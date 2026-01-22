Noi măsuri luate de Austria în privința copiilor de origine străină care nu cunosc suficient de bine limba germană
Digi24.ro, 22 ianuarie 2026 09:10
Copiii de origine străină al căror nivel de limbă germană este insuficient vor trebui să urmeze două săptămâni de cursuri obligatorii în timpul vacanţei de vară pentru a favoriza integrarea lor, a decis miercuri parlamentul austriac, mergând împotriva avizului cadrelor didactice, relatează AFP, preluată de News.ro.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
09:10
Noi măsuri luate de Austria în privința copiilor de origine străină care nu cunosc suficient de bine limba germană # Digi24.ro
Copiii de origine străină al căror nivel de limbă germană este insuficient vor trebui să urmeze două săptămâni de cursuri obligatorii în timpul vacanţei de vară pentru a favoriza integrarea lor, a decis miercuri parlamentul austriac, mergând împotriva avizului cadrelor didactice, relatează AFP, preluată de News.ro.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie
09:10
Un judecător a interzis administraţiei Trump să examineze dispozitivele electronice ale unei jurnaliste percheziţionate # Digi24.ro
Un judecător federal din SUA a interzis administraţiei preşedintelui Donald Trump să examineze dispozitivele electronice confiscate săptămâna trecută de la domiciliul unei jurnaliste de la Washington Post.
09:10
Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: doi morți și sute de intervenții ale pompierilor în Atena # Digi24.ro
Două persoane au murit miercuri în Grecia după ce ploile torenţiale au inundat locuinţe şi sedii de firme din Atena şi alte părţi ale ţării, au anunţat autorităţile.
Acum o oră
09:00
Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile # Digi24.ro
Caz cutremurător de crimă într-o localitate din Timiș. Un adolescent de 15 ani a fost ucis, incendiat și îngropat. Suspecți de crimă sunt doi băieți de 15 ani și unul de 13, care ar fi avut un conflict mai vechi cu victima. Adolescenții de 15 ani au fost reținuți. Cel de 13 ani este prea mic și nu răspunde penal pentru faptele sale.
09:00
Anunţul preşedintelui american lui Donald Trump despre un proiect de acord privind problema Groenlandei a fost întâmpinat cu scepticism pe insula autonomă daneză unde mulţi locuitori spun că sunt dezamăgiţi de schimbările de poziţie ale liderului de la Casa Albă.
08:50
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor # Digi24.ro
Preţul pus de preşedintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere în pofida opoziţiei Danemarcei, este de între 200 de milioane şi un miliard de dolari.
08:50
Președintele american Donald Trump a recunoscut că unele dintre persoanele invitate în Consiliul pentru Pace sunt figuri controversate, dar le-a descris ca având o influență enormă și capabile să ducă la bun sfârșit o misiune. El a făcut aceste declarații la Davos, în marja Forumului Economic Mondial, făcând referire la omologul său rus Vladimir Putin, relatează RBC Ukraine.
08:40
Curtea de Apel Bucureşti judecă azi cererea de suspendare a reorganizării ANRE. Ce a decis într-o cauză similară # Digi24.ro
Peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au cerut în instanţă suspendarea actelor care vizează reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan. Curtea de Apel Bucureşti ar urma să judece, joi, în contencios administrativ, această solicitare. O cerere similară au făcut, tot la Curtea de Apel, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), dosarul având termen de judecată în 3 februarie.
08:40
Iranul a prezentat miercuri primul bilanț al morților emis de guvern după reprimarea protestelor la nivel național, indicând o cifră mult mai mică decât cea avansată de activiștii din străinătate, în timp ce teocrația de la Teheran încearcă să-și reafirme controlul, scrie Euronews.
Acum 2 ore
08:30
VIDEO Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată # Digi24.ro
Centrul de conferințe în care se desfășoară Forumul Economic de la Davos a fost evacuat din cauza unui incendiu.
08:10
Bonificația de 3% la impozit pentru firme nu mai e garantată: ANAF o poate retrage după controale fiscale # Digi24.ro
Bonificația de 3% acordată firmelor pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor nu mai este garantată definitiv. Un ordin recent al Ministerului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial, permite ANAF să modifice sau să anuleze ulterior acest avantaj fiscal, dacă în urma controalelor se constată diferențe de impozit pentru anul fiscal 2024. Auditorul financiar Kristine Bago a explicat, pentru Digi24.ro, că bonificația devine un avantaj condiționat, care poate fi retras dacă apar diferențe față de situația fiscală declarată.
