Accident la metrou în București. Circulația reorganizată după ce o femeie de 60 de ani a fost scoasă de sub tren
DigiFM.ro, 21 ianuarie 2026 16:20
Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri după-amiază, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, în urma unei posibile tentative de sinucidere, anunţă Metrorex. Reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov au scos de sub o garnitură de metrou o femeie de 60 de ani, ea urmând a fi transportată la spital.
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 10 minute
16:30
JD Vance și soția sa așteaptă venirea pe lume a celui de-al patrulea lor copil. „Suntem foarte bucuroși” # DigiFM.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și soția lui, Usha Vance, așteaptă venirea pe lume a celui de-al patrulea copil al lor, a anunțat marți cuplul american, marcând astfel un eveniment rar în istoria Casei Albe, informează AFP.
Acum 30 minute
16:20
Reprezentanţii tabloidelor date în judecată de prinţul Harry susţin că au utilizat surse „legitime” # DigiFM.ro
Două tabloide britanice, acuzate că au primit într-un mod ilegal - mai ales prin piratarea telefoanelor mobile - o serie de informaţii despre prinţul Harry şi despre alte şase vedete, au dat asigurări marţi că au utilizat surse "legitime" pentru articolele lor, informează AFP.
16:20
Acum o oră
15:50
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țară Minunilor" # DigiFM.ro
Horia Brenciu e un om fericit din toate punctele de vedere. Artistul în vârstă de 53 de ani are o carieră de decenii și o familie de revistă.
Acum 4 ore
14:00
Mituri despre frig, alcool și somn + adevărul despre sforăit și apneea în somn | Dr. Marius Sava la Digi FM # DigiFM.ro
În această ediție de matinal Digi FM (Oana Zamfir & Vlad Craioveanu), Dr. Marius Sava (pneumolog, specialist în patologia somnului) demontează pe înțelesul tuturor câteva mituri foarte răspândite: „curentul te îmbolnăvește?”, „alcoolul încălzește?”, „dușul cald te ajută să dormi?”, „creierul cere zahăr?” și fricile legate de microunde sau telefon.
13:20
Franţa cere un ”exerciţiu NATO” în Groenlanda şi se declară ”pregătită să contribuie la el” # DigiFM.ro
Franţa solicită ”un exerciţiu NATO” în Groenlanda şi este ”pregătită să contribuie la el”, anunţă miercuri Palatul Élysée, în contextul în care preşedintele american Donald Trump repetă că vrea să dobândească acest teritoriu autonom danez, relatează AFP.
13:10
Călin Georgescu, în instanţă pentru dosarul în care este judecat alături de gruparea mercenarului Potra # DigiFM.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
Acum 6 ore
12:30
Boris Becker o critică pe Naomi Osaka pentru ținuta inedită de la Australian Open 2026: "Pe de o parte nu vrea să fie atât de mult în atenţia publicului, apoi intră pe terenul central într-o astfel de vestimentaţie" # DigiFM.ro
Fostul tenismen Boris Becker, expert pentru canalul britanic TNT Sports, a criticat-o pe ''contradictoria'' Naomi Osaka, viitoarea adversară a Soranei Cîrstea, pentru intrarea extravagantă la primul ei meci de la Australian Open 2026.
12:30
Ilie Năstase, reacție dură după ce fiica sa adoptivă ar fi ajuns pe străzi în SUA: „Nu mă interesează” # DigiFM.ro
Situație dramatică pentru fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, după ce tânăra ar fi rămas fără bani și fără adăpost în Statele Unite ale Americii. Charlotte Năstase, stabilită de mai mulți ani peste Ocean, a ajuns în atenția publicului după ce a publicat pe rețelele de socializare mesaje și imagini prin care cere ajutor financiar, susținând că traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa.
12:10
Cod galben de ger până vineri dimineață. Județele în care vor fi temperaturi extrem de scăzute, polei și vânt puternic # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până vineri dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa, în nordul şi centrul ţării, unde vor fi înregistrate temperaturi minime între -19 şi -10 grade. De altfel, pentru 13 judeţe din Transilvania, nordul Crişanei şi al Moldovei a fost emis Cod galben de ger.
12:10
Anca Țurcașiu și iubitul petrec două luni în Thailanda și scapă de facturile mari din România. Cât îi costă mâncarea și cazarea # DigiFM.ro
Fermecată de țările exotice, de Asia, de căldură, Anca Țurcașiu și-a început anul departe de casă. Nu singură, ci alături de iubitul ei. Dacă în 2025 au preferat Filipine pentru o vacanță lungă, acum, aceștia au plecat în Thailanda și au transformat-o în "acasă" pentru două luni.
