„Aş atrage atenţia asupra a doi jucători”! Avertismentul lui Mihai Stoica înainte de partida dintre FCSB şi Dinamo Zagreb | VIDEO EXCLUSIV

Primasport.ro, 22 ianuarie 2026 21:50

„Aş atrage atenţia asupra a doi jucători”! Avertismentul lui Mihai Stoica înainte de partida dintre FCSB şi Dinamo Zagreb | VIDEO EXCLUSIV

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
22:20
VIDEO | PAOK - Betis 2-0. Trupa lui Răzvan Lucescu speră la calificarea directă Primasport.ro
VIDEO | PAOK - Betis 2-0. Trupa lui Răzvan Lucescu speră la calificarea directă
22:20
VIDEO | Dinamo Zagreb - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Croaţii fac recital în startul de meci Primasport.ro
VIDEO | Dinamo Zagreb - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Croaţii fac recital în startul de meci
Acum 10 minute
22:10
Enes Sali, cedat din nou de FC Dallas! A fost prezentat oficial Primasport.ro
Enes Sali, cedat din nou de FC Dallas! A fost prezentat oficial
Acum 30 minute
21:50
„Aş atrage atenţia asupra a doi jucători”! Avertismentul lui Mihai Stoica înainte de partida dintre FCSB şi Dinamo Zagreb | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Aş atrage atenţia asupra a doi jucători”! Avertismentul lui Mihai Stoica înainte de partida dintre FCSB şi Dinamo Zagreb | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
21:40
Manchester United se desparte de Casemiro la finalul sezonului Primasport.ro
Manchester United se desparte de Casemiro la finalul sezonului
Acum 2 ore
21:20
Cum a produs Zagreb staruri ca Modric sau Gvardiol? Zeljko Kopic explică reţeta folosită de adversa FCSB-ului | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Cum a produs Zagreb staruri ca Modric sau Gvardiol? Zeljko Kopic explică reţeta folosită de adversa FCSB-ului | VIDEO EXCLUSIV
21:20
Florinel Coman, un nou gol frumos pentru Al-Gharafa. Echipa sa a pierdut însă în Supercupă Primasport.ro
Florinel Coman, un nou gol frumos pentru Al-Gharafa. Echipa sa a pierdut însă în Supercupă
21:10
VIDEO | Dinamo Zagreb - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Dinamo Zagreb - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:00
”Revoluţie” la Metaloglobus! ”Lanterna roşie” s-a despărţit de 5 jucători Primasport.ro
”Revoluţie” la Metaloglobus! ”Lanterna roşie” s-a despărţit de 5 jucători
20:40
România pierde clar cu Muntenegru şi termină europeanul de polo pe locul 8 Primasport.ro
România pierde clar cu Muntenegru şi termină europeanul de polo pe locul 8
Acum 4 ore
20:20
Portarul Denisa Şandru revine la CSM Bucureşti după 5 ani Primasport.ro
Portarul Denisa Şandru revine la CSM Bucureşti după 5 ani
20:10
Stefanos Tsitsipas dezvăluie că s-a accidentat jucând fotbal, cu patru zile înainte de startul AO Primasport.ro
Stefanos Tsitsipas dezvăluie că s-a accidentat jucând fotbal, cu patru zile înainte de startul AO
19:50
Un club din Liga 2 ce părea în colaps şi-a revenit miraculos! Antrenor nou, transferuri şi cantonament în străinătate Primasport.ro
Un club din Liga 2 ce părea în colaps şi-a revenit miraculos! Antrenor nou, transferuri şi cantonament în străinătate
19:40
Arbitrul lăudat de Gigi Becali, la centrul partidei FCSB - CFR Cluj! Cine va conduce cel mai tare duel al etapei 23 din SuperLigă Primasport.ro
Arbitrul lăudat de Gigi Becali, la centrul partidei FCSB - CFR Cluj! Cine va conduce cel mai tare duel al etapei 23 din SuperLigă
19:30
Alexi Pitu nu revine în Superliga! Unde este dorit Primasport.ro
Alexi Pitu nu revine în Superliga! Unde este dorit
19:20
Minut de reculegere la meciurile din La Liga în memoria victimelor tragediilor feroviare Primasport.ro
Minut de reculegere la meciurile din La Liga în memoria victimelor tragediilor feroviare
