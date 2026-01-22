Trauma veteranului din SuperLiga! Verdictul care-i putea opri cariera prematur lui Vasile Mogoș de la Universitatea Craiova: „M-a omorât, m-a spart!“
Fanatik, 22 ianuarie 2026 07:20
Vasile Mogoș, fundașul Universității Craiova, a învins un diagnostic care-i putea opri cariera prematur. Ce a spus despre problemele medicale, revenirea pe teren și relația cu suporterii olteni.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
08:00
Fanii lui Manchester City primesc despăgubiri de la fotbaliști după umilința cu Bodo/Glimt din Champions League! # Fanatik
Vedetele de la Manchester City încearcă să își spele în fața propriilor fani rușinea trăită cu Bodo/Glimt în Champions League! Gestul anunțat de „cetățeni”
Acum 30 minute
07:40
Alexi Pitu, la Dinamo? Omul care face transferurile în Ștefan cel Mare a răspuns clar: „Am vorbit cu cineva de la Vejle” # Fanatik
Reacție tranșantă din interiorul lui Dinamo despre un nume intens vehiculat pe piața transferurilor. Ce spune despre repatrierea lui Alexi Pitu în Superliga
Acum o oră
07:20
Trauma veteranului din SuperLiga! Verdictul care-i putea opri cariera prematur lui Vasile Mogoș de la Universitatea Craiova: „M-a omorât, m-a spart!“ # Fanatik
Vasile Mogoș, fundașul Universității Craiova, a învins un diagnostic care-i putea opri cariera prematur. Ce a spus despre problemele medicale, revenirea pe teren și relația cu suporterii olteni.
07:10
Două echipe s-au calificat deja în optimile Ligii Campionilor. Ce trebuie să facă formațiile românilor pentru a merge mai departe în competiție # Fanatik
Cea mai importantă competiție europeană intercluburi își va stabili săptămâna viitoare programul eliminatoriu, situația având încă destule necunoscute
Acum 2 ore
06:50
Surpriză importantă înainte de startul noului sezon de Formula 1. O echipă de top face o mutare neașteptată. Anunțul noului pilot de la Mercedes. „Un pas fantastic”.
Acum 4 ore
05:50
Un privilegiu pentru „speciali” va fi eliminat. Ce vrea să facă Guvernul cu locuințele de serviciu pentru magistrați și militari # Fanatik
Ce se va întâmpla cu locuințele de serviciu pentru militari și magistrați. Potrivit unui proiect de lege pus în transparență de către Ministerul Justiției, va dispărea un privilegiu acordat ”specialilor”
Acum 8 ore
00:50
Abia a luat notă de trecere! Jurnaliștii olandezi, duri cu Dennis Man după Newcastle – PSV 3-0 în Champions League: ce i s-a reproșat românului # Fanatik
Dennis Man a fost judecat de olandezi după eșecul drastic suferit de PSV Eindhoven în deplasare cu Newcastle în Champions League! Ce notă a primit românul
00:30
Antrenorul lui Dinamo Zagreb, detalii despre informațiile primite din România despre FCSB: „Am vorbit cu Zeljko Kopic” # Fanatik
Antrenorul lui Dinamo Zagreb a recunoscut că a avut o mare problemă înaintea meciului cu FCSB din Europa League! Despre ce este vorba
00:10
Ofri Arad a primit „botezul” la FCSB. Imagini de senzație de la Zagreb cu noul jucător al campioanei României. Video # Fanatik
Ofri Arad a fost inclus în delegația pentru meciul european din Croația și a avut parte de un moment special la primul antrenament alături de noii săi colegi.
Acum 12 ore
00:00
De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în Europa League. Șansele au fost calculate de un super-computer # Fanatik
FCSB își joacă ultimele șanse de calificare în play-off-ul pentru optimile Europa League. De ce rezultate are nevoie, de fapt, campioana României pentru a merge mai departe.
21 ianuarie 2026
23:50
Barcelona, din nou gol anulat pentru un offside milimetric! Imaginile VAR au provocat și mai multe controverse # Fanatik
Decizie VAR controversată în meciul Barcelonei de la Praga. Catalanilor li s-a anulat un gol în meciul cu Slavia pentru un offside la limită. Ghinion teribil pentru echipa de pe Camp Nou.