12:10
Gabriela Ruse, declarații după calificarea în turul trei la Australian Open: „Mi-am zis că azi e ziua mea. Sunt extrem de fericită” # DigiFM.ro
Gabriela Ruse a declarat, miercuri, că este extrem de fericită după ce a obţinut pentru prima dată calificarea în turul trei la Australian Open.
12:00
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, depistat în Indonezia, este adus miercuri în ţară # DigiFM.ro
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, Costinel-Cosmin Zuleam, depistat în Indonezia, este adus miercuri în ţară. Zuleam a fost deja condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare.
10:50
ONU: Apa se află într-o stare de „faliment global”. Crizele de tip „Ziua Zero”, tot mai frecvente în oraşe # DigiFM.ro
După decenii de supraexploatare, poluare şi presiuni climatice, lumea intră într-o eră de "faliment global al apei". Cantităţile de apă din râuri, lacuri şi straturi acvifere se epuizează mai repede decât le poate regenera natura, conform unui raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite, citat de AFP.
10:40
Un cetăţean sârb în vârstă de 37 de ani a devenit prima persoană în viaţă din Italia care a donat simultan două organe, un aşa-numit transplant combinat, transmite ANSA.
Acum 8 ore
10:30
Tetsuya Yamagami, bărbatul judecat pentru împuşcarea mortală a fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe, a fost găsit vinovat miercuri şi condamnat la închisoare pe viaţă, la mai bine de trei ani de la asasinatul comis în plină zi şi care a zguduit întreaga lume, relatează AFP.
10:10
Un nou accident feroviar în Spania. Un mort şi patru răniţi grav, după ce un tren a lovit un zid prăbușit peste calea ferată # DigiFM.ro
Un accident feroviar a făcut un mort şi patru răniţi marţi seară în Catalonia, în nord-estul Spaniei, când un tren suburban a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbuşise peste calea ferată, transmite AFP.
09:30
Val neobişnuit de ger în sudul Chinei, unde săptămâna trecută erau 20 de grade Celsius. Ninsori rare în Shanghai # DigiFM.ro
Un val de temperaturi scăzute care a cuprins sudul Chinei a adus, marţi, ninsori rare în Shanghai, bucurând locuitorii centrului financiar, în timp ce autorităţile au avertizat că vremea geroasă ar putea dura cel puţin trei zile, transmite Reuters.
09:30
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că are febră # DigiFM.ro
Un copil de 9 ani din Germania a reușit să producă o explozie în propria locuință, după ce a încercat să își păcălească mama că are febră pentru a scăpa de școală.
09:20
O fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie care a pierit în dezastrul feroviar din Spania. Se duseseră în Madrid pentru musicalul „Regele Leu” # DigiFM.ro
O fetiţă de şase ani care călătorise la Madrid pentru a vedea un musical a fost singurul membru al familiei sale care a supravieţuit dezastrului feroviar de duminică din sudul Spaniei, în care au murit 42 de persoane, printre care părinţii, fratele şi vărul ei.
09:10
Donald Trump ameninţă că Iranul va fi ”şters” de pe hartă dacă Teheranul îl asasinează: .„Am dat ordine foarte clare” # DigiFM.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat marţi că Iranul ar fi „şters de pe hartă” dacă Teheranul i-ar orchestra asasinarea, ca răspuns la ameninţările unui ofiţer iranian de rang înalt.
Acum 24 ore
17:10
Lavrov afirmă că „planurile” Moldovei de a unire cu România i-ar distruge statalitatea, în timp ce Kremlinul „regretă” retragerea Chişinăului din CSI # DigiFM.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marţi că pretinse planuri ale preşedintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referendum pentru reunificarea cu România ar fi distructive pentru statalitatea Moldovei, relatează Reuters. În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Kremlinul „regretă” decizia Republicii Moldova de a ieşi din Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizaţia care grupa în jurul Moscovei toate fostele republici sovietice. Peskov a sugerat că iniţiativa ar face parte din „cursul de negare a oricăror relaţii cu Rusia”.
16:50
Ce soluție a găsit primarul Capitalei pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti: „Vor asigura un plus de stabilitate” # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, marţi, că a fost găsită o primă soluţie pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti. Astfel, informează primarul după întâlnirea cu ministrul Energiei şi repreznetanţii Termoenergetica şi ai Elcen, s-a convenit ca în zonele unde nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, să fie amplasate 24 de containere modulare.
Ieri
16:30
Incendiu la o staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale din Mureş. O persoană a suferit arsuri pe faţă şi pe mâini # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi după-amiază, la Staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale din localitatea Cucerdea, judeţul Mureş, pompierii intervenind cu două autospeciale pentru stingerea flăcărilor. O persoană a suferit arsuri pe faţă şi pe mâini, primind îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD.
