Traian Băsescu: Acordul Mercosur este foarte bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori, aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Eu cred că în martie va intra în vigoare
News.ro, 22 ianuarie 2026 18:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Băsescu a mai spus că în opinia sa, în martie, acest acord va intra în vigoare şi a menţionat că, în condiţiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun şi vizează şi industria şi agricultura.
• • •
Acum 5 minute
19:10
Incident violent la Spitalul de Psihiatrie Săpoca - Doi angajaţi, agresaţi de un pacient / Acesta era internat pentru fapte penale şi ar fi încercat să fugă # News.ro
Doi angajaţi ai Spitalului de Neropsihiatrie Săpoca - o femeie şi un băebat - au ajuns la spital cu diverse traumatisme, după ce au fost atacaţi de un pacient internat pe Secţia de la Ojasca a unităţii sanitare.
19:10
Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier provenind din Rusia, anunţă Emmanuel Macron # News.ro
Marina naţională franceză a arestat joi dimineaţă în Marea Mediterană „un petrolier provenind din Rusia”, suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” ce finanţează războiul de agresiune împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Emmanuel Macron, relatează AFP.
19:10
CNAIR le cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare # News.ro
CNAIR le cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, din cauza accidentelor de pe DN1, care au avut loc, în ultimele două zile, în zona lucrărilor.
19:10
Adrian Câciu spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate şi cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR / Viteza de implementare va face diferenţa, am vrea ca în martie să fie în implementare # News.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate şi cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc, joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va face diferenţa şi ar vrea ca în martie aceste măsuri să fie deja în implementare. Câciu a mai spus că în pachet va exista şi o componentă pe partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România.
Acum 30 minute
18:50
18:50
Atacantul bosniac Edin Dzeko a semnat joi cu gruparea Schalke 04, până la sfârşitul sezonului, a anunţat clubul german pe site-ul oficial.
18:50
Alexandru Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030 şi spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale / Datele pacienţilor se vor introduce o singură dată / Dispar fişele scrise de mână # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, punerea în dezbatere publică a Strategiei Naţionale de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, care asigură digitalizarea sistemului. ”Spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale”, a transmis ministrul, explicând noutăţile din strategie.
Acum o oră
18:40
Carmen Purdel, expert în cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, aleasă preşedinte al Comitetului pentru medicamente din plante din cadrul Agenţiei Europene pentru Medicamente # News.ro
Carmen Purdel, expert în cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, a fost aleasă preşedinte al Comitetului pentru medicamente din plante din cadrul Agenţiei Europene pentru Medicamente, pentru un mandat de 3 ani. Comitetul joacă un rol esenţial în armonizarea reglementării produselor şi substanţelor medicinale pe bază de plante în UE.
18:30
Accident în Pasajul Victoriei din Bucureşti - O maşină a lovit un stâlp de beton, două persoane fiind rănite # News.ro
Două persoane au fost rănite, joi seară, după ce o maşină scăpată de sub control, în Pasajul Victoriei din Bucureşti, a lovit un stâlp.
18:30
LaLiga va ţine un minut de reculegere înaintea meciurilor din acest weekend, în memoria victimelor tragediilor feroviare recente, relatează AP.
18:20
Băsescu: În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, asta este zona politică de importanţă zero. Asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să vrea şi ei / România va relua contactele cu SUA # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, că în mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, asta este zona politică de importanţă zero iar asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să vrea şi ei. Potrivit lui Băsescu, România va relua contactele cu SUA după ce Trump îşi rezolvă priorităţile pe care le-a afişat dar nu le va obţine şi când cineva îi va explica faptul că nu este atât de indispensabil în arhitectura de securitate.
Acum 2 ore
18:10
Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Pedri, s-a accidentat miercuri, la Praga, şi va lipsi de pe teren cel puţin o lună, a anunţat joi clubul catalan.
18:10
Tulcea: Patru persoane, arestate preventiv şi una cercetată sub control judiciar, în urma scandalului din Babadag # News.ro
Patru persoane au fost arestate preventiv şi una este anchetată sub control judiciar, după scandalul din Babadag, în care au fost implicate 14 persoane şi care a pornit de la certurile privind custodia unui copil de 10 luni.
