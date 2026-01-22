Fostul ofițer de informații austriac, acuzat de spionaj pentru Rusia și Jan Marsalek, directorul fugar al Wirecard, este judecat la Viena (BBC)
Financial Intelligence, 22 ianuarie 2026 09:20
Marsalek îi scria unui colaborator bulgar că și-a făcut operații estetice pentru a-și modifica înfățișarea: „În noul meu […]
Acum 5 minute
10:00
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova # Financial Intelligence
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a capturat un agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, […]
Acum o oră
09:20
Fostul ofițer de informații austriac, acuzat de spionaj pentru Rusia și Jan Marsalek, directorul fugar al Wirecard, este judecat la Viena (BBC) # Financial Intelligence
Marsalek îi scria unui colaborator bulgar că și-a făcut operații estetice pentru a-și modifica înfățișarea: „În noul meu […]
09:10
Menținerea stabilității fiscal-bugetare și accelerarea reformelor structurale – principalele provocări pentru Bulgaria, după aderarea la Zona Euro (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu De la 1 ianuarie 2026 Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al Zonei Euro, […]
Acum 2 ore
09:00
73 percheziții domiciliare într-un dosar vizând obținerea de acte de identitate românești false (Parchet) # Financial Intelligence
73 de mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane fizice din judeţul Botoşani au pus în executare, […]
08:40
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
08:40
Parlamentul European solicită un răspuns decisiv și unitar al Uniunii Europene la orice formă de coerciție economică, politică sau militară împotriva statelor UE # Financial Intelligence
Parlamentul European solicită un răspuns decisiv și unitar al Uniunii Europene la orice formă de coerciție economică, politică […]
08:30
T3 2025 – Venitul mediu lunar al unui român, aproape 3.800 lei. Modificările în alocarea banilor # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Datele publicate de INS pentru T3 2025 arată că veniturile românilor au ajuns la nivelul […]
Acum 4 ore
07:10
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a afirmat miercuri că iniţiază un proces de dialog cu Statele Unite […]
06:40
Jamie Dimon, de la JPMorgan, avertizează asupra unui „dezastru economic”, în contextul în care Trump susține plafonarea dobânzilor la cardurile de credit # Financial Intelligence
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase (JPM.N), a avertizat miercuri că propunerea de plafonare a ratelor dobânzilor la […]
06:30
Şeful NATO spune că problema suveranităţii Groenlandei nu a fost discutată cu Trump # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că problema suveranităţii Groenlandei nu a fost abordată miercuri în […]
06:30
Trump spune că Putin a acceptat invitaţia sa de a intra în “Consiliul pentru Pace” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir […]
Acum 12 ore
21:50
Trump: După o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda; Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au „stabilit cadrul unui […]
21:40
Ambasada Ucrainei: Legea naţională prevede că cetăţenii Ucrainei pot dobândi cetăţenia altor state # Financial Intelligence
Ambasada Ucrainei la Bucureşti subliniază că legea naţională adoptată în data de 18 iunie anul trecut prevede că […]
21:30
Grindeanu: Când principalul furnizor de securitate te invită să participi la un Consiliu pentru Pace,spui “da” fără rezerve # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că România trebuie să răspundă pozitiv invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale […]
Acum 24 ore
20:40
Bogdan Ivan: Energia nucleară este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică # Financial Intelligence
Energia nucleară este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de preţuri şi de competitivitatea economiei, a […]
20:20
Dan Dungaciu: România nu are un proiect serios nici cu SUA, nici cu UE, România s-a învățat să primească doar firimituri, fără un proiect strategic real (VIDEO) # Financial Intelligence
Podcastul de azi este primul dintr-o serie pe care o lansăm sub egida „ROMÂNIA, ÎNCOTRO?", prin care ne […]
20:00
Guvernul german se opune aderării ţării la “Consiliul de Pace” al lui Trump (Spiegel) # Financial Intelligence
Guvernul german se opune aderării ţării la "Consiliul de Pace" al preşedintelui american Donald Trump, deoarece acesta riscă […]
19:50
Steve Witkoff: Întâlnirea cu Putin este programată pentru joi, cu „tranzacțiile teritoriale ” din Ucraina pe masa negocierilor # Financial Intelligence
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat o nouă întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, care va […]
19:40
Georgios Stassis la Davos: Sursele de energie regenerabilă sunt în prezent cea mai competitivă modalitate de a produce energie și pot satisface majoritatea cererii # Financial Intelligence
Sursele de energie regenerabilă sunt în prezent cea mai competitivă modalitate de a produce energie și pot satisface […]
19:30
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea amenințărilor la adresa Groenlandei # Financial Intelligence
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra așa-numitei legislații Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul […]
19:30
Ţoiu: Preşedintele Trump ne-a întrebat dacă Europa va răspunde apelului SUA la nevoie; Istoria a răspuns deja; Soldaţii români s-au îmbarcat spre Afganistan, la fel şi alţi aliaţi # Financial Intelligence
Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a precizat miercuri că "istoria a răspuns deja" la întrebarea preşedintelui […]
16:40
Daniel Buda: Decizia din Parlamentul European îi lasă pe agricultorii din România și UE complet descoperiți, în situația în care Comisia Europeană va decide să pună în aplicare acordul cu statele Mercosur # Financial Intelligence
Decizia de azi din Parlamentul European îi lasă pe agricultorii din România și Uniunea Europeană complet descoperiți, în […]
16:40
