Bogdan Chiriţoiu a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
22 ianuarie 2026
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei
Dogioiu: Liberalizarea preţului la gaze, programată în aprilie; nu a intervenit nicio modificare a acestui plan
Liberalizarea preţului la gazele naturale este programată să aibă loc în aprilie, iar deocamdată nu a intervenit nicio
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei
Bulgaria și Ungaria sunt printre țările care au aderat la Consiliul Păcii al lui Trump. La semnare a fost
Franţa spune că o aplicare provizorie de către CE a acordului cu Mercosur, ignorând votul PE, ar fi o încălcare a democraţiei
Guvernul francez consideră că o aplicare provizorie a acordului de liber schimb al UE cu ţările Mercosur ar
Bogdan Ivan, discuții la Davos cu Eric Trump, președintele Trump Organization, și cu Isaac Herzog, președintele Israelului
Ministerul Energiei Bogdan Ivan anunță pe Facebook că, la Davos, a avut un dialog aplicat şi direct cu
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că ordinea mondială „se destramă într-un ritm uluitor"
Cancelarul german Friedrich Merz a făcut apel la Europa să-și reînnoiască încrederea în NATO după ce amenințările președintelui
Ciolacu afirmă că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a "reformelor" făcute de Ilie Bolojan
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, joi, că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a
Donald Trump va vorbi la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii (actualizare)
Donald Trump organizează în această dimineață o ceremonie de semnare a așa-numitei inițiative a Consiliului Păcii, care, potrivit
Bolojan, întâlnire cu reprezentanții E.ON România; discuții despre fluidizarea parcursului de verificare și validare de către ANRE a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România,
RĂZBOIUL NARAȚIUNILOR ȘI DEGRADAREA DISCERNĂMÂNTULUI STRATEGIC (opinie Corneliu PIVARIU)
* „Adevărata forță strategică constă în a vedea lumea așa cum este, nu așa cum am dori să
Marea Britanie nu va participa la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii organizată de Trump din cauza implicării lui Putin
Marea Britanie nu va participa astăzi la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii organizată de Donald Trump din
Rezoluția imobiliară 2026: De ce Brașovul rămâne magnetul investițiilor sigure și profitabile
Dacă 2026 vine pentru tine cu o rezoluție simplă — „vreau o investiție smart" — e foarte posibil
Prețul pus de președintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere
Turcia şi Arabia Saudită anunţă că se alătură Consiliului pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump
Turcia, Arabia Saudită şi alte ţări predominant musulmane au anunţat miercuri că au acceptat invitaţia preşedintelui american Donald
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a capturat un agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova,
Fostul ofițer de informații austriac, acuzat de spionaj pentru Rusia și Jan Marsalek, directorul fugar al Wirecard, este judecat la Viena (BBC)
Marsalek îi scria unui colaborator bulgar că și-a făcut operații estetice pentru a-și modifica înfățișarea: „În noul meu
Menținerea stabilității fiscal-bugetare și accelerarea reformelor structurale – principalele provocări pentru Bulgaria, după aderarea la Zona Euro (Andrei Rădulescu)
Autor: Andrei Rădulescu De la 1 ianuarie 2026 Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al Zonei Euro,
73 percheziții domiciliare într-un dosar vizând obținerea de acte de identitate românești false (Parchet)
73 de mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane fizice din judeţul Botoşani au pus în executare,
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
Parlamentul European solicită un răspuns decisiv și unitar al Uniunii Europene la orice formă de coerciție economică, politică sau militară împotriva statelor UE
Parlamentul European solicită un răspuns decisiv și unitar al Uniunii Europene la orice formă de coerciție economică, politică
T3 2025 – Venitul mediu lunar al unui român, aproape 3.800 lei. Modificările în alocarea banilor
de Dan Pălăngean Datele publicate de INS pentru T3 2025 arată că veniturile românilor au ajuns la nivelul
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a afirmat miercuri că iniţiază un proces de dialog cu Statele Unite
Jamie Dimon, de la JPMorgan, avertizează asupra unui „dezastru economic", în contextul în care Trump susține plafonarea dobânzilor la cardurile de credit
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase (JPM.N), a avertizat miercuri că propunerea de plafonare a ratelor dobânzilor la
Şeful NATO spune că problema suveranităţii Groenlandei nu a fost discutată cu Trump
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că problema suveranităţii Groenlandei nu a fost abordată miercuri în
Trump spune că Putin a acceptat invitaţia sa de a intra în "Consiliul pentru Pace"
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir
Trump: După o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda; Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie
Președintele Donald Trump a declarat că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au „stabilit cadrul unui
Ambasada Ucrainei: Legea naţională prevede că cetăţenii Ucrainei pot dobândi cetăţenia altor state
Ambasada Ucrainei la Bucureşti subliniază că legea naţională adoptată în data de 18 iunie anul trecut prevede că
Grindeanu: Când principalul furnizor de securitate te invită să participi la un Consiliu pentru Pace,spui "da" fără rezerve
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că România trebuie să răspundă pozitiv invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale
Bogdan Ivan: Energia nucleară este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică
Energia nucleară este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de preţuri şi de competitivitatea economiei, a
Dan Dungaciu: România nu are un proiect serios nici cu SUA, nici cu UE, România s-a învățat să primească doar firimituri, fără un proiect strategic real (VIDEO)
Podcastul de azi este primul dintr-o serie pe care o lansăm sub egida „ROMÂNIA, ÎNCOTRO?", prin care ne
Guvernul german se opune aderării ţării la "Consiliul de Pace" al lui Trump (Spiegel)
