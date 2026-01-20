40 de morți în urma celui mai grav accident feroviar din Spania din ultimii 12 ani
Europa Liberă România, 20 ianuarie 2026 08:20
Cel mai nou bilanț al victimelor accidentului feroviar din Spania arată că 40 de persoane au murit. Peste 120 de persoane au fost rănite, dintre care peste 40 se află în spital pentru îngrijiri medicale.Șeful guvernului regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a confirmat cele 40 de decese și a adăugat că va dura între 24 și 48 de ore „pentru a ști cu certitudine câte decese au rezultat din acest teribil accident”.Tragedia s-a produs duminică seara, când un tren de mare viteză operat...
• • •
Guvernul vrea să își asume răspunderea pe reforma administraţiei şi pe pachetul de relansare economică pe 29 ianuarie # Europa Liberă România
Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, prin cabinetul Bolojan, își va asuma răspunderea pe reforma administraţiei şi pe pachetul de relansare economică. Ambele proiecte ar urma să fie adoptate în Parlament pe 29 ianuarie, conform propunerii făcute luni de premierul Ilie Bolojan.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seară într-un mesaj adresat poporului că va demisiona marți, în fața Curții Constituționale. El mai avea exact un an din mandat. Vicepreședinta Iliana Iotova va fi interimar șeful statului.
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Fiul și nepotul lui, în arest la domiciliu # Europa Liberă România
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, a decis luni Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătorii au decis prelungirea mandatului cu 30 de zile. În schimb, Dorian şi Alexandru Potra – fiul, respectiv nepotul mercenarului – au fost eliberați și plasați în arest la domiciliu.
În mijlocul iernii, Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Ucrainei # Europa Liberă România
Atacurile rusești asupra sectorului energetic al Ucrainei au continuat în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, în timp ce Kievul se grăbește să accelereze lucrările de redirecționare a aprovizionării cu energie electrică de la centralele nucleare din vest către zonele puternic afectate din est.
Aproape 40.000 de locuințe au rămas fără curent în Odesa, după un atac al Rusiei # Europa Liberă România
Rusia a lansat un atac nocturn cu drone asupra orașului portuar ucrainean Odesa, avariind o clădire rezidențială, proprietăți comerciale și o instalație energetică, au declarat oficialitățile locale. Aproape 40.000 de familii au rămas fără electricitate în urma atacului.
Infrastructura energetică a Ucrainei, sub atacuri rusești puternice. Situații dificile în Kiev, Odesa, Harkov. Lupte intense la Pokrovsk # Europa Liberă România
Ucraina a fost ținta unor atacuri puternice ale armatei ruse în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, în care a folosit drone de atac, rachete și alte tipuri de armament. A
Curtea de Apel București respinge și a doua cerere privind suspendarea Comitetului guvernamental pentru revizuirea legilor Justiției # Europa Liberă România
Curtea de Apel București (CAB) a respins, luni, solicitarea avocatei Silvia Uscov privind suspendarea deciziei prin care a fost înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.
Ce variante de răspuns au europenii în fața presiunilor lui Donald Trump privind preluarea Groenlanda # Europa Liberă România
Țările Uniunii Europene iau în calcul mai multe variante de răspuns la intenția președintelui SUA, Donald Trump, de a impune noi tarife vamale unora dintre statele membre, care au respins public intenția SUA de a prelua Groenlanda.Trump a precizat că tarifele vor începe să fie aplicate de la 10% în februarie și ar putea ajunge la 25% până în iunie, în lipsa unei „rezolvări satisfăcătoare”, pe care el a definit-o drept „cumpărarea completă și totală a Groenlandei”.Primele discuții ale...
Începe Forumul Economic de la Davos, sub semnul tensiunilor globale și al crizelor de securitate # Europa Liberă România
Luni, 19 ianuarie 2026, începe Forumul Economic Mondial de la Davos. A 56-a ediție anuală are loc într-un context de instabilitate geopolitică, într-un moment în care mulți lideri europeni îl consideră crucial și cel mai dificil pentru continent de la încheierea Războiului Rece. Relația cu Statele Unite, modelul economic european și arhitectura de securitate sunt toate puse sub semnul întrebării.Donald Trump revine la Davos după șase aniPreședintele SUA, Donald Trump, revine la Davos după...
