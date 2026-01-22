Răzvan Lucescu, încântat după victoria mare din Europa League: „Am făcut meciul perfect”
Gazeta Sporturilor, 22 ianuarie 2026 23:30
Răzvan Lucescu, antrenorul român al celor de la PAOK, a reacționat după ce echipa sa s-a impus în fața celor de la Betis, scor 2-0 într-un meci contând pentru runda #7 din grupa unică Europa League.Cu cele trei puncte obținute în aeastă seară Răzvan Lucescu și PAOK și-au asigurat locul în faza play-off-ului Europa League. Grecii ar putea urca chiar în primele 8 echipe, dar este un scenariu improbabil, conform statisticienilor de la Football Meets Data. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
23:50
De ce meciul Utrecht - Genk a fost întârziat 50 de minute » Haos general pe stadion! # Gazeta Sporturilor
Joi s-a disputat etapa a șaptea din grupa principală de Europa League, iar singurul meci care nu a început la ora stabilită (22:00) a fost cel dintre Utrecht și Genk, din cauza incidentelor din tribune, potrivit sportnieuws.nl.Partida a fost amânată cu cel puțin 50 de minute. Startul era programat la ora 22:00, însă haosul din sectorul suporterilor oaspeți a împiedicat disputarea jocului la ora stabilită. ...
Acum 30 minute
23:30
Mircea Lucescu, internat la spital: „Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României, a declarat că este internat într-un spital din București, din cauza unei gripe severe.Antrenorul de 80 de ani a suferit o răceală puternică și în perioada Crăciunului, stând la pat de Sărbătorile de iarnă. A primit tratament, dar nu s-a recuperat, motiv pentru care a ratat prezența în cantonamentul echipelor românești din Antalya.Selecționerul nu a fost prezent la meciurile din prima etapă a Ligii 1 din 2026. ...
23:30
Răzvan Lucescu, încântat după victoria mare din Europa League: „Am făcut meciul perfect” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Lucescu, antrenorul român al celor de la PAOK, a reacționat după ce echipa sa s-a impus în fața celor de la Betis, scor 2-0 într-un meci contând pentru runda #7 din grupa unică Europa League.Cu cele trei puncte obținute în aeastă seară Răzvan Lucescu și PAOK și-au asigurat locul în faza play-off-ului Europa League. Grecii ar putea urca chiar în primele 8 echipe, dar este un scenariu improbabil, conform statisticienilor de la Football Meets Data. ...
Acum o oră
23:20
Fenerbahce, viitoarea adversară a celor de la FCSB în Europa League, a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Aston Villa, scor 0-1, în etapa 7 din grupa principală de Europa League.Unicul gol al partidei a fost marcat de Jadon Sancho, în minutul 25. Englezul e împrumutat de la Manchester United. ...
23:00
Confruntarea FCSB - Dinamo Zagreb, partidă contând pentru runda #7 din grupa unică de Europa League, a început cum nu se putea mai prost pentru formația condusă de pe bancă Elias Charalamabous și Mihai Pintilii: în primele 11 minute, croații au lovit de două ori, prin Monsef Bakrar (minutul 7) și Dion Beljo (minutul 11).La ambele goluri ale croaților, FCSB s-a apărat deficitar. ...
Acum 2 ore
22:50
În prima repriză a meciului Dinamo Zagreb - FCSB, din Europa League, Daniel Bîrligea a văzut un cartonaș galben și va fi suspendat la ultima etapă a grupei, cu Fenerbahce (29 ianuarie, ora 22:00). „Vârful” roș-albaștrilor a băgat mingea în poartă la un sfert de oră distanță.Pentru atacantul de la FCSB a fost al 3-lea cartonaș galben în acest sezon de Europa League. El mai primise avertisment cu Basel, scor 1-3, și cu Bologna, scor 1-2. ...
22:40
Florin Tănase (31 de ani) nu a jucat pentru FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb, din etapa #7 a grupei unice de Europa League, din cauza unei accidentări.Mijlocașul ofensiv a suferit o contractură la un antrenament, potrivit lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Astfel, roș-albaștrii nu au dorit să riște o agravare a situației și nu l-au trimis pe Tănase pe teren la Zagreb. Acesta a luat loc în lojă, alături de oficialii campioanei României. ...
