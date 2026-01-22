Ion Cristoiu: Votul antiMercosur din Parlamentul European – o lovitură dată Ursulei von der Leyen, dar și lui Nicușor Dan

08:50

Andrei Borza este cel mai curtat fotbalist din lotul Rapidului, iar conducerea clubului știe acest lucru. Impresarul jucătorului, Giovanni Becali, anunță că sunt cluburi interesate de fundașul stânga, iar mutarea are șanse să se realizeze chiar în această iarnă, scrie PROSPORT. Pe de altă parte, șefii Rapidului trebuie să rezolve și o altă problemă legată […]