18:10
Traian Băsescu: Comitetul pentru pace, o jucărie pe care şi-o face Trump, ştiind că are un mandat limitat în SUA, îşi caută o funcţie importantă la nivel global / Mă bucur că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, despre Comitetul pentru pace anunţat de Donald Trump, că este o jucărie pe care şi-o face liderul Statelor Unite ale Americii, ştiind că are un mandat limitat în SUA astfel că îşi caută o funcţie importantă la nivel global. El a mai spus că se bucură că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE.
18:00
Julio Casares, preşedintele clubului Sao Paulo FC, a demisionat. El era acuzat de deturnare de fonduri # News.ro
Julio Casares, preşedintele clubului Sao Paulo FC, şi-a anunţat miercuri demisia, înaintea votului adunării generale a clubului brazilian care urma să ratifice destituirea sa din cauza acuzaţiilor de deturnare de fonduri.
18:00
Maia Sandu, noi declaraţii despre unirea cu România: Îmi doresc să rămânem parte a lumii libere. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la UE şi, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecţia României # News.ro
Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile care ar asigura Republica Moldova că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în pace, mai ales în actualul context regional şi internaţional, a explicat, joi, preşedinta Maia Sandu în prima sa conferinţă amplă de presă din acest an. Ea a precizat că nu a discutat despre subiectul unirii cu liderii europeni şi a repetat că ţara se va concentra pe aderarea la UE, întrucât nu există în prezent o opinie publică favorabilă unirii în rândul electoratului moldovean.
17:50
Parlamentul European respinge cu o majoritate largă o moţiune de cenzură a extremei drepte împotriva Ursulei von der Leyen cu privire la Acordul UE-Mercosur. A patra moţiune împotriva lui von der Leyen care eşuează # News.ro
Parlamentul European (PE) a respins larg joi - cu 390 la 165 de voturi - o moţiune a grupului Patrioţi pentru Europa (naţionalist) împotriva preşedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, în pofida unor critici cu privire la Acordul comercial UE-Mercosur, relatează AFP.
17:50
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă/ „Salvaţi Copiii” explică factorii declanşatori şi afirmă că de multe ori semnele sunt văzute prea târziu: Eşecul e colectiv, nu doar un act individual # News.ro
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, explică motivele pentru care copiii şi adolescenţii ajung să comită acte de o violenţă extremă, ca în recentul caz din judeţul Timiş, unde doi copii de 13 şi 15 ani au ucis cu un topor şi un cuţit un alt adolescent, tot de 15 ani, au încercat apoi să îi dea foc şi, în cele din urmă, l-au îngropat în grădină. „Eşecul este colectiv, nu un act individual”, afirmă reprezentanţii aociaţiei. Potrivit acestora, printre factorii care duc la acte de o asemenea violenţă sunt cei psihologici, precum trauma timpurie sau stima de sine precară, manifestate şi prin furie, dar şi factori sociali şi culturali, cum ar fi expunerea la agresivitate şi toleranţa la violenţă, într-un context emotional vulnerabil, prin jocuri video şi reţele sociale.
17:50
Tânăr de 24 de ani din Iaşi, arestat preventiv pentru trafic de persoane / Timp de aproape trei ani şi-a obligat iubita să se prostitueze, în ţară şi în străinătate / A drogat-o şi a ameninţat-o, iar banii obţinuţi îi reţinea în totalitate # News.ro
Un tânăr de 24 de ani din Iaşi a fost arestat preventiv pentru trafic de persoane, fiind acuzat că, timp de aproape trei ani,a obligat o tânără să se prostitueze în ţară şi în Marea Britanie. El a racolat-o prin crearea unei false poveşti de dragoste şi prin manipulare emoţională. A drogat-o şi a ameninţat-o, iar banii obţinuţi îi reţinea în totalitate.