07:50
Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump # Digi24.ro
Într-un interviu televizat acordat emisiunii „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, secretarul general NATO, Mark Rutte, a oferit puține detalii despre presupusul „cadru” al acordului anunțat de Donald Trump după discuțiile sale cu acesta. Mark Rutte a declarat că nu a discutat problema cheie a suveranității daneze asupra Groenlandei în cadrul întâlnirii sale cu președintele american relatează NDTV.
07:50
Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlanda # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, anunță Administrația Prezidențială.
Acum 4 ore
07:10
Administrația Trump admite posibile abuzuri: echipa DOGE ar fi folosit necorespunzător date sociale # Digi24.ro
Administraţia Trump recunoaşte că echipa DOGE ar fi putut utiliza în mod necorespunzător date ale sistemului de securitate socială, scrie Politico. Potrivit unui document depus la instanţă, unii membri ai personalului DOGE au avut un acces la date mai extins decât fusese recunoscut anterior.
07:10
„Populism periculos”. Val de reacții după anunțul că transportul public ar putea fi gratuit în Arad. Cine contestă inițiativa edilului # Digi24.ro
Val de reacții la Arad, după anunțul primarului că transportul public ar putea fi gratuit în oraș. Intenția edilului liberal este contestată vehement chiar de colegii de partid ai edilului: „Mi se pare populism periculos!”, este de părere vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea. Propunerea de a circula gratuit pe raza orașului vine în contextul majorării taxelor și impozitelor, de la început de an. Primăria vrea să atenueze astfel, măcar parțial, cheltuielile localnicilor, dar și să valorifice rețeaua de transport public, în care s-au investit mulți bani în ultimii ani.
07:10
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate sunt afirmațiile despre NATO, războaiele încheiate și Groenlanda # Digi24.ro
Adresându-se Forumului Economic Mondial, președintele SUA, Donald Trump, a atacat politicile energetice ale Europei și a susținut că SUA au „returnat” Groenlanda Danemarcei după cel de-Al Doilea Război Mondial. De la repetarea afirmației sale de lungă durată privind încheierea a opt războaie, până la evocarea istoriei recente, președintele american a făcut o serie de declarații îndrăznețe, dar îndoielnice, în timpul discursului său de miercuri de la Davos, potrivit Euronews.
07:10
„Rușii vor fi rugați să plece”. Noua conducere a Siriei vrea să expulzeze soldații lui Putin dintr-o bază militară importantă # Digi24.ro
Trupele subordonate guvernului sirian de tranziție au intrat pe teritoriul din nordul Siriei, care era controlat anterior de alianța pro-kurdă „Forțele Democratice Siriene” (FDS). În această regiune, nu departe de granița cu Turcia, se află aerodromul militar El-Kamishli, pe care Rusia îl poate folosi în mod liber, iar acum Damasc se pregătește să ceară Moscovei să părăsească această bază, potrivit unei surse siriene familiarizate cu situația, citată de Komersant.
07:10
Acordul lui Trump referitor la Groenlanda s-ar putea face după modelul bazelor britanice din Cipru (New York Times) # Digi24.ro
Acordul avut în vedere de Donald Trump cu privire la Groenlanda ar putea viza doar porţiuni mici de teritoriu, unde Statele Unite ar fi autorizate să înfiinţeze baze militare, potrivit mai multor oficiali de rang înalt ai NATO, citaţi sub acoperirea anonimatului de The New York Times (NYT) . Această idee, adusă în discuţie în cadrul unei reuniuni a NATO, ar fi similară statutului bazelor britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic.
07:10
Ce este venitul minim pe incluziune. Categoriile de persoane care primesc indemnizație lunară în 2026 # Digi24.ro
Venitul minim pe incluziune reprezintă un ajutor social destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate financiară, care nu dispun de resurse suficiente pentru a-și asigura un trai decent. Prin acest program, statul oferă o indemnizație lunară menită să sprijine acoperirea cheltuielilor esențiale.