23:30
Pontul zilei de joi, 22 ianuarie, din SuperLiga. Cotă de 5.69 de la Superbet cu meciuri din etapa 23 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 22 ianuarie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 23.
23:20
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare # Fanatik
Un musafir la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz a spus de ce tânăra a lăcrimat în ziua cea mare. Mărturia unei persoane care a luat parte la eveniment.
23:20
Scenografie de excepție la Marseille – Liverpool. Trupa Beatles și-a făcut apariția în tribune. „Istoria se repetă”. Video # Fanatik
Scenografie spectaculoasă pe Velodrome înainte de Marseille – Liverpool. Fanii francezi au pregătit o surpriză pentru jucătorii echipei din Premier League.
23:10
Istvan Kovacs, dat exemplu în presa internațională după Galatasaray – Atletico 1-1 din Champions League: „Ar putea privi ca să învețe ceva” # Fanatik
Istvan Kovacs, ridicat în slăvi după prestația din meciul Galatasaray - Atletico Madrid 1-1! Cum a fost catalogat arbitrul român
23:00
Ce l-a determinat, de fapt, pe Cătălin Cîrjan să refuze oferta fabuloasă de la Metalist. Discuție decisivă cu șefii lui Dinamo: „Câteodată, jucătorii sunt o marfă” # Fanatik
Atât Cătălin Cîrjan, din punct de vedere salarial, cât și clubul Dinamo, au refuzat o ofertă extrem de atractivă de la Metalist Harkov. Ce a dus, în final, la rămânerea jucătorului în „Ștefan cel Mare”.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 414 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din grupa unică de Europa League.
22:30
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video # Fanatik
Nu s-a văzut la TV! Istvan Kovacs a intervenit prompt pentru a dezamorsa o situație extrem de tensionată la Galatasaray - Atletico Madrid! Ce s-a întâmplat
22:10
Cine transmite la TV Dinamo Zagreb – FCSB, meciul decisiv din Europa League pentru campioana României # Fanatik
FCSB joacă joi seară în deplasare cu Dinamo Zagreb un meci decisiv pentru calificarea mai departe în Europa League! Cine transmite partida la TV în România
21:50
Cristiano Ronaldo, de neoprit! A marcat golul victoriei pentru Al Nassr. Cât mai are până la borna 1000! Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie în Arabia Saudită. Superstarul portughez a ajuns la 960 de goluri în carieră după ultima reușita semnată pentru Al Nassr.
21:50
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa # Fanatik
Ea este partenera unui cunoscut sportiv care a fost în lumina reflectoarelor la căsătoria lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan. Tânăra a captat toate privirile.
21:30
Marius Șumudică i-a cucerit deja pe saudiți! Prezentare fabuloasă direct pe site-ul oficial al ligii miliardarilor în care joacă și Cristiano Ronaldo: „Forța personalității” # Fanatik
Marius Șumudică, în prim-plan în Arabia Saudită! Material special dedicat antrenorului român pe site-ul oficial al campionatului lui Cristiano Ronaldo
21:10
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme: „O să fie greu și cu banii” # Fanatik
Văduva unui bărbat mort după infarct, tratat superficial cu alifie și vitamine, se luptă să crească singură doi copii și să facă față cheltuielilor. Cum vor supraviețui fără ajutor?
21:10
Marius Șumudică s-a enervat pe arbitri după Al Okhdood – Al Riyadh 2-2. „Nu înțeleg”! Antrenorul a exclus un jucător din lot! # Fanatik
Marius Șumudică a răbufnit după remiza dintre Al Okhdood și Al Riyadh! Ce l-a nemulțumit pe antrenorul român. „Echipa a jucat 13 meciuri înainte de sosirea mea și a obținut 5 puncte”.
