Mandatul de arestare emis pe numele celui de-al treilea bărbat implicat în uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, confirmat, joi, la Curtea de Apel Alba Iulia - VIDEO
News.ro, 22 ianuarie 2026 15:20
Curtea de Apel Alba Iulia a confirmat, joi, mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui Costinel Cosmin Zuleam, bărbatul care a pus la cale jaful din casa omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, soldat cu uciderea aacestuia, şi care a fost adus cu o zi în urmă din Indonezia.
• • •
Acum 5 minute
15:40
Trei morţi şi un rănit într-un orăşel în estul Australiei, într-un atac armat. Atacatorul, care a fugit cu o maşină, căutat # News.ro
Trei persoane au fost ucise, joi, într-un atac armat la Lake Cargelligo, un orăşel situat pe malul unui lac, în estul Australiei, anunţă poliţia, relatează AFP.
15:40
Prima prelevare de organe din anul 2026, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş: Donarea de organe înseamnă speranţă, continuitate şi umanitate. un singur «da» poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Transplantul înseamnă VIAŢĂ! # News.ro
Echipe de medici de la Târgu Mureş, Cluj şi Bucureşti au realizat, în cursul nopţii de miercuri spre joi, prima prelevare de organe din anul 2026, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Este vorba despre o intervenţie de prelevare de organe – ficat şi rinichi - de la un pacient aflat în moarte cerebrală, un bărbat de 72 ani, internat în Secţia Clinică ATI a spitalului mureşean.
Acum 15 minute
15:30
UPDATE-Mai mulţi răniţi uşor în Spania, într-un nou accident feroviar, la Cartagena, unde un tren a fost lovit de o macara # News.ro
Mai multe persoane au fost ”rănite uşor” joi, după ce un tren de periferie a lovit o macara la Cartagena, în sud-estul Spaniei, declară compania naţională feroviară spaniolă Renfe AFP.
15:30
Bărbat din Covasna, arestat preventiv după ce şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele/ Victima are nevoie de o lună de îngrijiri medicale # News.ro
Un bărbat din judeţul Covasna a fost arestat preventiv după ce, băut fiind, şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele, din gelozie. Femeia a reuşit să fugă şi să se ascundă la vecini, fiind ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că are nevoie de aproximativ o lună de îngrijiri medicale.
15:30
Ministrul Bogdan Ivan, discuţii cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, despre proiectele mari din energie şi finanţările care trebuie să accelereze dezvoltarea lor: România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie # News.ro
Ministrul Bogdan Ivan, discuţii cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, despre proiectele mari din energie şi finanţările care trebuie să accelereze dezvoltarea lor, el afirmând că România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie, pentru industriile viitorului.
Acum 30 minute
15:20
15:20
AUR anunţă că deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost oprit şi umilit la graniţa Ucrainei: Declarat „duşman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în ţară, a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă joi că deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaţilor ucraineni, a fost oprit şi umilit la graniţa Ucrainei. Declarat „duşman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în ţară, a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră, pentru că a îndrăznit să apere public drepturile românilor din Ucraina.
15:20
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026 / Julia Sauter va fi portdrapelul României # News.ro
Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
15:20
Două acuarele atribuite dictatorului nazist Adolf Hitler, reprezentând o casă şi o biserică, au fost vândute discret la o licitaţie, la Skipton, în Yorkshire, în Regatul Unit, fără să atingă sume mari, relatează Le Parisien.
Acum o oră
15:00
Curtea de Apel Alba Iulia a respins solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale familiei preşedintelui Klaus Iohannis. Decizia este definitivă # News.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a respins joi solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale familiei preşedintelui Klaus Iohannis. Decizia pronunţată de instanţa de judecată este definitivă
15:00
Eturia: Sezonul de final de an 2025 a înregistrat o creştere de aproximativ 10% a cererii de vacanţe în destinaţii exotice. Maldive, Cuba, Tanzania, Sri Lanka şi India au dominat rezervările de Revelion # News.ro
Cererea pentru destinaţii exotice şi circuite complexe a crescut semnificativ, în sezonul de final de an 2025, înregistrându-se o creştere de aproximativ 10% a cererii faţă de anul anterior, arată datele Eturia, touroperator specializat pe acest segment. Potrivit companii, pentru noaptea de Revelion, românii au ales în număr foarte mare destinaţiile exotice. Maldive, Cuba, Tanzania, Sri Lanka şi India au dominat rezervările.
