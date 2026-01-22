Întrebat despre plecarea de la FCSB, Dennis Politic a dat un răspuns elegant chiar înainte de meciul cu Dinamo Zagreb: „Sunt pregătit”
Fanatik, 22 ianuarie 2026 21:50
Acum 30 minute
21:50
Întrebat despre plecarea de la FCSB, Dennis Politic a dat un răspuns elegant chiar înainte de meciul cu Dinamo Zagreb: „Sunt pregătit” # Fanatik
Dennis Politic, doar rezervă la FCSB și pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League! Cum a răspuns când a fost întrebat despre plecare
21:50
De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările scandinave: ”Dimineața, din tot cartierul…” # Fanatik
Prezent recent cu naționala României la Euro 2026, selecționerul tricolorilor a fost impresionat de ceea ce a întâlnit în turneul găzduit de țările scandinave. Ce l-a șocat pe George Buricea.
Acum o oră
21:40
Anunț important pentru un fotbalist român. Jucătorul s-a înțeles cu clubul și a semnat contractul. Despre cine este vorba. Are 25 de selecți la naționala de seniori.
Acum 2 ore
21:20
Rapid a câştigat cursa cu CSM Bucureşti pentru semnătura celor două campioane mondiale! Handbalistele au refuzat mai multe oferte. Exclusiv # Fanatik
Rapid a dat o dublă lovitură şi a reuşit să le transfere pe campioanele mondiale Laura Glauser şi Orlane Kanor. FANATIK a aflat că cele două handbaliste au fost dorite şi de CSM Bucureşti.
21:10
Ce urgențe a avut Nicușor Dan în țară în timpul Forumului Economic de la Davos. Care a fost agenda președintelui în ultimele trei zile și ce decrete a semnat # Fanatik
Nicușor Dan a refuzat să meargă la Davos invocând ”priorități și urgențe” interne. Ce a făcut președintele în țară, în timp ce 400 de șefi de stat și guvern stabileau noua ordine mondială?
20:50
Elias Charalambous, îngrijorat din cauza accidentării lui Florin Tănase. Antrenorul FCSB a oferit ultimele detalii: „Nu va fi pe bancă azi” # Fanatik
Elias Charalambous a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Florin Tănase. „Decarul” celor de la FCSB nu va fi nici măcar în lot pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League
20:40
Amenințată cu anexarea de Donald Trump, Groenlanda a fost învinsă de România! Pentru tricolori urmează avanpremiera meciului decisiv cu Turcia # Fanatik
În plin conflict cu Donald Trump, Groenlanda a mai primit o lovitură, chiar de la România! Victorie categorică pentru tricolori, care se pregătesc de încă un duel cu Turcia
20:30
Dezastru pentru Gigi Neţoiu, la ferma de zeci de milioane de euro de la Cetate. „A fost inundată. I-au murit vaci şi oi” # Fanatik
Ferma de la Cetate a lui Gigi Neţoiu, una dintre cele mai moderne din Europa, a fost grav afectată de inundaţii. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce probleme se confruntă fostul candidat la Primăria Capitalei.
20:30
Fotbalistul croat pentru care Gigi Becali a plătit 350.000 de euro s-a pronunțat înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: „Are o șansă mare să câștige” # Fanatik
Fostul fotbalist croat de la FCSB știe exact ce trebuie să facă echipa lui Gigi Becali ca să câștige la Zagreb cu Dinamo în Europa League!
Acum 4 ore
20:10
Universitatea Craiova are în curte o nouă „perlă”! Dezvăluiri din interior: „A început să înțeleagă rolul pe care-l are” # Fanatik
Universitatea Craiova are în acest sezon foarte mulți jucători interesanți, care dau valoare jocului echipei. Sorin Cârțu aduce laude pentru un tânăr care s-a impus recent în echipa lui Coelho.