19:20
Veteranul Edin Dzeko a semnat cu Schalke 04 Primasport.ro
Veteranul Edin Dzeko a semnat cu Schalke 04
19:00
Verdictul lui Marius Şumudică despre Daniel Bîrligea: „N-a mai marcat de foarte mult timp, nu-şi aduce aportul” Primasport.ro
Verdictul lui Marius Şumudică despre Daniel Bîrligea: „N-a mai marcat de foarte mult timp, nu-şi aduce aportul”
18:30
S-a aflat ce perioadă va fi indisponibil Pedri Primasport.ro
S-a aflat ce perioadă va fi indisponibil Pedri
Acum 6 ore
18:20
Julio Casares, preşedintele clubului Sao Paulo FC, a demisionat. El era acuzat de deturnare de fonduri Primasport.ro
Julio Casares, preşedintele clubului Sao Paulo FC, a demisionat. El era acuzat de deturnare de fonduri
18:10
Gigi Becali menajează un jucător pentru duelul crucial cu CFR Cluj. ”Nu poate juca la trei zile” Primasport.ro
Gigi Becali menajează un jucător pentru duelul crucial cu CFR Cluj. ”Nu poate juca la trei zile”
18:10
Hermannstadt, aproape de o mutare importantă! Un mijlocaş cu meciuri în naţionala Israelului este aşteptat la Sibiu Primasport.ro
Hermannstadt, aproape de o mutare importantă! Un mijlocaş cu meciuri în naţionala Israelului este aşteptat la Sibiu
18:00
Real Madrid este clubul cu cele mai mari venituri din fotbal. Şase echipe din Premier League sunt în top 10 mondial Primasport.ro
Real Madrid este clubul cu cele mai mari venituri din fotbal. Şase echipe din Premier League sunt în top 10 mondial
17:50
Pronosticul lui Raul Rusescu pentru FCSB - Dinamo Zagreb. ”Avem două necunoscute” Primasport.ro
Pronosticul lui Raul Rusescu pentru FCSB - Dinamo Zagreb. ”Avem două necunoscute”
17:40
Naţionalele Rusiei şi Belarusului de hochei rămân suspendate şi în sezonul următor Primasport.ro
Naţionalele Rusiei şi Belarusului de hochei rămân suspendate şi în sezonul următor
17:30
OFICIAL | Florin Andone a semnat un nou contract! Unde va evolua internaţionalul român în sezonul următor Primasport.ro
OFICIAL | Florin Andone a semnat un nou contract! Unde va evolua internaţionalul român în sezonul următor
17:20
Gabi Matei, jucătorul în care Gigi Becali şi-a pus mari speranţe, a semnat cu un club din Liga 3 Primasport.ro
Gabi Matei, jucătorul în care Gigi Becali şi-a pus mari speranţe, a semnat cu un club din Liga 3
17:10
Trei suporteri ai echipei FC Bruges, condamnaţi la închisoare în Kazahstan pentru că s-au deghizat în Borat Primasport.ro
Trei suporteri ai echipei FC Bruges, condamnaţi la închisoare în Kazahstan pentru că s-au deghizat în Borat
17:10
Scandal între Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! Cele două tenismene s-au contrariat la fileu după finalul meciului. Osaka: „Nu sunt genul de persoană care reacţionează bine la lipsa de respect” Primasport.ro
Scandal între Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! Cele două tenismene s-au contrariat la fileu după finalul meciului. Osaka: „Nu sunt genul de persoană care reacţionează bine la lipsa de respect”
17:10
Lovitura în Superliga! Mihai Popa a revenit şi a fost prezentat oficial Primasport.ro
Lovitura în Superliga! Mihai Popa a revenit şi a fost prezentat oficial
16:40
Chindia atacă promovarea! Formaţia din Târgovişte şi-a adus atacant din Superliga Primasport.ro
Chindia atacă promovarea! Formaţia din Târgovişte şi-a adus atacant din Superliga
16:30
Cum arată formula de start a celor de la FCSB cu Dinamo Zagreb! Campioana României nu începe cu Florin Tănase Primasport.ro
Cum arată formula de start a celor de la FCSB cu Dinamo Zagreb! Campioana României nu începe cu Florin Tănase
16:30
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026. Cine va fi portdrapel Primasport.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026. Cine va fi portdrapel
