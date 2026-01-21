Slovenia refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura „Consiliului pentru pace”
Europa FM, 22 ianuarie 2026 00:50
Premierul Robert Golob a anunțat miercuri seară că Slovenia refuză invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura noului „Consiliu pentru pace”, o inițiativă internațională inițiată de Statele Unite. Inițiativa, propusă de Donald Trump și destinată inițial soluționării războiului din Fâșia Gaza, a fost extinsă ulterior pentru a viza rezolvarea conflictelor la nivel global. […]
• • •
Legea adoptată în Ucraina privind dubla cetățenie vizează statele cu cele mai mari comunități ucrainene, precizează Oana Țoiu: „Nu este luat niciun drept al comunităților românești din Ucraina” | AUDIO # Europa FM
Modificarea legislativă privind dubla cetățenie, intrată recent în vigoare în Ucraina, vizează cinci state în care se află cele mai mari comunități ucrainene din străinătate, precizează Ministerul român de Externe. Asta după ce s-a aflat că România nu se afla pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acorduri de dublă cetățenie. Legea în cauză le […]
Acum 6 ore
20:50
Europarlamentarul PNL Daniel Buda: Toate mărfurile care vin din Mercosur în interiorul UE sunt verificate, deoarece firmele și fermele care vor face exporturi vor fi licențiate. | AUDIO # Europa FM
Toate firmele care vor aduce din Mercosur produse în Uniunea Europeană – inclusiv în România – trebuie să fie licențiate, garantează oficialii europeni. Este exclus ca în țările Uniunii să ajungă produse de proastă calitate, mai ales neverificate, a explicat pentru Europa FM europarlamentarul PNL Daniel Buda. Europarlamentarul PNL Daniel Buda: „Toate aceste mărfuri care […]
20:50
Trump pune sub semnul întrebării angajamentul NATO de a apăra SUA: „Noi vom fi acolo pentru ei 100%, dar nu sunt sigur că ei vor fi acolo pentru noi” | AUDIO # Europa FM
Președintele american, Donald Trump, susține că nu este încrezător că ceilalți membri NATO – din care face parte și România – ar apăra Statele Unite în cazul unei agresiuni. Declarațiile au fost făcute azi la Forumul Economic Mondial. Cu toate acestea, „articolul 5” – adică regula de aur a alianței, prin care toți membrii ripostează […]
20:50
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, adus în țară din Indonezia. Bărbatul era dat în urmărire internațională | AUDIO # Europa FM
Cel de-al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu a fost adus în țară. Bărbatul a fost depistat și reținut săptămâna trecută în Indonezia. Suspectul a fost condamnat în lipsă, în primă instanță, de Tribunalul Alba la 30 de ani de închisoare. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a […]
20:50
Cum pot fi interpretate declarațiile lui Donald Trump de la Forumul Economic Mondial. Analistul Iulian Chifu: „O formulă de save face” | AUDIO # Europa FM
Discursul lui Donald Trump vine în contextul în care liderii europeni au reacționat ferm în fața pretențiilor sale și ar putea fi o variantă prin care liderul de la Casa Albă încearcă să iasă cu capul sus după ce situația a escaladat, spune la Europa FM analistul pe politică externă Iulian Chifu. Analistul pe politică […]
20:50
Alexandru Rogobete: Susțin gărzi de 12 ore în spitalele de urgență și în specialitățile unde se pretează./ Am semnat un program de pregătire a personalului ATI pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale | VIDEO # Europa FM
Sistemul de sănătate din România a intrat în 2026 cu promisiuni de reformă, tensiuni bugetare, lipsă de personal și un sistem care funcționează, de prea multe ori, la limită. Invitat la ediția de miercuri a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Mădălina Dobrovolschi, ministrul Alexandru Rogobete a prezentat o serie de reforme pe care le-a inițiat […]
20:50
Platforma E-BLOC, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata întreținerii, suspendată temporar de BNR. Proprietar de bloc: Conturile asociațiilor rămân neschimbate, iar facturile pot fi achitate în continuare | AUDIO # Europa FM