Cel puțin 21 de morți în urma coliziunii a două trenuri de mare viteză în Spania. Autoritățile vorbesc de „cauze ciudate” ale accidentului # Europa Liberă România
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit duminică seara în sudul Spaniei. Cel mai recent bilanț al victimelor arată că cel puțin 21 de persoane au murit și peste 75 au fost rănite într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din ultimii ani.
Noile sancțiuni asupra petrolului rusesc au lovit rafinăriile din India și Turcia. Intră China în scenă? # Europa Liberă România
Noile sancțiuni UE vor interzice importul produselor derivate din petrolul rusesc începând cu 21 ianuarie. Criticii semnalează însă existența unor lacune și avertizează că rafinăriile chinezești de tip „ceainic” ar putea prelua petrolul respins în alte părți.
Tensiunile dintre SUA și Iran rămân ridicate după ce Teheranul reia retorica ostilă și amenință din nou cu reprimarea protestelor # Europa Liberă România
Tensiunile dintre SUA și Iran rămân ridicate pe măsură ce conducătorii duri ai Teheranului reiau retorica ostilă și amenință că vor aplica „cele mai severe pedepse” – inclusiv posibile execuții – împotriva protestatarilor care manifestează împotriva guvernului.
Spălarea pe creier într-o țară europeană ocupată de trupele Moscovei: re-educarea prin tortură de la Pitești. Aici albeai peste noapte # Europa Liberă România
Nu departe de centrul Piteștiului, într-o clădire care pare că nu spune nimic trecătorilor, se află unul dintre cele mai întunecate locuri ale dictaturii comuniste din România (1947-1989).Un spațiu în care elevi și studenți au fost torturați meticulos, zi și noapte, vreme de aproape trei ani (toamna lui 1949 - primăvara lui 1951) ca să fie reconstruiți după chipul și voința regimului totalitar.Când a fost făcut, între 1938 și 1941, Penitenciarul Pitești se afla la marginea orașului....
VIDEO | Experimentul Pitești - spălarea pe creier și reeducarea prin tortură, în anii 1949-1951, în timpul ocupației sovietice # Europa Liberă România
Europa Liberă vorbește despre Experimentul Pitești prin vocile victimelor și ale urmașilor lor, care descriu teribila experiență provocată de sistemul politic totalitar impus de Moscova.
Noile sancțiuni asupra petrolului rusesc lovesc rafinăriile din India și Turcia. Intră în scenă și China? # Europa Liberă România
Noi sancțiuni vor interzice importurile în UE de produse derivate din petrolul rusesc începând cu 21 ianuarie. Însă criticii subliniază lacunele în aplicarea legii și avertizează, de asemenea, că rafinăriile chinezești de tip „ceainic” ar putea prelua petrolul care este acum evitat în alte părți.
Administrația Prezidențială: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace # Europa Liberă România
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, anunță Administrația Prezidențială de la București.
Rusia a atacat Ucraina cu 201 drone în noaptea de sâmbătă spre duminică. 120 erau Shahed # Europa Liberă România
Printre dronele folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina noaptea s-au numărat 120 de „Shaheed”, a declarat Forțele Aeriene.
MApN. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert din cauza dronelor rusești aflate la 10 km de graniță # Europa Liberă România
Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit sâmbătă noaptea ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană după ce a fost identificat un grup de drone în apropiere graniței cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării Naționale(MAPN).
