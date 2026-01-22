Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor – 2026 | FOTO
Basilica.ro, 22 ianuarie 2026 15:20
Membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au întrunit joi, 22 ianuarie 2026, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București. Întâlnirea a fost precedată de oficierea slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala „Europa Christiana”. Foto…
• • •
Acum 5 minute
15:40
Adunare Eparhială la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025 # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat joi, în Ședința Anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, raportul general al activităților din eparhie în anul 2025. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei. Părintele Patriarh Daniel a prezentat în…
15:40
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie în parohia românească Baden, Elveția, cu ocazia hramului acestui lăcaș de cult, închinat Sfântului Atanasie cel Mare. Alături de IPS Iosif au slujit părintele paroh,- Adrian Anca, părintele Sebastian Arun de la parohia românească din Winterthur, precum și doi diaconi. Cu acest…
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Fizicianul Cristian Presură despre definiția științei în viziunea Sf. Grigorie Palama: Cel mai frumos elogiu # Basilica.ro
Fizicianul Cristian Presură a reflectat, pe pagina sa de Facebook, asupra relației dintre știință și credință, pornind de la o definiție a cunoașterii științifice formulată de Sfântul Grigorie Palama: „E cea mai frumoasă definiție a științei pe care o știu și cel mai frumos elogiu care i se poate aduce”. Cercetătorul pornește de la un…
15:00
Natura are capacitatea de regenerare: Râul care străbate Baia Mare s-a curățat de influența poluării umane # Basilica.ro
După mai bine de zece ani de la închiderea industriilor poluante din Baia Mare, Râul Săsar dă primele semne de refacere, prin reapariția rațelor sălbatice, egretelor și cormoranilor, relatează Agerpres. Râul a fost, timp de aproape cinci decenii, unul dintre cele mai poluate cursuri de apă din Maramureș, fiind afectat de deversări cu metale grele…
Acum 2 ore
14:20
Secția de etnografie a Muzeului Olteniei vernisează, vineri, expoziția fotodocumentară „Fântânile Olteniei. Arhivă și contemporaneitate”. Proiectul urmărește evidențierea rolului complex și a memoriei fântânilor cu cumpănă, cu roată, din lemn sau piatră, din regiune. De asemenea, sunt puse în prim-plan modurile în care acestea au fost utilizate și sunt încă folosite. Potrivit Muzeului Olteniei, expoziția…
14:00
Masteranzii Facultății de Teologie din București organizează evenimente cultural-duhovnicești cu invitați de renume # Basilica.ro
Studenții de la programul de master „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București organizează în lunile următoare mai multe manifestări cu specific cultural, duhovnicesc, dar și caritabil. Este vorba despre o serie de evenimente dedicate mărturisirii credinței, filantropiei și vindecării sufletești prin muzică. „Acest program de studiu urmărește formarea unor…
Acum 4 ore
13:00
Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025 (Text integral) # Basilica.ro
Joi, la Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășurată la Palatul Patriarhiei, a fost prezentat Raportul general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025, an dedicat Centenarului Patriarhiei Române. Text integral: Centenarul Patriarhiei Române și proclamarea de noi sfinți români Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025 Anul 2025 a reprezentat un prag istoric…
12:40
Care sunt semnele că un membru al unei comunități religioase ar putea fi o victimă a traficului de persoane # Basilica.ro
Traficul de persoane este un flagel care afectează zeci de mii de persoane la nivel mondial, iar victimele pot proveni din orice categorie socială, indiferent de vârstă, etnie sau statut economic. În România, raportul pe 2024 Agenției Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a arătat că numărul victimelor a crescut în comparație cu ultimii cinci…
12:20
O lume în prag de uitare: Conferință despre moștenirea siro-aramaică a creștinismului, la Academia Română # Basilica.ro
Conferința „O lume în prag de uitare: urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin”, dedicată uneia dintre cele mai vechi și influente tradiții ale creștinismului, va fi susținută joi la Aula Academiei Române. Tema va fi prezentată de dr. Cătălin-Ștefan Popa și propune o incursiune în moștenirea spirituală, culturală și intelectuală a creștinismului de limbă siro-aramaică.…