20:00
Şapte români vor purta drapelul la Jocurile Olimpice de iarnă! Câţi sportivi va trimite România la Milano Cortina # Fanatik
Au mai rămas două săptămâni până la startul Jocurilor Olimpice de iarnă. România va trimite 29 de sportivi la ediţia din Milano Cortina, dintre care nu mai puţin de şapte vor fi purtători de drapel.
19:40
Oferte de milioane de euro pentru jucătorul de națională al României! Dinamo și-a luat măsuri de precauție: „Am creat o legătură cu familia lui” # Fanatik
Dinamo are pe listă un internațional român, însă pentru acesta au sosit mai multe oferte importante. Directorul sportiv al „roș-albilor”, Cosmin Mihalescu, a dezvăluit care este planul clubului cu privire la fotbalist.
19:40
Scandal politic după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA. „Să-ți stea în gât!”/„Un trădător de țară!” # Fanatik
George Simion, liderul AUR, a aprins spiritele după ce a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA. Internetul a luat foc și i-au fost adresate replici tăioase cu privire la acest gest
19:40
Florinel Coman, încă un gol în Qatar, după un dribling elegant! Cum a marcat în Al Gharafa – Al Sharjah. Video # Fanatik
Florinel Coman a reușit din nou să marcheze în Qatar! Fotbalistul român a fost titular în meciul Al Gharafa - Al Sharjah! Cum a înscris cel poreclit „Mbappe”
19:30
Risto Radunovic, mesaj clar înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: ”Este cea mai mare echipă!”. Video # Fanatik
FCSB are un duel extrem de dificil pe terenul lui Dinamo Zagreb. Cum vede Risto Radunovic întâlnirea din Europa League și cum crede că se poate câștiga jocul.
19:20
Affidea România, noul partener al clubului Rapid: „Avem grijă de voi ca de familiile noastre!” # Fanatik
Affidea România, o cunoscută și extrem de apreciată rețea de servicii medicale, este noul partener al clubului din prima ligă de fotbal Rapid București.
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după Dinamo Zagreb – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție de colecție vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă.
19:10
Ce a făcut Olimpiu Moruțan, imediat ce a ajuns în România! Viitorul jucător al Rapidului, mesaj direct pentru rivale. Foto # Fanatik
Olimpiu Moruțan a venit în România și urmează să devină noul jucător al celor de la Rapid, iar fotbalistul nu a pierdut timpul și a trecut la treabă imediat.
18:50
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii” # Fanatik
Crima din Cenei ascunde un detaliu ignorat până acum. Surse din Poliție explică, pentru FANATIK, de ce Mario a fost ucis dintr-un motiv considerat „pueril” chiar de anchetatori.
18:40
Cine este vedeta care era alături de Nicolae Stanciu în momentul accidentului. O vezi zilnic la TV! # Fanatik
Accidentul lui Nae Stanciu a avut un martor neașteptat. Lângă fostul fotbalist de la Rapid se afla o vedetă cunoscută, pe care publicul o urmărește constant la televizor
Acum 6 ore
18:20
Încă un fotbalist și-a pierdut viața după un incident tragic petrecut în timpul unui meci. În vârstă de 27 de ani, acesta s-a prăbușit pe teren și a murit.
18:00
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile constituționale # Fanatik
Curtea Constituțională a României (CCR) i-a răspuns lui Mario Iorgulescu, după ce fiul președintelui LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile în timpul urmăririi penale din dosarul accidentului mortal
17:50
Veste fantastică pentru suporterii lui Dinamo: ”Mi-am strâns mâna cu el. Mi-a zis că se face” # Fanatik
Dinamo are parte de un sezon foarte bun și speră să fie implicată în lupta la titlu până la final. Cu ce veste excelentă a venit conducerea pentru suporteri.
17:40
FCSB joacă două partide vitale pentru calificarea în faza finală a Europa League. Betano, sponsor principal al FCSB, cât și al Europa League și Conference League, vă prezintă un infografic cu șansele roș-albaștrilor. Parcursul FCSB […]
17:30
„Panterele”, din nou împreună în Dinamo Zagreb – FCSB! Ngezana şi Dawa, titulari după zece luni. Ultimul meci împreună a fost de coşmar # Fanatik
FCSB va juca la Zagreb cu cuplul de "pantere", Dawa - Ngezana, în centrul defensivei. Cei doi fundaşi nu au mai jucat împreună de zece luni, camerunezul suferind o accidentare gravă.