Guvernul german se opune aderării ţării la "Consiliul de Pace" al preşedintelui american Donald Trump, deoarece acesta riscă
Steve Witkoff: Întâlnirea cu Putin este programată pentru joi, cu „tranzacțiile teritoriale " din Ucraina pe masa negocierilor
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat o nouă întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, care va
Georgios Stassis la Davos: Sursele de energie regenerabilă sunt în prezent cea mai competitivă modalitate de a produce energie și pot satisface majoritatea cererii
Sursele de energie regenerabilă sunt în prezent cea mai competitivă modalitate de a produce energie și pot satisface
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea amenințărilor la adresa Groenlandei
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra așa-numitei legislații Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul
Ţoiu: Preşedintele Trump ne-a întrebat dacă Europa va răspunde apelului SUA la nevoie; Istoria a răspuns deja; Soldaţii români s-au îmbarcat spre Afganistan, la fel şi alţi aliaţi
Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a precizat miercuri că "istoria a răspuns deja" la întrebarea preşedintelui
Daniel Buda: Decizia din Parlamentul European îi lasă pe agricultorii din România și UE complet descoperiți, în situația în care Comisia Europeană va decide să pună în aplicare acordul cu statele Mercosur
Decizia de azi din Parlamentul European îi lasă pe agricultorii din România și Uniunea Europeană complet descoperiți, în
Acțiunile americane deschid în creștere după ce Trump a declarat că nu intenționează să recurgă la forță pentru a achiziționa
Acțiunile americane au deschis în ușoară creștere miercuri în Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a declarat […] The post Acțiunile americane deschid în creștere după ce Trump a declarat că nu intenționează să recurgă la forță pentru a achiziționa Groenlanda – CNN appeared first on Financial Intelligence.
Președintele SUA Donald Trump a adus în discuție și NATO, o alianță pe care a criticat-o în trecut, […] The post Trump afirmă, la Davos, că SUA „nu au obținut nimic” de la NATO appeared first on Financial Intelligence.
Președintele SUA Donald Trump a lansat un atac împotriva Europei, în discursul său de la Davos, spunând că […] The post Trump, la Davos: Europa nu se îndreaptă în direcția corectă appeared first on Financial Intelligence.
Președintele SUA Donald Trump și-a reiterat miercuri cererea de control asupra Groenlandei, argumentând, la Davos, că „nicio națiune […] The post Trump, la Davos: Numai SUA pot garanta securitatea Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
Donald Trump – atac împotriva utilizării energiei verzi, în discursul de la Davos # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a lansat un atac împotriva utilizării energiei verzi, în special a eolienelor, sugerând că […] The post Donald Trump – atac împotriva utilizării energiei verzi, în discursul de la Davos appeared first on Financial Intelligence.
Parlamentul European solicită avizul Curții de Justiție a UE privind acordul UE-Mercosur; Iată cum au votat europarlamentarii români (Europuls) # Financial Intelligence
Parlamentul European a votat solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu […] The post Parlamentul European solicită avizul Curții de Justiție a UE privind acordul UE-Mercosur; Iată cum au votat europarlamentarii români (Europuls) appeared first on Financial Intelligence.
Volodimir Zelenski nu se mai duce la Davos; a rămas la Kiev să gestioneze criza energetică provocată de atacurile ruseşti # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul economic de la Davos (în Elveţia), rămânând la […] The post Volodimir Zelenski nu se mai duce la Davos; a rămas la Kiev să gestioneze criza energetică provocată de atacurile ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
Președintele Donald Trump se află pe scena din Davos, unde va vorbi în următoarea oră la Forumul Economic […] The post Donald Trump vorbește la Davos- actualizare (Video) appeared first on Financial Intelligence.
Germania solicită accelerarea acordului cu Mercosur, în timp ce Parlamentul European ridică obstacole # Financial Intelligence
Politico: Se prefigurează un conflict major după ce legislatorii europeni au trimis acordul comercial cu America Latină pentru […] The post Germania solicită accelerarea acordului cu Mercosur, în timp ce Parlamentul European ridică obstacole appeared first on Financial Intelligence.
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria, afirmă şeful diplomaţiei ungare # Financial Intelligence
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev, a declarat miercuri ministrul de […] The post Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria, afirmă şeful diplomaţiei ungare appeared first on Financial Intelligence.
Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) intră în consorțiul de explorare Han Asparuh # Financial Intelligence
Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat in consorțiul de explorare offshore Han Asparuh din […] The post Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) intră în consorțiul de explorare Han Asparuh appeared first on Financial Intelligence.
Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziţionat miercuri, conform informaţiilor obţinute de Reuters de la […] The post Autorităţile din Turcia au percheziţionat biroul Temu appeared first on Financial Intelligence.
Surse: În ciuda votului din Parlamentul European, Acordul EU-Mercosur se aplică provizoriu, fără clauzele de salvgardare # Financial Intelligence
În ciuda votului din Parlamentujl European, Acordul EU-Mercosur se aplică provizoriu, fără clauzele de salvgardare, în baza Tratatului de […] The post Surse: În ciuda votului din Parlamentul European, Acordul EU-Mercosur se aplică provizoriu, fără clauzele de salvgardare appeared first on Financial Intelligence.
Suciu (BNR): Consolidarea fiscală dă rezultate, ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei # Financial Intelligence
Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia […] The post Suciu (BNR): Consolidarea fiscală dă rezultate, ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei appeared first on Financial Intelligence.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.