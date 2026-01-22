Bogdan Chiriţoiu a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

14:10

Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia […] The post Suciu (BNR): Consolidarea fiscală dă rezultate, ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei appeared first on Financial Intelligence.