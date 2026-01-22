Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
Războiul premierilor: Ludovic Orban intră în scenă și postează un mesaj pe Facebook în care susține că „nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită”, deoarece „îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”. „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită. În loc să tacă mâlc, să își pună cenușă în cap și să se […]
VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței # Gândul
Proprietarul unei clădiri de apartamente din Trois-Rivières, Quebec, Canada, s-a declarat stupefiat că una dintre locuințele sale era îngropată într-un strat gros de gheață, după ce țevile de apă au cedat din cauza frigului extrem. Jacques Nault a crezut că a pășit într-un castel de gheață de coșmar atunci când a deschis ușa unuia dintre […]
Ion Cristoiu a ajuns la urgențe. Publicistul a suferit o accidentare și a avut nevoie de ajutorul medicilor. În ce stare se află # Gândul
Ion Cristoiu a ajuns la urgențe, după ce a alunecat pe gheață în drum spre birou. Publicistul și-a dislocat umărul și a avut nevoie de intervenția medicilor. Acesta a petrecut ore bune la spital. Zăpada din ultimele zile și ploaia cu gheață de azi au transformat străzile și trotuarele din București în adevărate derdelușuri. Mai […]
Cine sunt primii elevii care intră în „vacanța de schi”. Ministerul Educației a anunțat perioadele, în funcție de județ # Gândul
Ministerul Educației a anunțat, miercuri, perioadele în care elevii vor intra în „vacanța de schi”, în funcție de județ, pentru că săptămâna de vacanță din luna februarie este diferită pentru elevii din țară. Perioadele sunt stabilite de Inspectoratele Școlare Județene, singura condiție fiind ca această vacanță să fie programată în perioada 9 februarie – 1 […]
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 # Gândul
Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, la Milano-Cortina. Cine sunt cei 29 de români care vor participa […]
Denisa Tănase a vorbit despre bani, succes și celebritate. ”Nu mai cred că succesul este numai despre a fi celebru” , a mărturisit artista. Denisa Tănase este cunoscută publicului din trupa Bambi, unde a cântat alături de sora sa, Raluca. În prezent, Denisa Tănase are o afacere cu parfumuri care merge extraordinar de bine. […]
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la tragerea Joker – categoria I # Gândul
Joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 25 ianuarie 2026. La tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de […]
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz # Gândul
Mulți din șoferii români nu știu, sau se fac că nu știu, când și în ce condiții se folosesc luminile de avarie. Pe scurt, luminile de avarie se folosesc pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic din spate de un eveniment rutier – un accident, un blocaj, condiții de rulaj vitrege, gheață, gropi etc – […]
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei # Gândul
Marina Franceză a confiscat joi dimineața un petrolier care provenea din Rusia și care se afla sub sancțiunile internaționale, a anunțat Emmanuel Macron. În urma acestei acțiuni, a fost deschisă o anchetă, iar nava a fost deviată către un ancoraj sub escortă, anunță BFMTV. „În această dimineață, Marina Franceză a abordat un petrolier provenind din […]
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le cere constructorilor Magistralei 6 (M6) de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, ca urmare a accidentelor de pe DN1, care au avut loc, în ultimele două zile, în zona acestor lucrări. „Am notificat astăzi, din nou, constructorii să ia […]
„Lovitură diplomatică” la Davos: Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova # Gândul
România este reprezentată la Davos, la Forumul Rconomic Mondial (WEF), de o echipă cu „o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice”, conform Ministerul Afacerilor Externe. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit astăzi în cadrul unui seminar alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și […]
Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas # Gândul
Donald Trump a afirmat într-un interviu pentru Fox Business, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, că Statele Unite vor riposte dacă țările europene decid să vândă acțiuni și obligațiuni americane, ca răspuns la ambiția președintelui american de a achiziționa Groenlanda și la campania sa de presiune asupra aliaților europeni. La întrebarea reporterilor dacă […]
