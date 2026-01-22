Guvern. Proiect în primă lectură: deținătorii de pensii militare sau de serviciu vor putea lucra la stat doar cu 15% din pensie

19:30

Electricitate pentru câteva ore pe zi, cel mult. Apartamente fără încălzire zile întregi. Generatoare electrice care zumzăie pe trotuarele acoperite de zăpadă. Apă curentă cu intermitențe. Cele mai reci temperaturi din ultimii ani.Nervii sunt la limită, răbdarea e pe ducă, iar Kievul îngheață în timp ce ucrainenii se luptă să facă față atacurilor rusești neîncetate care au distrus mari părți din infrastructura energetică a țării.La o săptămână după bombardamentul rusesc deosebit de...