VIDEO&FOTO Șeful Mercedes dezvăluie prima imagine cu noul S Class, considerat cel mai avansat automobil premium din lume

Planul „Ampere – Horse” al lui Luca de Meo a fost apreciat la vremea lui de multă lume și considerat unul îndrăzneț. Așa a fost și planul Ford, Model e - Model Blue, de la care este posibil să se fi inspirat fostul șef al Renault. Scepticii au spus încă de atunci că este lipsit de sens ca un producător auto să-și separe activitățile de motoare, indiferent că sunt cu combustie sau electrice. Ambele planuri, Renault și Ford, au eșuat și nu e de mirare.