Ministrul Economiei, Irineu Darău: Taxa de un milion de euro pentru un loc permanent în Consiliul pentru Pace reprezintă aproape 1% din bugetul României. Decizia trebuie analizată mai întâi geopolitic, apoi economic | VIDEO
Europa FM, 22 ianuarie 2026 20:20
Plata sumei de un miliard de euro pentru obținerea unui loc permanent în Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele Donald Trump pentru reorganizarea Fâșiei Gaza, reprezintă aproximativ 1% din bugetul României, a precizat ministrul Economiei, Irineu Darău. Invitat la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zahman, ministrul a subliniat că o […]
• • •
Acum 30 minute
20:20
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Delegația României va fi formată din 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura la nouă discipline sportive | AUDIO # Europa FM
România și-a stabilit echipa pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Delegația va fi formată din 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura la nouă discipline sportive. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Jocurile Olimpice de iarnă vor începe pe 6 februarie. Sportivii români vor […]
20:20
Dobrogea candidează pentru titlul de Regiune Gastronomică a Europei în anul 2029. Taxa de înscriere în competiție a fost deja depusă la Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism, la sediul din Spania. Este o inițiativă a Uniunii Naționale a Patronatului Român din zona de sud-est a țării, în colaborare cu primării și producători […]
20:20
De Ziua Unirii Principatelor Române, „Trenul Unirii” face legătura între București și Iași | AUDIO # Europa FM
De Ziua Micii Uniri, sâmbătă, 24 ianuarie, revine în circulație și în acest an „Trenul Unirii”. Locomotiva, vopsită în culorile drapelului național, va pleca din București către Iași pentru a marca Ziua Principatelor Unite. Anul acesta se împlinesc 167 de ani de la unirea Țării Românești cu Moldova. Trenul Unirii va pleca din Gara de […]
20:20
Locuitorii Sfântu Gheorghe pot amâna plata taxelor și impozitelor până pe 2 februarie, după ce primarul a anunțat reducerea acestora prin modificarea hotărârii adoptate în decembrie | AUDIO # Europa FM
Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt rugați să amâne plata taxelor și impozitelor până la 2 februarie 2026, după ce primarul Antal Árpád a anunțat reducerea acestora prin modificarea hotărârii adoptate în luna decembrie a anului trecut. Într-o conferință de presă, alături de deputatul Miklós Zoltán, președintele UDMR Sfântu Gheorghe, primarul a subliniat că un lider […]
20:20
Zelenski a anunțat că o întâlnire între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc vineri și sâmbătă în Emiratele Arabe Unite | AUDIO # Europa FM
O întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc vineri și sâmbătă în Emiratele Arabe Unite, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. După întâlnirea cu liderul de la Casa Albă, președintele ucrainean a mai declarat că documentele menite să pună capăt războiului din Ucraina „sunt aproape gata”. Printre temele discutate s-a numărat […]
20:20
Noi reguli pentru pasagerii care călătoresc cu avionul, votate de Parlamentul European: Compensații și mai puțină birocrație | AUDIO # Europa FM
Vești bune pentru pasagerii care călătoresc cu avionul. Parlamentul European a votat pentru reguli mai simple, care să le ofere mai multă protecție pasagerilor în caz de întârzieri sau anulări de zbor. Sunt introduse și măsuri menite să reducă birocrația. Pasagerii vor putea corecta gratuit greșelile de pe bilet cu până la 48 de ore […]
20:20
Plata sumei de un miliard de euro pentru obținerea unui loc permanent în Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele Donald Trump pentru reorganizarea Fâșiei Gaza, reprezintă aproximativ 1% din bugetul României, a precizat ministrul Economiei, Irineu Darău. Invitat la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zahman, ministrul a subliniat că o […]
Acum 6 ore
16:20
Europarlamentarii au respins moțiunea de cenzură depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa” împotriva Comisiei Europene # Europa FM
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa” împotriva Comisiei Europene. Nemulțumirile grupului politic sunt legate de semnarea de către UE a acordului comercial cu Mercosur – cele patru țări sud-americane: Argentina, Paraguay, Uruguay și Brazilia. Moțiunea, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi […]