Acțiunile americane deschid în creștere după ce Trump a declarat că nu intenționează să recurgă la forță pentru a achiziționa Groenlanda – CNN # Financial Intelligence
Acțiunile americane au deschis în ușoară creștere miercuri în Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a declarat […]
16:30
Președintele SUA Donald Trump a adus în discuție și NATO, o alianță pe care a criticat-o în trecut, […]
16:20
Președintele SUA Donald Trump a lansat un atac împotriva Europei, în discursul său de la Davos, spunând că […]
16:20
Președintele SUA Donald Trump și-a reiterat miercuri cererea de control asupra Groenlandei, argumentând, la Davos, că „nicio națiune […]
16:20
Donald Trump – atac împotriva utilizării energiei verzi, în discursul de la Davos # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a lansat un atac împotriva utilizării energiei verzi, în special a eolienelor, sugerând că […]
16:00
Parlamentul European solicită avizul Curții de Justiție a UE privind acordul UE-Mercosur; Iată cum au votat europarlamentarii români (Europuls) # Financial Intelligence
Parlamentul European a votat solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu […]
16:00
Volodimir Zelenski nu se mai duce la Davos; a rămas la Kiev să gestioneze criza energetică provocată de atacurile ruseşti # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul economic de la Davos (în Elveţia), rămânând la […]
15:50
Președintele Donald Trump se află pe scena din Davos, unde va vorbi în următoarea oră la Forumul Economic […]
15:50
Germania solicită accelerarea acordului cu Mercosur, în timp ce Parlamentul European ridică obstacole # Financial Intelligence
Politico: Se prefigurează un conflict major după ce legislatorii europeni au trimis acordul comercial cu America Latină pentru […]
15:40
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria, afirmă şeful diplomaţiei ungare # Financial Intelligence
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev, a declarat miercuri ministrul de […]
15:30
Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) intră în consorțiul de explorare Han Asparuh # Financial Intelligence
Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat in consorțiul de explorare offshore Han Asparuh din […]
15:30
Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziţionat miercuri, conform informaţiilor obţinute de Reuters de la […]
15:20
Surse: În ciuda votului din Parlamentul European, Acordul EU-Mercosur se aplică provizoriu, fără clauzele de salvgardare # Financial Intelligence
În ciuda votului din Parlamentujl European, Acordul EU-Mercosur se aplică provizoriu, fără clauzele de salvgardare, în baza Tratatului de […]
14:10
Suciu (BNR): Consolidarea fiscală dă rezultate, ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei # Financial Intelligence
Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia […]
14:10
Trump ameninţă Iranul că îl va “şterge de pe faţa pământului” dacă încearcă să-l asasineze # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri Iranul că îl va lovi cu o forţă masivă dacă va […]
14:00
Daniel Băluță îi avertizează pe cei care l-ar fi otrăvit: ‘În cel mai scurt timp voi reuși să identific și sursa’ # Financial Intelligence
Daniel Băluță spune că a reușit să elimine din organism cantități imense de arsenic și mercur. Edilul a anunțat la […]
14:00
Norvegia, ale cărei relaţii cu preşedintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind […]
14:00
Acordul UE – Mercosur va fi trimis la CJUE. Voturile au fost 334 la 324. Parlamentul European a votat […]
13:00
Radio Impuls atrage zi de zi tot mai mulţi ascultători cu un mix atractiv de hituri actuale, conţinut editorial dinamic şi variat, precum şi voci inconfundabile # Financial Intelligence
Radio Impuls, staţia CHR (Contemporary Hit Radio) din portofoliul Dogan Media, atrage zi de zi tot mai mulţi […]
12:50
BAROMETRUL INSCOP Research – Intenție vot alegeri parlamentare – 40,9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18,2% cu PSD, 13,5% cu PNL, iar 11,7% cu USR # Financial Intelligence
AUR conduce în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în […]
12:50
Studiu Edenred: 6 din 10 angajați spun că micile momente zilnice le influenţează performanţa la birou # Financial Intelligence
Pentru tot mai mulți angajați, starea de bine la locul de muncă vine din lucruri simple, dar constante: […]
12:40
Costurile energetice vor decide care țări vor câștiga cursa AI (Nadella de la Microsoft) # Financial Intelligence
Costurile energetice vor fi un factor cheie în determinarea succesului țărilor în cursa AI, a afirmat marți Satya […]
12:30
Elon Musk lansează ideea de a cumpăra Ryanair, după ce l-a numit „idiot” pe directorul general # Financial Intelligence
Miliardarul Elon Musk a lansat ideea de a cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair, escaladând disputa sa publică cu […]
12:00
Davos 2026: Yuval Noah Harari, autorul cărții „Sapiens”, afirmă că IA este pe cale să creeze două crize pentru fiecare țară # Financial Intelligence
Yuval Noah Harari, autorul cărții „Sapiens", spune că AI va provoca două crize pentru fiecare țară. Prima este […]
11:30
Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat miercuri dimineaţă la Banca Naţională a României pentru discuţii cu guvernatorul BNR, Mugur […]
11:20
PSD: România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie; PSD cere autorităților române să intervină urgent # Financial Intelligence
Partidul Social Democrat solicită instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, […]
11:20
Scott Bessent spune că SUA nu este îngrijorată de vânzarea masivă de titluri de trezorerie, din cauza Groenlandei, și numește Danemarca „irelevantă” # Financial Intelligence
„Investițiile Danemarcei în obligațiuni de trezorerie americane, la fel ca Danemarca însăși, sunt irelevante", a declarat secretarul Trezoreriei […]
11:10
Grindeanu critică lipsa lui Nicușor Dan de la Davos și spune că România trebuie să devină parte a Consiliului pentru Pace al lui Trump # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos. Despre invitarea […]