Acum 8 ore
16:10
Jannik Sinner şi Iga Swiatek s-au calificat fără prea mari emoţii în turul III de la Australian Open Primasport.ro
Jannik Sinner şi Iga Swiatek s-au calificat fără prea mari emoţii în turul III de la Australian Open
15:50
FCSB, fără un jucător important la Zagreb! Gigi Becali a anunţat echipa de start Primasport.ro
FCSB, fără un jucător important la Zagreb! Gigi Becali a anunţat echipa de start
15:00
Olimpiu Moruţan a ajuns la Bucureşti! Primele cuvinte rostite de noul jucător al Rapidului Primasport.ro
Olimpiu Moruţan a ajuns la Bucureşti! Primele cuvinte rostite de noul jucător al Rapidului
Acum 12 ore
14:10
De la "U" Cluj direct în Liga a 3-a! Bergodi renunţă la încă un fotbalist Primasport.ro
De la "U" Cluj direct în Liga a 3-a! Bergodi renunţă la încă un fotbalist
13:50
Otto Hindrich, debut horror la noua echipă! Ce i s-a întâmplat fostului portar de la CFR Primasport.ro
Otto Hindrich, debut horror la noua echipă! Ce i s-a întâmplat fostului portar de la CFR
13:30
La 40 de ani, Stan Wawrinka s-a calificat în turul trei la Australian Open. El spune că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după meciul maraton din runda secundă Primasport.ro
La 40 de ani, Stan Wawrinka s-a calificat în turul trei la Australian Open. El spune că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după meciul maraton din runda secundă
13:30
Djokovic, despre legătura sa cu un smochin brazilian: ”Este cel mai vechi prieten pe care îl am la Melbourne” Primasport.ro
Djokovic, despre legătura sa cu un smochin brazilian: ”Este cel mai vechi prieten pe care îl am la Melbourne”
12:40
Cazul „Deac” continuă la CFR: „Este supărat”! Ce se va întâmpla cu el? Primasport.ro
Cazul „Deac” continuă la CFR: „Este supărat”! Ce se va întâmpla cu el?
12:20
Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka în turul doi la Australian Open Primasport.ro
Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka în turul doi la Australian Open
12:00
”Dragoste” dură la Juventus. Luciano Spalletti a pălmuit un jucător în timpul meciului cu Benfica din Liga Campionilor Primasport.ro
”Dragoste” dură la Juventus. Luciano Spalletti a pălmuit un jucător în timpul meciului cu Benfica din Liga Campionilor
12:00
Fostul portar al lui Lazio semnează în Liga 2 din România! Primasport.ro
Fostul portar al lui Lazio semnează în Liga 2 din România!
11:50
Explicaţiile lui Roberto De Zerbi, după ce niciun jucător de la OM nu era întins în spatele zidului la golul încasat de la Liverpool Primasport.ro
Explicaţiile lui Roberto De Zerbi, după ce niciun jucător de la OM nu era întins în spatele zidului la golul încasat de la Liverpool
11:40
Moruţan a luat decizia şi semnează! Ce se întâmplă cu transferul său la Rapid Primasport.ro
Moruţan a luat decizia şi semnează! Ce se întâmplă cu transferul său la Rapid
11:00
Novak Djokovic îşi continuă parcursul pentru un nou titlu la Melbourne. El s-a calificat în turul trei la Australian Open, după victoria cu numărul 101 Primasport.ro
Novak Djokovic îşi continuă parcursul pentru un nou titlu la Melbourne. El s-a calificat în turul trei la Australian Open, după victoria cu numărul 101
11:00
Madison Keys şi Jessica Pegula, calificare fără probleme în turul trei la Australian Open Primasport.ro
Madison Keys şi Jessica Pegula, calificare fără probleme în turul trei la Australian Open
11:00
Echipa din Superligă anunţă că are „datorii zero”! Primasport.ro
Echipa din Superligă anunţă că are „datorii zero”!
10:20
Chivu îşi înlocuieşte titularul cu un campion mondial din Premier League! Primasport.ro
Chivu îşi înlocuieşte titularul cu un campion mondial din Premier League!
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.