16:20
19 de șefi de stat sau premieri au semnat astăzi Carta Consiliului de Pace – organizație internațională înființată de Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza | AUDIO # Europa FM
Aproape 20 de șefi de stat sau premieri au semnat azi Carta Consiliului de Pace – noua organizație înființată de președintele american Donald Trump. Scopul acestui consiliu este reconstrucția Gaza. România a fost, de asemenea, invitată să facă parte din acest Consiliu. Președintele Nicușor Dan a anunțat că analizează oferta. Ceremonia de înființare a Consiliului […]
16:20
Peste 7.000 de români cer instituțiilor statului să investigheze faptele liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei la un eveniment în SUA | AUDIO # Europa FM
Peste 7.000 de români au semnat o petiție prin care cer instituțiilor statului să ia măsuri, după ce liderul AUR, George Simion, aflat la un eveniment în Statele Unite, a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul american. Semnatarii petiției îl acuză pe George Simion de trădarea intereselor naționale. Liderul AUR a ripostat […]
16:20
Psiholog Mihaela Dinu, despre crima din Timiș: „Am putea vorbi de traumă timpurie, de lipsa empatiei, de o fragilitate care se transformă în furie cronică” | AUDIO # Europa FM
Violența extremă între copii nu apare din senin, ci este rezultatul unei acumulări de factori psihologici și sociali, spune la Europa FM, psihologul Mihaela Dinu de la organizația Salvați Copiii. Discuția privind violența între copii apare în spațiul public după ce, în urmă cu câteva zile, un băiat de 15 ani din comuna Cernei, județul […]
16:20
Ioana Dogioiu, despre proiectul privind cumulul pensiei speciale cu salariul: Beneficiarii vor putea lucra și după ieșirea din activitate, dacă depun o cerere. Cuantumul pensiei va fi redus cu 85% pe această perioadă | AUDIO # Europa FM
Proiectul care prevede cumulul pensiei cu salariul a fost discutat astăzi, în primă lectură, în ședința de guvern. Toți cei care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea lucra și după ieșirea la pensie, dacă depun o cerere, dar pensia va fi diminuată cu 85%. La finalul ședinței de la Palatul Victoria, purtătorul […]
16:20
Giurgiu: Un om și-a pierdut viața după ce a alunecat pe gheață și s-a lovit la cap | AUDIO # Europa FM
În Giurgiu, un om a murit după ce a căzut pe gheață și s-a lovit la cap. Orașul a devenit un imens patinoar după ploaia de seara trecută. Zeci de persoane s-au prezentat joi dimineață la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Giurgiu cu traumatisme sau fracturi după ce au alunecat pe gheață. O […]
16:20
Spania: Accident feroviar în apropiere de Cartagena. Mai multe persoane au fost rănite ușor # Europa FM
Un tren de navetiști a intrat joi în coliziune cu o macara în apropiere de Cartagena, în sud-estul Spaniei, rănind ușor mai multe persoane, potrivit autorităților locale. Reprezentanții serviciilor de urgență din regiunea Murcia au precizat că trenul nu a deraiat și nu s-a răsturnat, relatează Reuters. Traficul feroviar pe linia afectată a fost oprit […]
16:20
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile cere Guvernului să modifice noile taxe auto, susținând că formula de calcul a noului impozit auto ignoră unii factori | AUDIO # Europa FM
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunță că lansează o petiție publică prin care solicită Guvernului să se modifice noile taxe auto, cum ar fi „poluatorul plătește”. Conducerea asociației atrage atenția că formula de calcul a noului impozit auto din 2026 ignoră anumiți factori esențiali, deci plata nu este adaptată la realitățile din piață. […]
16:20
Medicii de la Spitalul de Recuperare Borșa cer concediu fără plată după ce în funcția de manager interimar a fost numită o persoană respinsă la examen. Directorul medical: Relația cu acesta este una extrem de tensionată | AUDIO # Europa FM
Un nou scandal la Spitalul de Recuperare din Borșa. Cei 11 medici vor să intre în concediu fără plată, după ce Ministerul Sănătății a numit ca manager interimar o persoană respinsă anterior la concursul pentru această funcție. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de anchete, procese și controverse vechi din unitatea medicală. Este vorba despre […]
16:20