16:20
Zelenski: Ucraina şi Europa ar trebui să creeze o forţă de apărare comună formată din trei milioane de persoane # DigiFM.ro
Ucraina şi Europa ar trebui să creeze o forţă de apărare comună formată din trei milioane de persoane, a anunţat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
16:10
Von der Leyen salută acordul UE-Mercosur şi anunţă la Davos un acord cu India, "mama tuturor acordurilor comerciale" # DigiFM.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat marţi - în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia - acordul comercial UE-Mercosur drept un "progres istoric" şi a afirmat că Bruxelles-ul se află în faţa unui acord şi mai amplu cu India, pe care unii îl numesc "mama tuturor acordurilor comerciale".
16:00
Cum justifică CFR Călători întârzierea de peste șase ore a unui tren care circula pe ruta Vatra Dornei – Bucureşti: „Condiții meteorologice extreme” # DigiFM.ro
CFR Călători afirmă că îtârzierea de peste 6 ore înregistrată de un tren care circula pe ruta Vatra Dornei – Bucureşti, în noaptea de 19 spre 20 ianuarie a fost determinată de defectarea locomotivelor de remorcare şi de condiţiile meteorologice extreme.
16:00
Kremlinul anunţă că ”nu a primit” nicio invitaţie la un summit G7 la Paris, sugerat de Macron prin SMS lui Trump # DigiFM.ro
Preşedinţia rusă anunţă marţi că ”nu a primit” nicio invitaţie să se alăture unui eventual summit G7 la Paris, în urma unor SMS-uri cu privire la acest subiect între Emmanuel Macron şi Donald Trump, relatează AFP.
15:50
Avertismentul generalului Gheorghiţă Vlad: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susţinerea unui efort de război” # DigiFM.ro
Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a avertizat, marţi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că populaţia României „trebuie să fie pregătită” şi pentru „susţinerea unui efort de război”, nu doar pentru „diferite situaţii de criză”, precum incendii, cutremure sau inundaţii. Vlad a afirmat că sunt în plan „foarte multe programe de pregătire” în acest sens, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
15:20
Portofoliul Campus Media TV în topul radio românesc. Peste 2 milioane de ascultători zilnic # DigiFM.ro
Ianuarie 2026 aduce rezultate remarcabile pentru stațiile radio din Campus Media TV. Subliniem creșteri consistente la Digi FM, consolidarea audienței la Digi24 FM, evoluții pozitive pentru Dance FM și stabilitate pentru Pro FM. Toate acestea confirmă forța portofoliului Campus Media TV. Un palmares demn de cei peste 2 milioane de ascultători, care aleg zilnic frecvențele din trustul Digi.
15:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe germanca Eva Lys în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 6-3, marţi, la Melbourne.
15:20
Digi FM. Un radio bine crescut! Peste 1,3 milioane de ascultători, pe național, urban și București # DigiFM.ro
Acest mesaj este pentru voi, ascultătorii Digi FM, cei care faceți din banal, fantastic și din relatare, ocazie de bucurie. Mulțumim că ne ascultați, că ne sunați, că participați și că ne sunteți aproape în fiecare zi.
13:50
Fetiţă de nici trei ani din Maramureș, filmată în timp ce fumează, imaginile fiind postate online. Poliţia a anunţat DGASPC # DigiFM.ro
O fetiţă de doi ani şi şapte luni din judeţul Maramureş a fost filmată în timp ce fumează, imaginile fiind postate pe o reţea de socializare. În imagini, copila căreia i se dă să fumeze o ţigară electronică se află în braţele surorii sale mai mari, care este tot minoră. Poliţia a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) cu privire la acest caz.
13:50
Billie Eilish a denunţat violenţele poliţiei anti-imigraţie a lui Trump: „Vedem cum vecinii noştri sunt răpiţi, protestatarii paşnici sunt agresaţi şi ucişi” # DigiFM.ro
Billie Eilish, 24 de ani, a criticat ICE în discursul său de acceptare a premiului MLK Jr. Beloved Community Award for Environmental Justice, la câteva luni după ce a anunţat că intenţionează să doneze peste 11 milioane de dolari grupurilor care militează pentru justiţie climatică şi a provocat miliardarii să „dăruiască banii”.
13:10
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută fostul jucător de tenis pe Charlotte # DigiFM.ro
Charlotte, fiica adoptivă a fostului mare tenismen Ilie Năstase, a stârnit un val de reacții după ce a anunțat că se află într-o situație dramatică, fiind fără casă și fără bani. Tânăra a lansat un apel disperat pe rețelele de socializare, unde a publicat o imagine în care apare căzută pe stradă și a cerut ajutor financiar pentru mâncare și adăpost.
