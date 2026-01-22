Australian Open: Stefanos Tsitsipas dezvăluie că s-a accidentat jucând fotbal, cu patru zile înainte de start
News.ro, 22 ianuarie 2026 20:00
Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, eliminat în runda a doua a Australian Open, a dezvăluit că s-a accidentat chiar înainte de turneu, în timp ce juca fotbal şi încerca să dribleze.
• • •
Acum 5 minute
20:20
Nicuşor Dan, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni, la Davos: Important este dialogul şi, pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni, la Davos că important este dialogul şi, pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru.
20:20
Campioana CSM Bucureşti anunţă, joi, revenirea portarului Denisa Şandru, care a mai evoluat în urmă cu cinci ani la formaţia antrenată în prezent de Bojana Popovic. Handbalista va juca la CSM în următoarele două sezoane, începând din vară.
20:20
Donald Trump îi dă în judecată pe Jamie Dimon şi JPMorgan Chase pentru ”debanking politic” # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a dat în judecată joi pe directorul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, precum şi banca americană, acuzându-i că i-au închis conturile la începutul anului 2021 din motive politice, imediat după evenimentele din 6 ianuarie şi finalul mandatului său, transmite CNBC.
20:20
Nicuşor Dan, despre scenariul unirii cu Republica Moldova: În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment, nu suntem acolo # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu Republica Moldova ar fi în momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, dar pentru moment, nu suntem acolo.
20:20
Naţionala României a pierdut, joi, ultimul meci de la Campionatul European de la Belgrad, scor 21-15, cu Muntenegru, pentru clasarea finală pe locurile 7-8. Tricolorii au încheiat pe locul 8, la fel ca la ediţia din 2024. Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii, duminică.
Acum 10 minute
20:10
Nicuşor Dan spune că invitarea în Consiliul Păcii nu e o chestiune simplă: E vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că invitarea României în Consiliul Păcii nu e o chestiune simplă, el arătând că este vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză.
20:10
Ministrul Sănătăţii anunţă că a început procesul de reclasificare a spitalelor publice / HG pentru stabilirea critriilor spitalelor stratregice, în dezbatere / Ce înseamnă spital strategic # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a început procesul de reclasificare a spitalelor publice, prima categrie care va fi definită fiind cea a spitalelor strategice. Acestea trebuie să aibă dotări de înaltă performanţă şi să realizeze cazuri complexe.
Acum 30 minute
20:00
20:00
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România / E foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România şi e foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali.
20:00
Pictura murală de Leonardo, admirată în timpul restaurării la Castelul Sforza din Milano - FOTO/ VIDEO # News.ro
O pictură vastă, neterminată, a lui Leonardo da Vinci, care acoperă pereţii şi tavanul şi care a fost ascunsă timp de secole în interiorul Castelului Sforza, aflată în curs de restaurare, poate fi admirată de public, înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano.
19:50
Darău: Trebuie analizat cu foarte multă atenţie cum se schimbă ordinea mondială şi ce schimbă apariţia Consiliului pentru Pace / Prima analiză trebuie să fie geopolitică, la nivel de Preşedinţie, MAE # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat joi că trebuie analizat cu foarte multă atenţie şi cântărind toate implicaţiile, cum se schimbă ordinea mondială în această perioadă, dar şi ce schimbă apariţia acestui Consiliul pentru Pace, el precizând că prima analiză trebuie să fie geopolitică, la nivel de Preşedinţie şi MAE.
Acum o oră
19:40
Timiş: Cei doi băieţi de 15 ani care au ucis un adolescent de aceeaşi vârstă au fost arestaţi preventiv # News.ro
Judecătorii de la Tribunalul Timiş au decis, joi, arestarea preventivă a celor doi băieţi de 15 ani care şi-au ucis prietenul de aceeaşi vârstă cu mai multe lovituri de cuţit şi topor.
19:40
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei: "Sunt îngrijorat privind hărţuirea, discreditarea şi ameninţările grave, inclusiv cu moartea, lansate la adresa jurnalistei Emilia Şercan" # News.ro
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei (RFoM), Jan Braathu, a transmis într-o declaraţie îngrijorarea faţă de "hărţuirea, discreditarea şi ameninţările grave, inclusiv ameninţările cu moartea, împotriva jurnalistei Emilia Şercan în România".
19:30
JO de iarnă: Ofertă „Cumpără un bilet, primeşti unul gratis” pentru tinerii care vor să asiste la ceremonia de deschidere de la Milano # News.ro
Organizatorii au anunţat joi că tinerilor li se propune o ofertă „două la preţ de unul” pentru biletele la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters.
