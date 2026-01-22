Prinsă între Rusia și haosul global, Republica Moldova își joacă viitorul pe o singură carte

Într-o lume tot mai instabilă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mon...

Acum 5 minute
17:40
Întâlnire decisivă cu premierul Bolojan: ANAF și EximBank pot debloca reorganizarea Liberty Galați Newsweek.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C....
Acum 15 minute
17:30
Pachete de cocaină ascuns în pește congelat din America de Sud. 319 kilograme ajungeau pe piața din Olanda Newsweek.ro
Anchetatorii antidrog au făcut o captură spectaculoasă în Olanda! Vameșii au descoperit 319 kilogram...
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:10
Premiile Oscar 2026. Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai așteptate premii din cinematografie Newsweek.ro
Premiile Oscar 2026. Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai așteptate premii din cinematogr...
17:00
90 de ani de la singura victorie a unui român în Raliul Monte Carlo: România participă cu 5 echipaje în 2026 Newsweek.ro
În 2026, se împlinesc 90 de ani de la singura victorie a unui pilot român în celebrul Raliu Monte Ca...
16:50
Insulele Baleare introduc noi restricții pentru turiști în 2026: acces limitat pe plaje și aplicație dedicată Newsweek.ro
Insulele Baleare introduc noi restricții pentru turiști în 2026: acces limitat pe plaje și aplicație...
Acum 2 ore
16:40
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina Newsweek.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la cea de-a 14-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, ...
16:20
Cum poți ieși anticipat la pensie și cu ce penalizare? Bolojan ar vrea să interzică acest tip de pensionare Newsweek.ro
Premierul Bolojan a spus de mai multe ori că nu mai vrea ca pensionarii să se pensioneze anticipat. ...
16:20
Maia Sandu: &#34;Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor&#34; Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat joi, la Chișinău, prioritățile instituției pr...
16:10
Mașinile chinezești invadează România. Aproape și-au triplat numărul în 2025. Ce mărci preferă românii? Newsweek.ro
Constructorii auto din China sunt hotărâți să cucerească Europa. În cazul României, se poate spune c...
16:00
Mai poate funcționa sub numele ARCA ranch-ul construit la Sculeni de Costel Alexe? Ce a decis instanța? Newsweek.ro
Milionarul din Bacău cu afaceri în construcții Viorel Rusu a pierdut prima rundă în „lupta” cu famil...
15:50
EXCUSIV Avioane Craiova ar putea fi penalizată de MApN cu 10.000.000€. A întârziat 2 ani modernizarea IAR-99 Newsweek.ro
Primele aeronave IAR-99 modernizate la standardul SM (Șoim) au fost scoase la zbor și urmează să fie...
Acum 4 ore
15:40
Romania Bussines Leaders: prosperitatea cere reforma statului și o economie privată puternică Newsweek.ro
Datele oficiale arată evoluții semnificative pe mai multe fronturi: încasările din TVA au crescut cu...
15:40
Fermierii avertizează că noile măsuri fiscale fac asocierea tot mai puțin atractivă. Nu vrem CAP Newsweek.ro
Schimbările fiscale anunțate pentru sectorul agricol provoacă îngrijorare în rândul fermierilor. Pie...
15:40
Care este mașina cu cele mai mari șanse ca proprietarul să o vândă repede în România Newsweek.ro
Deși mulți dintre utilizatorii BMW au dezvoltat de-a lungul timpului o imagine controversată a acest...
15:30
15:20
Probleme mari pentru un lanț de jucării. 100 de magazine, pregătite de închidere. 2.000 de oameni în pericol Newsweek.ro
Un lanț de jucării cu peste 100 de sucursale și aproximativ 2.000 de angajați, se află în criză. Cău...
15:20
B1TV: Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Cine sunt „speciali” neatinși de „lege” Newsweek.ro
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat: Guvernul Ilie Bolojan discută, astăzi, 22 ianuarie, î...
15:10
Românii nu mai pot scăpa de plata amenzilor. Se schimbă legea și poliția îi va căuta peste tot Newsweek.ro
Legea prin care românii sunt căutați pentru a li se înmâna o amendă va fi schimbată. Poliția va face...
14:50
Șef din Poliție acuzat de DNA că a luat 30.000 de lei șpagă. Ce a promis că face pentru acești bani? Newsweek.ro
Un șef din Poliție a fost trimis în judecată de DNA după ce ar fi primit mită aproape 30.000 de lei....
14:40
Cum pot avea pensionarii un câștig de 7.000 lei la pensie timp de 5 ani de la pensionare? Ce reguli sunt? Newsweek.ro
Mulți pensionari își doresc să își mențină un nivel de trai confortabil după retragerea din activita...
14:30
O celebră fabrică de jucării, afectată de falimentul unui furnizor de lemn. Va fi nevoită să crească prețul Newsweek.ro
O fabrică de jucării din lemn va trebui să-și găsească un alt furnizor de material. Va crește prețul...
14:20
Detox-ul de tehnologie, noul trend de lux în materie de vacanțe. Exemple de destinații „deconectate” Newsweek.ro
În era digitală și conectată, detox-ul de tehnologie, relaxarea și distracția într-o locație fără Wi...
14:10
Trenul Unirii va circula sâmbătă, pe 24 ianuarie, de la București Nord la Iași Newsweek.ro
CFR Călători anunță că sâmbătă, 24 ianuarie, va circula Trenul Unirii de la București Nord la Iași, ...
13:50
Wiz Khalifa contestă pedeapsa cu închisoarea primită pentru că a fumat marijuana pe scenă, la Beach Please Newsweek.ro
Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestaţie la executare după condamnarea primită din partea Curţii d...