Întreținerea nu mai poate fi plătită prin aplicația E-BLOC. Serviciul de procesare a plăților ar fi fost suspendat din 20 ianuarie, în urma unei decizii a Băncii Naționale a României, a transmis purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Suciu, pentru Europa FM. Decizia ar fi venit după ce operatorul platformei a cerut clarificări privind funcționarea […]
Acum 12 ore
16:50
Anchetă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov după decesul unui bărbat de 35 de ani, trimis de două ori acasă fără tratament | AUDIO # Europa FM
Ancheta la Spitalul Județean Brașov, după ce un bărbat de 35 de ani a murit, iar familia reclamă că ar fi plecat din Urgențe fără tratament, de două ori, în perioada sărbătorilor. Bărbatul de 35 de ani s-a prezentat prima dată la Urgențe în 23 decembrie și a revenit în 25 decembrie, acuzând stare de […]
16:50
Mai mulți șefi de state au transmis mesaje puternice la Forumul Economic Mondial, în legătură cu amenințările lui Donald Trump. Macron: „Ne îndreptăm spre o lume fără legi” | AUDIO # Europa FM
Replici dure ieri, la Davos, în Elveția, din partea liderilor europeni în contextul amenințării președintelui Donald Trump de a impune taxe vamale de până la 25% asupra a opt țări europene, pentru a forța vânzarea Groenlandei. Președintele Franței Emmanuel Macron și premierul canadian Mark Carney sunt doar câțiva dintre cei care condamnă planul liderului de […]
16:50
Acordul comercial UE-Mercosur va fi trimis spre evaluare Curții Europene de Justiție. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în acest sens # Europa FM
Parlamentul European a decis astăzi să solicite Curții Europene de Justiție să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE. Decizia vine în urma amplelor proteste organizate de fermieri din mai multe țări europene, ieri, la Strasbourg, proteste la care au participat și fermieri români. Hotărârea luată de Parlamentul European a primit 334 de […]
16:50
Sondaj INSCOP: Cum ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Partidele din coaliția de guvernare scad în preferințe | AUDIO # Europa FM
Sondaj INSCOP: Partidele din coaliția de guvernare scad în preferințele românilor privind intenția de vot. De exemplu, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, sub 20% dintre români ar pune ștampila pe reprezentanții social-democraților. La polul opus se află partidul AUR, care ar aduna un procent aproape dublu față de PSD. Dacă duminica viitoare […]
16:50
Fotbaliștii selecționatei Senegal, recompensați după câștigarea Cupei Africii cu câte 115.000 de euro și terenuri de 1.500 metri pătrați într-un cartier turistic | AUDIO # Europa FM
Fotbaliștii selecționatei Senegal vor primi câte 115.000 de euro și 1.500 de metri pătrați într-un cartier turistic, drept premiu pentru câștigarea Cupei Africii. Anunțul a fost făcut de președintele țării. După victoria din weekend împotriva Marocului, senegalezii au ieșit în stradă și au sărbătorit alături de fotbaliști. Victoria Senegalului s-a decis în minutul 94, în […]
16:50
Președintele AEP vrea schimbarea legislației electorale: Aș vrea să nu mai avem cabine din astea cu perdeluțe și să avem urne transparente. E necesară să actualizăm și nivelul contravențiilor | AUDIO # Europa FM
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP) vrea ca toate secțiile de votare să fie amenajate la fel: adică să existe același tip de cabine de vot și de urne. Fără cabine cu perdeluțe, iar urnele să fie transparente, propune Adrian Țuțuianu, șeful AEP. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu: „Aș vrea să nu mai avem cabine din astea […]
16:50
Protest al fermierilor blochează traficul pe E85 între Suceava și Fălticeni. Coloana de tractoare se îndreaptă spre București | GALERIE FOTO # Europa FM
Circulația pe drumul european 85 este paralizată pe o bandă de mers, dinspre Suceava spre Fălticeni. Asta după ce fermierii, nemulțumiți de acordul Uniunea Europeană – Mercosur, au plecat în marș spre București cu tractoarele. Parlamentul European a decis astăzi să solicite Curții Europene de Justiție să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele […]
16:50