15:00
Federaţia Băncilor pentru Alimente: În 2025, peste 10.800 de tone de alimente au fost redistribuite pentru 325.000 de persoane vulnerabile. Un an record al solidarităţii împotriva risipei alimentare # News.ro
Federaţia Băncilor pentru Alimente din România - FBAR şi reţeaua sa de nouă Bănci Regionale anunţă, joi, că în 2025, „un an record al solidarităţii împotriva risipei alimentare”, au fost redistribuite pentru 325.000 de persoane vulnerabile peste 10.800 de tone de alimente, în condiţiile în care anual se aruncă peste 2,2 milioane de tone de alimente, în timp ce peste 27% din populaţie se află sub riscul de sărăcie.
14:50
Acum 2 ore
14:30
Mai mulţi răniţi în Spania, într-un nou accident feroviar, la Cartagena, unde un un tren a lovit o macara # News.ro
Mai multe persoane au fost rănite, una grav, joi, după ce un tren de periferie a lovit o macara de şantier, în sud-estul Spaniei, potrivit postului public TVE, relatează Reuters. (Vom reveni)
14:20
Punctul de trecerea frontierei de la Rafah urmează să fie deschis în ”ambele sensuri” săptămâna viitoare, anunţă Ali Shaath, nou numit administrator al Fâşiei Gaza de ”Consiliul Păcii” al lui Trump, la Davos # News.ro
Punctul de trecerea frontierei de la Rafah, între Egipt şi Fâşia Gaza, urmează să fie redeschis ”în ambele sensuri” - săptămâna viitoare -, anunţă joi administratorul teritoriului palestinian, Ali Shaath, nou numit de către ”Consiliul Păcii” al preşedintelui american Donald Trump, la Davos, în Elveţia,, relatează AFP.
14:20
Liga Campionilor: Trei suporteri ai echipei FC Bruges, condamnaţi la închisoare în Kazahstan pentru că s-au deghizat în Borat - VIDEO # News.ro
Trei suporteri belgieni ai echipei FC Bruges au fost condamnaţi la pedepse scurte cu închisoarea în Kazahstan pentru că s-au deghizat în „Borat”, personajul fictiv din filmul omonim al actorului Sacha Baron Cohen, lansat în 2006, relatează AFP.
14:20
Comisar-şef din cadrul IPJ Giurgiu, trimis în judecată de DNA după ce ar fi primit mită aproape 30.000 de lei pentru a obţine o soluţie de netrimitere în judecată a unei persoane/ Ulterior, el ar fi cerut 10.000 de lei, fiind prins când primea banii # News.ro
Un comisar-şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu care a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată. El ar fi primit aproape 30.000 de lei de la o persoană susţinând că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care acea persoană era cercetată. Ulterior, el ar fi cerut cei 10.000 de lei pentru a întârzia trimiterea dosarului la Parchet.
14:20
MAE: Prezenţa simultană a trei miniştri români ca vorbitori în sesiuni oficiale, la Forumul de la Davos, permite o contribuţie relevantă a României în dezbaterile globale curente care acoperă domenii importante pentru România # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe transmite, joi, despre prezenţa miniştrilor români la Forumul Economic Mondial de la Davos, că permite o contribuţie relevantă a României în dezbaterile globale curente care acoperă domenii importante pentru România.
14:10
CFR Călători marchează Ziua Unirii Principatelor Române prin ”Trenul Unirii”, cu o locomotivă în culorile drapelului naţional # News.ro
CFR Călători marchează sâmbătă Ziua Unirii Principatelor Române, prin ”Trenul Unirii”, cu o locomotivă în culorile drapelului naţional, care va pleca la 6.45 din Gara de Nord din Capitală, cu destinaţia Iaşi.
14:10
Mihai Chirica, despre manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii, la care va fi prezent şi Nicuşor Dan: Nu se scoate tehnică militară, se va face o paradă cu soldaţi. Nu vrem să întărim sentimentul de război # News.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat că la manifestările de la Iaşi organizate, sâmbătă, de Ziua Unirii, va fi doar o paradă a militarilor, dar nu va fi scoasă şi tehnică militară, pentru a nu întări sentimentul de război. El a spus că participanţii nu vor primi nici plăcinte, şi nici fasole cu cârnaţi, ca în alţi ani, iar asta ”nu din motive de austeritate, ci de igienă”.
