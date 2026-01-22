Otto Hindrich, debut horror la noua echipă! Ce i s-a întâmplat fostului portar de la CFR
Primasport.ro, 22 ianuarie 2026 13:50
Otto Hindrich, debut horror la noua echipă! Ce i s-a întâmplat fostului portar de la CFR
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
14:10
De la "U" Cluj direct în Liga a 3-a! Bergodi renunţă la încă un fotbalist
Acum 30 minute
13:50
Otto Hindrich, debut horror la noua echipă! Ce i s-a întâmplat fostului portar de la CFR # Primasport.ro
Otto Hindrich, debut horror la noua echipă! Ce i s-a întâmplat fostului portar de la CFR
Acum o oră
13:30
La 40 de ani, Stan Wawrinka s-a calificat în turul trei la Australian Open. El spune că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după meciul maraton din runda secundă # Primasport.ro
La 40 de ani, Stan Wawrinka s-a calificat în turul trei la Australian Open. El spune că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după meciul maraton din runda secundă
13:30
Djokovic, despre legătura sa cu un smochin brazilian: ”Este cel mai vechi prieten pe care îl am la Melbourne” # Primasport.ro
Djokovic, despre legătura sa cu un smochin brazilian: ”Este cel mai vechi prieten pe care îl am la Melbourne”
Acum 2 ore
12:40
Cazul „Deac” continuă la CFR: „Este supărat”! Ce se va întâmpla cu el?
12:20
Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka în turul doi la Australian Open
Acum 4 ore
12:00
”Dragoste” dură la Juventus. Luciano Spalletti a pălmuit un jucător în timpul meciului cu Benfica din Liga Campionilor # Primasport.ro
”Dragoste” dură la Juventus. Luciano Spalletti a pălmuit un jucător în timpul meciului cu Benfica din Liga Campionilor
12:00
Fostul portar al lui Lazio semnează în Liga 2 din România!
11:50
Explicaţiile lui Roberto De Zerbi, după ce niciun jucător de la OM nu era întins în spatele zidului la golul încasat de la Liverpool # Primasport.ro
Explicaţiile lui Roberto De Zerbi, după ce niciun jucător de la OM nu era întins în spatele zidului la golul încasat de la Liverpool
11:40
Moruţan a luat decizia şi semnează! Ce se întâmplă cu transferul său la Rapid
11:00
Novak Djokovic îşi continuă parcursul pentru un nou titlu la Melbourne. El s-a calificat în turul trei la Australian Open, după victoria cu numărul 101 # Primasport.ro
Novak Djokovic îşi continuă parcursul pentru un nou titlu la Melbourne. El s-a calificat în turul trei la Australian Open, după victoria cu numărul 101
11:00
Madison Keys şi Jessica Pegula, calificare fără probleme în turul trei la Australian Open # Primasport.ro
Madison Keys şi Jessica Pegula, calificare fără probleme în turul trei la Australian Open
11:00
Echipa din Superligă anunţă că are „datorii zero”!
10:20
Chivu îşi înlocuieşte titularul cu un campion mondial din Premier League!
Acum 6 ore
09:10
VIDEO | Dinamo Zagreb - FCSB, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României nu are decât varianta victoriei # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo Zagreb - FCSB, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României nu are decât varianta victoriei
Acum 8 ore
08:10
Dinamo Zagreb – FCSB, meciul care poate relansa cursa la calificare pentru „roş-albaştri” # Primasport.ro
Dinamo Zagreb – FCSB, meciul care poate relansa cursa la calificare pentru „roş-albaştri”
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool, succes fără emoţii la Marseille. Man, nicio şansă cu Newcastle # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool, succes fără emoţii la Marseille. Man, nicio şansă cu Newcastle
21 ianuarie 2026
23:40
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Meci nebun în Cehia! Şase goluri în duelul dintre Slavia şi Barcelona # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Meci nebun în Cehia! Şase goluri în duelul dintre Slavia şi Barcelona
23:30
Orion Stars – Corona Braşov 3-0, în turul optimilor CEV Cup la volei masculin
23:20
De la a nu şti pe ce cale să o ia, la victorie cu Real Madrid pe Bernabeu! Ionuţ Radu a retrăit cel mai bun an al carierei sale: „Toată lumea mi-a scris în seara aia” # Primasport.ro
De la a nu şti pe ce cale să o ia, la victorie cu Real Madrid pe Bernabeu! Ionuţ Radu a retrăit cel mai bun an al carierei sale: „Toată lumea mi-a scris în seara aia”
23:00
Victimă a unui stop cardiac în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat cu Watford şi va juca din nou fotbal # Primasport.ro
Victimă a unui stop cardiac în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat cu Watford şi va juca din nou fotbal
23:00
România pierde clar cu Grecia şi va juca pentru locul 7 la europeanul de polo
22:50
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Meci nebun în Cehia! Slavia înscrie din nou în poarta Barcelonei # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Meci nebun în Cehia! Slavia înscrie din nou în poarta Barcelonei
22:30
Marius Şumudică, mesaj tăios după ce a ratat victoria în ultimele minute: „Cinci puncte în 13 meciuri a obţinut echipa înainte. Cu mine are patru puncte în patru meciuri” # Primasport.ro