20:50
Dumitru Dragomir a rămas „mască” după ce a aflat ce a pățit Mihai Neșu! Fostul fotbalist al FCSB, „lovit” direct de reforma lui Bolojan: „E un păcat pe care-l face!” # Fanatik
Dumitru Dragomir s-a arătat revoltat de ceea ce a pățit Mihai Neșu. Fundația pe care o conduce fostul fotbalist e obligată să achite o sumă uriașă la stat, după o reformă a Guvernului Bolojan.
20:30
Asociațiile de proprietari, lovite de blocajul E-BLOC. Soluția ar putea veni de la stat: ”Ar trebui să dezvolte o platformă” # Fanatik
Blocajul platformei E-BLOC a dat peste cap plățile la întreținere pentru mii de asociații de proprietari. Statul ar putea interveni cu o soluție rapidă prin Ghișeul.ro, recomandă specialiștii.
20:20
Marius Șumudică, reacție fabuloasă în stilul lui Cristiano Ronaldo după golul prin care Al Okhdood a întors incredibil scorul în 10 oameni: „Calma!”. A urmat o reușită din semifoarfecă! Video # Fanatik
Marius Șumudică, show total pe banca lui Al Okhdood. Cum a fost surprins antrenorul român în timpul partidei cu Al Riyad din campionatul Arabiei Saudite.
20:10
Nicolae Stanciu a produs un accident rutier în București! Riscă probleme uriașe după rezultatul testului alcooltest efectuat
19:30
„Spionul” Zeljko Kopic, taxat de Elias Charalambous înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: „Eu nu fac niciodată asta” # Fanatik
Elias Charalambous l-a taxat pe Zeljko Kopic înainte de Dinamo Zagreb - FCSB! Ce a spus antrenorul campioanei României despre rivalul de la Dinamo
19:30
„Este un foarte prost comunicator”. Cum a rămas Ilie Bolojan apostolul austerității. PSD, pe cale să câștige lupta de imagine cu premierul PNL # Fanatik
„Este un foarte prost comunicator. A deschis prea multe fronturi” - ce spun analiștii politici despre erorile de comunicare făcute de premierul Ilie Bolojan. Liderul PNL atacat de PSD pentru măsurile de austeritate
19:10
Șumudică, trădat de starul pe care-l adusese să-l salveze de la retrogradare. Cartonaș roșu în 3 minute la meciul de debut. Video # Fanatik
Marius Șumudică a avut parte de un meci plin de ghinion în duelul dintre Al-Okhdood și Al-Riyadh. Jucătorul pe care l-a transferat în urmă cu doar câteva zile a fost elimiant.
Acum 24 ore
18:50
Mesajele ascunse din discursul lui Trump la Davos. Cum a testat președintele SUA limitele Europei și ale NATO. Analist: „Este o formă de presiune. Spuneți nu și vă vom ține minte” # Fanatik
Discursul lui Donald Trump, marcat de presiuni asupra Europei și tema Groenlandei, a fost analizat pentru FANATIK de Ștefan Popescu, care avertizează asupra efectelor politice și de imagine în interiorul NATO.
18:20
Premii fabuloase pentru jucătorii din Senegal după succesul de la Cupa Africii pe Națiuni! Sute de mii de euro și terenuri în zone de lux # Fanatik
Senegal sărbătorește cucerirea Cupei Africii, iar președintele țării a anunțat prime uriașe pentru jucători. Ce recompense au primit campionii africani după finala cu Maroc.
18:00
Italienii, convinși ca Jose Mourinho l-a trădat în cel mai josnic mod pe Cristi Chivu: „Tehnicieni fără nume la cele mai bune echipe din lume” # Fanatik
Jose Mourinho a lansat un atac destur de dur în Italia, iar jurnaliștii sunt convinși că printre cei vizați se află și Cristi Chivu! Despre ce este vorba mai exact
17:30
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție # Fanatik
Naomi Osaka este pusă la zid pentru ținuta ieșită din comun cu care s-a prezentat la Australian Open. Jucătoarea de tenis a fost spulberată pentru alegerea sa.
17:30
Dinamo s-a despărțit de al treilea jucător în actuala perioadă de mercato. Formația din Ștefan cel Mare a decis să împrumute unul dintre tinerii de perspectivă.