Acum 6 ore
11:10
Mitropolitul Basarabiei a primit vizita Vicepreședintelui Camerei Deputaților din România # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a primit miercuri, la reședința din Chișinău, vizita oficială a unei delegații de la București condusă de Dep. Adrian Felician Cozma, Vicepreședintele Camerei Deputaților a Parlamentului României. Oficialul a fost însoțit de Lavinia Felicia Năstase și de Claudiu-Ion Chelcea, Secretar I al Ambasadei României în Republica Moldova. Arhid. Iurie Saganovschi, secretar…
11:00
Când începe Postul Paștelui 2026: Praznicul Învierii Domnului va fi anul acesta în data de 12 aprilie # Basilica.ro
În aproximativ o lună, în data de 23 februarie, creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui, numit și Postul Mare. Praznicul Învierii Domnului va fi anul acesta în data de 12 aprilie. La data de 1 februarie începe perioada liturgică a Triodului, care cuprinde trei săptămâni pregătitoare pentru Postul Mare, urmate de cele șase săptămâni de…
10:40
De Ziua Culturii Naționale, Radio România a lansat noua platformă eteatru.ro, cea mai mare colecție de teatru radiofonic în sistem de streaming online din România. Noua platformă oferă o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic. Pot fi ascultate atât spectacole clasice și montări legendare – în care…
10:40
Sf. Maxim Mărturisitorul, vindecătorul bolnavilor: IPS Calinic a slujit la paraclisul unui spital din Pitești # Basilica.ro
În ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului, a evidențiat rolul acestui mare sfânt al Bisericii ca rugător și ocrotitor al celor bolnavi și aflați în suferință. Înaltpreasfinția Sa a slujit miercuri la paraclisul Spitalului de Recuperare „Sfântul Nicolae” din Pitești, cu ocazia sărbătoririi celui de al doilea…
Acum 8 ore
09:10
Arhiepiscopul Aradului, Episcopul Spaniei și Portugaliei, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Arhiereul vicar al Maramureșului și Sătmarului își cinstesc ocrotitorul joi, când Biserica îl pomenește pe Sf. Ap. Timotei. Sfântul a fost ucenicul Sf. Ap. Pavel, iar numele lui este menționat în mai multe epistole pauline. Arhiepiscopul Timotei al Aradului Înaltpreasfințitul Părinte Timotei s-a…
08:40
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel despre legalitate și responsabilitate în activitatea compartimentelor de Personal din cadrul Bisericii Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu prilejul întâlnirii reprezentanților eparhiilor responsabili de managementul…
Acum 24 ore
00:00
Calendar Ortodox, 22 ianuarie Sf. Ap. Timotei Originar din orașul Listra din Licaonia (Asia Mică), Sfântul Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Apostol îl numește în nenumărat rânduri „fiul său”, alteori „fratele său”. În Epistola către Corinteni scrie: „…Pentru aceea chiar am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit…
21 ianuarie 2026
20:00
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit, sâmbătă, Sfânta Liturghie la Paraclisul Reședinței Eparhiale Kretzulescu din Târgoviște, cu ocazia hramului lăcașului de cult, Sfântul Antonie cel Mare. La Sfânta Liturghie au participat clerici, precum și numeroși credincioși. În cadrul slujbei, diaconul Alexandru Arzoiu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei…
19:30
Prescripție culturală pentru sănătate: O nouă formă de terapie pentru pacienții din Cluj-Napoca unește medicina și cultura # Basilica.ro
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a lansat marți proiectul pilot „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”. Inițiativa este unică în România și vizează îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților prin activități cu caracter cultural. Sănătate și cultură Sebastian Armean, medicul șef al Ambulatoriul Integrat și inițiatorul proiectului, a subliniat obiectivele și activitățile programului.…
19:20
Marian Popescu, Consulul General al României la Roma, s-a întâlnit luni cu studenții Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din București. Scopul întâlnirii a fost prezentarea rolului și a misiunii instituției consulare. Consulul general a subliniat că instituția pe care o coordonează exercită o paletă vastă de atribuții, iar…
19:10
Un preot din Buzău are nevoie de sprijin pentru recuperarea fiului său de 17 ani, care nu-și poate mișca picioarele # Basilica.ro