14:00
Un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru", cel mai simplu şi usor de înţeles quiz show, va începe la Kanal D din 2 februarie, de la ora 22.45.
13:50
INSP: 20 de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal, raportate în săptămâna 12-18 ianuarie/ Numărul total al deceselor din acest sezon ajunge la 40/ Numărul cazurilor de infecţii respiratorii, cu peste 30% mai mare faţă de săptămâna anterioară # News.ro
Douăzeci de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal au fost raportate în săptămâna 12-18 ianuarie, numărul total al deceselor cauzate de gripă în acest sezon ajungând astfel la 40, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Totodată, numărul cazurilor de infecţii respiratorii a fost cu peste 30% mai mare decât în săptămâna anterioară, dar numărul cazurilor de gripă a înregistrat o scădere faţă de săptămâna anterioară.
13:50
MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorească în Serbia că începând din 26 ianuarie în aceaastă ţară vor fi proteste ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest/ Pot fi afectate şi punctele de frontieră # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe românii care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Serbia că, începând din 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00, sunt anunţate acţiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest pentru o perioadă de şapte zile. Potrivit MAE, sunt posibile „perturbări majore” în traficul rutier, pentru toate tipurile de vehicule, în punctele de trecere a frontierei sârbe cu statele vecine, precum şi în apropierea acestora.
Acum 4 ore
13:40
Guvernul a adoptat un proiect de lege care transpune în legislaţia naţională cele mai noi reglementări europene în materie de digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie # News.ro
Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege care transpune în legislaţia naţională cele mai noi reglementări europene în materie de digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie. Proiectul reglementează posibilitatea ca părţile implicate în cauze transfrontaliere în materie civilă şi comercială şi reprezentanţii lor să participe la proces, cu încuviinţarea instanţei, prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală, sub condiţia ca aceste mijloace să permită verificarea identităţii părţilor şi să garanteze securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii, precum şi respectarea legislaţiei privind datele cu caracter personal.
13:40
Tânăr din Dolj, reţinut după ce a supravegheat casele a trei femei şi a făcute acte de exhibiţionism în faţa locuinţelor # News.ro
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce a supravegheat casele a trei femei din Craiova, în lunile decembrie şi ianuarie, şi a făcut acte de exhibiţionism în faţa locuinţelor acestora.
13:30
Bucureşti: Bărbat care a incitat la violenţă, ură sau discriminare împotriva premierului, prin şapte mesaje postate pe Facebook, cercetat sub control judiciar # News.ro
Un bărbat este anchetat, sub control judiciar, de procurorii din Bucureşti, după ce a postat pe pagina sa de Facebook şapte mesaje prin care a incitat la violenţă şi ură împotriva premierului României.
13:30
13:30
Trump semnează cu alţi lideri documentele ”Consiliului Păcii”, la Davos, şi anunţă ambiţiile globale ale instanţei, fără să-i facă publică ”Charta”, fără să ofere detalii despre mandatul acestuia, felul cum va funcţiona sau ce va face pentru a opri confli # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat împreună cu alţi lideri documente de înfiinţare a ”Consiliului Păcii”, miercuri, în finalul unui eveniment organizat la Davos, relatează The Associated Press.
13:20
Trump anunţă, la prezentarea ”Consiliului Păcii”, la Davos că va colabora cu ONU. Problemele din O.Mijlociu, ”nişte incendii mici” în Fâşia Gaza, urmează să fie rezolvate ”foarte repede” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a menţionat miercuri, la Davos, ONU ca partener, într-o prezentare a ”Consiliul Păcii”, şi a anunţat că va coopera cu organizaţia, relatează The Associated Press.
13:20
Olt: Femeie, cercetată după ce a abandonat şase căţeluşi, într-un sac, lângă o ghenă de gunoi # News.ro
O femeie în vârstă de 51 de ani este cercetată de poliţiştii din Olt după ce a abandonat şase căţeluşi. Aceştia au fost găsiţi de un bărbat, într-un sac, lângă o ghenă de gunoi din Slatina.