19:30
Volodimir Zelenski afirmă că a ajuns la un acord cu Donald Trump în privinţa garanţiilor de securitate, dar problema teritoriilor rămâne nerezolvată # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump cu privire la garanţiile de securitate pentru menţinerea păcii în Ucraina după o eventuală încetare a conflictului cu Rusia.
19:30
Diana Buzoianu anunţă o finanţare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunităţile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, joi seară, o finanţare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunităţile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente.
19:30
Ministrul Economiei: Condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an / Atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Noi suntem aici să stăm la guvernare # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat despre şansele ca premierul Ilie Bolojan să îşi finalizeze mandatul până la rotativa din 2026 că condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an, el arătând că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Darău a mai spus că USR este în coaliţie pentru a sta la guvernare
Acum 2 ore
19:20
Sindicatul Europol publică fotografii de la adrese la care se presupune că ar locui persoanele din Moldova, Ucraina şi Rusia care au cerut documente româneşti în baza unor acte false – Sunt imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, între buruieni # News.ro
Sindicatul Europol publică, joi seară, câteva fotografii de la adrese din judeţul Botoşani la care se presupune că ar locui persoanele din Moldova, Ucraina şi Rusia care au cerut documente româneşti în baza unor acte false. Sunt imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, între buruieni, fără a avea condiţii potrivite pentru locuit. Adresele au fost vizate de percheziţii în cadrul dosarului instrumentat de Parchetul General. Sindicaliştii anunţă că 96 de persoane urmează să fie citate pentru audieri.
19:10
Incident violent la Spitalul de Psihiatrie Săpoca - Doi angajaţi, agresaţi de un pacient / Acesta era internat pentru fapte penale şi ar fi încercat să fugă # News.ro
Doi angajaţi ai Spitalului de Neropsihiatrie Săpoca - o femeie şi un băebat - au ajuns la spital cu diverse traumatisme, după ce au fost atacaţi de un pacient internat pe Secţia de la Ojasca a unităţii sanitare.
19:10
Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier provenind din Rusia, anunţă Emmanuel Macron # News.ro
Marina naţională franceză a arestat joi dimineaţă în Marea Mediterană „un petrolier provenind din Rusia”, suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” ce finanţează războiul de agresiune împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Emmanuel Macron, relatează AFP.
19:10
CNAIR le cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare # News.ro
CNAIR le cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, din cauza accidentelor de pe DN1, care au avut loc, în ultimele două zile, în zona lucrărilor.
19:10
Adrian Câciu spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate şi cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR / Viteza de implementare va face diferenţa, am vrea ca în martie să fie în implementare # News.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate şi cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc, joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va face diferenţa şi ar vrea ca în martie aceste măsuri să fie deja în implementare. Câciu a mai spus că în pachet va exista şi o componentă pe partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România.
18:50
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este foarte bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori, aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Eu cred că în martie va intra în vigoare # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Băsescu a mai spus că în opinia sa, în martie, acest acord va intra în vigoare şi a menţionat că, în condiţiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun şi vizează şi industria şi agricultura.
18:50
Atacantul bosniac Edin Dzeko a semnat joi cu gruparea Schalke 04, până la sfârşitul sezonului, a anunţat clubul german pe site-ul oficial.
18:50
Alexandru Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030 şi spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale / Datele pacienţilor se vor introduce o singură dată / Dispar fişele scrise de mână # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, punerea în dezbatere publică a Strategiei Naţionale de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, care asigură digitalizarea sistemului. ”Spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale”, a transmis ministrul, explicând noutăţile din strategie.
18:40
Carmen Purdel, expert în cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, aleasă preşedinte al Comitetului pentru medicamente din plante din cadrul Agenţiei Europene pentru Medicamente # News.ro
Carmen Purdel, expert în cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, a fost aleasă preşedinte al Comitetului pentru medicamente din plante din cadrul Agenţiei Europene pentru Medicamente, pentru un mandat de 3 ani. Comitetul joacă un rol esenţial în armonizarea reglementării produselor şi substanţelor medicinale pe bază de plante în UE.
18:30
Accident în Pasajul Victoriei din Bucureşti - O maşină a lovit un stâlp de beton, două persoane fiind rănite # News.ro
Două persoane au fost rănite, joi seară, după ce o maşină scăpată de sub control, în Pasajul Victoriei din Bucureşti, a lovit un stâlp.
18:30
LaLiga va ţine un minut de reculegere înaintea meciurilor din acest weekend, în memoria victimelor tragediilor feroviare recente, relatează AP.