Actrița Cristina Cioran, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Emma și Max. ”Atunci când ai copiii sănătoși, fericiți și liniștiți, ai totul. O mamă nu își dorește nimic mai mult”, a spus aceasta. Cristina Cioran este cunoscută publicului larg ca actriță și prezentatoare TV. În […]
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor # Gândul
Academia Americană de Film a anunțat joi nominalizările la Premiile Oscar 2026, iar marea surpriză a acestei ediții este filmul „Sinners”. Deși a trecut aproape neobservat în România, producția a obținut nu mai puțin de 16 nominalizări și a intrat direct în cursa pentru cel mai bun film. „Sinners” este un film horror cu vampiri, […]
Cât te costă să ridici o casă de 100 mp, în 2026. Anul acesta a adus o schimbare majoră pe piața materialelor de construcții # Gândul
Visul multor români de a avea propria locuință, mai ales una pe pământ, rămâne o prioritate și în 2026. Totuși, drumul de la proiect la mutarea propriu-zisă în casă a devenit o adevărată provocare matematică. în noul an. În urmă cu doar câțiva ani, poate că un buget de 60.000 – 70.000 de euro părea […]
Prezența surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți” Bădiță # Gândul
Apariție surpriză în delegația României de la Davos. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, zis și „protestatarul în chiloți”, și-a făcut apariția la Forumul Economic de la Davos alături de delegația noastră. Apare în mai multe poze alături de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei […]
Este oficial cel mai subțire smartphone produs vreodată de Apple, iPhone Air. Anul trecut, furnizorul de tehnologie a impresionat industria cu unul dintre modelele sale emblematice, cântărind doar 165 g. În cadrul reducerilor de iarnă Sky, telefonul a fost redus, un avantaj ideal pentru consumatorii care preferă să împartă prețul în loc să cheltuiască sume […]
De ce s-a prăbușit industria de încălțăminte din România. Care a fost scăderea uriașă din ultimii doi ani # Gândul
Afacerile producției de încălțămite au scăzut cu 25% în perioada 2022-2024, iar randamentul capitalurilor este în scădere, arată o analiză realizată de Termene.ro. Aproximativ 1.571 de firme figurează în prezent în producția de încălțăminte, dintre care 1.237 se află în funcțiune, iar restul sunt firme cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri […]
Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului” # Gândul
Cristian Diaconescu a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre importanța relațiilor informale cu liderii lumii, în contextul absenței președintelui Nicușor Dan la Forumul Mondial de la Davos. Fostul consilier prezidențial a subliniat că, la evenimentele de nivel înalt, interacțiunea are loc în special în context „informal”. „Contează ce contacte ai în agenda […]
Capitala, evident, este orașul cu cele mai mari prețuri la locuințe. Creșterea constantă este naturală, ține atât de cererea mare, de oferta redusă, de creșterea inflației și a veniturilor unor categorii de bucureșteni. Noile zone rezidențiale, cartierele dormitor, au și avantaje, dar și mari dezavantaje. Plasate oarecum excentric în jurul Capitalei, sau în fostele periferii, […]
Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă # Gândul
Viitorul combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, atârnă de un fir de ață și depinde, mai mult ca oricând, de deciziile luate de Executiv. Luni, la Palatul Victoria, miniștrii și șefii instituțiilor statului s-au așezat la masă cu reprezentanții fabricii pentru a discuta modificarea planului de reorganizare al Liberty Galați, aflat într-o situație financiară extrem […]
(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează” # Gândul
Echipele Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea, menită să îmbunătățească evacuare apelor pluviale. Potrivit autorităților locale, intervenția a constat în realizarea unui nou canal de scurgere de tip Geiger. „Lucrare pe strada Conea! Pentru noi, fiecare intervenție contează. Echipa noastră a finalizat o lucrare importantă pe strada Conea, unde am […]
Mihai Mitoșeru a dezvăluit că a prezentat nunta iubitei lui, Alexandra, cu fostul ei soț. ”Ea era mireasa”, a spus acesta. Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019.Camelia Mitoșeru, mama actorului […]
Promovare la job + mărire de salariu pentru aceste 2 zodii, în 2026. Cine sunt norocoșii, potrivit experților în astrologie # Gândul
Anul 2026 se anunță a fi un an plin de schimbări semnificative pentru mai multe zodii, însă două dintre ele vor avea parte de o promovare neașteptată la locul de muncă, evident, venită odată cu majorarea salariului. Mai mult, Universul pare să le fie aliat în toate aspectele vieții, precum carieră, bani, relații și dezvoltare […]