Piața Victoriei. România e la masă sau în meniu? Răspunde ministrul Economiei, Irineu Darău # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a absentat de la Davos, forumul economic marcat de prezența lui Donald Trump. Însă, dincolo de retorica președintelui SUA, un alt lider politic a impresionat prin discurs. Premierul Canadei a prezentat pe scurt noua ordine mondială: „Dacă nu ești la masă, ești în meniu”. Unde a fost România? Aflăm răspunsul de la […]
16:20
Timiș: Stare de tensiune la Cenei, după cazul băiatului ucis de doi colegi. Protecția Copilului discută cu elevii, părinții și autoritățile din localitate. Primarul Sîrgean Tanasin: „E un caz care a șocat pe toată lumea” | AUDIO # Europa FM
Localnicii din Cenei, județul Timiș, sunt în șoc după cazul băiatului de 15 ani care a fost ucis și îngropat în grădină de doi prieteni, unul de aceeaşi vârstă şi celalalt de 13 ani. Minorul de 13 ani nu răspunde penal și este liber, în timp ce adolescentul de 15 ani și un alt suspect, […]
16:20
Șapte profesori dintr-un liceu de renume din județul Vrancea sunt acuzați de evaziune fiscală și fals în declarații, după ce au oferit meditații nefiscalizate. Poliția a deschis o anchetă | AUDIO # Europa FM
Șapte profesori dintr-un liceu de renume din județul Vrancea sunt acuzați de evaziune fiscală și fals în declarații. Cauza ar fi meditațiile nefiscalizate și lecțiile private oferite de profesori propriilor elevi, susțin surse din presă. Polițiștii vrânceni au deschis o anchetă. Mai multe locuințe ale unor profesori din două județe vrâncene au fost percheziționate de […]
Acum 12 ore
12:20
Fostă contabilă a Ministerului de Externe, percheziționată de DNA. Este suspectată că ar fi virat bani din contul instituției în conturile unor apropiați, timp de nouă ani | AUDIO # Europa FM
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac azi percheziții la o fostă contabilă a Ministerului Afacerilor Externe, care ar fi virat bani din instituție, sub formă de salarii, unor apropiați. Contabila este suspectată că ar fi transferat astfel – timp de nouă ani – aproape opt milioane de lei. Fosta contabilă a Ministerului Afacerilor Externe ar fi […]
12:10
Ilie Bolojan: „Economiile din a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB”. Despre bugetul pe 2026: „Va fi unul al relansării și al investițiilor” | AUDIO # Europa FM
Executivul lucrează la bugetul pe anul acesta. Potrivit premierului Ilie Bolojan, „fără a mai creşte taxele”, există „o bază solidă pentru relansare în acest an”. Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ţinta de 8,4 procente asumată, susține șeful guvernului, într-o […]
12:10
Timiș: Adolescenții care l-au ucis pe băiatul de 15 ani au mărturisit procurorilor că au plănuit crima timp de o lună. Doi dintre ei vor fi prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă | AUDIO # Europa FM
Declarații șocante făcute în fața procurorilor de adolescenții care l-au ucis pe un tânăr de 15 ani, în Timiș, la Cenei. Ei susțin că și-au premeditat crima cu aproape o lună înainte. Motivul? Îl invidiau pe Alin Mario Berinde, băiatul ucis. Doi dintre suspecți, ambii în vârstă de 15 ani, au fost reținuți pentru 24 […]
12:10
NATO: Secretarul general nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul discuţiilor cu Donald Trump despre Groenlanda | AUDIO # Europa FM
Precizare a Alianței Nord Atlantice. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul discuţiilor de ieri despre Groenlanda cu preşedintele american Donald Trump, a declarat purtătoarea de cuvânt a Alianţei. La Davos, Donald Trump a anunțat fără a oferi detalii suplimentare, că a stabilit „cadrul unui viitor acord privind […]
12:10
RAPORT GRECO: România trebuie să își intensifice eforturile pentru a preveni corupția în rândul parlamentarilor. Ce progrese s-au făcut și ce mai trebuie îmbunătățit # Europa FM
GRECO, organismul anticorupție al Consiliului Europei, solicită României să își intensifice eforturile în ceea ce privește măsurile de prevenire a corupției în rândul parlamentarilor. România a pus în aplicare integral opt din cele 13 recomandări cuprinse în Raportul de evaluare din runda a patra, adoptat în 2015, privind prevenirea corupției în rândul parlamentarilor, judecătorilor și […]
12:10
Nou șef numit la Tribunalul București. Ce experiență are Cosmin Grossu Sterea. Un fost ministru al Justiției acuză că acesta a fost mutat „din pix” de la CSM | AUDIO # Europa FM
