Producția de încălțăminte s-a prăbușit în România, în ultimii ani. Angajații sunt însă super-profitabili
Profit.ro, 22 ianuarie 2026 20:00
În perioada 2022-2024, afacerile cumulate ale producătorilor de încălțăminte au scăzut cu 25%, iar randamentul capitalurilor scade de asemenea accelerat.
• • •
Acum 5 minute
20:20
Brand Finance a publicat Global 500, clasamentul celor mai valoroase branduri din lume, care este, în continuare, dominat de companiile de tehnologie.
Acum 30 minute
20:00
Producția de încălțăminte s-a prăbușit în România, în ultimii ani. Angajații sunt însă super-profitabili
În perioada 2022-2024, afacerile cumulate ale producătorilor de încălțăminte au scăzut cu 25%, iar randamentul capitalurilor scade de asemenea accelerat.
Acum o oră
19:50
FOTO Horwath HTL, una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru ospitalitate, turism și agrement din lume, deschide primul birou din România, alături de Călin Ile și Lucian Marinescu # Profit.ro
Horwath HTL, una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru ospitalitate, turism și agrement din lume, deschide primul birou din România.
19:40
PREMIERĂ FOTO Start pentru drumul expres al României cu lucrări și pe teritoriul Ucrainei. Licitația a fost lansată # Profit.ro
Licitația pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina a fost lansată astăzi.
19:30
Continental: obiective atinse, rezultate sub așteptări pentru ContiTech. Planul de vânzare nu se modifică # Profit.ro
Producătorul german de componente auto Continental, care a trecut în 2025 printr-o amplă reorganizare ce a presupus separarea activităților sale principale, a transmis primele cifre preliminare pentru anul trecut, anunțând că și-a atins obiectivele.
Acum 2 ore
19:10
Metroul spre Aeroportul Otopeni - CNAIR a notificat constructorii să ia toate măsurile pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare. Au venit deja amenzi # Profit.ro
Metrorex avansează rapid cu lucrările la linia spre metroul Otopeni, prezentând acum, în retrospectivă, unde a ajuns cu planul pe anul trecut.
19:00
Două acuarele reprezentând o casă și o biserică, atribuite lui Adolf Hitler, au fost vândute discret la o licitație, în Regatul Unit, fără să atingă sume mari.
18:50
BBC a încheiat un ”parteneriat strategic” cu YouTube, proprietatea holdingului Alphabet, care prevede noi programe ce țintesc audiențe tinere.
18:40
Premier Energy devine furnizor de energie electrică și în Ungaria, după ce a cumpărat parcuri eoliene acolo # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie electrică și gaze natuale, distribuție de gaze, precum și producție și stocare de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, va activa ca furnizor de energie și pe piața de profil din Ungaria.
18:40
THR Marea Neagră a vândut hotelul Siret din Saturn, cu 3,5 milioane euro, prin licitație publică cu strigare.
Acum 4 ore
18:20
Pentru a răspunde la misteriosul dispozitiv la care OpenAI lucrează, Apple ar dezvolta o replică, sub forma unui accesoriu pentru haine, care se poartă asemenea unei insigne.
18:10
Stimulată de majorarea cheltuielilor de consum, economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere din ultimii 2 ani, în perioada iulie-septembrie 2025.
18:00
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air anunță lansarea unor rute noi din România pentru sezonul de vară 2026.
18:00
Numărul șoferilor care depășesc viteza legală în Bulgaria a scăzut de trei ori, după ce a fost activată rețeaua de camere și radare fixe.
17:50
Grave anomalii sesizate - „Mașinile noi sunt mai taxate decât cele vechi!”. Petiție pentru corectarea impozitelor auto # Profit.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), una dintre cele două organizații ale industriei auto din România, a lansat o petiție publică, cu care încearcă să determine guvernul să modifice structura impozitelor auto, intrate în vigoare în acest an.
17:30
Chris Wright, secretarul american al energiei, a spus, într-o întâlnire cu directori ai companiilor petroliere, că producția de petrol a Venezuelei ar putea crește cu aproximativ 30% față de nivelul actual de 900.000 de barili pe zi în perioada scurtă și medie.