07:10
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE # Digi24.ro
Discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a accentuat tensiunile dintre Statele Unite și Europa, după ce președintele american a recurs din nou la ironii, amenințări comerciale și afirmații controversate la adresa aliaților europeni. Deși Trump a exclus explicit folosirea forței militare pentru a prelua Groenlanda, mesajul său a fost perceput de mulți lideri europeni drept jignitor și autoritar, alimentând nemulțumirea față de tonul Washingtonului și reaprinzând disputa privind tarifele și suveranitatea teritorială.
07:10
Ochelarii stil „Top Gun” purtaţi de preşedintele Franței au făcut senzație în presa mondială. „Trump: Fii atent... Macron este aici” # Digi24.ro
Ochelarii de soare tip aviator ai preşedintelui francez Emmanuel Macron au atras atenţia utilizatorii reţelelor de socializare care s-au lansat în dezbateri cu privire la alegerea sa pentru un look gen „Top Gun” în timp ce-l critica pe preşedintele american Donald Trump pe tema Groenlandei, în cursul discursului său de la Davos, scrie Reuters.
07:10
Optzeci de companii au părăsit piața rusă în 2025, pe măsură ce Moscova a intensificat practica confiscării forțate a întreprinderilor cu capital străin. De la invadarea Ucrainei în 2022, Rusia a vizat din ce în ce mai mult companiile private străine, o practică considerată pe scară largă ca o modalitate de a-și finanța efortul de război și de a compensa deficitele bugetare cauzate de sancțiunile occidentale, relatează TVPWorld.
07:10
Analist militar: De ce America nu-și poate permite să lase Groenlanda în mâinile Danemarcei # Digi24.ro
Progresele înregistrate în tehnologia rachetelor hipersonice au lăsat o breșă evidentă în sistemul de apărare al Occidentului, iar nimeni altcineva în afară de SUA nu o poate umple, scrie în cotidianul britanic The Telegraph Rebekah Koffler, analist militar și autorul volumului „Putin’s Playbook” („Strategia lui Putin”).
07:10
Lista celor mai sigure și importante analize de sânge recomandate de medic: „Pot evidenția anemii, infecții sau procese inflamatorii” # Digi24.ro
În condițiile în care numeroase boli pot evolua fără simptome evidente, un control medical de rutină poate face diferența între identificarea din timp a unei probleme și necesitatea unui tratament complex.
07:10
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu pierderi de milioane de lei, dar cu 11 șefi # Digi24.ro
Primăria Generală a Capitalei deține o întreagă companie doar pentru administrarea unui service auto care nu are nicio utilitate publică. Service Ciclop S.A. are, în schimb, 11 șefi. Directorul general și președintele Consiliului de Administrație sunt membri de partid. De ani de zile societatea are pierderi financiare de milioane de lei. Cu toate acestea, cei șapte membrii ai Consiliului de Administrație încasează o indemnizație lunară brută de peste 7.500 de lei. Mai mult, deși Primăria este îngropată în datorii, Consiliul General a votat la finalul anului trecut, ca Service Ciclop să primească un ajutor financiar de 30 de milioane de lei. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Un amiral de top al Marinei SUA cere dotarea navelor de război din „clasa Trump” cu lasere de mare putere # Digi24.ro
Unul dintre cei mai importanți comandanți ai Marinei SUA a cerut accelerarea dotării noilor platforme navale cu lasere de mare putere, în contextul planurilor administrației Trump de a dezvolta o nouă clasă de mari nave de suprafață, parte a inițiativei denumite neoficial „Flota de Aur”. Proiectul, aflat încă în fază de concept și evaluare bugetară, vizează construirea mai multor unități, dacă va primi aprobarea Congresului.
07:10
Ghid de supraviețuire în iarna terorii de la Kiev. Reportaj din capitala Ucrainei (Politico) # Digi24.ro
O jurnalistă ucraineană, locuitoare a Kievului, relatează într-un reportaj pentru Politico cum se desfășoară viața de zi cu zi în capitala Ucrainei, care traversează cea mai dificilă perioadă de la începutul invaziei rusești. Kievul are de înfruntat una din cele grele ierni din ultimii ani, cu geruri cumplite, sub bombele rușilor, care au paralizat sistemele de încălzire și electricitate ale orașului. Cu toate astea, oamenii găsesc clipe de „euforie” în mijlocul disperării, iar atitudinea lor arată că nu se vor lăsa înfrânți, spune jurnalista Veronika Melkozerova.