Acum 4 ore
18:20
Băsescu: În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, asta este zona politică de importanţă zero. Asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să vrea şi ei / România va relua contactele cu SUA # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, că în mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, asta este zona politică de importanţă zero iar asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să vrea şi ei. Potrivit lui Băsescu, România va relua contactele cu SUA după ce Trump îşi rezolvă priorităţile pe care le-a afişat dar nu le va obţine şi când cineva îi va explica faptul că nu este atât de indispensabil în arhitectura de securitate.
18:10
Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Pedri, s-a accidentat miercuri, la Praga, şi va lipsi de pe teren cel puţin o lună, a anunţat joi clubul catalan.
18:10
Tulcea: Patru persoane, arestate preventiv şi una cercetată sub control judiciar, în urma scandalului din Babadag # News.ro
Patru persoane au fost arestate preventiv şi una este anchetată sub control judiciar, după scandalul din Babadag, în care au fost implicate 14 persoane şi care a pornit de la certurile privind custodia unui copil de 10 luni.
18:10
Traian Băsescu: Comitetul pentru pace, o jucărie pe care şi-o face Trump, ştiind că are un mandat limitat în SUA, îşi caută o funcţie importantă la nivel global / Mă bucur că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, despre Comitetul pentru pace anunţat de Donald Trump, că este o jucărie pe care şi-o face liderul Statelor Unite ale Americii, ştiind că are un mandat limitat în SUA astfel că îşi caută o funcţie importantă la nivel global. El a mai spus că se bucură că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE.
18:00
Julio Casares, preşedintele clubului Sao Paulo FC, a demisionat. El era acuzat de deturnare de fonduri # News.ro
Julio Casares, preşedintele clubului Sao Paulo FC, şi-a anunţat miercuri demisia, înaintea votului adunării generale a clubului brazilian care urma să ratifice destituirea sa din cauza acuzaţiilor de deturnare de fonduri.
18:00
Maia Sandu, noi declaraţii despre unirea cu România: Îmi doresc să rămânem parte a lumii libere. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la UE şi, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecţia României # News.ro
Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile care ar asigura Republica Moldova că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în pace, mai ales în actualul context regional şi internaţional, a explicat, joi, preşedinta Maia Sandu în prima sa conferinţă amplă de presă din acest an. Ea a precizat că nu a discutat despre subiectul unirii cu liderii europeni şi a repetat că ţara se va concentra pe aderarea la UE, întrucât nu există în prezent o opinie publică favorabilă unirii în rândul electoratului moldovean.
17:50
17:50
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă/ „Salvaţi Copiii” explică factorii declanşatori şi afirmă că de multe ori semnele sunt văzute prea târziu: Eşecul e colectiv, nu doar un act individual # News.ro
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, explică motivele pentru care copiii şi adolescenţii ajung să comită acte de o violenţă extremă, ca în recentul caz din judeţul Timiş, unde doi copii de 13 şi 15 ani au ucis cu un topor şi un cuţit un alt adolescent, tot de 15 ani, au încercat apoi să îi dea foc şi, în cele din urmă, l-au îngropat în grădină. „Eşecul este colectiv, nu un act individual”, afirmă reprezentanţii aociaţiei. Potrivit acestora, printre factorii care duc la acte de o asemenea violenţă sunt cei psihologici, precum trauma timpurie sau stima de sine precară, manifestate şi prin furie, dar şi factori sociali şi culturali, cum ar fi expunerea la agresivitate şi toleranţa la violenţă, într-un context emotional vulnerabil, prin jocuri video şi reţele sociale.
17:50
Tânăr de 24 de ani din Iaşi, arestat preventiv pentru trafic de persoane / Timp de aproape trei ani şi-a obligat iubita să se prostitueze, în ţară şi în străinătate / A drogat-o şi a ameninţat-o, iar banii obţinuţi îi reţinea în totalitate # News.ro
Un tânăr de 24 de ani din Iaşi a fost arestat preventiv pentru trafic de persoane, fiind acuzat că, timp de aproape trei ani,a obligat o tânără să se prostitueze în ţară şi în Marea Britanie. El a racolat-o prin crearea unei false poveşti de dragoste şi prin manipulare emoţională. A drogat-o şi a ameninţat-o, iar banii obţinuţi îi reţinea în totalitate.
17:40
Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă (IIHF) a anunţat joi că suspendarea echipelor naţionale din Rusia şi Belarus va fi prelungită şi pentru sezonul următor, din cauza războiului din Ucraina.