17:20
ANUNȚ Hidroelectrica, mesaj către clienți - prezintă dificultăți deși tocmai a finalizat un proiect strategic. Accesarea aplicației iHidro, afectată # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și, totodată, principalul furnizor concurențial de curent electric pentru consumatori finali din țară, anunță că pot exista temporar dificultăți în accesarea aplicației iHidro, în pofida faptului că tocmai a finalizat un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților.
17:10
După ce s-a întâlnit cu Zelenski la Davis, Donald Trump cere Rusiei să pună capăt războiului cu Ucraina.
17:10
VIDEO Primar din România reduce din taxele și impozitele locale după nemulțumirea localnicilor # Profit.ro
Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, și președintele UDMR Sfântu Gheorghe, Miklos Zoltan, au decis, în urma nemulțumirilor venite din partea cetățenilor, să reducă la minimul legal nivelul taxelor și impozitelor locale pentru mașini și terenuri.
17:10
Statele Unite și Danemarca urmează să renegocieze un Acord de Apărare pe care l-au încheiat în 1951 și l-au actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda.
17:00
Donald Trump amenință că va lansa ”represalii mari”, dacă țările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite.
17:00
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la ″fratele mai mic″ al acestuia, Liberty Tubular Products Galați, a analizat propunerile de modificare a planului de reorganizare a combinatului, într-o întâlnire organizată astăzi, la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan.
16:50
FOTO Premieră - Nokian Tyres, cu o mega-investiție la Oradea, lansează anvelopa-concept Betula, cu o materie primă prezentată ca revoluționară # Profit.ro
Compania finlandeză Nokian Tyres, cu o mare investiție în fabrica de anvelope de la Oradea, de 650 milioane euro, a lansat anvelopa-concept Betula, care conține o materie primă prezentată ca revoluționară, obținută din coajă de mesteacăn.
16:50
Nou drum către frontieră în direcția Porubne - Siret. Ucraina și România au semnat proiectul # Profit.ro
Ucraina și România au convenit asupra unui proiect comun de infrastructură pentru dezvoltarea comunicațiilor de frontieră pe direcția Porubne - Siret, care va fi implementat cu finanțare din partea Uniunii Europene, în cadrul mecanismului SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei).
16:50
Emmanuel Macron anunță că marina franceză a reținut un petrolier „provenind din Rusia” în Marea Mediterană.
16:50
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și, totodată, principalul furnizor concurențial de curent electric pentru consumatori finali din țară, anunță că pot exista temporar dificultăți în accesarea aplicației iHidro, în pofida faptului că tocmai a finalizat un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților.
16:50
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS, semnează două noi contracte de transformare digitală în cadrul administrației publice centrale, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
16:40
Proces de la zero, faptele penale s-au prescris. Dosarul în care fostul sindicalist Liviu Luca și apropiați ai acestuia au fost găsiți, în primă instanță, vinovați de delapidare și obligați la plata a peste 15 milioane de lei se reia # Profit.ro
Curtea de Apel Ploiești a decis reluarea procesului civil în care fostul sindicalist Liviu Luca și apropiați ai acestuia au fost obligați de instanța de judecată să achite 15,5 milioane de lei către PSV Company SA, companie ei sunt acuzați că au devalizat-o.
16:40
Donald Trump a acuzat Spania că este o „profitoare”, întrucât este „singura țară din NATO care nu s-a angajat să-și crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”.
16:40
Peste 100 de angajați ANRE s-au dus la tribunal pentru tăierea salariilor și a posturilor. Pronunțare amânată # Profit.ro
Curtea de Apel București a amânat astăzi pronunțarea în dosarul prin care peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au atacat în instanță actele administrative emise luna trecută de șefia instituției.
16:30
Proces de la zero, faptele s-au prescris. Dosarul în care fostul sindicalist Liviu Luca și apropiați ai acestuia au fost găsiți, în primă instanță, vinovați de delapidare și obligați la plata a peste 15 milioane de lei se reia
Curtea de Apel Ploiești a decis reluarea procesului civil în care fostul sindicalist Liviu Luca și apropiați ai acestuia au fost obligați de instanța de judecată să achite 15,5 milioane de lei către PSV Company SA, companie ei sunt acuzați că au devalizat-o.
Acum 6 ore
16:00
Effie Awards România intră în cea de-a 23-a ediție și anunță Comitetul de Organizare Effie 2026 # Profit.ro
Comitetul de Organizare Effie Awards România 2026 reunește profesioniști de top din agenții și companii de referință, care vor avea un rol-cheie în definirea direcției strategice a competiției, în asigurarea celor mai riguroase standarde de evaluare și în consolidarea relevanței Effie într-un context de piață aflat într-o continuă transformare.