Acum 8 ore
01:50
Bogdan Ivan, discuții cu șeful AIEA la Davos. Mesajul ministrului Energiei: „Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică” # Digi24.ro
Prezent la Forumul Economic de la Davos, Bogdan Ivan a transmis că a purtat discuții cu șeful AIEA, Rafael Grossi, despre rolul energiei nucleare în România. Ministerul Energiei a subliniat că energia nucleară nu este o dezbatere teoretică, ci o decizie strategică și că, cu această ocazie, s-a asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor.
Acum 12 ore
00:40
Marius Voineag, procuror-şef DNA: Am avut dosare de anvergură în aceşti trei ani de zile # Digi24.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, susţine că instituţia pe care o conduce a încercat să facă dosare care să nu suporte critici privind acuzaţiile formulate, fără să forţeze lucrurile şi să facă „acte de pompierism”. El a precizat că au fost multe dosare de anvergură în ultimii trei ani la DNA.
00:30
Primarul acuzat de pornografie infantilă va fi plasat în arest la domiciliu. Tribunalul Giurgiu a respins propunerea de arest preventiv # Digi24.ro
Tribunalul Giurgiu a respins, miercuri, propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani şi a încerat să îi determine pe părinţii acesteia să îşi retragă declaraţiile. Edilul a fost, în schimb, plasat în arest la domiciliu.
00:10
Șeful DNA, despre acuzațiile referitoare la justiție și o posibilă bătălie pe funcții: „Nu prea cred în coincidenţe” # Digi24.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, a declarat, miercuri seară, că nu crede în coincidenţe, iar timingul celor care fac tot felul de acuzaţii referitoare la justiţie „spune totul”, în condiţiile în care se apropie finalul mandatelor pentru procurorii-şefi. Acesta s-a referit la reportajul Recorder și o bătălie în sistemul judiciar.
00:00
Europa va lansa o nouă platformă de socializare pe fondul tensiunilor crescânde cu giganții tehnologici americani # Digi24.ro
Europa se pregătește să lanseze o nouă platformă de socializare, W, în contextul în care dezbaterile privind reglementarea tehnologiei, influența politică și suveranitatea digitală continuă să tensioneze relațiile dintre Europa și Statele Unite.
00:00
Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Vladimir Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace", o inițiativă prezentată ca alternativă la ONU. Kremlinul a sugerat totodată că „biletul de intrare" ar putea fi plătit din fondurile ruse înghețate în Statele Unite, în contextul sancțiunilor impuse după invazia din Ucraina.
21 ianuarie 2026
23:40
Ilie Bolojan promite un buget al „relansării”. Deficit de „puțin peste 6%”, investiții din fonduri europene și inflație în scădere # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe „baze realiste”, cu obiectivul unui „buget al relansării și al investițiilor”. Șeful Executivului susține că reducerea deficitului bugetar cu peste 1% din PIB, menținerea investițiilor și creșterea veniturilor au contribuit la recâștigarea credibilității României pe piețele financiare, chiar dacă ajustările fiscale au generat dificultăți economice pentru populație.
23:30
Şefa guvernului ultraconservator al Italiei, Giorgia Meloni, a salutat miercuri decizia preşedintelui american Donald Trump de a ridica ameninţarea cu taxele vamale împotriva mai multor ţări europene care au trimis trupe în Groenlanda, transmite AFP.
23:30
Spitale din București, în continuare fără căldură. Care sunt unitățile afectate și ce soluții anunță Ministerul Sănătății # Digi24.ro
Mai multe spitale mari din București sunt în continuare fără căldură, iar problema nu a fost rezolvată integral, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul spune că în unele unități temperatura nu este constantă, iar situația arată nevoia unor soluții permanente, precum dotarea spitalelor strategice cu centrale termice proprii.
