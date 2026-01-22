Noi sancțiuni drastice pentru firme: amenzi între 10.000 și 200.000 de lei pentru nereguli legislative
22 ianuarie 2026
Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu cel de-al doilea pachet fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, lucru care va afecta companiile și antreprenorii în același timp, mai ales dacă ne referim la distribuirile de dividende.
SUA părăsește azi Organizația Mondială a Sănătății. Oficialii americani spun că au pierdut miliarde de dolari # Adevarul.ro
Statele Unite urmează să părăsească oficial Organizația Mondială a Sănătății joi, în ciuda avertismentelor că acest lucru va afecta atât sănătatea americană, cât și cea globală.
Marcel Ciolacu îl acuză pe premier că minte românii. „Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor. Acesta este adevărul, Ilie Bolojan!” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, fost premier și fost lider al PSD, a lansat, joi, un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a „tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor”.
Zelenski, contra cronometru la Davos. Întâlnirea cu Trump care poate deveni o capcană diplomatică # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski aleargă, din nou, împotriva timpului. După ce a lăsat să se înțeleagă că ar putea lipsi de la Davos, președintele ucrainean a decis, în cele din urmă, să urce în grabă spre Alpii elvețieni pentru o întâlnire cu miză uriașă și organizată pe repede-nainte cu Donald Trump.
Informații șocante despre cei trei minori care l-au ucis cu sânge rece pe colegul lor de 15 ani. Cum și-au planificat crima timp de o lună și cum au executat-o # Adevarul.ro
Noi informații şocante din anchetă arată că cei trei mionori care au l-au ucis pe adolescentul de 15 ani din Cenei au planificat crima cu sânge rece, timp de o lună, şi au așteptat momentul potrivit pentru a trece la fapte.
Nicușor Dan, tentat să refuze invitația lui Trump ca România să devină membru permanent al Consiliului pentru Pace # Adevarul.ro
Șeful statului a precizat marți într-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială, că a demarat „un aprofundat proces de analiză” privind „Consiliul Păcii”.
După săptămâni de tensiuni care au neliniștit capitalele europene și piețele financiare, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut miercuri un pas înapoi în disputa privind Groenlanda, anunțând că exclude folosirea forței militare și suspendă amenințările comerciale la adresa Europei.
Mulți lideri UE cred că SUA nu mai este aliatul Europei. „Visul nostru american a murit, Donald Trump l-a ucis” # Adevarul.ro
Guvernele europene au ajuns la o concluzie dificilă în privința alianței cu Statele Unite, după ce discuțiile legate de Groenlanda și tarifele au dus la tensionarea relațiilor.
GRECO a publicat astăzi o nouă evaluare privind integritatea în justiția din România, concluzionând că țara noastră a implementat satisfăcător doar opt din cele 13 recomandări anticorupție. Deși s-au făcut progrese, trei recomandări esențiale rămân complet neaplicate.
LIVETEXT Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, în turul doi de la Australian Open. „Sori” vrea să prindă „meduza” în plasă # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea forțează astăzi accesul în turul 3 la Australian Open, unde se află deja Gabriela Ruse.
Europa se pregătește să lanseze o alternativă proprie la rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
Dosarul rețelei de acte de identitate românești false se extinde. Încă 73 de percheziţii domiciliare în județul Botoșani # Adevarul.ro
Polițiștii de frontieră desfășoară joi dimineață 73 de percheziții în județul Botoșani, într-o operațiune de amploare ce vizează o rețea care furniza documente false.
Aurora boreală, așa cum puțini au văzut-o. Imagini surprinse de un pilot, din cabina avionului # Adevarul.ro
În noaptea de 18-19 ianuarie, aurora boreală a pictat cerul în culori vibrante, fenomenul fiind observat de oameni din întreaga lume. Unele dintre cele mai spectacoloase fotografii au fosr făcute deasupra norilor.
Fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, aflată după gratii, depune mărturie în ancheta miliardarului. Ghislaine Maxwell cere imunitate # Adevarul.ro
Ghislaine Maxwell, aflată în detenție pentru rolul său în cazul lui Jeffrey Epstein, a acceptat să depună mărturie sub jurământ în fața comisiei din Congres care investighează modul în care guvernul federal a gestionat dosarele Epstein.
Taylor Swift devine a doua cea mai tânără artistă inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame # Adevarul.ro
Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, va deveni a doua cea mai tânără compozitoare inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame, alăturându-se lui Stevie Wonder, care avea 33 de ani când a fost inclus în 1983, a anunțat organizația miercuri.
Adevărul organizează Healthcare Forum 2026. Ministrul Sănătății va participa la discuțiile despre problemele și soluțiile sistemului sanitar # Adevarul.ro
Adevărul organizează pe 24 martie 2026, între orele 10:00 și 16:00, Healthcare Forum 2026 – „Adevărul despre Sănătatea României: Probleme, Realități, Soluții”. Evenimentul reunește specialiști importanți din industria de sănătate pentru a analiza principalele probleme ale sistemului medical românesc
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Groenlanda, subiectul summit-ului # Adevarul.ro
Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (18:00 GMT), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite ale Americii de a prelua controlul asupra Groenlandei.
Interviu cu scriitoarea Simona Ferrante, Franța: „Diaspora completează literatura română și o face mai complexă, mai vie și mai deschisă către lume” # Adevarul.ro
Simona Ferrante este o scriitoare franceză de origine română, născută la Timișoara și formată intelectual în România, stabilită din 2002 în Franța, la Chambéry.
Ce prevede acordul Trump-Rutte privind Groenlanda: zonele în care SUA ar putea desfășura operațiuni militare - The Telegraph # Adevarul.ro
Planul în stilul Cipru-Marea Britanie va permite SUA să controleze părți ale insulei și să se extindă potențial în zone bogate în minerale.
Trump susține că Putin este de acord să se alăture „Consiliului pentru Pace”. Ce țări au acceptat și cine a refuzat invitația până acum # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a „acceptat” invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat drept un concurent al ONU.
Farmaciile, respectiv farmaciștii pot fi considerați repere atât pentru îngrijirea de zi cu zi, dar și în menținerea sănătății de sezon, când organismul nostru este suprasolicitat de temperaturi scăzute, de exemplu, pe lângă factorii externi obișnuiți care ne pot slăbi imunitatea.
Anglia și restul lumii. Liga Campionilor scoate la iveală diferența uriașă dintre britanici și ceilalți granzi ai Europei # Adevarul.ro
Două formații și-au asigurat deja calificarea în optimile de finală, cu o etapă înainte de finalul fazei grupei.
Vremea rămâne rece joi, 22 ianuarie, cu cod galben de ger în mai multe zone ale țării. Dimineața va fi ger în nord și centru, iar local sunt așteptate precipitații mixte, polei și ceață.
Rocadă Mircea Lucescu - Gică Hagi la naționala României: „Lucrurile sunt 99% bătute în cuie” # Adevarul.ro
Actualul selecționer ar urma să plece după barajul pentru Cupa Mondială.
ICE a reținut un copil de 5 ani în timp ce se întorcea de la școală. Inspector școlar: „Copiii noștri sunt traumatizați” # Adevarul.ro
Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal al SUA (ICE) a reținut un copil de cinci ani din Minnesota, în timp ce se întorcea acasă de la școală, și l-a transportat, împreună cu tatăl său, într-un centru de detenție din Texas, potrivit oficialilor din educație.
Fermierii au o idee simplă care poate salva hrana românească: „Clientul poate cu un singur click să vadă de unde este roșia” # Adevarul.ro
Producătorii de legume caută soluții pentru a trece cu bine peste „încercarea” Mercosur. Mai mult, spun că situația lor este și în prezent dificilă. O idee născută în pandemie ar putea să schimbe lucrurile.
Orașele Banatului, apăsate de moștenirea istorică. Clădirile care le-au dat culoare de secole, greu de reanimat # Adevarul.ro
Orașele mici din sud-vestul României au avut o misiune dificilă în a-și păstra patrimoniul arhitectural, iar trecerea timpului a transformat tot mai multe dintre clădirile lor istorice, vechi din secolele XVIII - XIX, în locuri pustii și uitate.