O delegație ucraineană a sosit în SUA pentru discuții cu oficialii americani # Europa Liberă România
Українська делегація прибула до США для переговорів про мирну угоду, гарантії безпеки та економічну допомогу на суму до 800 мільярдів доларів, які можуть бути затверджені на форумі в Давосі
Zelenski a spus că trei regiuni ale Ucranei au cea mai dificilă situație în sectorul energetic de când a început războiul # Europa Liberă România
Зеленський заявив про найскладнішу ситуацію в енергетиці на Київщині, Харківщині та Запоріжжі після нових російських ударів, закликавши прискорити імпорт електрики та залучення обладнання для підтримки постраждалих регіонів
Viața continuă în frig și întuneric, în timp ce Ucraina se confruntă cu penele de energie electrică # Europa Liberă România
În ciuda atacurilor rusești continue, a vremii aspre de iarnă, a întreruperilor de curent și a frigului cumplit din case, ucrainenii își continuă rutina de zi cu zi.
Fiul liderului cecen Kadîrov, susținut de Kremlin, spitalizat după un accident de mașină # Europa Liberă România
The teenage son of Chechnya's Moscow-backed leader Ramzan Kadyrov, Adam Kadyrov, is in serious condition following a car accident in the republic's capital, Grozny, two sources told RFE/RL's North Caucasus Service.
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat după 5 din cei 12 ani de închisoare la care a fost condamnat pe motiv de prescriere a pedepsei # Europa Liberă România
Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 11 ani și 9 luni de închisoare a fost eliberat vineri, după mai puțin de cinci ani de detenție, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa pe motiv că aceasta s-a prescris. Decizia, pronunțată joi în cale extraordinară de atac, este definitivă.
Temperaturi de îngheț, nervi întinși la maximum. Atacurile rusești asupra Ucrainei transformă iarna într-o armă # Europa Liberă România
Electricitate pentru câteva ore pe zi, cel mult. Apartamente fără încălzire zile întregi. Generatoare electrice care zumzăie pe trotuarele acoperite de zăpadă. Apă curentă cu intermitențe. Cele mai reci temperaturi din ultimii ani.Nervii sunt la limită, răbdarea e pe ducă, iar Kievul îngheață în timp ce ucrainenii se luptă să facă față atacurilor rusești neîncetate care au distrus mari părți din infrastructura energetică a țării.La o săptămână după bombardamentul rusesc deosebit de...
SmartJob contra minciunii | Radu Hossu, activist civic: Va fi un an greu pentru democrație. Rusia cucerește creiere în România # Europa Liberă România
Radu Hossu vorbește la SmartJob despre propaganda rusă și manipulările din online: „ Rusia nu vrea să cucerească teritorii în România, ci creiere. Îi iese foate bine. Dezinformarea este o cotropire a creierului. Asta face Rusia în România. Românilor le lipsește educația pentru gândirea critică”.
Venezuela a eliberat mai mulți cetățeni străini, printre care și un român. MAE român spune că meritul este al Delegației UE la Caracas # Europa Liberă România
Venezuela a eliberat noaptea trecută mai mulţi cetăţeni străini din Cehia, Ungaria, Olanda, Germania, Albania, Ucraina și Irlanda, ca parte a unui flux de eliberări de prizonieri în urma caputării lui Nicolas Maduro de către SUA.Printre ei se afla și românul Cristian Cenușe, aflat în închisoare din septembrie 2024.MAE român spune că meritul eliberării este al Delegației UE la Caracas.Anunțul eliberării a fost făcut de ministrul ceh de externe, Petr Macinka, transmite Reuters.Presa...
Anchetă antiteroristă în Lituania: șase persoane acuzate de sabotaj în favoarea Rusiei. Legături cu România # Europa Liberă România
Un dosar în care șase străini sunt acuzați de terorism pentru rolul lor într‑un atac planificat asupra unei facilități care furniza Ucrainei echipamente militare a fost trimis în judecată în Lituania, a anunțat vineri, pe 16 ianuarie, Parchetul General din această țară.
Curtea de Apel București amână pe 30 ianuarie decizia privind suspendarea judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # Europa Liberă România
Curtea de Apel București (CAB) a amânat pronunțarea deciziei în dosarele ce contestă numirea judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș la Curtea Constituțională, stabilind noul termen pe 30 ianuarie 2026.
Ucraina, sub presiunea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice. Centrală distrusă la Harkov # Europa Liberă România
Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile etape ale iernii, după ce forțele ruse au distrus o mare centrală electrică din Harkov, al doilea oraș ca mărime al țării.