Părintele Ștefan Tănasă are nevoie de sprijin pentru recuperarea fiului său de 17 ani, afectat un traumatism la coloană și, în ciuda operației, nu-și poate mișca picioarele, scrie Reporter Buzoian. Tânărul Ciprian Tănasă a fost salvat anul trecut, după ce a alunecat a căzut într-o prăpastie pe traseul spre Vârful Omu. Părinții l-au lăsat să…
18:50
PS Veniamin: Viața Sfântului Ioan Botezătorul a fost una a ascezei și a lepădării de sine, petrecută în post și rugăciune # Basilica.ro
„Viața Sfântului Ioan a fost una a ascezei desăvârșite și a lepădării de sine, petrecută în pustie, prin post și rugăciune”, a explicat marți Preasfințitul Părinte Veniamin. Episcopul Basarabiei de Sud a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul” din orașul Leova. Comunitatea a sărbătorit hramul lăcașului de cult conform calendarului nerevizuit. Misiunea Sf.…
18:40
Telefonul Vârstnicului: Aproape 12.000 de apeluri și peste 5.000 de seniori sprijiniți în 2025 # Basilica.ro
Telefonul Vârstnicului a înregistrat, anul trecut, 11.697 de apeluri și a ajutat 5.769 de vârstnici din România, informează Fundați Regală Margareta a României. Au fost înregistrați 2.582 de apelanți noi și 2.912 de persoane care existau deja în baza de date Telefonul Vârstnicului, care au revenit în decursul anului 2025, pentru a solicita alte informații.…
17:50
Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu au fost evocați printr-un roman lansat la Mănăstirea Cozia # Basilica.ro
Sfinții Daniil și Misail de la Turnu au fost evocați marți printr-un roman lansat la Mănăstirea Cozia. Volumul este intitulat „Daniel și Daniil”. Lucrarea este semnată de către Gheorghe Smeoreanu și oferă cititorilor o nouă perspectivă asupra moștenirii monahale din regiune. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a evidențiat valoarea literară și duhovnicească a romanului. „Receptarea…
17:40
Tipografia Cărților Bisericești marchează Anul Constantin Brâncuși cu reduceri la un volum dedicat marelui sculptor # Basilica.ro
Tipografia Cărților Bisericești a anunțat reduceri de preț pentru volumul „Brâncuși, sculptor creștin ortodox”, scris de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Reducerea de 20% este oferită în contextul anului 2026, declarat prin lege „Anul Constantin Brâncuși”. Volumul a fost publicat în anul 2013, la Editura Trinitas a Patriarhiei Române. Lucrarea surprinde aspecte din…
17:30
Inimă de Părinte: Episcopia Spaniei și Portugaliei a oferit sprijin pentru copiii în dificultate # Basilica.ro
Episcopia Spaniei și Portugaliei a desfășurat în perioada iulie-noiembrie 2025 o nouă etapă a proiectului „Inimă de Părinte – dragoste pentru copiii părăsiți”. Scopul activității a fost sprijinirea copiilor proveniți din medii defavorizate, dar și a persoanelor vulnerabile. Acțiunea filantropică s-a realizat printr-o colaborare între Episcopia Spaniei și Portugaliei și mai multe eparhii din țară.…
16:00
Două volume despre Centenarul Patriarhiei Române vor fi prezentate la Facultatea de Teologie din București # Basilica.ro
Lucrarea „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, publicată în două volume, va fi prezentată în data de 26 ianuarie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. La eveniment sunt invitați să ia cuvântul: pr. lect. Cosmin Pricop, decanul facultății, pr. prof George Grigoriță, pr. prof. Sorin Șelaru și pr. prof. Mihail Simion…
Ieri
15:40
Episcopia Caransebeșului construiește la Oțelul Roșu un centru de sprijin pentru copii # Basilica.ro
Episcopia Caransebeșului a turnat fundația Centrului Multifuncțional „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin. În cele trei luni de la demararea proiectului, a fost îndepărtat stratul vegetal, au fost turnate fundațiile continue, s-a montat armătura în grinzile de fundare și a fost finalizată armarea plăcii de pardoseală, anunță reprezentanții eparhiei. Prin activități sportive,…
15:20
40% dintre copii nu ar spune părinților dacă sunt abuzați: Avertismentul World Vision România # Basilica.ro
World Vision România avertizează că 40% dintre copii nu ar apela la părinți dacă ar fi victime ale unui abuz, datele organizației indicând o reticență alarmantă a minorilor de a raporta situații periculoase, inclusiv din mediul digital, subliniază Agerpres. Conform unui sondaj realizat de World Vision România, doar jumătate dintre copii ar apela la poliție…
15:10
Clopotele bisericilor din Episcopia Oradiei vor bate la unison în memoria Episcopului Roman Ciorogariu # Basilica.ro