17:40
Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă (IIHF) a anunţat joi că suspendarea echipelor naţionale din Rusia şi Belarus va fi prelungită şi pentru sezonul următor, din cauza războiului din Ucraina.
17:20
Nicu Ştefănuţă, despre gestul liderului AUR de a tăia un un tort în forma Groenlandei, în timpul vizitei în SUA: George Simion, am un mesaj pentru tine. Să-ţi stea în gât tortul ăla! Gândeşte-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei - VIDEO # News.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă, europarlamentar independent, critică dur gestul lui George Simion” de a tăia un tort în forma Groenlandei cu steag american deasupra, în timpul vizitei liderului AUR în Statele Unite ale Americii. „Să-ţi stea în gât tortul ăla!”, afirmă Ştefănuţă, într-un mesaj video postat pe o reţea de socializare.
17:20
Acum 4 ore
17:10
Literatura povestită copilului meu | Episodul 22: Camil Petrescu & Virginia Woolf — aceeaşi cameră, două minţi # News.ro
În sezonul 2 din seria „Literatura povestită copilului meu,” Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatură, aducând faţă în faţă câte doi autori.
17:10
Gabriela Ruse va evolua vineri, în turul trei la Australian Open. Meciul cu Mirra Andreeva va avea loc pe Rod Laver Arena # News.ro
Gabriela Ruse, locul 79 WTA, va juca, vineri, în turul trei la Australian Open, primul Grand Slam al anului.
17:00
Documentele menite să pună capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia sunt „aproape gata”, afirmă Zelenski care anunţă o primă întâlnire trilaterală Ucraina-SUA-Rusia în weekend, în Emiratele Arabe Unite # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului (cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului, relatează The Guardian. El a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire de natură tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, fiind vorba de o formulă de negociere în premieră.
16:40
16:40
Sfaturi ANPC pentru pasionaţii sporturilor de iarnă: La punctele de plecare ale pârtiilor şi traseelor de schi trebuie să fie trecute zonele periculoase sau impracticabile, grosimea stratului de zăpadă, date despre postul de prim-ajutor # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) oferă sfaturi pentru pasionaţii sporturilor de iarnă, recomandându-le să verifice ca, la punctele de plecare ale pârtiilor şi traseelor de schi, să fie menţionate zonele periculoase sau impracticabile, temperatura, grosimea stratului de zăpadă, dar şi date despre postul de prim-ajutor sau modul de colaborare cu echipa Salvamont care deserveşte zona. De asemenea, trebuie verificată starea echipamentului închiriat şi respectate regulile de comportament pe pârtie.
16:40
Deloitte: Real Madrid este clubul cu cele mai mari venituri din fotbal / Şase echipe din Premier League sunt în top 10 mondial # News.ro
Real Madrid a rămas clubul cu cele mai mari venituri din fotbalul mondial în sezonul 2024-25, în timp ce Liverpool a generat pentru prima dată cele mai mari venituri din Premier League, potrivit unui clasament financiar anual publicat joi, relatează Reuters.
16:40
Cluj: Bărbat arestat preventiv, la o zi după ce se împăcase cu iubita, care obţinuse un ordin de protecţie împotriva lui după ce a bătut-o # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj, care şi-a agresat iubita şi împotriva căruia fusese emis ordin de protecţie de către instanţa de judecată, a fost arestat preventiv la o zi după ce reuşise să o convingă pe femeie să îşi retragă plângerea penală şi să îl ierte. Când cei doi au mers împreună la Poliţie, poliţiştii au constatat că bărbatul încălcase interdicţiile impuse prin ordinul de protecţie şi l-au reţinut, instanţa de judecată emiţând apoi mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
16:40
După întâlnirea cu Trump, Zelenski critică răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian.
16:40
Modificarea Planului de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi, analizată la Palatul Victoria, în prezenţa premierului Bolojan # News.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A. a analizat, joi, propunerile de modificare a Planului de reorganizare a combinatului siderurgic, într-o întâlnire organizată la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan. ANAF şi Exim Banca Românească au transmis că vor accepta Planul de reorganizare a combinatului siderurgic în măsura în care administratorii concordatari îşi vor exprima acordul faţă de propunerile de modificare avansate.
