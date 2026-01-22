BBC încheie un parteneriat cu YouTube

13:50

Cheltuielile de personal au crescut anul trecut cu 2%, de la 164,6 miliarde lei în 2024 la 167,8 miliarde lei în 2025, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Potrivit datelor prezentate de către premier, aceste cheltuieli au crescut anual cu 7,8 miliarde de lei în primul trimestru și au scăzut cu 4,6 miliarde lei în trimestrul al doilea.