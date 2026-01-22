USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!”

13:00

Frigiderul este, fără doar și poate, cel mai important electrocasnic pe care îl avem în casă, fără de care nu ne-am putea imagina viața de zi cu zi. De la legume și fructe până la carne, lactate sau mâncăruri gătite, toate au nevoie de condiții adecvate pentru a fi păstrate în siguranță. Dar, câți dintre […]