Tribunalul București are un nou șef, pe Cosmin Grossu Sterea. Acesta și-a început mandatul astăzi, delegat de Consiliul Superior al Magistraturii. Deși a fost ales în fruntea celui mai important tribunal din țară, Cosmin Grossu Sterea nu a mai condus instanțe anterior. Un fost ministru al Justiției acuză că mutarea CSM a fost făcută „din […]
12:10
Președinta Republicii Moldova, despre prioritățile din acest an: „Trebuie să ne concentrăm pe două obiective fundamentale” | AUDIO # Europa FM
Republica Moldova va continua investițiile în sisteme de apărare care să împiedice accesul dronelor rusești pe teritoriul moldovean, a anunțat președinta Maia Sandu. Aceasta a prezentat într-o conferință de presă prioritățile președinției în acest an. Maia Sandu a atras atenția că ordinea mondială începe să se destrame în condițiile în care respectarea granițelor și a […]
08:50
Nicușor Dan ar intenționa să refuze invitația președintelui Donald Trump ca România să devină membru permanent al Consiliului pentru Pace. Decizia finala ar putea fi influențată de două aspecte | AUDIO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan ar exclude pentru moment ca România să devină membru permanent al Consiliului pentru Pace inițiat de președintele Donald Trump, statut care ar presupune și plata unei taxe de un miliard de dolari, potrivit postului public de televiziune care citează surse politice. Până în prezent, aproximativ 60 de țări au primit invitații de […]
08:50
Ministrul danez de Externe consideră că Donald Trump a transmis „mesaje pozitive” privind Groenlanda în timpul discursului ținut la Davos | AUDIO # Europa FM
Danemarca vede în afirmațiile liderului de la Casa Albă „mesaje pozitive”. Declarația aparține ministrului danez de Externe, care s-a referit la faptul că Donald Trump nu a mai făcut referiri la taxe vamale țărilor care nu-l susțim şi a dat de înțeles că un atac militar în Groenlanda nu este prima variantă a administrației americane. […]
Acum 24 ore
00:50
Premierul Robert Golob a anunțat miercuri seară că Slovenia refuză invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura noului „Consiliu pentru pace”, o inițiativă internațională inițiată de Statele Unite. Inițiativa, propusă de Donald Trump și destinată inițial soluționării războiului din Fâșia Gaza, a fost extinsă ulterior pentru a viza rezolvarea conflictelor la nivel global. […]
00:50
Legea adoptată în Ucraina privind dubla cetățenie vizează statele cu cele mai mari comunități ucrainene, precizează Oana Țoiu: „Nu este luat niciun drept al comunităților românești din Ucraina” | AUDIO # Europa FM
Modificarea legislativă privind dubla cetățenie, intrată recent în vigoare în Ucraina, vizează cinci state în care se află cele mai mari comunități ucrainene din străinătate, precizează Ministerul român de Externe. Asta după ce s-a aflat că România nu se afla pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acorduri de dublă cetățenie. Legea în cauză le […]
21 ianuarie 2026
20:50
Europarlamentarul PNL Daniel Buda: Toate mărfurile care vin din Mercosur în interiorul UE sunt verificate, deoarece firmele și fermele care vor face exporturi vor fi licențiate. | AUDIO # Europa FM
Toate firmele care vor aduce din Mercosur produse în Uniunea Europeană – inclusiv în România – trebuie să fie licențiate, garantează oficialii europeni. Este exclus ca în țările Uniunii să ajungă produse de proastă calitate, mai ales neverificate, a explicat pentru Europa FM europarlamentarul PNL Daniel Buda. Europarlamentarul PNL Daniel Buda: „Toate aceste mărfuri care […]
20:50
Trump pune sub semnul întrebării angajamentul NATO de a apăra SUA: „Noi vom fi acolo pentru ei 100%, dar nu sunt sigur că ei vor fi acolo pentru noi” | AUDIO # Europa FM
Președintele american, Donald Trump, susține că nu este încrezător că ceilalți membri NATO – din care face parte și România – ar apăra Statele Unite în cazul unei agresiuni. Declarațiile au fost făcute azi la Forumul Economic Mondial. Cu toate acestea, „articolul 5” – adică regula de aur a alianței, prin care toți membrii ripostează […]
20:50
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, adus în țară din Indonezia. Bărbatul era dat în urmărire internațională | AUDIO # Europa FM
Cel de-al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu a fost adus în țară. Bărbatul a fost depistat și reținut săptămâna trecută în Indonezia. Suspectul a fost condamnat în lipsă, în primă instanță, de Tribunalul Alba la 30 de ani de închisoare. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a […]
20:50