Vrei un job la o companie, însă nu știi ce salariu e? Asta se va schimba din 2026. Ce înseamnă directiva privind transparența salarială # Europa Liberă România
Vrei un job la o compania X, dar nu știi dacă să aplici pentru că nu știi ce salariu e? Directiva europeană prevede că această informație nu va mai fi confidențială.Angajații de pe poziții similare vor trebui, de asemenea, să aibă pachete similare asemănătoare, indiferent cât a negociat fiecare atunci când s-a angajat.Mara Șuteu, manager de marketing la Best Jobs, spune la #10întrebări că primele schimbări vizibile vor apărea în procesul de recrutare: angajatorii vor fi obligați să...
Protestul AUR din București: nemulțumiri față de creșterea taxelor, incidente, scandări extremiste și episoade de provocare # Europa Liberă România
Joi seară, mii de persoane au participat la un protest organizat de partidul AUR și alte formațiuni nașionaliste. Manifestația a început ca un marș împotriva Guvernului și a măsurilor fiscale, dar s-a ajuns și la incidente cu forțele de ordine, scandări radicale și episoade de provocare.
A patra amânare a Legii privind pensiile speciale ale magistraților. Noua ședință de la CCR, pe 11 februarie # Europa Liberă România
Legea privind pensiile magistraților a fost din nou amânată, urmând ca judecătorii Curții Constituționale să reia dosarul în ședința programată pentru 11 februarie, ceea ce a blocat deja intrarea în vigoare a reformei la 1 ianuarie 2026, așa cum prevedea textul adoptat de Parlament.
Reuniune de urgență a Consiliul de Securitate al ONU legată de protestele și represiunea din Iran # Europa Liberă România
Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit în ședință de urgență la solicitarea Statelor Unite pentru a discuta situația din Iran, pe fondul protestelor de amploare reprimate violent de autoritățile de la Teheran. Întâlnirea, desfășurată pe 15 ianuarie, a avut ca scop „clarificarea situației din Iran”, în contextul acuzațiilor aduse Iranului că ar executa protestatari fără proces, scrie RFE/RL.Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că Washingtonul susține protestatarii iranieni și...
Comisia Europeană aprobă primele finanțări pentru apărare din 8 state UE. România primește 16,7 miliarde de euro # Europa Liberă România
Comisia Europeană a aprobat joi planurile naționale de apărare pentru opt state membre, printre care și România, în primul val de finanțări SAFE. România va primi în luna martie a acestui an 16,68 miliarde de euro.
UE vrea să sancționeze mai multe vedete ale televiziunii ruse și un celebru balerin # Europa Liberă România
European Union officials have called for sanctioning some of Russia’s most prominent TV personalities, including Pavel Zarubin, a state TV reporter known for fawning reporting on – and nearly unfettered access to – President Vladimir Putin.
Universitatea de Medicină de la Chișinău, după două luni de anchetă: diplomele eliberate medicilor români sunt valide și legale # Europa Liberă România
Diplomele eliberate de Universitatea de Medicină de la Chișinău sunt valide și eliberate conform legislației, anunță o comisie a instituției, care a făcut, timp de două luni, o anchetă internă.
one2one | România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar sub cel estimat, de 8,4% din PIB, și a refăcut rezerva în valută a țării # Europa Liberă România
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că România a încheiat 2025 cu un deficit de sub 8,4% din PIB. Nu mai e nevoie de creșteri suplimentare de taxe și impozite, după stabilizarea bugetului național în 2025, spune el la interviurile one2one de la Europa Liberă.
Ucraina: Stare de urgență în sectorul energetic după atacurile rusești. Trump spune că Zelenski este cel care blochează procesul de pace # Europa Liberă România
Споживання електроенергії на ранок було на 4,5% нижчим, ніж напередодні, через застосування більш жорстких заходів обмеження в окремих регіонах
Rusia expulzează un diplomat britanic acuzat de spionaj. Londra, avertizată să nu escaladeze tensiunile # Europa Liberă România
Autoritățile din Rusia au anunțat că expulzează un diplomat britanic de la Ambasada Regatului Unit din Moscova, pe care l-au acuzat că desfășoară activități de spionaj sub acoperire în favoarea serviciilor secrete britanice.
