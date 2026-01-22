Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România
Gândul, 22 ianuarie 2026 15:20
Într-o intervenție telefonică în cadrul ediției de joi a emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Florin Barbu, actual ministru al Agriculturii, a comentat evoluțiile din scandalul acordului Mercosur. Votul de ieri din Parlamentul European a fost un vot corect. Europarlamentarii au ales procesatorii români și din UE. În decembrie 2025 a fost un memorandum […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
15:40
Cât o costă pe Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda. ”Ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort” # Gândul
Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, a ales să scape de frigul din România și să se relaxeze la căldură, în Thailanda, alături de iubitul ei. Anca Țurcașiu și actualul ei partener, Călin, se află în această perioadă în Thailanda. Artista a spus, pe contul săuu de pe o rețea de socializare, cât […]
Acum 15 minute
15:30
Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană # Gândul
Miliardarii lumi au început să își îndrepte atenția către alt sector, ei nu mai sunt atrași de IT, imobiliare sau energie verde, la mijloc există o singură miză, aceea fiind producția de furaje. Deși la prima vedere hrana animalelor nu pare ceva spectaculos, fără ea nu am avea carne, lapte sau ouă, iar fără ele […]
15:30
Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Pacea în Ucraina este condiționată de o singură problemă – regiunea Donbas. Ce au discutat cei doi # Gândul
Președintele american Donald Trump și omologul ucrainean, Volodimir Zelesnki s-au întâlnit joi în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Discuțiile, care au durat aproximativ o oră, s-au concentrat pe un plan de pace mediat de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de aproape patru ani. Trump a declarat înainte de […]
Acum 30 minute
15:20
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România # Gândul
Într-o intervenție telefonică în cadrul ediției de joi a emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Florin Barbu, actual ministru al Agriculturii, a comentat evoluțiile din scandalul acordului Mercosur. Votul de ieri din Parlamentul European a fost un vot corect. Europarlamentarii au ales procesatorii români și din UE. În decembrie 2025 a fost un memorandum […]
Acum o oră
15:10
Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite # Gândul
Cazul unui fost însoțitor de bord de la o companie aerienă canadienă a produs rumoare în presa de peste Ocean. Bărbatul s-a dat drept pilot comercial sau însoțitor de bord în activitate și, astfel, a făcut rost de sute de bilete de avion gratuite de la companii aeriene americane. Dallas Pokornik (33 de ani), din […]
15:10
Putin anunță că Rusia este pregătită să trimită 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi, la Kremlin, că Rusia este pregătită să aloce 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump. Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu președintele Palestinei, Mahmoud Abbas. Putin a subliniat că banii ar urma să provină din activele rusești înghetațe de administrația […]
15:00
O zi ca cea de azi ar trebui să demonstreze un adevăr vechi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 23 ianuarie 2026. Berbec S-ar putea să simți nevoia urgentă de a-ți folosi energia fizică. Această nevoie va ridica problema modului în care poți integra mai multă mișcare în viața ta. Acesta ar […]
14:50
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au declanșat o anchetă de proporții, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de către complici ai […]
14:50
Harta mondială se rescrie într-un ritm amețitor, pe fondul politicii hegemonice a Statelor Unite, dar și al altor blocuri de putere emergente. Context în care Europa are o poziție tot mai volatilă. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat cauzele profunde din spatele degringoladei geostrategice manifestate […]
Acum 2 ore
14:40
Ce problemă de sănătate are fiica lui Marius Urzică. ”Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele” # Gândul