Marius Şumudică, mesaj tăios după ce a ratat victoria în ultimele minute: „Cinci puncte în 13 meciuri a obţinut echipa înainte. Cu mine are patru puncte în patru meciuri”
22:30
CSO Voluntari – Alba Blaj şi Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti sunt semifinalele Cupei României la volei feminin # Primasport.ro
CSO Voluntari – Alba Blaj şi Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti sunt semifinalele Cupei României la volei feminin
22:20
Dinamo, decizie finală cu privire la Devis Epassy. Portarul camerunez, ademenit cu un salariu uriaş # Primasport.ro
Dinamo, decizie finală cu privire la Devis Epassy. Portarul camerunez, ademenit cu un salariu uriaş
22:20
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Surpriză în meciul Barcelonei
22:10
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Spectacolul Ligii Campionilor continuă de la ora 22:00 # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Spectacolul Ligii Campionilor continuă de la ora 22:00
22:00
VIDEO | Galatasaray - Atletico Madrid 1-1. Ibericii se pot calificat în primele 8 echipe # Primasport.ro
VIDEO | Galatasaray - Atletico Madrid 1-1. Ibericii se pot calificat în primele 8 echipe
22:00
VIDEO | Qarabag - Frankfurt 3-2. Azerii dau lovitura în prelungiri şi visează la o calificare antologică # Primasport.ro
VIDEO | Qarabag - Frankfurt 3-2. Azerii dau lovitura în prelungiri şi visează la o calificare antologică
22:00
Franţa nu intenţionează să boicoteze Cupa Mondială din cauza situaţiei cu privire la Groenlanda # Primasport.ro
Franţa nu intenţionează să boicoteze Cupa Mondială din cauza situaţiei cu privire la Groenlanda
21:50
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egal între Atletico Madrid şi Galatasaray! Qarabag, victorie la ultima fază cu Frankfurt # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egal între Atletico Madrid şi Galatasaray! Qarabag, victorie la ultima fază cu Frankfurt
21:20
Sorana Cîrstea o înfruntă joi pe Naomi Osaka, în turul doi al turneului de mare şlem de la Australian Open # Primasport.ro
Sorana Cîrstea o înfruntă joi pe Naomi Osaka, în turul doi al turneului de mare şlem de la Australian Open
21:20
Un fost căpitan al Rapidului a fost prins conducând sub influenţa alcoolului
21:20
„Ajung aşa, mamoşi. Când pleacă afară, e total altă treabă”! Motivele pentru care „diamantele” SuperLigii nu reuşesc în străinătate | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Ajung aşa, mamoşi. Când pleacă afară, e total altă treabă”! Motivele pentru care „diamantele” SuperLigii nu reuşesc în străinătate | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Charalambous, trădat înainte de meciul cu Dinamo Zagreb? "Dacă el a făcut asta.."
20:50
Konstantinos Doumtsios pleacă de la Petrolul şi semnează cu alt club din România
20:20
”Ştim că trebuie să fim foarte atenţi”. Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat-o în amănunt pe FCSB # Primasport.ro
”Ştim că trebuie să fim foarte atenţi”. Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat-o în amănunt pe FCSB
20:10
Se introduce un ”FIFA Pass” pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele Unite
20:10
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egalitate în primele două meciuri ale zilei # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egalitate în primele două meciuri ale zilei
20:00
Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt. ”Cetăţenii” au suferit un eşec dur # Primasport.ro
Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt. ”Cetăţenii” au suferit un eşec dur
20:00
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Atletico Madrid deschide scorul la Istanbul # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Atletico Madrid deschide scorul la Istanbul
19:50
Un nou termen pentru transferul lui Moruţan! Victor Angelescu a anuţat ziua în care mijlocaşul poate ajunge la Rapid | EXCLUSIV # Primasport.ro
Un nou termen pentru transferul lui Moruţan! Victor Angelescu a anuţat ziua în care mijlocaşul poate ajunge la Rapid | EXCLUSIV
19:40
Meci dramatic pentru Şumudică! Ce s-a întâmplat în ultima partidă a lui Al Okhdood
19:20
Legenda lui Real l-a pus la zid pe Xabi Alonso: "Nu mă miră că l-au dat afară"
19:00
Un club de mare tradiţie pare că şi-a pierdut ultima speranţă! Consiliul Judeţean nu oferă finanţare # Primasport.ro
Un club de mare tradiţie pare că şi-a pierdut ultima speranţă! Consiliul Judeţean nu oferă finanţare
19:00
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercuri! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercuri! Programul complet
18:50
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles # Primasport.ro
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles
18:50
Granzii Turciei au pus ochii pe jucătorii români înainte de baraj! Umit Akdag, dorit de una dintre forţele din capitală # Primasport.ro
Granzii Turciei au pus ochii pe jucătorii români înainte de baraj! Umit Akdag, dorit de una dintre forţele din capitală
18:40
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercur! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercur! Programul complet
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.