17:20
Scene incredibile cu George Simion în SUA: sărbătorește cucerirea Groenlandei de către Trump. Reacții în lanț: „O mișcare de trădători și de lingăi” # Fanatik
Liderul AUR a fost filmat alături de alți reprezentanți MAGA, celebrând preluarea Groenlandei de către SUA lui Trump. Mesajul pe care-l transmite liderul AUR către partenerii europeni ai României
17:10
Când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo! Fotbalistul l-a impresionat deja pe Zeljko Kopic: „Va fi un transfer bun” # Fanatik
Zeljko Kopic a transmis când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a rămas deja impresionat de fundașul transferat de la AC Milan.
16:50
O legendă a fotbalului englez a murit la 81 de ani. Și-a dedicat cariera unei singure echipe # Fanatik
Fotbalul englez este în doliu după ce un jucător de legendă a murit la vârsta de 81 de ani. Cine este fotbalistul care și-a închinat întreaga carieră unei singure formații.
16:40
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv # Fanatik
Mirel Rădoi este aproape de o revenire în antrenorat. După ce a fost pe punctul de a semna cu Al-Najma, fostul selecționer a primit o nouă ofertă din Arabia Saudită. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
16:30
Cât costă ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos și de la ce brand sunt. Firma producătoare, asaltată de internauți # Fanatik
Cât costă ochelarii de soare purtați de președintele francez, Emmanuel Macron, la Davos? Liderul din Hexagon suferă din cauza unei probleme de sănătate, iar brandul cu care s-a afișat e acum extrem de căutat.
16:20
Rapid nu traversează cel mai bun sezon în Liga Florilor, dar are obiective îndrăznețe pentru stagiunea viitoare. Și, în acest sens, a transferat două campioane mondiale.
15:50
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl victimei ar putea lipsi de la înmormântare # Fanatik
FANATIK a aflat cum a fost omorât băiatul din localitatea Cenei, județul Timiș, de alți trei adolescenții. Detalii înfiorătoare despre crima care a șocat România
15:30
„Cu cine țineți?”. Zeljko Kopic, răspuns tranșant înaintea meciului Dinamo Zagreb – FCSB: „E normal. O să fiu fanul lor” # Fanatik
Zeljko Kopic a răspuns fără ezitare înainte de Dinamo Zagreb - FCSB, din etapa 7 a „Fazei Ligii” UEFA Europa League. Antrenorul lui Dinamo îi va susține pe croați în duelul european.
15:10
Adrian Porumboiu, discuție incredibilă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare” # Fanatik
Ce a discutat Adrian Porumboiu cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat de mijlocașul român pe San Siro, contra lui AC Milan. Dialog de senzație între cei doi.
14:50
Al-Okhdood – Al-Riyadh, în etapa a 17-a din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică, meci crucial pentru salvarea de la retrogradare # Fanatik
Marius Șumudică are în față un meci extrem de important. Al-Okhdood o va întâlni pe Al-Riyadh în etapa 17 din campionatul Arabiei Saudite. Pe FANATIK.ro găsiți toate detaliile despre partida antrenorului român.
14:30
Alertă pe piața muncii: mii de angajați trimiși acasă. Romgaz, implicat în preluarea Azomureș? # Fanatik
Criza energetică și costurile uriașe lovesc Liberty Galați și Azomureș. Șomajul tehnic crește, iar statul analizează implicarea Romgaz pentru a salva locurile de muncă și producția de îngrășăminte. Ce spun specialiștii
14:20
Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?” # Fanatik
Gigi Becali atacă extrem de dur Federația Română de Fotbal. Patronul celor de la FCSB spune că, prin regulile lor, cei de la FRF distrug fotbalul românesc.
14:20
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea # Fanatik
Femeia cu care David Beckham ar fi avut o relație extraconjugală în urmă cu 20 de ani a făcut o declarație specială. Cum comentează versiunea lui Brooklyn.
14:20
E gata! A aterizat la București și semnează cu Dinamo: „M-au convins Mister, directorul și președintele” # Fanatik
Matteo Duțu a aterizat la București și e gata să semneze cu Dinamo. Cine l-a convins pe fundașul de la AC Milan să accepte oferta formației din Ștefan cel Mare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.