Episcopia Oradiei pregătește o serie de evenimente religioase dedicate Episcopului Roman Ciorogariu, ctitorul eparhiei reînființate după Marea Unire. Manifestările încep miercuri seară, la ora 21:00, când clopotele tuturor bisericilor din episcopie vor bate pentru a marca 90 de ani de la mutarea ierarhului la cele veșnice. Manifestări de Unirea Principatelor Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de…
14:30
„Dacă suntem oameni cu înțelepciune, realizăm că măcar în trei direcții, dacă nu în mai multe, ar trebui să se îndrepte recunoștința noastră; în primul rând către Dumnezeu, în al doilea rând către părinții noștri, în al treilea rând către profesorii noștri și în al patrulea rând către toți cei ce ne-au făcut bine”, a…
14:20
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie, la parohia „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Hunedoara. Preasfințitul Părinte Nestor, făcând referire la pericopa evanghelică a minunii vindecării celor 10 leproși, a vorbit despre recunoștința pe care se cuvine să…
13:30
Ziua Unirii Principatelor Române va fi marcată la Ministerul Agriculturii printr-un târg de produse tradiționale # Basilica.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va organiza, în perioada 22–24 ianuarie, un târg de produse tradiționale românești, dedicat celebrării Zilei Unirii Principatelor Române și promovării identității culinare autohtone. Târgul va fi deschis publicului între orele 9:00 și 19:00, în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit Agerpres, „vizitatorii sunt invitați să descopere produse tradiționale realizate…
12:50
La invitația comunității benedictine, Episcopul Siluan al Italiei a slujit în bazilica unde se află mormântul Sf. Ap. Pavel # Basilica.ro
La invitația comunității monastice benedictine, Episcopul Ortodox Român Siluan al Italiei a oficiat marți slujba Vecerniei la Basilica San Paolo Fuori le Mura din Roma, unde se află mormântul Sf. Ap. Pavel. Ierarhului român i s-a alăturat un sobor de clerici români din regiunea italiană Lazio. La final, Preasfinția Sa a mulțumit în limba italiană gazdelor…
12:10
Urme ale unei mănăstiri din perioada bizantină au fost descoperite recent în guvernoratul Sohag, din sudul Egiptului. Aceasta oferă noi informații despre organizarea și viața comunităților de călugări din Egiptul de Sus. Ministrul Turismului și Antichităților din Egipt, Sherif Fathi, a subliniat că descoperirea reflectă bogăția patrimoniului istoric egiptean și diversitatea formelor de viață religioasă…
12:00
Pomenirea Arhiepiscopului Eftimie Luca, ierarhul Romanului cu cea mai îndelungată arhipăstorire # Basilica.ro
Arhiepiscopul Eftimie Luca, ierarhul Romanului cu cea mai îndelungată arhipăstorire, a fost pomenit marți la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a anunțat că, în ziua de pomenire a Sf. Eftimie cel Mare, vor fi pomeniți toți ierarhii care au condus eparhia în cei aproape 600 de ani…
11:10
Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși a avut loc la Ambasada României în Cipru # Basilica.ro
Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși, dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român, s-a desfășurat în perioada 15–16 ianuarie, la Ambasada României în Cipru. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Manifestarea a avut loc la Nicosia…
10:10
Patriarhul Daniel despre legalitate și responsabilitate în activitatea compartimentelor de Personal din cadrul Bisericii # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu prilejul întâlnirii reprezentanților eparhiilor responsabili de managementul resurselor umane, organizată marți la Centrul Cultural-Misionar Familia din Pantelimon, județul Ilfov. „Biserica Ortodoxă Română este chemată să își împlinească misiunea într-un cadru juridic, social și tehnologic aflat într-o continuă schimbare. Respectarea legilor statului, cu afirmarea…
10:00
Maica Alexandra, 35 ani de la mutarea la Domnul. Fosta prințesă, înmormântată cu un pumn de pământ românesc alături # Basilica.ro
Miercuri se împlinesc 35 de ani de la mutarea la cele veșnice a Maicii Alexandra, născută ca Principesa Ileana a României, fiica Regelui Ferdinand I Întregitorul și a Reginei Maria. S-a născut la Palatul Cotroceni în 23 decembrie 1908 (uneori data este socotită conform calendarului revizuit – 5 ianuarie 1909). Prin mama ei, era înrudită…
09:30
90 de ani de la trecerea la Domnul a primului Episcop al Oradiei, Roman Ciorogariu: A participat la Marea Unire din 1918 # Basilica.ro