Cum pot fi interpretate declarațiile lui Donald Trump de la Forumul Economic Mondial. Analistul Iulian Chifu: „O formulă de save face” | AUDIO # Europa FM
Discursul lui Donald Trump vine în contextul în care liderii europeni au reacționat ferm în fața pretențiilor sale și ar putea fi o variantă prin care liderul de la Casa Albă încearcă să iasă cu capul sus după ce situația a escaladat, spune la Europa FM analistul pe politică externă Iulian Chifu. Analistul pe politică […]
20:50
Alexandru Rogobete: Susțin gărzi de 12 ore în spitalele de urgență și în specialitățile unde se pretează./ Am semnat un program de pregătire a personalului ATI pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale | VIDEO # Europa FM
Sistemul de sănătate din România a intrat în 2026 cu promisiuni de reformă, tensiuni bugetare, lipsă de personal și un sistem care funcționează, de prea multe ori, la limită. Invitat la ediția de miercuri a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Mădălina Dobrovolschi, ministrul Alexandru Rogobete a prezentat o serie de reforme pe care le-a inițiat […]
20:50
Platforma E-BLOC, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata întreținerii, suspendată temporar de BNR. Proprietar de bloc: Conturile asociațiilor rămân neschimbate, iar facturile pot fi achitate în continuare | AUDIO # Europa FM
Întreținerea nu mai poate fi plătită prin aplicația E-BLOC. Serviciul de procesare a plăților ar fi fost suspendat din 20 ianuarie, în urma unei decizii a Băncii Naționale a României, a transmis purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Suciu, pentru Europa FM. Decizia ar fi venit după ce operatorul platformei a cerut clarificări privind funcționarea […]
Ieri
16:50
Anchetă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov după decesul unui bărbat de 35 de ani, trimis de două ori acasă fără tratament | AUDIO # Europa FM
Ancheta la Spitalul Județean Brașov, după ce un bărbat de 35 de ani a murit, iar familia reclamă că ar fi plecat din Urgențe fără tratament, de două ori, în perioada sărbătorilor. Bărbatul de 35 de ani s-a prezentat prima dată la Urgențe în 23 decembrie și a revenit în 25 decembrie, acuzând stare de […]
16:50
Mai mulți șefi de state au transmis mesaje puternice la Forumul Economic Mondial, în legătură cu amenințările lui Donald Trump. Macron: „Ne îndreptăm spre o lume fără legi” | AUDIO # Europa FM
Replici dure ieri, la Davos, în Elveția, din partea liderilor europeni în contextul amenințării președintelui Donald Trump de a impune taxe vamale de până la 25% asupra a opt țări europene, pentru a forța vânzarea Groenlandei. Președintele Franței Emmanuel Macron și premierul canadian Mark Carney sunt doar câțiva dintre cei care condamnă planul liderului de […]
16:50
Acordul comercial UE-Mercosur va fi trimis spre evaluare Curții Europene de Justiție. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în acest sens # Europa FM
Parlamentul European a decis astăzi să solicite Curții Europene de Justiție să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE. Decizia vine în urma amplelor proteste organizate de fermieri din mai multe țări europene, ieri, la Strasbourg, proteste la care au participat și fermieri români. Hotărârea luată de Parlamentul European a primit 334 de […]
16:50
Sondaj INSCOP: Cum ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Partidele din coaliția de guvernare scad în preferințe | AUDIO # Europa FM
Sondaj INSCOP: Partidele din coaliția de guvernare scad în preferințele românilor privind intenția de vot. De exemplu, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, sub 20% dintre români ar pune ștampila pe reprezentanții social-democraților. La polul opus se află partidul AUR, care ar aduna un procent aproape dublu față de PSD. Dacă duminica viitoare […]
16:50
Fotbaliștii selecționatei Senegal, recompensați după câștigarea Cupei Africii cu câte 115.000 de euro și terenuri de 1.500 metri pătrați într-un cartier turistic | AUDIO # Europa FM
Fotbaliștii selecționatei Senegal vor primi câte 115.000 de euro și 1.500 de metri pătrați într-un cartier turistic, drept premiu pentru câștigarea Cupei Africii. Anunțul a fost făcut de președintele țării. După victoria din weekend împotriva Marocului, senegalezii au ieșit în stradă și au sărbătorit alături de fotbaliști. Victoria Senegalului s-a decis în minutul 94, în […]
16:50