22:40
Îi face lobby pentru transfer, după Dinamo Zagreb - FCSB: „E momentul să atragă atenția cluburilor importante” # Gazeta Sporturilor
FCSB a avut meci european în această seară. Echipa antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) a întâlnit-o în deplasare pe Dinamo Zagreb. Cu câteva minute înainte de startul partide, Mihai Stoica (60 de ani) a numit fotbalistul care poate prinde un transfer la o echipă importantă, dacă va impresiona în meciurile de genul.Este vorba despre atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani), titular în această seară. ...
22:00
FC Dallas a anunțat faptul că Enes Sali, cel mai tânăr jucător care a debutat la naționala României, a fost împrumutat de clubul american în Arabia Saudită, la Al-Riyadh.Enes Sali a fost împrumutat la formația care se luptă pentru salvarea de la retrogradare în Arabia Saudită până în iunie 2026. Este a doua experiență pentru Enes Sali la Al Riyadh. ...
Acum 4 ore
21:50
După ce Cătălin Cîrjan a refuzat o ofertă de la Metalist, din Ucraina, Cosmin Mihalescu a dezvăluit ce plan are Dinamo cu mijlocașul ofensiv.Directorul sportiv de la Dinamo a transmis că preferă să-l vândă pe căpitanul echipei într-un campionat mai puternic decât cel al Ucrainei, precum Eredivisie (Olanda) sau Jupiler League (Belgia). ...
21:50
Mihai Stoica, surprins de imaginea din peluza lui Dinamo Zagreb: „N-am mai văzut așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a oferit ultimele gânduri înaintea partidei cu Dinamo Zagreb, în etapa 7 din grupa principală de Europa League. Acesta a fost surprins de bannerul pe care l-a găsit pe stadionul croaților. Susține că este cel mai mare pe care l-a văzut vreodată.Este vorba despre „Bad Blue Boys”, un banner imens în peluza lui Dinamo Zagreb. În jur de 11.000 de oameni vor asista la partida din această seară.FOTO. ...
21:20
Directorul sportiv de la Dinamo anunță: „Ne-am strâns mâna, cifra pentru următorii doi ani e stabilită” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo, a oferit detalii de la negocierile cu fundașul central Kennedy Boateng, care se află în ultimele 6 luni de contract.Om de bază la Dinamo în ultimii doi ani, Boateng e pilonul apărării lui Zeljko Kopic. Stoperul a ajuns la un acord cu clubul pentru suma pe care ar urma să o încaseze pe următorii doi ani, perioada pe care s-ar întinde noul contract. ...
21:20
Gestul lui Florinel Coman după golul marcat în Supercupa cu desfășurare dramatică # Gazeta Sporturilor
Florinel Coman (27 de ani) a înscris cel de-al doilea gol în anul 2026. Joi, Al-Gharafa a pierdut într-un mod dramatic Supercupa Emiratelor Arabe Unite și Qatarului, în fața lui Al Sharjah.A fost 1-1 după timpul regulamentar, partida a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde s-a impus fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu, scor 5-4. ...
21:10
Olimpiu Moruțan, 26 de ani, a venit azi în România să semneze cu Rapid. Când va debuta la giuleșteni?Alb-vișiniii au rezolvat unul dintre cele mai tari transferuri ale iernii: Moruțan revine în România, un jucător pe care Costel Gâlcă abia îl așteaptă, având în vedere că antrenorul Rapidului a cerut insistent și în mod repetat un mijlocaș ofensiv.Gata, Moruțan e fotbalistul Rapidului. ...
20:50
Metaloglobus a încetat raporturile contractuale cu 5 jucători: Răzvan Milea, Tarek Aggoun, Cosmin Achim, Desley Ubbink, Benjamis Hadzic.Deși a plecat de la echipa bucureșteană la finalul anului trecut, Ubbink a rupt contractul abia acum. Olandezul anunțase că se retrage, dar la 8 zile distanță a semnat în liga a patra din Țările de Jos, cu RBC Roosendaal.Metaloglobus a rupt contractele a 5 jucători„FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI SA vs. ...
20:50
România a încheiat pe locul 8 Campionatul European de polo, după înfrângerea în fața naționalei din Muntenegru # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a României s-a clasat pe poziția a 8-a la Campionatul European de la Belgrad, loc decis în urma duelului cu Muntenegru, 21-15 (4-3, 6-3, 5-4, 6-5) în favoarea adversarilor. „Tricolorii” au asigurată și prezența la următorul Mondial.Naționala României a disputat ultimul meci la Campionatul European găzduit de Belgrad Arena, partida care decidea locul final ocupat în clasamentul competiției. ...
20:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump (79 de ani), va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câștigătoare pe 19 iulie, a anunțat președintele FIFA, Gianni Infantino, potrivit sportal.bg.Fără să îl numească explicit pe Trump, Infantino a declarat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că el și președintele țării co-gazdă vor oficia ceremonia de premiere după finala programată la East Rutherford, în New Jersey. ...
20:40
Marc-Andre ter Stegen a recunoscut după plecarea de la Barcelona: „L-au ales pe el și respect asta” # Gazeta Sporturilor
Marc-Andre ter Stegen, fostul căpitan al Barcelonei, a comentat decizia sa de a pleca la Girona. Portarul s-a transferat la vecina catalană sub formă de împrumut până în vară, fără opțiune de cumpărare. Obiectivul său este să joace regulat pentru a face parte din echipa Germaniei la Mondialul din 2026, însă acest lucru părea imposibil pe „Camp Nou”, unde Joan Garcia, adus înainte de începerea sezonului, a fost impus ca titular. ...
20:10
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, ar fi putut fi protagonistul unui transfer la Metalist Harkov. Ucrainenii au oferit 4 milioane de euro, însă clubul și jucătorul au refuzat oferta.Acesta a decis să rămână la echipă pentru a câștiga un trofeu. Iar 2026 a început în forță pentru Dinamo, care a învins-o pe U Cluj, scor 1-0.La câteva zile de la acel moment, Cîrjan a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat, dar și despre poziția lui din teren. ...
20:00
„Perla” lui Dan Șucu, în viziorul formației din Premier League: Genoa ar urma să ceară 18 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Jeff Ekhator (19 ani), jucătorul celor de la Genoa, ar fi intrat în vederile celor de la Crystal Palace, echipă din Premier League. Echipa patronată de Dan Șucu cere 18 milioane de euro pentru atacant.Mutarea ar fi condiționată de un aspect, acela că Ekhator nu este prima opțiune a celor de la Crystal Palace. ...
Acum 6 ore
19:40
Panduru a ținut să-l evidențieze pe antrenorul din Superliga: „Treabă foarte bună!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) l-a felicitat pe Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, pentru parcursul din acest sezon, dar și pentru felul în care a anihilat-o pe FCSB, după victoria scurtă obținută în etapa 22, scor 1-0.Nou-promovată, FC Argeș este una dintre revelațiile Superligii. Se află în acest moment pe locul 5, cu 37 de puncte, și luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off. ...
19:40
Veteranul Marin Cilic și-a egalat fostul antrenor: „Nimeni nu mi-a spus că am 599, că mai jucam un meci” # Gazeta Sporturilor
Marin Cilic (37 de ani, locul 70 ATP) s-a calificat în turul 3 la Australian Open după victoria, 6-4, 6-3, 6-2, contra lui Denis Shapovalov (26 de ani, numărul 23 mondial) și a ajuns la același nivel cu legendarul Goran Ivanisevic la numărul de victorii în circuit.Încă se poate tenis bun, aducător de victorii, și la 37 de ani. Ba chiar la 40, dacă e vorba de Stan Wawrinka. ...
19:30
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!” # Gazeta Sporturilor
Cunoscutul prezentator TV Dan Negru a postat un mesaj-manifest, după ce a aflat că meciurile naționalelor României de handbal vor fi transmise doar în online.Naționala masculină de handbal a României a jucat luna aceasta la Campionatul European, iar toate meciurile au fost transmise pe Voyo, platforma de streaming, contracost, a trustului Pro.Tot anul acesta se va juca și Europeanul de handbal feminin, și aceasta competiție urmând a fi transmisă pe voyo. ...
19:20
De nicăieri! Casemiro și-a luat rămas bun de la fanii lui Manchester United: „Un capitol încheiat din viață!” # Gazeta Sporturilor
Manchester United a anunțat faptul că mijlocașul central Casemiro (33 de ani) nu va mai continua din vară la club. Contractul brazilianului expiră la finalul sezonului, iar cele două părți au decis să nu prelungească.Anunțul a fost făcut de club print-o postare pe rețelele de socializare, un clip emoționant în care Casemiro își exprimă trăirile. ...
19:10
Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș ofensiv, a ajuns joi în România pentru a face vizita medicală și pentru a semna cu Rapid. Deși la aeroport nu a vorbit, acesta a transmis un scurt mesaj pe rețelele de socializare.Fostul jucător de la FCSB va juca din nou în Superliga, la 4 ani și jumătate de la plecarea din campionatul României la Galatasaray. ...