Impozite de până la 30 de ori mai mari într-o comună din Galați. Mai multe locuințe au fost încadrate ca anexe agricole | AUDIO # Europa FM
Impozit pe case majorat și de 30 de ori, într-o comună din județul Galați. Peste 300 de familii au primit decizii de impunere cu sume cuprinse între 5.000 și 13.000 de lei. Comuna Vânători, județul Galați. Sute de imobile amplasate pe o parte a drumului au fost luate în evidență ca „anexe ale exploatațiilor agricole”. […]
16:50
Sistemul de sănătate din România a intrat în 2026 cu promisiuni de reformă, cu tensiuni bugetare, cu lipsă de personal și cu un sistem care, de prea multe ori, funcționează la limită. Ce se schimbă concret? Ce nu se mai poate amâna? Cine plătește costul deciziilor dificile? Invitatul Mădălinei Dobrovolschi în Piața Victoriei este ministrul […]
16:50
Președintele Donald Trump susține un discurs la Forumul Economic Mondial: „Iubesc Europa, vreau să o ducă bine, dar nu se îndreaptă spre direcția bună” / Nicio națiune nu ar proteja Groenlanda cum ar face-o SUA | VIDEO # Europa FM
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns în Elveția, la Davos, acolo unde participă la Forumul Economic Mondial. Liderul american a susținut un discurs în care și-a arătat, din nou, intenția directă de a obține Groenlanda, justificând că doar Statele Unite pot proteja insula. „Respect extrem de mult oamenii din Groenlanda și pe cei din […]
16:50
Nume mari de la Hollywood se află pe lista de nominalizări la premiile Zmeura de Aur, decernate pentru cele mai slabe prestații. Printre ele se numără Natalie Portman, Robert De Niro sau Michelle Yeoh, actrița premiată cu Oscar în 2023 pentru rol principal. Cea de-a 46-a ediție a premiilor Zmeura de Aur va avea loc […]
16:50
Oana Țoiu, despre pretențiile președintelui Donald Trump asupra Groenlandei: „Un teritoriu al unei țări, dar mai ales al unei țări europene, nu poate fi transferat alteia decât prin voința acelui popor” | AUDIO # Europa FM
Un teritoriu al unei țări nu poate fi transferat alteia decât prin voința acelui popor, transmite ministra de Externe, Oana Țoiu, aflată la Forumul Economic Mondial de la Davos. Șefa diplomației române a reafirmat, printr-un mesaj video publicat pe Facebook, interesul României pentru o alianță NATO puternică și pentru menținerea solidă a parteneriatului transatlantic. Contextul […]
Acum 24 ore
12:50
Cu cât au scăzut salariile șefilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, după aplicarea reformei administrației publice | AUDIO # Europa FM
Efectele măsurilor fiscale luate de Guvern în administrația publică. La Autoritatea de Supraveghere Financiară, care supraveghează piețele de capital, asigurări și pensii private, s-au desființat 75 de posturi și s-au tăiat salarii, inclusiv al președintelui instituției, care acum încasează cu aproape 4000 de euro mai puțin. ASF, ANRE și ANCOM au în continuare printre cele […]
12:50
Sibiu: Incendiul care a cuprins un ansamblu TIR, pe A1, a fost lichidat. Din ce cauză ar fi izbucnit flăcările | AUDIO # Europa FM
Pompierii ISU Sibiu au intervenit de urgență, miercuri ,pe A1, în zona localității Săliște, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un ansamblu TIR. Traficul rutier a fost temporar restricționat pe A1, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu, până când flăcările au fost stinse. UPDATE 10:44. Incendiul a fost stins Pompierii au lichidat incendiul. Acesta a […]
12:50
ANM: Cod galben de ger în 13 județe din nordul și centrul țării. Cum va fi vremea în Capitală | HARTĂ # Europa FM
Vremea se menține deosebit de rece în țară până la sfârșitul săptămânii. În noaptea de miercuri spre joi sunt așteptate temperaturi cuprinse între -19 și -10 grade în nordul și centrul țării. În regiunile sudice meteorologii anunță ploi pentru dimineața zilei de joi și, pe arii restrânse, depuneri de polei. Pe parcursul zilei de miercuri, […]
12:50
Guvernul Marii Britanii plănuiește restricționarea accesului minorilor la rețelele de socializare. Autoritățile vor elabora și o serie de îndrumări pentru părinți | AUDIO # Europa FM