Acum 6 ore
13:30
Alexandru Muraru, despre Simion în SUA: O demonstraţie de dispreţ faţă de principiul suveranităţii statelor Newsweek.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţ...
13:20
LIVE Forumul de la Davos. Avertismentul Germaniei: „Vechea ordine mondială se destramă. Trebuie să ne înarmăm” Newsweek.ro
Agenda de la Davos de joi este una extrem de încărcată. Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un...
13:20
Ai iPhone, iPad? Siri se transformă în chatbot IA, gen ChatGPT, cu tehnologie Google Gemini Newsweek.ro
Apple va transforma asistentul virtual Siri, prezent pe telefoanele iPhone și tabletele iPad, în cha...
13:10
Persoanele care au fost vaccinate împotriva zonei zoster îmbătrânesc mai lent. Care este explicația? Newsweek.ro
Un studiu a descoperit că persoanele care au fost vaccinate împotriva zonei zoster îmbătrânesc mai l...
12:50
Tenis: Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka în turul al doilea la Australian Open Newsweek.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu...
12:40
Trump, o povară politică pentru „prietenii” extremiști ai lui George Simion în UE. Doar AUR mai venerează MAGA Newsweek.ro
Amenințările lui Donald Trump la adresa Europei privind anexarea Groenlandei, dar și războiul tarife...
12:20
Un ofiţer de poliţie austriac, judecat pentru spionaj la Viena, a vândut Rusiei informaţii sensibile vizând UE Newsweek.ro
Un fost ofiţer de poliţie austriac este judecat începând de joi de un tribunal din Viena pentru că a...
12:00
România, pe locul 51 la putere militară, peste Serbia, Bulgaria și Ungaria, dar după Turcia sau Grecia Newsweek.ro
România ocupă locul 51 la nivel mondial în indicele puterii militare, conform celei mai recente eval...
Acum 8 ore
11:40
București, marea capitală UE cu cel mai de coșmar trafic. Șoferii pierd 171 ore la volan, +15% față de 2024 Newsweek.ro
Bucureștiul este în continuare marea capitală UE cu cel mai de coșmar trafic auto. Mai mult, în loc ...
11:30
Președintele Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlanda Newsweek.ro
Președintele Nicuşor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenl...
11:10
Un pensionar de 83 de ani avea 14.000 de lei în cont. A rămas fără ei. Strănepotul lui a dat 190 de comenzi Newsweek.ro
Un bătrân de 83 de ani avea pensia strânsă pe card. A rămas fără bani. Hoțul a fost chiar strănepotu...
10:50
Percheziții de amploare au loc în județul Botoșani la o grupare care făcea acte false românești pentru ruși Newsweek.ro
Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani. Se fac cecertări în legătură cu o grupare care făcea...
10:40
Escrocheria „Dumpster Diving”. Datele aruncate neglijent devin un risc pentru securitate Newsweek.ro
Experții de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrag atenția cu privire la escrocher...
10:30
Noua „modă” pentru e-mailuri. Nu mai scrie niciodată „Dragă...” Cum începem mesajul? Newsweek.ro
Mesajele transmise prin e-mail s-au schimbat. Nu mai folosim formule de salut ca acum câțiva ani. Ac...
10:20
Pericolul din sticla de băut reutilizabilă. „Poate acumula până la 40.000 de bacterii în interior” Newsweek.ro
Sticlele reutilizabile, bidoanele din plastic sau termosurile pe care le luăm cu apă în fiecare zi p...
10:10
Schimbări importante pentru românii care locuiesc cu chirie în Germania. E vorba despre repartitoare Newsweek.ro
În Germania vin schimbări în ceea ce privește repartitoarele de căldură. Iar acest lucru îi afecteaz...
10:00
Studiu alarmant în SUA. Paracetamolul poate reduce frica și anxietatea, dar crește apetitul pentru risc Newsweek.ro
Un studiu realizat de cercetători americani arată că paracetamolul, unul dintre cele mai utilizate a...
09:50
VIDEO Lucrările la Autostrada Urșilor, unde kilometrul costă 40.000.000 €, au trecut de 50%. Gata în 2027? Newsweek.ro
Lucrările la Autostrada Urșilor, sectorul de 9 kilometri lipsă, dintre Margina și Holdea, al A1 Sibi...
Acum 12 ore
09:40
NYT: Compromisul Groenlandei făcut de NATO pentru Trump, inspirat de modelul bazelor britanice din Cipru Newsweek.ro
Un posibil acord între SUA și NATO privind Groenlanda ar putea implica doar cedarea unor mici porțiu...
09:20
Șeful NATO clarifică poziția Groenlandei: „Suveranitatea insulei nu a fost pe agenda discuțiilor cu Trump” Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată ...
09:10
Care proprietari vor fi scutiți prin lege de plata întreținerii la bloc? Ceilalți vor suporta cheltuielile Newsweek.ro
O propunere legislativă ar putea scuti spațiile comerciale de la plata unor cheltuieli comune din co...
09:10
George Simion se laudă cu premiu primit de la o organizație extremistă din SUA, respinsă de Republicani Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR s-a lăudat pe rețelele de socializare că a fost premiat în ...
09:00
1.000.000 pensionari iau pensie minimă de 1.281 lei. Statul cheltuie cu un deținut cu 600 lei mai mult Newsweek.ro
Statul român cheltuie 1.660 de lei pentru întreținerea unui deținut. În schimb, pensia minimă care e...
08:40
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse? Newsweek.ro
Pensionarii aștepată vești de la guvern pentru a vedea dacă primesc vreun sprijin la pensie în 2026....
08:40
Declarație tranșantă a procurorului-șef DNA: atacurile la justiție nu sunt întâmplătoare Newsweek.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a declarat, miercuri seară, că nu crede în coincidenţe, iar t...