Președintele AEP vrea schimbarea legislației electorale: Aș vrea să nu mai avem cabine din astea cu perdeluțe și să avem urne transparente. E necesară să actualizăm și nivelul contravențiilor | AUDIO # Europa FM
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP) vrea ca toate secțiile de votare să fie amenajate la fel: adică să existe același tip de cabine de vot și de urne. Fără cabine cu perdeluțe, iar urnele să fie transparente, propune Adrian Țuțuianu, șeful AEP. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu: „Aș vrea să nu mai avem cabine din astea […]
16:50
Protest al fermierilor blochează traficul pe E85 între Suceava și Fălticeni. Coloana de tractoare se îndreaptă spre București | GALERIE FOTO # Europa FM
Circulația pe drumul european 85 este paralizată pe o bandă de mers, dinspre Suceava spre Fălticeni. Asta după ce fermierii, nemulțumiți de acordul Uniunea Europeană – Mercosur, au plecat în marș spre București cu tractoarele. Parlamentul European a decis astăzi să solicite Curții Europene de Justiție să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele […]
16:50
Impozite de până la 30 de ori mai mari într-o comună din Galați. Mai multe locuințe au fost încadrate ca anexe agricole | AUDIO # Europa FM
Impozit pe case majorat și de 30 de ori, într-o comună din județul Galați. Peste 300 de familii au primit decizii de impunere cu sume cuprinse între 5.000 și 13.000 de lei. Comuna Vânători, județul Galați. Sute de imobile amplasate pe o parte a drumului au fost luate în evidență ca „anexe ale exploatațiilor agricole”. […]
16:50
Sistemul de sănătate din România a intrat în 2026 cu promisiuni de reformă, cu tensiuni bugetare, cu lipsă de personal și cu un sistem care, de prea multe ori, funcționează la limită. Ce se schimbă concret? Ce nu se mai poate amâna? Cine plătește costul deciziilor dificile? Invitatul Mădălinei Dobrovolschi în Piața Victoriei este ministrul […]
16:50
Președintele Donald Trump susține un discurs la Forumul Economic Mondial: „Iubesc Europa, vreau să o ducă bine, dar nu se îndreaptă spre direcția bună” / Nicio națiune nu ar proteja Groenlanda cum ar face-o SUA | VIDEO # Europa FM
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns în Elveția, la Davos, acolo unde participă la Forumul Economic Mondial. Liderul american a susținut un discurs în care și-a arătat, din nou, intenția directă de a obține Groenlanda, justificând că doar Statele Unite pot proteja insula. „Respect extrem de mult oamenii din Groenlanda și pe cei din […]
16:50
Nume mari de la Hollywood se află pe lista de nominalizări la premiile Zmeura de Aur, decernate pentru cele mai slabe prestații. Printre ele se numără Natalie Portman, Robert De Niro sau Michelle Yeoh, actrița premiată cu Oscar în 2023 pentru rol principal. Cea de-a 46-a ediție a premiilor Zmeura de Aur va avea loc […]
16:50
Oana Țoiu, despre pretențiile președintelui Donald Trump asupra Groenlandei: „Un teritoriu al unei țări, dar mai ales al unei țări europene, nu poate fi transferat alteia decât prin voința acelui popor” | AUDIO # Europa FM
Un teritoriu al unei țări nu poate fi transferat alteia decât prin voința acelui popor, transmite ministra de Externe, Oana Țoiu, aflată la Forumul Economic Mondial de la Davos. Șefa diplomației române a reafirmat, printr-un mesaj video publicat pe Facebook, interesul României pentru o alianță NATO puternică și pentru menținerea solidă a parteneriatului transatlantic. Contextul […]
12:50
Cu cât au scăzut salariile șefilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, după aplicarea reformei administrației publice | AUDIO # Europa FM
Efectele măsurilor fiscale luate de Guvern în administrația publică. La Autoritatea de Supraveghere Financiară, care supraveghează piețele de capital, asigurări și pensii private, s-au desființat 75 de posturi și s-au tăiat salarii, inclusiv al președintelui instituției, care acum încasează cu aproape 4000 de euro mai puțin. ASF, ANRE și ANCOM au în continuare printre cele […]
12:50
Sibiu: Incendiul care a cuprins un ansamblu TIR, pe A1, a fost lichidat. Din ce cauză ar fi izbucnit flăcările | AUDIO # Europa FM
Pompierii ISU Sibiu au intervenit de urgență, miercuri ,pe A1, în zona localității Săliște, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un ansamblu TIR. Traficul rutier a fost temporar restricționat pe A1, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu, până când flăcările au fost stinse. UPDATE 10:44. Incendiul a fost stins Pompierii au lichidat incendiul. Acesta a […]