18:50
Florentin Petre îi ia tare pe jucătorii care vin la Dinamo: „Nu așteaptă nimeni!” + „Acum nu există presiune ca cea din trecut” # Gazeta Sporturilor
Florentin Petre (50 de ani) este din vara lui 2024 unul dintre oamenii cheie din staff-ul lui Dinamo, fiind secundul lui Zeljko Kopic. Iar după cantonamentul din Antalya a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor, în care a vorbit despre cum a fost 2025 pentru „câini” și ce planuri are pentru parte a doua a sezonului. ...
18:50
Cristi Chivu, ajutor pentru Dennis Man » Inter are acordul jucătorului: negocieri dure cu PSV # Gazeta Sporturilor
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a ajuns la un acord cu Ivan Perisic (37 de ani), extrema de la PSV. Cele două cluburi negociază privind trecerea croatului pe „Giuseppe Meazza”.Indirect, dacă transferul s-ar realiza, Inter i-ar da o mână de ajutor lui Dennis Man, care a rival pe post cu Perisic la PSV. Croatul poate evolua și extremă stângă și extremă dreapta. Uneori, acesta a jucat în același timp cu internaționalul român. ...
18:50
S-a definitivat delegația României pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina: 29 de sportivi # Gazeta Sporturilor
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la nouă discipline în întrecerile din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă (6 – 22 februarie), cu 8 mai mulți decât la Beijing 2022.Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 este definitivată și a fost aprobată de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român în cursul zilei de joi. ...
18:50
Transfer după transfer la CSM București! Revine după 5 ani: „Aștept cu nerăbdare” # Gazeta Sporturilor
CSM București continuă campania spectaculoasă de transferuri din această iarnă. Portărița Denisa Șandru revine la clubul din capitală după 5 ani, perioadă în care a îmbrăcat tricoul Rapidului.Jucătoarea se va alătura echipei din vară și reprezintă transferul #6 făcut de campioana României. Până acum, CSM București le-a mai prezentat oficial pe Daria Dmitrieva, Dorottya Faluvegi, Csenge Kuczora, Pernille Brandenborg și Tyra Axner. ...
18:40
Scandal cât casa la Europeanul de handbal, după primul meci al grupei principale: „Dacă vorbesc, voi fi în pericol!” » Antrenorul lui Dinamo, ținut cu greu la final # Gazeta Sporturilor
Germania a învins Portugalia, scor 32-30, în primul meci al grupei principale I de la Campionatul European de handbal masculin. S-a încheiat cu un mare scandal, de vină fiind deciziile de arbitraj din ultimele secvențe.Germania și Portugalia au intrat cu câte două puncte în grupa principală și speră la calificarea în semifinalele Europeanului, în ciuda unui program infernal, adversare direct fiind Danemarca, Franța, Spania și Norvegia. ...
18:30
Dorinel Munteanu o amenință pe Dinamo: „Avem nevoie de un joc extrem de agresiv” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Dinamo. Partida are loc vineri, 23 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa 23.La gazde poate debuta Christ Afalna (27 de ani), atacantul transferat după ce și-a reziliat contractul cu Unirea Slobozia. Dorinel a remarcat forma pe care a arătat-o Dinamo în acest sezon, însă susține că jucătorii lui pot câștiga dacă vor avea atitudinea corectă. ...
18:20
Florin Andone (32 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Atletico Baleares, echipa din Liga 4 a Spaniei. Atacantul a prelungit pe un sezon.Florin Andone este accidentat din noiembrie 2025, atunci când a sufert o ruptură de tendon. Perioada de recuperare este de 4-5 luni. ...
18:20
El va arbitra FCSB - CFR Cluj » Are o creștere senzațională și a fost lăudat de Gigi Becali # Gazeta Sporturilor
Marian Barbu este arbitrul care va conduce de la centru derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj, care se va juca duminică, 25 ianuarie, de la 20:00, în runda 23 din Superliga. Meciul de totul sau nimic pentru FCSB în ceea ce privește play-off-ul în actualul sezon de Superligă se va juca duminica seară pe Arena Națională.Marian Barbu arbitrează FCSB - CFR Cluj30. ...