Fetița campionului la gimnastică artistică Marius Urzică are probleme de sănătate. Soția sportivului a vorbit despre afecțiunea fetiței lor. Marius Urzică, în vârstă de 50 de ani, este unul dintre cei mai titrați gimnaști din România și din lume. Este medaliat european, mondial și olimpic la cal cu mânere. Marius Urzică este căsătorit de mulți […]
14:30
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar” # Gândul
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat modul în care este prezentat deficitul bugetar pe 2025 și a avertizat că „deficitul CASH nu este același lucru cu deficitul în sistem ESA, adică deficitul pe baza căruia ne evaluează Comisia Europeană”. Într-o postare pe Facebook, Câciu a explicat ce cheltuieli nu apar în deficitul pe […]
14:20
Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, merge la Casa Albă. Ce vrea să facă Donald Trump # Gândul
Delcy Rodriguez, ex-vicepreședinte în timpul lui Nicolas Maduro și actual președinte interimar al Venezuelei, merge la Casa Albă, la invitația Statelor Unite. Reamintim că, pe 3 ianuarie, într-o lovitură-fulger executată de americani, Maduro a fost capturat și adus în lanțuri la New York, iar Rodriguez a preluat, temporar, puterea la Caracas. Un reprezentant al Casei […]
14:20
USR îl atacă pe președintele AUR, George Simion, printr-o postare pe Facebook. USR spune că Simion „a dovedit să nu dă doi bani pe suveranitatea unei țări”. Poza îl arată pe președintele AUR atunci când este chemat să taie o felie din „tortul Groenlanda, cucerit de SUA”. „George Simion a dovedit că nu dă doi […]
14:20
Povestea uzinei din Brașov care a dus tractoare românești în toată lumea. Acum este un complex de clădiri de birouri și mall # Gândul
Orașul Brașov a fost martorul unei incredibile transformări industriale. Povestea Uzinei Tractorul Brașov nu este doar pentru mașini și motoare, ci despre progres forțat, care în cele din urmă a ajuns la declin. De la un atelier de avioane care a luat naștere în 1925, uzina a devenit un adevărat gigant al producției de tractoare, […]
14:20
MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă # Gândul
România este reprezentată la Davos, la Forumul Rconomic Mondial(WEF), de o echipă cu „o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice”, informează Ministerul Afacerilor Externe. România este reprezentată la WEF 2026 de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul […]
14:20
Termoenergetica anunță cum sunt facturați românii, chiar dacă nu au apă caldă și căldură. Câte blocuri sunt afectate în prezent # Gândul
Compania Termoenergetica a transmis un mesaj clienților în care îi asigură că facturile pentru încălzire și apă caldă corespund consumului real. Anunțul furnizorului vine în contextul în care majoritatea bucureștenilor s-au plâns de oprirea agentului termic în locuințe. „Nu plătiți apa caldă și căldura dacă nu beneficiați de ele. Câte blocuri din București sunt afectate […]
14:10
Ginerele lui Trump dezvăluie la Davos „planul general” pentru Gaza, cu o hartă și mai multe proiecții. Cum va arăta noua enclavă palestiniană # Gândul
După semnarea cartei „Consiliului pentru Pace“, ginerele lui Trump, Jared Kushner, care a jucat un rol esențial în negocierea planului de pace pentru Gaza, a luat cuvântul la Davos. Acesta a dezvăluit un „plan general” pentru viitorul Gazei, și a prezentat o nouă hartă. „După doi ani de război — care au implicat aproximativ 90.000 […]
14:10
Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri seară, că Rusia nu va interveni în planurile lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. În estimarea liderului de la Kremlin, SUA ar trebui să plătească aproximativ 250 de milioane de dolari pentru insula arctică, o sumă de patru ori mai mică decât prețul unui sistem Patriot, transmite […]
14:10
Victor Ponta: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei” # Gândul
Fostul premier, Victor Ponta, a publicat un mesaj dur pe Facebook, în care critică modul în care este explicată criza încălzirii din București și reacțiile din spațiul public. Într-o notă ironică, Ponta susține că influencerii și formatorii de opinie vor pune problemele din Capitală pe seama unor vinovați externi sau politici, precum Rusia, PSD, Donald […]
14:10