13:20
Australian Open: Jannik Sinner, numărul 2 ATP, şi Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat în turul trei # News.ro
Numărul 2 mondial, Jannick Sinner, nu a pierdut timpul pe terenurile de la Melbourne joi, învingându-l cu uşurinţă pe australianul James Duckworth (numărul 88 mondial) în trei seturi (6-1, 6-4, 6-2) în turul al doilea al Openului Australiei.
13:20
Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestaţie la executare după ce a fost condamnat la nouă luni de închisoare pentru că a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please # News.ro
Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestaţie la executare după condamnarea primită din partea Curţii de Apel Constanţa, de nouă luni de închisoare, pentru că a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please din Costineşti. Contestaţia a fost înregistrată la Tribunalul Constanţa.
13:20
Reţeaua austriacă de drogherii BIPA a intrat pe piaţa din România, deschizând primul magazin în Mega Mall Bucureşti şi vrea să deschidă între 20 şi 25 de magazine pe an # News.ro
BIPA, brandul austriac de drogherii al grupului german REWE, a intrat oficial pe piaţa din România prin deschiderea primului său magazin, situat în Mega Mall Bucureşti. Începând din acest an, compania vrea să deschidă între 20 şi 25 de magazine pe an, România devenind a treia ţară din strategia de extindere internaţională a brandului, după Austria şi Croaţia.
13:20
ANALIZĂ: Piaţa fintech, evaluată astăzi la circa 209,7 miliarde de dolari la nivel global, ar putea depăşi 644 de miliarde de dolari până în 2029 # News.ro
Fintech-ul, unul dintre cele mai dinamice segmente ale industriei financiare, este evaluat astăzi la circa 209,7 miliarde de dolari la nivel global şi ar putea depăşi 644 de miliarde de dolari până în 2029, arată o analiză a brokerului european Freedom24.
13:10
13:10
Proiect în primă lectură în Guvern: Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85% / Detaşările funcţionarilor publici încetează # News.ro
Guvernul a discutat, joi, un proiect de lege, în primă lectură, care prevede că persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%. De asemenea, detaşările funcţionarilor publici încetează în zece zile de la intrareaî n vigoare a legii, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
13:00
Tenis: La 40 de ani, Stan Wawrinka s-a calificat în turul trei la Australian Open. El spune că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după meciul maraton din runda secundă - VIDEO # News.ro
După magnifica sa victorie (4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 [3]) împotriva lui Arthur Gea, joi, în turul al doilea al Openului Australiei, Stan Wawrinka a mărturisit în timpul interviului de pe teren că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după această bătălie de 4 ore şi 33 de minute.
12:50
Primarul din Cenei, despre cazul copilului ucis de alţi doi adolescenţi: Suntem încă în stare de şoc, este o tensiune în comunitate. Părinţii sunt panicaţi şi se tem să-şi mai trimită copiii la şcoală, dat fiind că cel de 13 ani e liber să meargă la ore # News.ro
Primarul dn Cenei, judeţul Timiş, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi doi - unul de aceeaşi vârstă şi altul de 13 ani, care nu răspunde penal - afirmă că părinţii se tem să îşi mai trimită copiii la şcoală, în condiţiile în care elevul de 13 ani poate merge la cursuri, conducerea instituţiei neavând niciun temei legal să-i interzică acest lucru. „Toată lumea este încă în stare de şoc, părinţii sunt panicaţi”, a declarat, joi, pentru News.ro, Sîrgean Tanasin, primarul localităţii. Edilul spune că a organizat un comitet de siguranţă şcolară, o maşină de Poliţie va sta permanent în zona şcolii şi ia în calcul varianta unei plângeri penale împotriva mamei pe motiv că nu a avut grijă de el şi nu l-a supravegheat.
12:40
Alexandru Muraru (PNL), despre vizita lui George Simion în SUA: O demonstraţie periculoasă de dispreţ faţă de principiul suveranităţii statelor. Voi iniţia sesizarea Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale privind gesturile ”iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite.