12:50
Trump îl atacă personal pe Macron după ce refuză să intre în ”Consiliul Păcii pentru Gaza”. ”Nimeni nu-l vrea, va pleca în curând” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat personal pe omologul său francez Emmanuel Macron, pe care ”nimeni nu-l vrea, el va pleca în curând”, după refuzul Franţei de a face parte din Consiliul său al Păcii, relatează Le Figaro.
11:40
Ciucu: „De săptămâna viitoare, polițiștii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea” # DigiFM.ro
Polițiștii locali îi vor amenda, începând de săptămâna viitoare, pe cei care nu plătesc parcarea, a anunțat, marți, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
10:40
O furtună solară majoră afectează Terra. Fenomenele cu o astfel de intensitate sunt rare. Aurora boreală, vizibilă în mai multe țări din Europa # DigiFM.ro
O furtună solară majoră s-a abătut începând de luni asupra Terrei şi ar putea cauza perturbaţii la nivelul reţelelor electrice şi satelitare, precum şi să provoace impresionante aurore boreale, au avertizat autorităţile meteorologice americane, citate de AFP.
10:20
A murit Valentino, celebrul creatorul de modă îndrăgostit de culoarea roşie. Avea 93 de ani # DigiFM.ro
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavino, cunoscut în special după prenume, a încetat din viaţă la vârsta de 93 de ani, a anunţat luni fundaţia sa, citată de ANSA şi Reuters.
10:00
Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da” # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan despre care secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu mai respectă playlistul – adică programul de guvernare.
09:50
Mario Iorgulescu, noi declarații controversate într-un live pe TikTok: „Justiția din România n-are ce să-mi facă” # DigiFM.ro
A trecut aproape o săptămână de la interviul controversat pe care l-a acordat Mario Iorgulescu, iar acum acesta a rupt tăcerea din nou, într-un live pe TikTok, unde a vorbit cu Fulgy de la Clejani.
09:40
Vremea se schimbă în România. Temperaturile cresc peste normal la final de ianuarie și început de februarie # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste cele obişnuite, în ultimele zile din luna ianuarie şi în prima săptămână din februarie, la nivelul întregii ţări, conform prognozei pe patru săptămâni care a fost făcută publică marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie.
09:30
Trump îşi începe al doilea an al mandatului. Cele mai şocante decizii şi declaraţii care au marcat primul an ca cel de-al 47-lea preşedinte al SUA # DigiFM.ro
De la capturarea liderului Venezuelei la ordonarea expulzărilor în masă a imigranţilor, de la transformarea entităţilor guvernamentale cândva independente în simple instrumente de aprobare şi până la demolarea aripii estice a Casei Albe pentru a construi o sală de bal, preşedintele Donald Trump şi-a petrecut primul an în funcţie încălcând normele politice şi testând mecanismele instituţionale de control şi echilibru.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Sofia Vicoveanca, după ce a trecut cu bine de infarctul suferit: "Am căpătat o nouă viață" # DigiFM.ro
Sofia Vicoveanca a trecut printr-un mare hop la începutul acestui an. În noaptea de 10 spre 11 ianuarie, iubita artistă de muzică populară a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Eforturile medicilor, dar și organismul său, care s-a dovedit rezistent chiar și la 84 de ani, au contribuit la un deznodământ fericit, iar astăzi, Sofia Vicoveanca se simte bine.
16:10
Kremlinul consideră că Trump ar intra în istorie dacă SUA ar prelua controlul asupra Groenlandei # DigiFM.ro
Kremlinul a declarat luni că este greu să nu fie de acord cu experţii care au spus că preşedintele american Donald Trump va intra în istorie dacă va prelua controlul asupra Groenlandei, informează Reuters şi EFE.
16:00
Municipiul Arad ar putea deveni primul oraş din România în care transportul public local este gratuit, a anunţat primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ.
16:00
Ciucu spune că Termoenergetica funcţionează în condiţii de eşec premeditat. „Vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei” # DigiFM.ro
Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat, luni, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a susţinut că se repetă experienţa "defunctului" RADET.
15:50
Un bărbat de 53 de ani, din oraşul Lupeni, a murit în urma unei explozii care a avut loc, luni, la centrala termică pe lemne din casa unde se afla victima, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.
13:50
De ce nu merge Nicușor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026: "Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară" # DigiFM.ro
Marius Lazurca, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, a explicat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026, afirmând că agenda unui preşedinte este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. El a transmis că mesajul lui Nicuşor Dan pentru români este: ”Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.
13:30
Un bărbat a lovit un salvamontist pentru că nu l-a ajutat să găsească un telefon care căzuse în zăpadă # DigiFM.ro
Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o în pădure. Ulterior, pentru că i s-a reproşat gestul, bărbatul a lovit un salvamontist cu pumnul în faţă. Jandarmii au fost solicitaţi să intervină şi l-au imobilizat pe agresor.