16:00
CFR Călători pune în circulație, cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, ''Trenului Unirii'' (IC 561) între București și Iași.
16:00
România ocupă locul 3 la nivel global privind rata de deținere a locuințelor, cu un procent de 93,9%.
15:40
Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, merge să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Diplomatul spune că mai e o singură problemă de rezolvat și războiul din Ucraina se încheie.
15:30
Anunț de recrutare pentru 2 poziții de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome RASIROM # Profit.ro
Serviciul Român de Informații anunță declanșarea procedurii de selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Rasirom.
15:20
România, invitată de onoare la cel mai important târg de carte. Prioritate pentru traducerile în germană # Profit.ro
României va participa ca țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, în anul 2028, unde ar trebui să prezinte peste 100 de titluri noi, traduse în limbi de circulație internațională, acoperind toate domeniile (ficțiune, non-ficțiune, poezie, carte pentru copii). Începând cu anul 2026, prioritatea zero este finanțarea traducerilor în limba germană.
15:20
În stațiunea Straja din județul Hunedoara a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din țară, în lungime de 8,2 kilometri.
15:10
VIDEO Un nou accident feroviar în Spania, al 3-lea în doar câteva zile. Tren lovit de o macara # Profit.ro
Mai multe persoane au fost ”rănite ușor”, după ce un tren de periferie a lovit o macara la Cartagena, în sud-estul Spaniei.
15:10
ULTIMA ORĂ Iohannis învinge ANAF. Cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei a fost respinsă # Profit.ro
Curtea de Apel din Alba Iulia a respins cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.
15:00
Mai multe persoane au fost ”rănite ușor”, după ce un tren de periferie a lovit o macara la Cartagena, în sud-estul Spaniei.
15:00
Contracte pentru căldură online. Termoenergetica lansează serviciul de contractare online pentru clienți # Profit.ro
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (CMTEB) anunță lansarea serviciului de contractare online, prin intermediul noii platforme digitale.
15:00
Șefia Rompetrol Rafinare - Propunerile ministrului: ex-vicepreședinte Oficiul Jocurilor de Noroc și un fost senator PSD # Profit.ro
Bogdan Ivan a făcut două propuneri pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare
14:50
OPCOM - Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale, a anunțat record de tranzacții cu energie în România.
14:30
Europa se află în fața unei oportunități care apare ”o dată într-o generație”, spune șeful Nvidia # Profit.ro
Europa se află în fața unei oportunități care apare ”o dată într-o generație”, a spus la Davos Jensen Huang, CEO-ul Nvidia.
Acum 8 ore
14:20
PREMIERĂ GRAFIC Panourile solare și eolienele - prima sursă de energie electrică a Uniunii Europene # Profit.ro
Împreună, energia eoliană și cea solară au asigurat 30% din producția de energie electrică a țărilor UE în 2025, în timp ce centralele pe cărbune, gaze și petrol au rămas la 29%.
14:10
FOTO IKEA deschide primul Studio de Planificare și Comandă din Brașov. Gratuitate 3 luni # Profit.ro
Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilă din lume, anunță deschiderea primului Studio de Planificare și Comandă din Brașov.
14:00
Reacție la acuzele lui Ciolacu: Guvernul și premierul nu mint. Nu se minte! România era în iminență de a fi degradată la junk, iar acum, cu un deficit bugetar mai mic, încrederea piețelor a fost restabilită # Profit.ro
Guvernul și premierul Bolojan nu transmit informații false, respectiv nu mint, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, în urma acuzelor fostului premier Ciolacu, potrivit căruia succesorul său la Palatul Victoria a „ordonat o scamatorie contabilă” în ce privește datele bugetare.
14:00
Foxconn, principalul producător de telefoane iPhone pentru Apple, a anunțat va crea o societate mixtă cu o filială a grupului japonez Mitsubishi pentru a produce autobuze electrice în arhipelagul nipon.
13:50
Ciolacu se dezlanțuie la adresa lui Bolojan: Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor. Ai mințit instituții, ai manipulat cifre! # Profit.ro
Marcel Ciolacu, fostul premier PSD, a lansat o serie de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a „ordonat o scamatorie contabilă” și că a „premeditat totul”.