17:10
Războiul ultrașilor Hajduk Split – Dinamo Zagreb, văzut pe viu de directorul sportiv de la FCSB: „Spitalele pline de fani bătuți” # Fanatik
Directorul sportiv de la FCSB, care a evoluat în trecut pentru Hajduk Split, a vorbit despre derby-urile extrem de tensionate cu Dinamo Zagreb
16:50
Europa League, rezultate etapa 7. Vezi cele mai interesante dueluri ale românilor din competiție # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Europa League, etapa 7. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
16:40
Un fotbalist de la Dinamo Zagreb a prins transferul carierei fix înainte de meciul cu FCSB. Jucătorul a ajuns sub comanda lui Cristi Chivu, la Inter Milano.
16:30
„Doctorul mi-a spus că nu mai pot juca fotbal tot restul vieții. M-a omorât!”. Confesiuni tulburătoare din vestiarul Craiovei # Fanatik
Vasile Mogoș este genul de fotbalist care nu joacă doar cu picioarele, ci și cu sufletul. Perceput adesea ca un „bad boy”, fundașul Universității Craiova se destăinuie într-un interviu sincer și extrem de emoționant, în […]
Acum 8 ore
16:20
Vești proaste despre marinarul de 36 ani dispărut pe Dunăre: „Colegii au observat dimineață”. De unde era bărbatul și unde ar putea fi găsit trupul acestuia # Fanatik
Mister total cu privire la marinarul dat dispărut la Islaz, în județul Teleorman. Când s-a dat alarma căutării sale și de unde e, de fapt, bărbatul căutat și de bulgari?
16:00
Sondaj INSCOP: cât de des se îmbolnăvesc copiii de gripă în sezonul de iarnă. Sunt de acord părinții și bunicii cu vaccinarea în școli? # Fanatik
Cât de des se îmbolnăvesc copiii de gripă în sezonul de iarnă și în ce măsură ar fi de acord părinții și bunicii să-i vaccineze pe aceștia în școli. Sondajul INSCOP oferă toate datele importante
16:00
Gigi Becali a dezvăluit care este tactica pentru Dinamo Zagreb - FCSB. Patronul roș-albaștrilor știe câte modificări se vor produce la pauza meciului.
15:50
Informația uluitoare despre tatăl băiatului ucis la Cenei, care a ieșit la iveală abia după crimă. Cum a ajuns bărbatul la închisoare și ce acuze îi aduce fosta soție # Fanatik
Tatăl lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în comuna Cenei, este urmărit penal pentru furt, victima fiind chiar fosta sa soție, cea care l-a dat dispărut pe Alin.
15:30
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv # Fanatik
Surprize mari în echipa de start a celor de la FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb. FANATIK a aflat că Florin Tănase nu va începe ca titular. În schimb, revine Ngezana în echipa de start
15:10
De ce Groenlanda nu este membru FIFA? Cea mai mare insulă din lume este din nou în centrul atenției, după ce Donald Trump și-a exprimat din nou intenția de a o anexa
15:10
FMI trage un semnal de alarmă: 40% dintre locurile de muncă vor fi afectate de inteligența artificială. Economiștii lansează critici. „O prostie, evident” # Fanatik
Fondul Monetar Internațional trage un semnal de alarmă și avertizează că inteligența artificială lovește dur piața muncii, afectând 40% din locurile de muncă. Economiștii vin cu critici dure
14:40
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: „Sper că la final să sărbătorim cu suporterii câștigarea campionatului!”. Promisiunea către fanii de la UTA # Fanatik
Deja Iliev a vorbit în FANATIK despre transferul la Rapid și meciul special care îl așteaptă luni, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad
14:30
Cât costă revenirea României la Eurovision. TVR, răspuns neașteptat despre participarea în ediția din acest an: „Suma va fi acoperită parțial” # Fanatik
TVR a anunțat revenirea României la Eurovision, însă ce presupune asta pentru bugetul instituției, dat fiind că se vorbește numai despre austeritate peste tot?
