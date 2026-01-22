Cancelarul Merz avertizează asupra pericolului unei lumi bazate exclusiv pe „putere”

13:50

Cei doi adolescenţi de 15 ani reţinuţi după ce au ucis un alt băiat de 15 ani, cu lovituri de topor şi cuţit, apoi au încercat să îl incendieze, iar trupul neînsufleţit l-au îngropat în grădină, au fost duşi, joi, la sediul Institutului de Medicină Legală Timişoara pentru expertiza medico-legală psihiatrică şi urmează să fie duşi în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, crima ar fi fost comisă din invidie.