17:20
Nicu Ştefănuţă, despre gestul liderului AUR de a tăia un un tort în forma Groenlandei, în timpul vizitei în SUA: George Simion, am un mesaj pentru tine. Să-ţi stea în gât tortul ăla! Gândeşte-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei - VIDEO # News.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă, europarlamentar independent, critică dur gestul lui George Simion” de a tăia un tort în forma Groenlandei cu steag american deasupra, în timpul vizitei liderului AUR în Statele Unite ale Americii. „Să-ţi stea în gât tortul ăla!”, afirmă Ştefănuţă, într-un mesaj video postat pe o reţea de socializare.
17:20
17:10
Literatura povestită copilului meu | Episodul 22: Camil Petrescu & Virginia Woolf — aceeaşi cameră, două minţi # News.ro
În sezonul 2 din seria „Literatura povestită copilului meu,” Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatură, aducând faţă în faţă câte doi autori.
17:10
Gabriela Ruse va evolua vineri, în turul trei la Australian Open. Meciul cu Mirra Andreeva va avea loc pe Rod Laver Arena # News.ro
Gabriela Ruse, locul 79 WTA, va juca, vineri, în turul trei la Australian Open, primul Grand Slam al anului.
17:00
Documentele menite să pună capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia sunt „aproape gata”, afirmă Zelenski care anunţă o primă întâlnire trilaterală Ucraina-SUA-Rusia în weekend, în Emiratele Arabe Unite # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului (cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului, relatează The Guardian. El a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire de natură tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, fiind vorba de o formulă de negociere în premieră.
16:40
”Războiul trebuie să se termine”, îi cere Trump lui Putin, după o ”reuniune bună”, la Davos, cu Zelenski, întrebat de presă ce vrea să-i transmită liderului de la Kremlin. El pleacă de la Davos cu maşina la Zurich, după ce vremea rea blochează elicopterul # News.ro
Preşedintele american Donald Trump cere joi Rusiei să pună capăt războiului cu Ucraina, în urma unei ”reuniuni bune” pe care a avut-o la Davos cu omologul său ucrainean Violodimir Zelenski, relatează AFP.
16:40
Sfaturi ANPC pentru pasionaţii sporturilor de iarnă: La punctele de plecare ale pârtiilor şi traseelor de schi trebuie să fie trecute zonele periculoase sau impracticabile, grosimea stratului de zăpadă, date despre postul de prim-ajutor # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) oferă sfaturi pentru pasionaţii sporturilor de iarnă, recomandându-le să verifice ca, la punctele de plecare ale pârtiilor şi traseelor de schi, să fie menţionate zonele periculoase sau impracticabile, temperatura, grosimea stratului de zăpadă, dar şi date despre postul de prim-ajutor sau modul de colaborare cu echipa Salvamont care deserveşte zona. De asemenea, trebuie verificată starea echipamentului închiriat şi respectate regulile de comportament pe pârtie.
16:40
Deloitte: Real Madrid este clubul cu cele mai mari venituri din fotbal / Şase echipe din Premier League sunt în top 10 mondial # News.ro
Real Madrid a rămas clubul cu cele mai mari venituri din fotbalul mondial în sezonul 2024-25, în timp ce Liverpool a generat pentru prima dată cele mai mari venituri din Premier League, potrivit unui clasament financiar anual publicat joi, relatează Reuters.
16:40
Cluj: Bărbat arestat preventiv, la o zi după ce se împăcase cu iubita, care obţinuse un ordin de protecţie împotriva lui după ce a bătut-o # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj, care şi-a agresat iubita şi împotriva căruia fusese emis ordin de protecţie de către instanţa de judecată, a fost arestat preventiv la o zi după ce reuşise să o convingă pe femeie să îşi retragă plângerea penală şi să îl ierte. Când cei doi au mers împreună la Poliţie, poliţiştii au constatat că bărbatul încălcase interdicţiile impuse prin ordinul de protecţie şi l-au reţinut, instanţa de judecată emiţând apoi mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
16:40
După întâlnirea cu Trump, Zelenski critică răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian.
16:40
Modificarea Planului de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi, analizată la Palatul Victoria, în prezenţa premierului Bolojan # News.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A. a analizat, joi, propunerile de modificare a Planului de reorganizare a combinatului siderurgic, într-o întâlnire organizată la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan. ANAF şi Exim Banca Românească au transmis că vor accepta Planul de reorganizare a combinatului siderurgic în măsura în care administratorii concordatari îşi vor exprima acordul faţă de propunerile de modificare avansate.
16:30