Acum 12 ore
14:20
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Averea fostului iubit al Mihaelei Rădulescu a ajuns la familia cascadorului # Fanatik
Bolizii de lux conduși de regretatul Felix Baumgartner urmează să fie înstrăinați. Fostul partener al moderatoarei Mihaela Rădulescu a murit în vara lui 2025.
14:10
Mihai Stoica, informații despre transferurile de la FCSB. Gigi Becali i-a dat pe mână 6 milioane de euro # Fanatik
FCSB se pregătește de meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb. Înaintea jocului, Mihai Stoica a dezvăluit care sunt planurile în privința campaniei de transferuri.
13:50
Detalii șocante care dau peste cap ancheta în cazul tânărului de 15 ani ucis în Cenei. Ce se ascunde în spatele crimei # Fanatik
Crima adolescentului de 15 ani din Cenei scoate la iveală posibile influențe din mediul online care ar fi putut determina comportamentul extrem al minorilor.
13:40
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play, prieteno!”. Ce a deranjat-o pe româncă. Video # Fanatik
Finalul meciului dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka nu a fost fără incidente. Cele două sportive s-au contrat la fileu. Pe FANATIK găsiți motivul din spatele conflictului.
13:00
România, de o lună fără ministru al educației! Cât de gravă e situația din sistem și de ce a plecat, de fapt, Daniel David din funcție: „Vrea, nu vrea, trebuie” # Fanatik
Educația, lăsată fără ministru de peste o lună. Află de ce Daniel David ar fi demisionat de fapt și care sunt efectele asupra sistemului de învățământ din România.
12:50
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Atacantul care rupea plasele la FCSB a primit un sfat prețios de la Adi Ilie: „E prea nervos” # Fanatik
Forma lui Daniel Bîrligea a fost un subiect dezbătut luni, 19 ianuarie, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Ce sfat i-a dat marele Adrian Ilie atacantului de la FCSB.
12:40
Dezastru pentru Otto Hindrich la primul meci ca titular la Legia. A încasat două goluri în doar 4 minute. Video # Fanatik
Otto Hindrich a fost titularizat în premieră în poarta Legiei Varșovia. Fostul jucător de la CFR Cluj a avut un start de meci îngrozitor și a luat două goluri în 4 minute.
12:20
Moment bizar la finalul meciului Chelsea – Pafos 1-0. Cum l-a pus în dificultate David Beckham pe antrenorul lui Vlad Dragomir # Fanatik
Pafos a cedat greu pe terenul lui Chelsea și este ca și eliminată din Champions League. Însă, la conferința de presă, antrenorul ciprioților a fost surprins când a fost întrebat de David Beckham.
12:10
Cine este milionarul misterios care l-a împrumutat pe Nicușor Dan. Cum a ajuns să dețină o avere uriașă # Fanatik
Cine e afaceristul din Iași, care deține o avere impresionantă și care l-a împrumutat cu o sumă consistentă pe Nicușor Dan pentru campania electorală din 2025
11:40
Gigi Becali, prezent în presa din Croația înainte de Dinamo Zagreb - FCSB. Cum a fost descris patronul roș-albaștrilor de jurnaliștii croați cu o zi înainte de duelul european.
11:30
Gabriela Firea anunţă o victorie pentru toţi românii care călătoresc cu avionul: „Punem capăt abuzurilor şi taxelor ascunse” # Fanatik
Gabriela Firea a anunţat că Parlamentul European a votat reguli care elimină taxele ascunse, garantează check-in și bagaj de mână gratuite și întăresc drepturile pasagerilor.
11:10
”Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv # Fanatik
Transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat. Mijlocașul naționalei României va sosi pe 22 ianuarie în București și se va alătura lotului condus de Constantin Gâlcă.
