cursul zilei de 14 ianuarie 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, prin Biroul pentru […]
13:00
Termen limită la APIA pentru crescătorii de animale! Riscați excluderea de la plata subvențiilor! # Agro-TV.ro
Crescătorii de animale care și-au asumat voluntar angajamente anuale prin eco-schemele din sectorul zootehnic din Campania 2025 riscă să fie excluși de la plata subvențiilor dacă nu depun, până în 30 ianuarie 2026 inclusiv, deconturile justificative anuale/semestriale, însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor specifice de bunăstare a animalelor, transmite Agenţia de Plăţi şi Intervenţie […]
11:20
Fermierii interesați de investiții în sectoarele de hamei și struguri de masă au, începând de acum, toate reperele necesare pentru a-și pregăti proiectul pentru accesarea fondurilor europene. Ghidul consultativ al intervenției DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă a fost publicat, iar lansarea oficială a sesiunii este programată pentru 2 februarie, conform […]
11:20
Administrația Naționale de Meteorologie (ANM) avertizează că în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor. Potrivit meteorologilor, noaptea de joi spre vineri, 15/16 ianuarie, va fi geroasă cu temperaturi minime între -13°C și -8°C în […]
07:30
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur intră într-o etapă decisivă, iar primele efecte ar putea fi resimțite chiar de săptămâna viitoare. Potrivit europarlamentarului Georgiana Teodorescu, semnarea oficială a acordului este programată pentru finalul acestei săptămâni, în Paraguay, de către Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Antonio Costa, președintele Consiliului European. ”În […]
06:30
Finanțare de 200.000 EURO în luna februarie – Ce poți să faci cu banii din intervenția DR-19 # Agro-TV.ro
Fermierii care vor să investească în protecția terenurilor agricole și în măsuri cu impact direct asupra mediului vor avea, începând cu 9 februarie, acces la o nouă linie de finanțare prin intervenția DR-19 – investiții neproductive la nivel de fermă. Măsura este una dintre cele mai avantajoase din Planul Strategic PAC, având o intensitate a […]
14 ianuarie 2026
15:10
În județul Arad, prețul mediu pentru terenuri agricole a crescut cu peste 10% în 2025, față de anii anteriori, urcând […]
13:50
Sindicatul salariaților din MADR cere autorităților române respingerea acordului UE-Mercosur # Agro-TV.ro
Sindicatul Salariaților din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) susține protestele fermierilor și cere autorităților române să respingă acordul comercial […]
12:40
O turmă de oi înfometate caută hrană și adăpost de câteva zile. Animalele, lăsate fără furaje și apă au început […]
11:40
Europarlamentarul Daniel Buda își declară neputința în legătură cu acordul Mercosur: „Nu am reușit să comunicăm corect cu fermierii” # Agro-TV.ro
Acordul UE-Mercosur a stârnit furie în rândul fermierilor europeni, iar lucrurile sunt departe de a fi lămurite, atrage atenția europarlamentarul […]
08:40
Fonduri europene 2026: condiția esențială pentru orice fermier care vrea să obțină finanțare # Agro-TV.ro
Accesul la fonduri europene în agricultură nu începe cu depunerea cererii de finanțare, ci cu un pas esențial care poate […]
07:40
Fermierii interesați de investiții în floricultură, plante medicinale și plante aromatice vor avea, în premieră, o linie de finanțare dedicată […]
06:30
Cel mai recent raport publicat de Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) a adus noi ajustări importante în piața globală […]
13 ianuarie 2026
19:30
Până la finalul acestei luni, țara noastră urmează să mai încaseze încă un miliard de euro pentru plata fermierilor români, a anunțat marți ministrul agriculturii, Florin Barbu. Această tranșă de 1.006.710.849 euro este așteptată după ce Comisia Euorpeană a virat deja în conturile României suma de 4.075.862.964 euro, atingându-se astfel un nou record de absorbție […]
16:00
20 de miliarde de euro fonduri europene pentru fermierii români! Cine garantează pentru acești bani # Agro-TV.ro
România va beneficia în perioada 2028-2034 de peste 20 de miliarde de euro fonduri europene pentru fermierii săi și zonele rurale. Anunțul a fost făcut marți de europarlamentarul liberal Dan Motreanu, numit responsabil al Grupului PPE în Comisia pentru dezvoltare regională pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună 2028–2034. „Mă voi asigura că fermierii români […]
14:40
Dacă în privința acordului comercial cu Mercosur și-a exprimat serioase rezerve, susținând poziția fermierilor români, ministrul agriculturii, Florin Barbu, se arată deschis unor parteneriate în domeniu din ce în ce mai solide cu țări din Asia Centrală. În cest context, ministrul Florin Barbu a primit marți, la sediul MADR, vizita Ambasadorului Republicii Kazahstan în România, […]
13:10
Sute de tractoare au luat cu asalt, marți, capitala Franței, în cadrul unei demonstrații organizate de FNSEA, unul dintre cele mai mari sindicate agricole din Franța, în semn de protest față de acordul comercial UE-Mercosur, transmite France 24. Este a doua oară într-o săptămână când fermierii francezi inundă străzile Parisului, după ce, cu câteva zile […]
11:40
Costel Vînătoru: În urma acordului cu Mercosur soiurile românești de plante ar putea să dispară! # Agro-TV.ro
Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay), care prevede eliminarea taxelor vamale pentru numeroase produse importate, riscă să creeze mai multe probleme decât beneficii pentru producătorii români. Cel puțin aceasta este opinia cercetătorului Costel Vînătoru, director al Băncii de Resurse Genetice și Vegetale din Buzău, […]
10:00
Zeci de vaci au fost la un pas de înec după ce au căzut într-un iaz. Autoritățile au intervenit de urgență pentru salvarea animalelor. Un wekeend groaznic a fost pentru un fermier din satul Pocoleni, județul Suceava, care și-a găsit vacile în iaz după ce a cedat gheața din cauza greutății. 23 de vaci au […]
08:40
Europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentul European, susține că fermierii europeni vor beneficia de mecanisme clare de protecție în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, iar importurile vor fi strict condiționate de respectarea standardelor europene de producție. Potrivit acestuia, discuțiile purtate atât la nivelul Comisiei […]
07:30
Azomureș devine istorie? Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic, peste 2.500 de locuri de muncă afectate # Agro-TV.ro
Compania Azomureș, cea mai importantă platformă industrială de producție de îngrășăminte din România, a anunțat măsuri operaționale semnificative ca răspuns la incertitudinea aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung și la lipsa unei oferte ferme din partea Romgaz pentru preluarea combinatului. Conform comunicatului oficial, peste 2.500 de locuri de muncă ar urma să fie afectate […]
06:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță un demers ferm la nivel european pentru protejarea fermierilor români și europeni în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Șeful MADR a precizat că România a solicitat încă din toamna anului trecut garanții clare pentru sectorul agricol, iar în lipsa acestora acordul nu va fi susținut în Parlamentul […]
12 ianuarie 2026
16:20
15:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că cererile de plată pentru Intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, Pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Planului Strategic PAC 2023—2027, pot fi depuse până la data de 3 februarie 2026. […]
14:30
Un cioban dat dispărut, vineri, de la o stână din Dâmbovița, a fost găsit mort sâmbătă, în albia unui râu, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Persoana care a anunţat dispariţia a precizat că ciobanul, în vârstă de 42 de ani, ar fi plecat de la o stână din afara localităţii Ungureni, județul […]