Miercuri se împlinesc 90 de ani de la trecerea la Domnul a Episcopului Roman Ciorogariu, primul ierarh al Oradiei și participant, ca delegat, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Născut în 6 decembrie 1852, în localitatea Pecica, județul Arad, cu numele de botez Romul Nicolae, viitorul ierarh provenea dintr-o…
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Participarea copiilor și a tinerilor la orele de Religie este un drept constituțional În urma apariției unor materiale jurnalistice care aduc în discuție o pretinsă predare „ilegală” a disciplinei Religie, Patriarhia Română a adus precizări. Citește mai mult. Materic digital:…
00:20
Să ne străduim să fim oameni euharistici, oameni plini de mulțumire, îndeamnă PS Samuel Bistrițeanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a îndemnat duminică la manifestarea recunoștinței pentru toate cele din viața noastră, deoarece s-au întâmplat din voința lui Dumnezeu. Vorbind despre vindecarea celor zece leproși din Evanghelie, ierarhul a explicat că mântuirea are un sens mai larg, cuprinzând nu doar dobândirea vieții veșnice,…
00:10
Calendar Ortodox, 21 ianuarie Sfântul Maxim Mărturisitorul S-a născut către anul 580 în Constantinopol, într-o familie de neam ales. El a primit învăţătură temeinică de la cei mai de seamă dascăli ai vremii. De aceea, în anul 610, a fost chemat de împăratul Heraclie (610-641) la curtea sa, unde l-a făcut mare sfetnic al împărăţiei,…
20 ianuarie 2026
19:50
Parohia românească din Gijón, Spania, și-a sărbătorit hramul printr-o campanie de donare de sânge # Basilica.ro
Enoriașii Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare” Gijón – Oviedo, Spania, au participat duminică la o campanie de donare de sânge. Inițiativa a fost prilejuită de sărbătoarea hramului lăcașului de cult. Un număr de 40 de persoane au donat sânge, o expresie a implicării comunității românești în viața societății. Activitatea a avut loc cu sprijinul Unității…
19:40
PS Timotei Prahoveanul: Pacea pe care o oferă Domnul este diferită de cea pe care o observăm sau care ni se prezintă # Basilica.ro
„Pacea pe care o oferă Domnul este diferită de pacea pe care o observăm noi sau care ni se prezintă în diferite forme. Nu este liniștea aparentă a cimitirelor, nici echilibrul fragil al puterilor care se neutralizează reciproc”, a spus marți Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost delegatul Preafericitului Părinte…
19:40
PS Benedict: Recunoștința nu este doar un gest exterior, ci arată că omul a înțeles binele primit # Basilica.ro
„Recunoștința nu este doar un gest exterior, nu este doar o politețe, ci arată că omul a înțeles binele primit și că știe să așeze lucrurile în ordinea lor firească”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Benedict. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Fetindia din județul Sălaj, unde a binecuvântat lucrările de renovare săvârșite în…
19:20
De Ziua Unirii Principatelor, o parohie arădeană invită copiii și tinerii la un concurs de șah # Basilica.ro
Parohia Arad Bujac, în parteneriat cu Palatul Copiilor Arad, organizează ediția a treia a Concursului de Șah. Evenimentul va avea loc pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor, de la ora 10:00, la Centrul Pastoral „Sfântul Nicolae”, din Arad. Concursul este dedicat începătorilor și este structurat pe trei categorii de vârstă: copii până în 10…
18:10
Să ne străduim să fim oameni euharistici, oameni plini de mulțumire, îndeamnă PS Samuel Bistrițeanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a îndemnat duminică la manifestarea recunoștinței pentru toate cele din viața noastră, deoarece s-au întâmplat din voința lui Dumnezeu. Vorbind despre vindecarea celor zece leproși din Evanghelie, ierarhul a explicat că mântuirea are un sens mai larg, cuprinzând nu doar dobândirea vieții veșnice,…
18:10
Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor a debutat, luni, la Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Iosif” din București. Din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la eveniment a fost delegat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, care a fost însoțit de arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești…
18:10
În cel de-al doilea articol dedicat prezentării sfintelor lunii ianuarie veți găsi exemple de femei, atât din primele secole ale creștinismului, cât și din perioada modernă, modele de mărturisitoare, cuvioase sau nebune pentru Hristos. Sf. Mc. Agnia din Roma – 21 ianuarie Sfânta Agnia s-a născut în secolul al III-lea, într-o familie de creștini din…
