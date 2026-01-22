Cum să mănânci pâine și paste fără să te îngrași? Nutriționiștii dezvăluie legătura cu locul de depozitare
Newsweek.ro, 22 ianuarie 2026 18:50
Carbohidrații din pâine, paste și orez sunt, conform specialiștilor, responsabili pentru creșterea î...
Acum 5 minute
19:10
Planta "dezumidificator" pe care trebuie să o ai în casă. Absoarbe sporii de mucegai și echilibrează energia # Newsweek.ro
Planta "dezumidificator" pe care trebuie să o ai în casă. Cu frunzișul său verde și florile albe, cr...
19:10
Final tragic pentru un român aflat la muncă sezonieră în Germania. Nimeni nu a încercat să-l salveze # Newsweek.ro
Un român care muncea sezonier în Germania a murit după un incident medical necunoscut. Deși ar fi ză...
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Trump propune Ucrainei zonă liberă de taxe vamale. Putin „contribuie” cu 1.000.000.000$, active blocate în SUA # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare o „zonă fără taxe vamale” în Ucraina, pentru a sti...
18:20
Horoscop Care sunt cele 3 zodii care vor avea parte de mulți bani săptămâna viitoare? Neprun e în Berbec # Newsweek.ro
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii, între 26 ianuarie și 1 fe...
Acum 2 ore
18:10
Zelenski critică UE la Davos și avertizează: securitatea Arcticii nu poate fi ignorată # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Dav...
18:10
Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate? # Newsweek.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Ciolacu a lăs...
17:50
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunţat, joi, revizuirea politicii fiscale locale şi reducer...
17:40
Întâlnire decisivă cu premierul Bolojan: ANAF și EximBank pot debloca reorganizarea Liberty Galați # Newsweek.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C....
17:30
Pachete de cocaină ascuns în pește congelat din America de Sud. 319 kilograme ajungeau pe piața din Olanda # Newsweek.ro
Anchetatorii antidrog au făcut o captură spectaculoasă în Olanda! Vameșii au descoperit 319 kilogram...
17:20
Prinsă între Rusia și haosul global, Republica Moldova își joacă viitorul pe o singură carte # Newsweek.ro
Într-o lume tot mai instabilă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mon...
Acum 4 ore
17:10
Premiile Oscar 2026. Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai așteptate premii din cinematografie # Newsweek.ro
Premiile Oscar 2026. Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai așteptate premii din cinematogr...
17:00
90 de ani de la singura victorie a unui român în Raliul Monte Carlo: România participă cu 5 echipaje în 2026 # Newsweek.ro
În 2026, se împlinesc 90 de ani de la singura victorie a unui pilot român în celebrul Raliu Monte Ca...
16:50
Insulele Baleare introduc noi restricții pentru turiști în 2026: acces limitat pe plaje și aplicație dedicată # Newsweek.ro
Insulele Baleare introduc noi restricții pentru turiști în 2026: acces limitat pe plaje și aplicație...
16:40
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina # Newsweek.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la cea de-a 14-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, ...
16:20
Cum poți ieși anticipat la pensie și cu ce penalizare? Bolojan ar vrea să interzică acest tip de pensionare # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a spus de mai multe ori că nu mai vrea ca pensionarii să se pensioneze anticipat. ...
16:20
Maia Sandu: "Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor" # Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat joi, la Chișinău, prioritățile instituției pr...
16:10
Mașinile chinezești invadează România. Aproape și-au triplat numărul în 2025. Ce mărci preferă românii? # Newsweek.ro
Constructorii auto din China sunt hotărâți să cucerească Europa. În cazul României, se poate spune c...
16:00
Mai poate funcționa sub numele ARCA ranch-ul construit la Sculeni de Costel Alexe? Ce a decis instanța? # Newsweek.ro
Milionarul din Bacău cu afaceri în construcții Viorel Rusu a pierdut prima rundă în „lupta” cu famil...
15:50
EXCUSIV Avioane Craiova ar putea fi penalizată de MApN cu 10.000.000€. A întârziat 2 ani modernizarea IAR-99 # Newsweek.ro
Primele aeronave IAR-99 modernizate la standardul SM (Șoim) au fost scoase la zbor și urmează să fie...
15:40
Romania Bussines Leaders: prosperitatea cere reforma statului și o economie privată puternică # Newsweek.ro
Datele oficiale arată evoluții semnificative pe mai multe fronturi: încasările din TVA au crescut cu...
15:40
Fermierii avertizează că noile măsuri fiscale fac asocierea tot mai puțin atractivă. Nu vrem CAP # Newsweek.ro
Schimbările fiscale anunțate pentru sectorul agricol provoacă îngrijorare în rândul fermierilor. Pie...
15:40
Deși mulți dintre utilizatorii BMW au dezvoltat de-a lungul timpului o imagine controversată a acest...
15:30
15:20
Probleme mari pentru un lanț de jucării. 100 de magazine, pregătite de închidere. 2.000 de oameni în pericol # Newsweek.ro
Un lanț de jucării cu peste 100 de sucursale și aproximativ 2.000 de angajați, se află în criză. Cău...
15:20
B1TV: Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Cine sunt „speciali” neatinși de „lege” # Newsweek.ro
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat: Guvernul Ilie Bolojan discută, astăzi, 22 ianuarie, î...