CTP îl torpilează pe „președintele Terrei”, Donald Trump, după discursul de la Davos: „Cel mai mare mârlan” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu a analizat discursul președintelui american Donald Trump la Davos. Jurnalistul a comentat câteva dintre declarațiile controversate făcute de liderul SUA. Cristian Tudor Popescu a făcut o trecere în revistă a discursului președintelui Donald Trump la Davos CTP s-a arătat iritat de atitudinea pe […]
14:00
Andrei Caramitru: „SUA va absorbi Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine. E inevitabil” # Gândul
Andrei Caramitru a explicat într-o postare pe Facebook cum va arăta lumea în secolul 21 și ce rol vor juca marile puteri. El susține că „Secolul 21 va fi secolul imperiilor supra-continentale” și că, indiferent de dimensiunea unor țări, precum Brazilia sau Nigeria, acestea „tot nu contează”, iar România „e irelevantă”. Potrivit lui, marile puteri […]
14:00
Pentru 2026, ministrul Transporturilor anunţă: „Constructorii din domeniul feroviar își doresc să ajungă în prim plan” # Gândul
„2026 este un an extrem de important pentru infrastructura de transport a României”, spune ministrul Infrastructurii ;i Transporturilor, Ciprian Şerban. Dacă până acum „vedeta” anilor precedenţi a fost infrastrcutura rutieră, a venit rândul celei feroviare să vrea să iasă în faţă. Ministrul Ciprian Şerban mai anunţă că, „în ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe […]
14:00
Șeful unei mari companii din energie din România trage un semnal de alarmă: Bucureștiul are cea mai scumpă energie: „Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. București” # Gândul
Șef peste una dintre cele mai mari companii de energie din România, Alexandru Chiriță, CEO Electrica, dezvăluie care este principala explicaţie pentru scumpirea energiei în România. În opinia sa, cei 7.000 MW de capacitate de producţie de energie scoşi din funcţiune în ultimii 10 ani sunt cauza acestei situații. De altfel, într-o postare pe rețeaua […]
13:50
Maia Sandu afirmă că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor” # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat joi că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România. Liderul din țara vecină a accentuat că în acest moment există sprijinul populației pentru integrarea europeană, cale pe care o urmează autoritățile de la Chișinău. Întrebată într-o conferință de presă organizată la Chișină care ar […]
Acum 4 ore
13:40
Deputat AUR, oprit la graniţa cu Ucraina. Omul de afaceri susţine că a fost umilit şi declarat „duşman al poporului ucrainean” # Gândul
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaților ucraineni, a fost oprit și umilit la granița Ucrainei. Declarat „dușman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în țară, a fost reținut în condiții degradante și împins fizic peste frontieră, pentru că a îndrăznit să apere public drepturile românilor din Ucraina, transmite AUR, într-un […]
13:40
Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai caldă, apoi iarna revine în forță # Gândul
După un val de frig intens cu temperaturi care au atins și -25 de grade Celsius, România are parte de câteva zile de încălzire, însă gerul se întoarce în februarie. România s-a confruntat cu minime extreme în ultimele zile, în unele zone au ajuns până la -25 de grade Celsius în anumite regiuni. Răcirea aceasta […]
13:40
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, se pregătește intens pentru nunta cu Victor Cornea. ”Am trei rochii de mireasă” , a dezvăluit artista. Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020. De ceva […]
13:40
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a picat la vot în Parlamentul European. Doar 165 dintre cei 720 de membri au votat pentru demiterea șefei CE # Gândul
Moțiunea care amenința să o demită pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost respinsă, joi, de deputații europeni. Moțiunea a fost promovată în Parlamentul European de parlamentarii de extremă dreapta, sub pretextul acordului cu blocul latino-american Mercosur. Acesta a fost trimis, miercuri, la Curtea de Justiție a UE tot în urma unui […]
13:40
Sicilia, devastată de ciclonul Harry. Pagube de sute de milioane de euro. Dezastrul în imagini # Gândul