16:30
16:20
Procesul în care fostul sindicalist Liviu Luca şi apropiaţi ai acestuia au fost găsiţi, în primă instanţă, vinovaţi de delapidare şi obligaţi la plata a peste 15 milioane de lei se reia de la zero/ Faptele penale s-au prescris # News.ro
Dosarul civil în care fostul sindicalist Liviu Luca şi apropiaţi ai acestuia trebuia să plătească peste 15 milioane de lei către PSV Company SA, companie pe care Luca şi ceilalţi inculpaţi din dosar au fost acuzaţi că au devalizat-o, fiind şi condamnaţi, în primă instanţă, la plata despăgubirilor, se va relua de la zero, la un deceniu după ce a fost trimis în judecată. Între timp, faptele penale pentru care Liviu Luca şi apropiaţii săi au fost trimişi în judecată s-au prescris.
16:20
16:20
"Sinners", de Ryan Coogler, a primit cele mai multe nominalizări la Oscar din istorie/ "One Battle After Another" are 13 selecţii/ Lista nominalizărilor # News.ro
„Sinners” a primit 16 nominalizări la premiile Oscar 2026, doborând recordul stabilit de „All About Eve”, „Titanic” şi „La La Land”, iar Ryan Coogler a primit pentru prima dată nominalizări pentru regie şi scenariu. Danielle Brooks şi Lewis Pullman au anunţat, joi, nominalizările din acest an la 24 de categorii, inclusiv noul premiu pentru distribuţie.
16:10
Osaka a prezentat scuze pentru „lipsa de respect” faţă de Cirstea / Românca spune că nu a avut un conflict cu japoneza: “A fost doar un schimb de replici de cinci secunde între două jucătoare care participă la turnee de mult timp” # News.ro
Naomi Osaka a prezentat scuze pentru „lipsa de respect” faţă de Sorana Cîrstea în interviul de după meciul de la Australian Open, după ce a primit o strângere de mână rece şi o mustrare din partea româncei, relatează BBC.
16:10
Trump ameninţă, la Davos, cu ”represalii mari”, dacă europenii vând datoria americană pentru a exercita presiuni asupra SUA. ”Noi avem toate cărţile în mână” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ameninţă joi că va lansa ”represalii mari”, dacă ţările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite, relatează AFP.
16:00
AEP, discuţii cu reprezentanţi ai societăţii civile despre elaborarea unui cod electoral şi creşterea transparenţei privind finanţarea partidelor. Ţuţuianu: Exerciţiul electoral 2024-2025 a demonstrat că actualul cadru legislativ şi-a atins limitele # News.ro
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a avut joi o întrevedere cu reprezentanţii mai multor organizaţii civice membre ale Coaliţiei Cod Electoral ACUM! şi ale Coaliţiei Vot Corect. parte dintr-un demers mai amplu de consultare a societăţii civile şi a altor actori relevanţi cu privire la îmbunătăţirea cadrului normativ aferent alegerilor şi modernizarea proceselor electorale în vederea consolidării democraţiei româneşti.
16:00
Braşov: Anchetatorii iau în calcul toate variantele în cazul femeii care a murit după ce a fost găsită inconştientă, la Făgăraş/ Cei cinci copii, care se simţeau rău, sunt internaţi/ Există probabilitatea intoxicării, substanţa fiind încă necunoscută # News.ro
Poliţiştii şi procurorii din Făgăraş analizează toate variantele care ar fi putut duce la decesul femeii găsite în stare de inconştienţă într-un imobil din oraş, alături de cei copii ai săi. Aceştia au vârste între 2 şi 13 ani şi se simţeau şi ei rău la acel moment, însă erau conştienţi. Copiii au fost internaţi în spital. Anchetatorii afirmă că, în această fază a cercetărilor, există probabilitatea unei intoxicări, dar substanţa nu este deocamdată cunoscută.