Acum 6 ore
15:10
Românii nu mai pot scăpa de plata amenzilor. Se schimbă legea și poliția îi va căuta peste tot # Newsweek.ro
Legea prin care românii sunt căutați pentru a li se înmâna o amendă va fi schimbată. Poliția va face...
14:50
Șef din Poliție acuzat de DNA că a luat 30.000 de lei șpagă. Ce a promis că face pentru acești bani? # Newsweek.ro
Un șef din Poliție a fost trimis în judecată de DNA după ce ar fi primit mită aproape 30.000 de lei....
14:40
Cum pot avea pensionarii un câștig de 7.000 lei la pensie timp de 5 ani de la pensionare? Ce reguli sunt? # Newsweek.ro
Mulți pensionari își doresc să își mențină un nivel de trai confortabil după retragerea din activita...
14:30
O celebră fabrică de jucării, afectată de falimentul unui furnizor de lemn. Va fi nevoită să crească prețul # Newsweek.ro
O fabrică de jucării din lemn va trebui să-și găsească un alt furnizor de material. Va crește prețul...
14:20
Detox-ul de tehnologie, noul trend de lux în materie de vacanțe. Exemple de destinații „deconectate” # Newsweek.ro
În era digitală și conectată, detox-ul de tehnologie, relaxarea și distracția într-o locație fără Wi...
14:10
CFR Călători anunță că sâmbătă, 24 ianuarie, va circula Trenul Unirii de la București Nord la Iași, ...
13:50
Wiz Khalifa contestă pedeapsa cu închisoarea primită pentru că a fumat marijuana pe scenă, la Beach Please # Newsweek.ro
Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestaţie la executare după condamnarea primită din partea Curţii d...
13:30
Alexandru Muraru, despre Simion în SUA: O demonstraţie de dispreţ faţă de principiul suveranităţii statelor # Newsweek.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţ...
13:20
LIVE Forumul de la Davos. Avertismentul Germaniei: „Vechea ordine mondială se destramă. Trebuie să ne înarmăm” # Newsweek.ro
Agenda de la Davos de joi este una extrem de încărcată. Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un...
13:20
Ai iPhone, iPad? Siri se transformă în chatbot IA, gen ChatGPT, cu tehnologie Google Gemini # Newsweek.ro
Apple va transforma asistentul virtual Siri, prezent pe telefoanele iPhone și tabletele iPad, în cha...
Acum 8 ore
13:10
Persoanele care au fost vaccinate împotriva zonei zoster îmbătrânesc mai lent. Care este explicația? # Newsweek.ro
Un studiu a descoperit că persoanele care au fost vaccinate împotriva zonei zoster îmbătrânesc mai l...
12:50
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu...
12:40
Trump, o povară politică pentru „prietenii” extremiști ai lui George Simion în UE. Doar AUR mai venerează MAGA # Newsweek.ro
Amenințările lui Donald Trump la adresa Europei privind anexarea Groenlandei, dar și războiul tarife...
12:20
Un ofiţer de poliţie austriac, judecat pentru spionaj la Viena, a vândut Rusiei informaţii sensibile vizând UE # Newsweek.ro
Un fost ofiţer de poliţie austriac este judecat începând de joi de un tribunal din Viena pentru că a...
12:00
România, pe locul 51 la putere militară, peste Serbia, Bulgaria și Ungaria, dar după Turcia sau Grecia # Newsweek.ro
România ocupă locul 51 la nivel mondial în indicele puterii militare, conform celei mai recente eval...
11:40
București, marea capitală UE cu cel mai de coșmar trafic. Șoferii pierd 171 ore la volan, +15% față de 2024 # Newsweek.ro
Bucureștiul este în continuare marea capitală UE cu cel mai de coșmar trafic auto. Mai mult, în loc ...
11:30
Președintele Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlanda # Newsweek.ro
Președintele Nicuşor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenl...
Acum 12 ore
11:10
Un pensionar de 83 de ani avea 14.000 de lei în cont. A rămas fără ei. Strănepotul lui a dat 190 de comenzi # Newsweek.ro
Un bătrân de 83 de ani avea pensia strânsă pe card. A rămas fără bani. Hoțul a fost chiar strănepotu...
10:50
Percheziții de amploare au loc în județul Botoșani la o grupare care făcea acte false românești pentru ruși # Newsweek.ro
Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani. Se fac cecertări în legătură cu o grupare care făcea...
10:40
Escrocheria „Dumpster Diving”. Datele aruncate neglijent devin un risc pentru securitate # Newsweek.ro
Experții de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrag atenția cu privire la escrocher...
10:30
Mesajele transmise prin e-mail s-au schimbat. Nu mai folosim formule de salut ca acum câțiva ani. Ac...
10:20
Pericolul din sticla de băut reutilizabilă. „Poate acumula până la 40.000 de bacterii în interior” # Newsweek.ro
Sticlele reutilizabile, bidoanele din plastic sau termosurile pe care le luăm cu apă în fiecare zi p...
10:10
Schimbări importante pentru românii care locuiesc cu chirie în Germania. E vorba despre repartitoare # Newsweek.ro
În Germania vin schimbări în ceea ce privește repartitoarele de căldură. Iar acest lucru îi afecteaz...
10:00
Studiu alarmant în SUA. Paracetamolul poate reduce frica și anxietatea, dar crește apetitul pentru risc # Newsweek.ro
Un studiu realizat de cercetători americani arată că paracetamolul, unul dintre cele mai utilizate a...
