OUT la FCSB - Fenerbahce » Pierdere uriașă pentru campioana României

Chindia Târgoviște l-a împrumutat pe atacantul grec Konstantinos Doumtsios (28 de ani), la care Petrolul a renunțat la inițiativa antrenorului Eugen Neagoe.Pe 19 ianuarie, după 0-4 cu Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a explicat că nu se mai bazează pe atacantul grec Konstantinos Doumtsios:„Nu l-am luat în lot. De când am venit aici, nu mi-a plăcut randamentul lui. I-am spus și lui, e foarte greu să mă bazez pe el. ...