16:00
SUA şi Danemarca vor renegocia Acordul Apărării din 1951, actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda. Ideea amplasării unor baze americane în Groenlanda, sub suveranitatea SUA, nu a fost evocată în negocierile la Davos între Trump şi Rutte, anunţă o sur # News.ro
Statele Unite şi Danemarca urmează să renegocieze un Acord de Apărare pe care l-au încheiat în 1951 şi l-au actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda, declară joi AFP surse apropiate negocierilor, care au avut loc miercuri la Davos, între preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO Mark Rutte, relatează AFP.
15:40
Trei morţi şi un rănit într-un orăşel în estul Australiei, într-un atac armat. Atacatorul, care a fugit cu o maşină, căutat # News.ro
Trei persoane au fost ucise, joi, într-un atac armat la Lake Cargelligo, un orăşel situat pe malul unui lac, în estul Australiei, anunţă poliţia, relatează AFP.
15:40
Prima prelevare de organe din anul 2026, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş: Donarea de organe înseamnă speranţă, continuitate şi umanitate. un singur «da» poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Transplantul înseamnă VIAŢĂ! # News.ro
Echipe de medici de la Târgu Mureş, Cluj şi Bucureşti au realizat, în cursul nopţii de miercuri spre joi, prima prelevare de organe din anul 2026, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Este vorba despre o intervenţie de prelevare de organe – ficat şi rinichi - de la un pacient aflat în moarte cerebrală, un bărbat de 72 ani, internat în Secţia Clinică ATI a spitalului mureşean.
15:30
UPDATE-Mai mulţi răniţi uşor în Spania, într-un nou accident feroviar, la Cartagena, unde un tren a fost lovit de o macara # News.ro
Mai multe persoane au fost ”rănite uşor” joi, după ce un tren de periferie a lovit o macara la Cartagena, în sud-estul Spaniei, declară compania naţională feroviară spaniolă Renfe AFP.
15:30
Bărbat din Covasna, arestat preventiv după ce şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele/ Victima are nevoie de o lună de îngrijiri medicale # News.ro
Un bărbat din judeţul Covasna a fost arestat preventiv după ce, băut fiind, şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele, din gelozie. Femeia a reuşit să fugă şi să se ascundă la vecini, fiind ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că are nevoie de aproximativ o lună de îngrijiri medicale.
15:30
Ministrul Bogdan Ivan, discuţii cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, despre proiectele mari din energie şi finanţările care trebuie să accelereze dezvoltarea lor: România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie # News.ro
Ministrul Bogdan Ivan, discuţii cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, despre proiectele mari din energie şi finanţările care trebuie să accelereze dezvoltarea lor, el afirmând că România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie, pentru industriile viitorului.
15:20
Mandatul de arestare emis pe numele celui de-al treilea bărbat implicat în uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, confirmat, joi, la Curtea de Apel Alba Iulia - VIDEO # News.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a confirmat, joi, mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui Costinel Cosmin Zuleam, bărbatul care a pus la cale jaful din casa omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, soldat cu uciderea aacestuia, şi care a fost adus cu o zi în urmă din Indonezia.
15:20
AUR anunţă că deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost oprit şi umilit la graniţa Ucrainei: Declarat „duşman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în ţară, a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă joi că deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaţilor ucraineni, a fost oprit şi umilit la graniţa Ucrainei. Declarat „duşman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în ţară, a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră, pentru că a îndrăznit să apere public drepturile românilor din Ucraina.
15:20
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026 / Julia Sauter va fi portdrapelul României # News.ro
Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
15:20
Două acuarele atribuite dictatorului nazist Adolf Hitler, reprezentând o casă şi o biserică, au fost vândute discret la o licitaţie, la Skipton, în Yorkshire, în Regatul Unit, fără să atingă sume mari, relatează Le Parisien.
Acum 6 ore
15:00
Curtea de Apel Alba Iulia a respins solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale familiei preşedintelui Klaus Iohannis. Decizia este definitivă # News.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a respins joi solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale familiei preşedintelui Klaus Iohannis. Decizia pronunţată de instanţa de judecată este definitivă