Guvernul britanic are în vedere restricţionarea accesului copiilor la rețelele de socializare. Au fost prezentate spre consultare planurile privind accesul minorilor la platformele de social media. Printre măsuri: creşterea pragului de vârstă şi restricţionarea elementelor de design potenţial adictive ale aplicaţiilor. Ministra britanică pentru tehnologie, Liz Kendall a spus că este „hotărâtă” să le ofere […]
12:50
Vaccinul antigripal se va putea face în farmacii, de către personal calificat, conform unui ordin al ministrului Sănătății, lansat în dezbatere publică | AUDIO # Europa FM
Farmaciile vor deveni centre permanente de vaccinare antigripală, așa prevede un ordin al ministrului Sănătății, lansat în dezbatere publică. Fiecare unitate farmaceutică trebuie să asigure un spațiu dedicat vaccinării și personal calificat, iar imunizarea poate fi gratuită sau contracost. Și în prezent se poate face vaccinarea antigripală în anumite farmacii. „Da, a existat cerere. Noi […]
12:50
Covasna: Locuitorii din Sfântu Gheorghe, chemați la referendum în legătură cu nivelul taxelor locale, după ce au protestat față de creșterea acestora | AUDIO # Europa FM
Tensiunile legate de taxele locale ajung la vot. Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt chemați la urne pe 1 martie, pentru a decide prin referendum direcția politicii fiscale a orașului în anii 2027–2028. Decizia a fost anunțată de primarul Antal Árpád, pe fondul protestelor și al nemulțumirilor exprimate de cetățeni. Edilul a precizat că va propune […]
12:50
SUA: Numărul cazurilor de rujeolă continuă să crească. Peste 600 de infectări au fost raportate din toamna lui 2025 | AUDIO # Europa FM
În Statele Unite, epidemia de rujeolă continuă să facă ravagii în sudul ţării. Numărul cazurilor de rujeolă continuă să crească, mai ales în Carolina de Sud, unde peste 600 de infectări au fost înregistrate începând din toamna anului trecut, au raportat autorităţile locale, citate de France Presse. În Carolina de Sud, un stat american de […]
12:50
Teleorman: Un marinar care naviga pe o barjă, pe Dunăre, a fost dat dispărut. Bărbatul este căutat inclusiv de echipe bulgărești | AUDIO # Europa FM
Operațiune amplă de salvare în județul Teleorman. Un marinar de pe o barjă de pe Dunăre este dat dispărut. Mai multe echipe îl caută de aproape patru ore, însă misiunea este îngreunată de ceaţă şi ger. Apelul de ajutor a venit miercuri, în jurul orei 08:00. Membrii unei barje aflate pe Dunăre în zona localităţii […]
12:50
Până în prezent nu există victime de cetăţenie română în accidentul feroviar din Catalonia, a transmis miercuri Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Până la acest moment nu sunt raportaţi cetăţeni români între victime (răniţi) şi nici nu au fost primite solicitări consulare la Consulatul General al Romaniei la Barcelona sau pe numerele de urgenţă”, transmite MAE. […]
12:50
Noi tentative de fraudă online, prin SMS, în perioada reducerilor. Se folosește imaginea unor firme de curierat | AUDIO # Europa FM
A început perioada reducerilor și odată cu înmulțirea comenzilor, se înmulțesc și tentativele de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că mulți dintre cei care fac cumpărături online sunt atrași pe site-uri false, unde introduc datele cardului bancar. Una dintre tentativele de fraudă folosește imaginea Fan Courier și mesaje false de tipul: […]
12:50
Premierul Ilie Bolojan, consultări cu guvernatorul BNR pe tema bugetului țării pentru 2026. Când ar urma să fie adoptat | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan s-a consultat miercuri dimineață cu guvernatorul BNR pe tema bugetului țării pentru 2026. Ieri, în ședința coaliției, liderii partidelor de la guvernare au decis să formeze un comitet pentru crearea bugetului pe 2026, care ar urma să fie aprobat de Guvern la mijlocul lunii februarie, după cum a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru […]
12:50
E atât de rău cu Bolojan? PSD a dat mai multe semnale publice că ar dori înlocuirea lui Ilie Bolojan mai devreme de data stabilită a rotativei guvernamentale. Partidul lui Sorin Grindeanu ar lua în calcul și o variantă în care un nou premier să fie de la PNL și să ducă mandatul până în […]
08:50