2026 este Anul Calului în zodiacul chinezesc, iar internetul abundă în conținut, pe subiect, încă de la începutul lunii ianuarie. TikTok-ul e plin de clipuri în care se vorbește despre „energia calului”, iar practicienii de medicină tradițională chineză povestesc despre un an al mișcării.
După un an în care proteinele au fost vândute drept soluție universală pentru slăbit, experții consultați de Vogue împing discuția într-o zonă mai puțin glam: mâncare integrală, fibre care hrănesc microbiomul, grăsimi bune și ingrediente care țin apetitul sub control.
Ce se ascunde, de fapt, în spatele noii legi a cetățeniei din Ucraina. Expert: „România a făcut multe, dar într-o manieră prea puțin vocală” # Adevarul.ro
Intrarea în vigoare a Legii privind cetățenia multiplă în Ucraina a generat un val de indignare, în condițiile în care România nu se află printre statele incluse în lista aprobată de Kiev. Experții analizează noua legislație, în timp ce presa de limbă română din Ucraina a tratat pe larg subiectul.
Femeile, dezavantajate pe piața muncii în România. De ce este criticat statul român în privința drepturilor sociale # Adevarul.ro
Un raport publicat de Comitetul European pentru Drepturi Sociale, pentru anul 2025, arată problemele și lipsa de progres pe care România le arată în privința modului în care sunt respectate drepturile sociale ale angajaților.
„Ați venit aici să ucideți oameni pentru bani”. Mărturia unui sârb despre experiența în armata rusă # Adevarul.ro
Selver Hrustic, cu indicativul de apel Sârbul, originar Bosnia și Herțegovina, s-a înrolat în armata rusă în schimbul promisiunii că va scăpa de problemele cu legea în Europa, relatează United24 Media.
Cum comunică și gestionează crizele Guvernul Bolojan. „Nu au cultura comunicațională de tipul unei organizații inteligente" # Adevarul.ro
Comunicarea cabinetului condus de Ilie Bolojan, în unele cazuri deficitară, este un produs al lipsei „culturii comunicaționale”, precum și a lipsei „culturii de coaliție”, actuala formulă guvernamentală fiind principalul impediment, potrivit experților.
Buncărul „top secret” de sub Aripa de Est a Casei Albe, refăcut în tăcere. Ce știm despre spațiul ascuns unde s-au luat decizii cruciale # Adevarul.ro
Puțini vizitatori ai Casei Albe știu că, sub Aripa de Est, dincolo de coridoare oficiale și birouri istorice, a existat timp de decenii un spațiu subteran conceput pentru cele mai negre scenarii ale istoriei americane.
Discursul viral al premierului Canadei și lecția pentru România: „Dacă nu ești la masă, ești în meniu”. Expert: „Politica struțului nu ne ajută” # Adevarul.ro
„Puterile mijlocii trebuie să acționeze împreună, pentru că dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”, a declarat, la Davos, premierul canadian Mark Carney. Ce înseamnă acest lucru pentru România a tradus analistul de politică externă Ștefan Popescu.
Robert Kagan: Trump demontează ordinea mondială postbelică și readuce lumea într-o eră a rivalităților din secolul al XIX-lea # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a distrus ordinea liberală internațională dominată de Statele Unite, iar lumea intră într-o nouă fază de multipolaritate care va fi mai periculoasă atât pentru America, cât și pentru restul globului, susține analistul american Robert Kagan într-un articol publicat în revist
22 ianuarie, ziua în care președintele american Woodrow Wilson a pledat pentru o pace fără victorie în Europa # Adevarul.ro
La 22 ianuarie 1917, președintele american Woodrow Wilson a cerut o „pace fără victorie” în Europa, în plin Prim Război Mondial, un apel care a influențat decisiv viziunea asupra păcii și a noii ordini internaționale a secolului XX.