Curtea de Apel Bucureşti decide dacă suspendă sau nu decizia de înfiinţare a Comitetului guvernamental pentru legile Justiţiei # Europa Liberă România
Hotărârea de constituire a Comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2025. Grupul este format din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei.Comitetul își propune să formuleze propuneri menite să asigure imparţialitatea, independenţa şi eficienţa actului de justiţie.Înfiinţarea Comitetului a venit pe fondul protestelor de la finalul anului trecut, când mii de persoane au manifestat în Piaţa...
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar sub cel estimat, de 8,4% din PIB, și a refăcut rezerva în valută a țării # Europa Liberă România
În 2026, Guvernul își va asuma prin Legea bugetului de stat un deficit bugetar de sub 6,5% din produsul intern brut (PIB), iar atragerea banilor europeni prin cele două mari programe ale Uniunii Europene – Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și cel de coeziune – vor ajuta la atingerea acestui obiectiv.La Interviurile one2one, într-o ediție înregistrată pe 12 ianuarie, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, spune că România poate accesa, prin...
Donald Trump spune că Iranul a oprit execuțiile, dar nu exclude acțiuni militare. MAE cere cetățenilor români să părăsească Iranul „imediat” # Europa Liberă România
Iran has stayed executions of protesters, President Donald Trump said quoting "very important sources on the other side," but tensions remained high across the Middle East as the possibility of US military action against Tehran remains.
Șeful diplomației daneze: Nu am reușit să schimbăm poziția SUA privind Groenlanda. Franța, Germania și Norvegia se alătură trupelor daneze # Europa Liberă România
Ministrul danez de externe a declarat că Donald Trump rămâne hotărât să „cucerească” Groenlanda, în contextul în care discuțiile cruciale cu oficialii americani nu au reușit să rezolve un „dezacord fundamental” care a dus la tensiuni fără precedent între Washington și un aliat al NATO.
UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru bugetul și nevoile militare ale Ucrainei. Când vor primi ucrainenii banii # Europa Liberă România
Comisia Europeană a anunțat oficial un împrumut de 90 de miliarde de euro (105 milioane de dolari) pentru Ucraina, menit să acopere o mare parte din nevoile de finanțare ale Kievului pentru următorii doi ani.Măsura vine în ianuarie, după ce liderii UE au optat în decembrie pentru un împrumut garantat de bugetul UE în locul unui „împrumut reparatoriu” mult mediatizat, folosind drept garanție active rusești blocate în bloc.Anul trecut, Fondul Monetar Internațional (FMI) a estimat că...
Biroul parlamentar al fostului prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko, percheziționat în contextul unei anchete de corupție politică # Europa Liberă România
Agențiile anticorupție din Ucraina au percheziționat sediul partidului „Batkivșcina” al fostului prim-ministru Iulia Timoșenko.. Acțiunea face parte dintr-o anchetă amplă privind corupția politică.
Inflația a fost de 9,7% în 2025. Energia și serviciile au contribuit cel mai mult la scumpiri # Europa Liberă România
Inflația a fost la finalul anului 2025 de 9,7% în decembrie, pe fondul scumpirilor la energie, servicii și unele alimente. Energia electrică s-a scumpit cu peste 60% într-un an, cafeaua cu aproape 25%.
Proteste în Iran | O organizație pentru drepturile omului susține că peste 2.400 de protestatari au fost uciși în timpul manifestațiilor # Europa Liberă România
Peste 2.500 de persoane, majoritatea protestatari, au fost ucise în Iran în urma represiunii violente declanșate de autorități împotriva manifestațiilor de stradă. Arestările în masă, riscul execuțiilor, blocajul informațional și reacțiile internaționale cresc presiunea asupra regimului de la Teheran.Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), organizație americană de monitorizare a drepturilor omului, bilanțul victimelor a ajuns la 2.571 de morți.Dintre aceștia, 2.403 sunt...