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți # Gândul
Mai multe persoane au fost rănite ușor joi, după ce un tren de periferie a fost lovit de o macara, la Cartagena, în sud-estul Spaniei. Informația a fost confirmată de compania națională feroviară Renfe, relatează AFP. Potrivit Renfe, circulația feroviară a fost întreruptă pe tronsonul dintre Cartagena și Los Nietos. O purtătoare de cuvânt a companiei […]
Tichetele de masă, numite generic, pentru că sumele acestui beneficiu extra-salarial se încarcă doar pe card, sunt o soluție a angajatorilor pentru suplimenta fără impozite venitul salariaților. Dar în 2026, regulile devin mai stricte. Bonurile de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai utilizate beneficii extrasalariale din România, însă regulile de acordare sunt […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj # Gândul
Adrian Sârbu, fondatorul Pro TV, a propus ca România să devină al 51-lea stat american, într-un sondaj lansat pe publicația Aleph News. Românii au ales dacă sunt de acord sau nu ca, urmând modelul american, președintele să fie și seful Guvernului, dacă l-ar vota pe Trump în cazul în care acesta ar putea candida a […]
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a pus pe tapet una din cele mai sensibile teme de pe agenda publică – nereprezentarea României la nivel de președinte la Forumul de la Davos, locul unde se scrie viitorul planetei. În opinia redactorului-șef Cațavencii, România nu […]
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“ # Gândul
Președintele american Donald Trump a semnat, joi, la Forumul Economic Mondial din Elveția, carta Consiliul Păcii. Aliații principali ai Statelor Unite nu s-au alăturat organismului care promite să rezolve conflictele globale, totuși 19 lideri mondiali, printre care premierul maghiar Viktor Orban și președintele argentinian Javier Milei l-au însoțit pe Trump pe Scena de la Davos. […]
Cristian Diaconescu sugerează că Nicușor Dan ar trebui să fie la Davos: „Ar fi fost o oportunitate ca zona de buisness să discute cu zona politică” # Gândul
Cristian Diaconescu, consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, absența președintelui României de la Forumul Economic de la Davos, în contextul pasivității liderului de la Cotroceni cu privire la activitatea diplomatică de politică externă. „Se face o agendă și agenda determină întâlnirile. Acolo se adună politicieni oameni […]
Carl Crowther și familia sa au fost îndurerați după ce un curier Amazon ar fi mers la ei acasă și a luat-o în brațe pe iubita lor pisică, Nora. O familie a fost devastată după ce un curier de la compania Amazon le-a furat pisica de la ușa casei, din comitatul West Yorkshire, din Anglia. […]
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei # Gândul
Prefectul din Satu Mare a anunțat anularea a sute de dosare de handicap, în urma unor verificări realizate de anumite „instituții”. Potrivit acestuia, măsura ar duce la economii anuale de peste 9,3 milioane de lei. Altfatter Tamas, prefectul UDMR din Satu Mare, a precizat că au fost anulate 432 de dosare de handicap din cele […]
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă # Gândul
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă cu conținut explozibil a căzut într-o curte a unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, din raionul Ştefan Vodă. Drona va fi detonantă controlat de către autoritățile din țara vecină, iar oamenii din zonă au fost evacuați. Drona a fost găsită joi dimineața, în jurul orei 9:25 […]
Cât o costă pe Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda. ”Ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort” # Gândul
Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, a ales să scape de frigul din România și să se relaxeze la căldură, în Thailanda, alături de iubitul ei. Anca Țurcașiu și actualul ei partener, Călin, se află în această perioadă în Thailanda. Artista a spus, pe contul săuu de pe o rețea de socializare, cât […]
Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană # Gândul
Miliardarii lumi au început să își îndrepte atenția către alt sector, ei nu mai sunt atrași de IT, imobiliare sau energie verde, la mijloc există o singură miză, aceea fiind producția de furaje. Deși la prima vedere hrana animalelor nu pare ceva spectaculos, fără ea nu am avea carne, lapte sau ouă, iar fără ele […]
Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Pacea în Ucraina este condiționată de o singură problemă – regiunea Donbas. Ce au discutat cei doi # Gândul
Președintele american Donald Trump și omologul ucrainean, Volodimir Zelesnki s-au întâlnit joi în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Discuțiile, care au durat aproximativ o oră, s-au concentrat pe un plan de pace mediat de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de aproape patru ani. Trump a declarat înainte de […]