De câteva zile, o serie de furtuni s-a abătut asupra sudului Italiei, provocând pagube și haos. Ciclonul Harry a luat cu asalt Sicilia, Sardinia și Calabria. Imaginile dezastrului au făcut deja înconjurul lumii. Imaginile dezastrului provocat de ciclonul Harry Cele mai extinse pagube au fost înregistrate la Torre Archirafi, unde malul mării a fost dat […]
13:40
Maia Sandu afirmă că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat joi că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România. Liderul din țara vecină a accentuat că în acest moment există sprijinul populației pentru integrarea europeană, cale pe care o urmează autoritățile de la Chișinău. Întrebată într-o conferință de presă organizată la Chișină care ar […]
13:30
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka, 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi la Australian Open. Românca a pierdut ultimul său meci la Australian Open după două ore de joc, ea anunțând că se va retrage la finalul acestui sezon. Japoneza a fost superioară la winners, cu 38-10, dar a făcut și mai multe […]
13:10
România izolată pe plan internațional. Ștefan Popescu: Nu este menționată în inițiativa de securitate a Statelor Unite, Polonia da # Gândul
Analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat alături de jurnalistul Ionuț Cristache, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, schimbările convulsive de pe prima scenă mondială, unde România este tot mai puțin relevantă. Cel mai puternic indiciu în acest sens vine din partea Americii, care nu include țara noastră în strategia sa de securitate pe 2026. […]
13:10
Elias Charalambous, despre implicarea lui Zeljko Kopic în duelul Dinamo Zagreb – FCSB. „E alegerea fiecăruia” # Gândul
Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League și faptul că Zeljko Kopic le-ar fi dat informații croaților despre FCSB. Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo București, a fost și tehnician al lui Dinamo Zagreb în perioada 2021-2022. FCSB e la un punct de Celtic, echipa de pe locul 24 […]
13:10
Anul 2026 vine cu o schimbare majoră pe piața muncii din România. Regulile de angajare s-au schimbat complet față de anii precedenți, relatează Forbes. Ianuarie reprezintă cea mai aglomerată perioadă pentru căutarea unui job, iar specialiștii avertizează că valul acesta va fi și mai puternic anul acesta, față de alți ani. Cauza provine pe fondul […]
13:00
Temperatura corectă la care se setează frigiderul iarna. Cum să faci economie la energie și, în același timp, să păstrezi alimentele proaspete # Gândul
Frigiderul este, fără doar și poate, cel mai important electrocasnic pe care îl avem în casă, fără de care nu ne-am putea imagina viața de zi cu zi. De la legume și fructe până la carne, lactate sau mâncăruri gătite, toate au nevoie de condiții adecvate pentru a fi păstrate în siguranță. Dar, câți dintre […]
12:50
Matteo Duțu e al treilea transfer al celor de la Dinamo în această iarnă, după Ianis Târbă, de la Celta Vigo, și Valentin Țicu, de la Petrolul Ploiești. Duțu, 20 de ani, evoluează ca fundaș central, e născut în Italia și a jucat la echipele de juniori și tineret ale cluburilor Lazio și AC Milan. […]
12:40
Cum a fost reîntâlnirea lui Mircea Solcanu cu foștii colegi de la Pro TV. ”Nu m-au chemat la nicio aniversare oficială, dar nu sufăr din acest motiv” # Gândul
Mircea Solcanu, în vârstă de 49 de ani, a povestit cum a fost reîntâlnirea sa recentă cu foștii săi colegi din trustul Pro. ”Nu m-au chemat la nicio aniversare oficială, dar nu sufăr din acest motiv”, a mărturisit acesta. Mircea Solcanu a încheiat colaborarea cu Pro Tv în urmă cu 12 ani. Acesta a participat, […]
12:30
Unul dintre cele mai importante și, în același timp, așteptate proiecte de infrastructură din România va fi demarat anul acesta. Este vorba despre procesul de elaborare a studiului de prefezabilitate pentru un coridor feroviar de mare viteză, întins pe o distanță de 782 km, între Constanța și granița cu Ungaria. Noul traseu de cale ferată […]
12:20
Ion Cristoiu: Votul antiMercosur din Parlamentul European – o lovitură dată Ursulei von der Leyen, dar și lui Nicușor Dan # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre votul antiMercosur care a avut loc în Parlamentul European, dar și cum a fost afectată Ursula von der Leyen.