23:00
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, miercuri seară la Digi24, că, conform unor surse, secretarul Trezoreriei Statelor Unite a sunat la Deutsche Bank, pentru că un reprezentant al băncii germane „a pus în discuție dacă nu cumva se poate pune problema măsurilor de anti-coerciție ale UE, create politic pentru o criză privind Rusia și China”, să fie aplicate vizavi de Statele Unite. „I s-a confirmat de la nivelul conducerii că nu se va întâmpla așa ceva”, mai afirmă acesta. În ceea ce privește vânzarea titlurilor de stat americane deținute în Europa, diplomatul susține că dacă statele UE ar aplica această măsură, SUA ar intra într-o recesiune cum nu au avut în 250 de ani de existență. Diaconescu a vorbit și despre ceea ce înseamnă dependența actuală a statelor UE față de SUA.
22:50
Alexandru Rogobete: „România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, o lege raţională a malpraxisului, nu de cârpeli” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, nu „o cârpeală”, ci o lege care să asigure demnitatea personalului medical.
22:30
Supremația SUA în viziunea lui Trump. Fixația președintelui privind Groenlanda, un ecou al afirmațiilor lui Putin despre Crimeea # Digi24.ro
Vestea bună din călătoria lui Donald Trump la Davos a fost că, pentru moment, pare să fi renunțat la folosirea forței în încercarea sa urgentă de a obține Groenlanda. Vestea proastă a fost că a început să vorbească și despre Islanda, potrivit unei analize The Guardian.
22:10
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Statele Unite și aliații lor au stabilit „cadrul unui viitor acord" privind Groenlanda și întreaga regiune arctică, în urma unei întâlniri pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. În acest context, Trump a precizat că nu va impune tarifele vamale pentru statele europene, programate să intre în vigoare la 1 februarie.
21:50
Germania se opune aderării la „Consiliul de Pace” al lui Donald Trump. Cum și-a motivat opțiunea pentru boicot # Digi24.ro
Guvernul german se opune aderării ţării la „Consiliul de Pace” al preşedintelui american Donald Trump, deoarece acesta riscă să submineze Organizaţia Naţiunilor Unite, a relatat miercuri revista germană Spiegel, citând un document al Ministerului de Externe de la Berlin, transmite Reuters.
21:40
Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu este de părere că România ar trebui să devină parte a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și consideră că pentru asigurarea securității naționale „niciodată costurile nu sunt prea mari”. Liderul PSD a mai afirmat că inițiativa președintelui american a plecat „de la o experiență fericită, pacea din Gaza”.
21:30
Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse # Digi24.ro
Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va înfrunta joi pe japoneza Naomi Osaka în turul doi al turneului de grand slam Australian Open.
21:20
Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026 - care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară - din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei. în legătură cu Groenlanda, relatează Reuters. Germania afirmase, ieri, în schimb, că ia în calcul retragerea de la CM 2026.
21:00
„O poliță de asigurare”. Groenlanda a prezentat o broșură pentru situații de criză pe fondul ambițiilor lui Donald Trump # Digi24.ro
Guvernul Groenlandei a prezentat miercuri o nouă broșură care oferă sfaturi populației în cazul unei „crize” pe teritoriul său. Ghidul include stocarea de alimente și apă, arme de vânătoare și muniție, relatează AFP.
21:00
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti # Digi24.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, că legea care a intrat în vigoare miercuri în Ucraina nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina şi aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic.
20:50
Trei jurnaliști au fost uciși într-un atac israelian în centrul Fâșiei Gaza, potrivit echipelor de intervenție locale, în timp ce armata israeliană susține că a lovit mai mulți suspecți care operau o dronă afiliată Hamas și care reprezentau o amenințare pentru trupele sale, relatează BBC.
20:50
Secretarul american al comerțului, huiduit la Davos: „Cu Trump, capitalismul are un nou șerif în oraș.” Preşedinta BCE a ieşit din sală # Digi24.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, scrie şi Financial Times.
Acum 24 ore
20:20
Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut Mark Rutte: „Este crucială pentru securitatea noastră europeană” # Digi24.ro
Ucraina, nu Groenlanda, ar trebui să fie prioritatea principală a NATO, a declarat miercuri, 21 ianuarie, Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord Atlantice în cadrul unei sesiuni a Forumului Economic Mondial anual de la Davos, relatează Kyiv Independent.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.