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România # Gândul
Într-o intervenție telefonică în cadrul ediției de joi a emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Florin Barbu, actual ministru al Agriculturii, a comentat evoluțiile din scandalul acordului Mercosur. Votul de ieri din Parlamentul European a fost un vot corect. Europarlamentarii au ales procesatorii români și din UE. În decembrie 2025 a fost un memorandum […]
Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite # Gândul
Cazul unui fost însoțitor de bord de la o companie aerienă canadienă a produs rumoare în presa de peste Ocean. Bărbatul s-a dat drept pilot comercial sau însoțitor de bord în activitate și, astfel, a făcut rost de sute de bilete de avion gratuite de la companii aeriene americane. Dallas Pokornik (33 de ani), din […]
Putin anunță că Rusia este pregătită să trimită 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi, la Kremlin, că Rusia este pregătită să aloce 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump. Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu președintele Palestinei, Mahmoud Abbas. Putin a subliniat că banii ar urma să provină din activele rusești înghetațe de administrația […]
O zi ca cea de azi ar trebui să demonstreze un adevăr vechi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 23 ianuarie 2026. Berbec S-ar putea să simți nevoia urgentă de a-ți folosi energia fizică. Această nevoie va ridica problema modului în care poți integra mai multă mișcare în viața ta. Acesta ar […]
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au declanșat o anchetă de proporții, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de către complici ai […]
Harta mondială se rescrie într-un ritm amețitor, pe fondul politicii hegemonice a Statelor Unite, dar și al altor blocuri de putere emergente. Context în care Europa are o poziție tot mai volatilă. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat cauzele profunde din spatele degringoladei geostrategice manifestate […]
Ce problemă de sănătate are fiica lui Marius Urzică. ”Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele” # Gândul
Fetița campionului la gimnastică artistică Marius Urzică are probleme de sănătate. Soția sportivului a vorbit despre afecțiunea fetiței lor. Marius Urzică, în vârstă de 50 de ani, este unul dintre cei mai titrați gimnaști din România și din lume. Este medaliat european, mondial și olimpic la cal cu mânere. Marius Urzică este căsătorit de mulți […]
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar” # Gândul
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat modul în care este prezentat deficitul bugetar pe 2025 și a avertizat că „deficitul CASH nu este același lucru cu deficitul în sistem ESA, adică deficitul pe baza căruia ne evaluează Comisia Europeană”. Într-o postare pe Facebook, Câciu a explicat ce cheltuieli nu apar în deficitul pe […]
Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, merge la Casa Albă. Ce vrea să facă Donald Trump # Gândul
Delcy Rodriguez, ex-vicepreședinte în timpul lui Nicolas Maduro și actual președinte interimar al Venezuelei, merge la Casa Albă, la invitația Statelor Unite. Reamintim că, pe 3 ianuarie, într-o lovitură-fulger executată de americani, Maduro a fost capturat și adus în lanțuri la New York, iar Rodriguez a preluat, temporar, puterea la Caracas. Un reprezentant al Casei […]
USR îl atacă pe președintele AUR, George Simion, printr-o postare pe Facebook. USR spune că Simion „a dovedit să nu dă doi bani pe suveranitatea unei țări”. Poza îl arată pe președintele AUR atunci când este chemat să taie o felie din „tortul Groenlanda, cucerit de SUA”. „George Simion a dovedit că nu dă doi […]
Povestea uzinei din Brașov care a dus tractoare românești în toată lumea. Acum este un complex de clădiri de birouri și mall # Gândul
Orașul Brașov a fost martorul unei incredibile transformări industriale. Povestea Uzinei Tractorul Brașov nu este doar pentru mașini și motoare, ci despre progres forțat, care în cele din urmă a ajuns la declin. De la un atelier de avioane care a luat naștere în 1925, uzina a devenit un adevărat gigant al producției de tractoare, […]
MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă # Gândul
România este reprezentată la Davos, la Forumul Rconomic Mondial(WEF), de o echipă cu „o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice”, informează Ministerul Afacerilor Externe. România este reprezentată la WEF 2026 de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul […]