Topul investitorilor străini în România, după țara de origine. Ce afaceri au cumpărat în 2025 # Adevarul.ro
Piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) a înregistrat o dinamică pozitivă în 2025, numărul tranzacțiilor crescând cu 3% față de anul anterior, până la 275 de operațiuni, printre care și achiziția rețelei de sănătate Regina Maria și a unei părți din Therme.
Menținerea dobânzii cheie la 6,5% are ca obiectiv principal controlul inflației și protejarea puterii de cumpărare, într-un context în care majorarea de taxe și impozite constituie reale provocări fiscale pentru consumatori.
Șeful DNA, despre ce nu funcționează și ce trebuie schimbat la instituția pe care o conduce. „Decontăm inclusiv soluțiile care s-au dat de către instanțele judecătorești în materia prescripției” # Adevarul.ro
Marius Voineag a declarat la Antena 3 că principalele probleme din justiție țin de instabilitatea legislativă și de incapacitatea instituțiilor de control de a trimite suficiente sesizări către DNA.
Dezastru în Educație: Clasamentul THE 2026 confirmă prăbușirea universităților românești. „Sistem făcut să dea de lucru, nu să producă” # Adevarul.ro
A fost publicat clasamentul Times Higher Education pentru 2026, în funcție de domeniile de studiu. Doar în unul singur, România a reușit să se plaseze în prima jumătate a clasamentului.
Primarul care a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani, plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea DIICOT de arestare preventivă # Adevarul.ro
Tribunalul Giurgiu a respins, miercuri, propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani.
O mașină în care se afla comandantul parașutiștilor ruși a sărit în aer. Generalul ar fi rămas invalid # Adevarul.ro
O mașină în care se afla generalul rus Ruslan Evdokimov, comandantul Diviziei 98 Aeropurtate a armatei de ocupație ruse, a sărit în aer. Incidentul a avut loc săptămâna trecută în regiunea Herson.
Ilie Bolojan anunță că deficitul României a scăzut cu un procent sub pragul de 8,4 % asumat. Care este ținta pentru 2026 # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe "baze realiste", subliniind că obiectivul este "un buget al relansării şi al investiţiilor".
Incident stânjenitor pentru Kremlin: rachetă rusă greșește ținta și lovește civili. Moscova dă vina pe drone ucrainene # Adevarul.ro
Un nou episod stânjenitor pentru armata rusă scoate la iveală haosul din spatele apărării aeriene a Kremlinului.
Roboți de bucătărie 2026: Top 7 modele care economisesc timp și te ajută să gătești ca un profesionist – pe eMAG # Adevarul.ro
Descoperă cei mai buni roboți de bucătărie 2026: top 7 modele care economisesc timp, simplifică gătitul și te ajută să obții rezultate ca un chef profesionist. Vezi ofertele disponibile acum pe eMAG!
Proiectul privind introducerea telemedicinei în România va fi supus aprobării Guvernului. Rogobete a explicat cum va funcționa # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că proiectul privind introducerea telemedicinei în România urmează să fie supus aprobării Guvernului, cel mai probabil săptămâna viitoare.
Răspunsul lui Grindeanu pentru cei care vor să „împingă” PSD afară din actuala coaliţie. „Poate PNL-ul şi USR-ul doresc să facă coaliție cu AUR” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a menţionat că social-democraţii doresc să facă parte din actuala coaliţie, ”dar nu pe post de ridicători de mână”.
Trump face un pas înapoi. Anunță că nu mai impune taxe vamale ţărilor pe care le-a ameninţat în tensiunile privind Groenlanda # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că a elaborat „cadrul unui viitor acord” cu şeful NATO şi că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le ameninţase cu o asemenea măsură pentru că se opun planurilor sale de preluare a Groenlandei.
„Cine a gândit că este potrivit acum?”. Val de critici în Ucraina după lansarea unui cântec despre „lipsa luminii”. Reacția artistei # Adevarul.ro
Un fragment muzical interpretat de celebra artistă ucraineană Tina Karol a provocat un val de critici și ironii pe rețelele sociale.