Spania: Accident feroviar în Catalonia. Un om și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite | AUDIO # Europa FM
Accident feroviar în Catalonia, Spania. Un om a decedat și alte patru au fost rănite. Un tren a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbuşise peste calea ferată. Accidentul s-a produs la aproximativ 40 de km de Barcelona. Acest nou accident a avut loc în timp ce Spania este încă sub şocul tragediei care […]
Ieri
00:50
Alexandru Nazare, despre aderarea României la Consiliul pentru Pace: Suma de un miliard de dolari este importantă. „Deciziile privind aceste lucruri se iau în CSAT” | AUDIO # Europa FM
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întrebat de jurnaliști despre suma de un miliard de dolari care ar trebui achitată drept contribuție. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „O sumă de un miliard de dolari este importantă” „Evident, o […]
20 ianuarie 2026
20:50
O șapcă roșie cu mesajul „Make America Go Away” a devenit populară, după amenințările lui Trump privind Groenlanda | AUDIO # Europa FM
O șapcă roșie cu mesajul „Make America Go Away” („Faceți America să plece”) a devenit un fenomen online, după ce Donald Trump și-a intensificat amenințările privind Groenlanda. Este o parodie a celebrei șepci MAGA. Șapca, cu litere albe pe fond roșu, a fost creată ca o formă de protest împotriva amenințărilor lui Donald Trump de […]
20:50
Fanii și legendele clubului Dinamo și-au luat rămas bun de la stadionul „Ștefan cel Mare” înainte de demolare | GALERIE FOTO # Europa FM
Fanii dinamoviști, dar și legende ale clubului, și-au luat azi rămas bun de la stadionul Dinamo, numit și Arena „Ștefan cel Mare”. Au început lucrările de demolare. Urmează să fie construită o nouă arenă modernă. În această zi istorică pentru „câinii roșii”, unii suporteri s-au despărțit cu greu de stadionul istoric, așa că au ales […]
20:50
Senatorul Paul-Ciprian Pintea, fost membru POT, a fost condamnat definitiv la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare pentru conducere fără permis | AUDIO # Europa FM
Senatorul, fost membru POT, care își trecuse în CV că studiază la o agenție matrimonială, a fost condamnat definitiv pentru conducerea mașinii fără permis. Este pentru a doua oară când este condamnat pentru aceeași infracțiune. Senatorul Paul-Ciprian Pintea, fost membru POT, a fost condamnat definitiv la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare […]
20:50
Președintele Nicușor Dan a demarat un „proces de analiză al conținutului și implicațiilor” Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump, pentru a stabili dacă este compatibil cu „obligațiile existente ale statului român” # Europa FM
Nicușor Dan răspunde invitației lui Donald Trump de a adera la Consiliul pentru Pace. Șeful statului anunță că analizează implicațiile inițiativei în raport cu obligațiile internaționale ale României, inclusiv față de Uniunea Europeană și alte organizații. Consiliul pentru Pace este un organism nou, care ar urma să coordoneze reconstrucția, stabilizarea și administrarea Fâșiei Gaza. „Președintele […]
20:50
Cod galben de ger până miercuri dimineață în cea mai mare parte a țării. Temperaturile pot scădea până la -21 de grade | AUDIO # Europa FM
Vremea se va schimba de joi, iar temperaturile maxime vor fi de 7-8 grade Celsius, potrivit ANM. Gerul mai persistă în această noapte și miercuri, când se vor înregistra temperaturi foarte scăzute, a precizat meteoroloaga Oana Catrina pentru Europa FM. Meteoroloaga Oana Catrina: „De joi începând, vremea se va ameliora semnificativ, iar pe parcursul nopților […]
20:50
20:50
20:50
Reportaj: Adăpostul de noapte din Arad, un refugiu pentru persoanele fără locuință | GALERIE FOTO # Europa FM
Pentru mulți oameni ai străzii din Arad, adăpostul de noapte al Primăriei este adevărata casă. Sunt unii care dorm în adăpost de ani buni. Locul este un refugiu temporar, dar vital, mai ales în nopțile în care gerul se simte puternic. Domnul Mircea are 57 de ani, muncește cu ziua, și de mai mulți ani […]
20:50
Deputatul USR Claudiu Năsui: E foarte bine că guvernul a votat pentru acordul Mercosur. „Vom produce pentru cea mai mare zonă de liber schimb care va fi pe planetă” | VIDEO # Europa FM
