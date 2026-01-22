Trump, la Davos: Energia Verde și Green Deal, ”cea mai mare înșelătorie din istorie”. Țările care au îmbrățișat așa-numita energie ”verde”, produc mai puțină energie acum decât o făceau cu ani în urmă și au prețuri mai mari la energie - VIDEO

01:30

Pe munte a plouat mai mult ca de obicei, așa că am avut și un pic de inundație la bordeiul meu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut cu bine. Ursul vine din când în când pe la mine, îi dau ceva miere și pleacă, se pare că ne am împrietenit. Am făcut o colivie pentru păsări,unde le pun mâncare. Mănâncă, își iau zborul, eu rămân cu „zborul meu”.