12:20
Condamnat la închisoare pentru furt de țuică. Câți litri de băutură i-a furat un bărbat din Gorj vecinei sale # Gândul
Un bărbat de 50 de ani a fost condamnat la un a de închisoare cu suspendare, după ce a sărit gardul vecinei și i-a furat acesteia cinci litri de țuică și o sticlă de suc, informează Gorjeanul. Fapta s-a întâmplat pe data de 25 martie, în satul Valea Viei, în jurul orei 10.00 dimineața, când, […]
12:10
În dezbaterea actuală privind modernizarea dreptului societar, tema majorare capital social 2026 se înscrie într-un context mai larg de reevaluare a modului în care societățile comerciale sunt structurate din punct de vedere juridic și financiar. Dincolo de soluții punctuale sau de proiecte legislative concrete, se poate observa o tendință constantă de a reconsidera rolul capitalului […]
12:10
Cei doi copii din Timiș care și-au ucis prietenul au plănuit crima timp de o lună. Filmul complet al tragediei care a îngrozit România # Gândul
Au ieșit la iveală detalii cutremurătoare din ancheta în cazul crimei din Timiș care a șocat România. Copiii au plănuit totul în detaliu, cu o lună înainte de tragedie. Totul ar fi plecat de la faptul că cei doi adolescenți ar fi fost invidioși pe situația materială a victimei, relatează G4Media, care citează OpiniaTimișoarei. Detaliile […]
11:50
Bolojan a discutat cu E.ON și ambasadoarea Germaniei despre întârzierile plăților din schema de plafonare # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții E.ON și cu ambasadoarea Germaniei în România despre întârzierile la decontarea sumelor datorate furnizorilor de energie în cadrul schemei de plafonare. La întâlnire au participat ambasadoarea Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România, Volker Raffel, și directorul general […]
11:50
Adevăratul pericol reprezentat de Donald Trump. De ce discursul președintelui de la Davos nu liniștește Europa # Gândul
Discursul lui Donald Trump de la Davos a fost mai moderat decât se așteptau liderii europeni, relatează The Economist. Președintele SUA nu a amenințat cu tarife comerciale, a exclus folosirea forței și a vorbit despre negocieri, inclusiv în cazul Groenlandei. La prima vedere, tensiunile dintre Statele Unite și Europa par să se fi redus. Problema […]
Acum 6 ore
11:40
Ce spune Lidia Buble despre căsătorie și copii. ”Asta rămâne, pentru mine, esența oricărei legături” # Gândul
Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a făcut declarații despre căsătorie și copii, dar și despre relația sentimentală pe care o are în prezent. Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif […]
11:40
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. Este vizat un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și alţi complici ai acestuia, iar prejudiciul estimat, la acest moment, […]
11:40
Șefa Băncii Centrale Europene îl amenință pe Trump. Christine Lagarde spune că americanii vor „plăti prețul” tarifelor impuse de Casa Albă # Gândul
Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a atras atenția asupra impactului tarifelor comerciale, subliniind că „importatorul american și consumatorul sunt principalii purtători ai poverii tarifelor”. Ea a făcut referire la un studiu al Institutului Kiel, din Germania, care arată că tarifele afectează în principal gospodăriile și importatorii din Statele Unite. Economia SUA, direct lovită de […]
11:40
Jumătate din cele mai mari 100 de orașe ale lumii se confruntă cu niveluri mari de stres hidric, dintre acestea 39 sunt situate în regiuni cu „stres hidric extrem de ridicat”, indică The Guardian. Jumătate din cele mai mari 100 de orașe ale lumii se află în zone cu stres hidric ridicat Stresul hidric reprezintă […]
11:30
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă” # Gândul
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a declarat joi că soluționarea conflictului din Ucraina a intrat în faza finală, anunțând că un singur aspect mai rămâne de rezolvat. „Ne aflăm acum la finalul procesului. Și sunt foarte optimist”, a declarat Witkoff la Forumul Economic Mondial de la Davos. Potrivit emisarului președintelui american, „s-au înregistrat multe […]
11:30
Prima reprezentativă de polo pe apă României a pierdut, miercuri, ultimul meci din grupa principală F a Campionatului European, scor 9-18, cu Grecia. Tricolorii vor juca ultima partidă joi, de la ora 19.00. cu Muntenegru, pentru clasarea pe locurile 7-8. Obiectiv îndeplinit la polo! Jucăm pentru locul 7 cu Muntenegru Scorul pe reprize a fost […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.