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord asupra celui de-al treilea pachet de măsuri, care prevede reducerea cu 10% a fondului de salarii din sectorul public și eliminarea a mii de posturi din administrațiile locale. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, deputatul USR Claudiu Năsui avertizează că […]
20:50
România, exclusă de pe lista țărilor incluse în noua lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei în Ucraina | AUDIO # Europa FM
O nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene elimină România de pe lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie. Legea a intrat în vigoare din 16 ianuarie. Pe lista țărilor ai căror cetățeni pot avea dublă cetățenie se află trei state din Europa și două de pe continentul American. Actul normativ adoptat de autoritățile de […]
20:50
Reforma Fiscului și digitalizarea acestuia vor continua, transmite ministrul Finanțelor: „Vom avea discuții cu Comisia începând de săptămâna viitoare, în care vom aborda fiecare chestiune în parte” | AUDIO # Europa FM
Acțiunile ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, „ajutând” astfel foarte mult la „echilibrarea bugetară”, declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, reforma Fiscului și digitalizarea vor continua, fiind stabilite prin PNRR. Alexandru Nazare spune că ministerul pe care îl conduce este la zi cu îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Ministrul de […]
16:50
Maramureș: Două surori, dintre care una de doi ani, surprinse fumând dintr-o țigară electronică într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Poliția s-a autosesizat din oficiu | AUDIO # Europa FM
Două surori din localitatea Finteușu Mic, județul Maramureș, una dintre ele în vârstă de doar doi ani, au fost surprinse fumând dintr-o țigară electronică. Videoclipul a apărut pe rețelele de socializare. Cele două surori din localitatea Finteușu Mic au vârsta de 15 ani, respectiv doi ani și șapte luni. Ele au fost surprinse într-un videoclip […]
16:50
Piața Victoriei. Reformele ignorate de guvernul Bolojan. Invitat este deputatul USR Claudiu Năsui # Europa FM
Coaliția a fost de acord cu pachetul trei de măsuri: tăierea cu 10% a fondului de salarii la stat și reducerea a mii de posturi din administrațiile locale, alături de un set de măsuri de relansare economică. Cât de bine țintite sunt aceste măsuri și ce efect real vor avea? Ce alte măsuri ar fi […]
16:50
Giurgiu: Facturi de peste 4.000 de lei la căldură pentru locuitorii racordați la CET. Pensionar: Factura depășește pensia. „Chiar nu știu cum o să mă descurc” | AUDIO # Europa FM
Giurgiuvenii racordați la uzina care livrează agent termic în sistem centralizat s-au trezit cu facturi istorice luna aceasta. Sumele datorate furnizorului de încălzire pentru luna decembrie depășesc veniturile multora. Sunt facturi care au trecut de 4.000 de lei. Soluția ar putea fi eșalonarea facturilor cu valori mari, însă această decizie aparține Consiliului de Administrație al […]
16:50
Participarea copiilor și a tinerilor la orele de religie este un drept constituțional, transmite Patriarhia Română. Reacția vine după ce un profesor din Buzău a acuzat că această disciplină se predă ilegal | AUDIO # Europa FM
Participarea copiilor și a tinerilor la orele de Religie este un drept constituțional, transmite Patriarhia Română. Reacția vine după ce un profesor de filosofie din Buzău a acuzat că religia în școli se predă ilegal. Dascălul susține că metodologia de predare a religiei în școli încalcă, între altele, Legea Educației și Constituția României. „În școlile […]
16:50
Cristian Tudor Popescu: „S-a instituit noua dezordine internațională. Este o bulibășeală sângeroasă ce face domnul Trump” | VIDEO # Europa FM
După ce președintele Donald Trump a anunțat că vrea să-și contruiască propriul organism internațional pentru pace, numit Consiliul pentru Pace, la care a invitat 60 de țări, printre care și România, iar discursul său privind cumpărarea Groenlandei de către SUA este constant reiterat, în lume se instalează „noua dezordine internațională”, spune scriitorul și gazetarul Cristian […]