12:30
Cei doi adolescenţi din Timiş reţinuţi după ce au ucis un băiat de 15 ani au fost duşi la IML pentru expertiză medico-legală psihiatrică/ Crima ar fi fost comisă din invidie # News.ro
Cei doi adolescenţi de 15 ani reţinuţi după ce au ucis un alt băiat de 15 ani, cu lovituri de topor şi cuţit, apoi au încercat să îl incendieze, iar trupul neînsufleţit l-au îngropat în grădină, au fost duşi, joi, la sediul Institutului de Medicină Legală Timişoara pentru expertiza medico-legală psihiatrică şi urmează să fie duşi în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, crima ar fi fost comisă din invidie.
12:30
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare, anunţă că, anul trecut, au fost returnate peste 5,2 miliarde de ambalaje SGR, iar rata de colectare a atins 83%. În cei doi ani de operare, prin SGR, au fost colectate peste 8,5 miliarde de ambalaje de băuturi.
12:30
FSB anunţă că a arestat un agent al serviciilor secrete ale R.Moldova. Serviciul moldovean de Informaţii şi Securitate dezminte acuzaţiile # News.ro
Serviciul rus de securitate (FSB) anunţă joi că a arestat un cetăţean rus, pe care-l acuză de faptul că este un agent al serviciilor moldovene de informaţii, o nouă ilustrare a tensiunilor între Rusia şi Republica Moldova, relatează AFP.
12:20
Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, a fost învinsă japoneza Naomi Osaka, joi, în turul doi al turneului de grand slam Australian Open.
12:10
Trump îşi dezvăluie, la Davos, ”Consiliul Păcii”, după ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda # News.ro
Preşedintele american Donald Trump îşi prezintă joi noul ”Consiliu al Păcii” şi se întâlneşte joi cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Davos, după ce a dezamorsat miercuri conflictul cu privire la Groenlanda pe care l-a provocat el însuşi, relatează AFP.
12:10
Cursurile sunt suspendate, joi după-amiază, în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, decizia fiind luată în contextul atenţionării Cod galben de polei.
12:00
Academia Română nu a refuzat vreodată găzduirea de către România a patrimoniului Constantin Brâncuşi aflat la Paris # News.ro
"Constantin Brâncuşi nu a avut niciodată intenţia să lase moştenirea sa artistică unui stat cu regim comunist stalinist, unei Românii proletcultiste, cu trupe sovietice staţionate pe teritoriul său. Prin urmare, Academia Română nu a refuzat vreodată găzduirea de către România a patrimoniului Constantin Brâncuşi aflat la Paris", transmite, într-un comunicat, Academia Română, după ce în spaţiul public a fost vehiculată "afirmaţia potrivit căreia, în anul 1951, Brâncuşi ar fi donat statului român atelierul său cu tot conţinutul, donaţie ce ar fi fost refuzată de Academia Română".
12:00
Bolojan, discuţii cu ambasadorul Germaniei şi reprezentanţii E. ON despre fluidizarea procedurii de validare a cererilor de plată şi asigurarea fondurilor pentru decontarea sumelor restante către furnizorii de energie, în baza mecanismului de compensare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, joi, cu ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, şi cu reprezentanţii companiei E.ON România SA despre măsurile luate pentru fluidizarea procedurilor de validare a cererilor de plată şi asigurarea fondurilor necesare decontării sumelor restante către furnizorii de energie, în baza mecanismului de compensare a preţurilor.
Acum 6 ore
11:30
Bogdan Ivan: La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization/ Am explorat direcţii strategice de cooperare cu Isaac Herzog/ Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid - FOTO # News.ro
Ministerul Energiei Bogdan Ivan: afirmă că, la Davos, aa avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise, subliniind că acesta este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal clar pentru România. El mai anunţă şi că a explorat direcţii strategice de cooperare cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului. ”Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid şi am susţinut că producţia suplimentară de energie poate suştine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială”, precizează ministrul, care consideră că energia este ”portofoliul strategic” al României.
11:30
Caraş-Severin: Femeie găsită moartă în curte, după ce a fost atacată de un câine/ Poliţia face cercetări # News.ro
Poliţiştii din Caraş-Severin fac cercetări după ce o femeie de 75 de ani din localitatea Brebu a fost găsită moartă, în curtea casei, existând suspiciunea că a fost atacată de un câine.
11:30
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a fost ales preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei # News.ro
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). ACER este agenţia Uniunii Europene care contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene a energiei electrice, hidrogenului şi a gazelor naturale.