Acum 8 ore
17:50
Florin Prunea și Cristi Săpunaru au lăudat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Mijlocașul ofensiv a ajuns joi la prânz în România pentru a face vizita medicală și a semna.Prunea, fostul portar al naționalei României, consideră că Moruțan la Rapid e cel mai bun transfer din Superliga din ultimii ani. Iar Săpunaru, fostul căpitan din Giulești, e de părere că mijlocașul ar putea debuta chiar luni, cu UTA. ...
17:50
Antrenorul lui Dinamo Zagreb a remarcat un singur jucător de la FCSB: „Cel mai periculos” # Gazeta Sporturilor
Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul lui Dinamo Zagreb, a fost extrem de precaut la conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu FCSB, în etapa 7 din grupa principală de Europa League.Dinamo Zagreb - FCSB se joacă în această seară, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Kovacevic a numit cel mai periculos fotbalist din tabăra campioanei României. ...
17:40
Dinamo Zagreb - FCSB » Meci decisiv în Europa League! Comentam cu Marcel Pușcaș și Dan Bâra # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 22 ianuarie, ora 21:30, cu prilejul meciului dintre Dinamo Zagreb și FCSB, din cadrul etapei a șaptea a grupei Europa League.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Marcel Pușcaș, ultima dată președinte la Ceahlăul Piatra Neamț, respectiv Dan Bâra, jurnalistul GSP.ro. ...
17:30
Antrenor străin la echipa din Liga 2 care se află pe marginea prăpastiei: nu a mai antrenat din 2022 # Gazeta Sporturilor
Muscelul Câmpulung a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare faptul că Goran Miscevic (62 de ani)a fost numit în funcția de antrenor principal al formației de pe penultimul loc din Liga 2. Secund a fost numit Luka Kilibarda.Goran Miscevic a fost numit antrenor principal până la finalul sezonului actual, cu opțiune de prelungire în caz că formația va rămâne în eșalonul secund. ...
17:20
Portarul Mihai Popa (25 de ani) a fost prezentat oficial la CFR Cluj.Acesta vine în Gruia în locul lui Otto Hindrich, portar cedat de clujeni la Legia Varșovia. Popa a semnat un contract valabil până în 2028.Mihai Popa prezentat la CFR ClujMihai Popa se întoarce în Gruia. În sezonul 2024/25, ardelenii l-au adus sub formă de împrumut pe Mihai Popa de la Torino. Portarul a bifat 13 apariții în poartă, a încasat 16 goluri și a încheiat cinci meciuri fără gol primit. ...
17:20
17:20
Idee genială de marketing la Celta Vigo » A scos la vânzare echipamentul original al lui Ionuț Radu! # Gazeta Sporturilor
Ideea originală pe care Ionuț Radu a adus-o la Celta Vigo pentru a sărbători victoriile stând în cap în mijlocul echipei a avut ecou imediat la clubul galician. Tricoul său cu numărul 13 și numele răsturnate ale portarului român deja se poate cumpăra din magazinele oficiale ale echipei aflate pe locul al 7-lea în la Liga!Celta Vigo știe să profite de pe urma ideii trăsnite pe care Ionuț Radu a avut-o și la care colegii de la Celta au marșat imediat. ...
17:10
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află # Gazeta Sporturilor
Celebrul pilot Titi Aur și-a scos la vânzare vila din Bârlad, orașul său natal.Vila este dotată cu 5 dormitoare, garaj, saună și piscină. A fost pusă la vânzare de către Titi Aur pe site-urile de specialitate pentru suma de 800.000 de euro.+1 FOTOTiti Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euroTiti Aur și-a scos vila la vânzare pe platforma OLX, cu descrierea: „Casă de vânzare în Bârlad, cu garaj, piscină, saună, la suma de 800. ...
17:10
Cum este văzut Gigi Becali la Zagreb: „Zdravko Mamić românul". Portret incredibil! # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, patronul lui FCSB, este comparat de jurnalistul Damir Dobrinic (Sportske Novostni) cu croatul Zdravko Mamic, 66 de ani, fostul președinte al lui Dinamo Zagreb. Au mai existat astfel de „aprecieri” în urmă cu un deceniu, la nivel global în CroațiaDiseară, de la ora 22:00, pe "Maksimir" din Zagreb este meciul dintre Dinamo și FCSB, ambele formații luptând pentru a ajunge în top 24 și a continua competiția continentală în primăvara europeană. ...
17:10
Mihai Popa (25 de ani) a fost prezentat oficial la CFR Cluj.Acesta vine în Gruia în locul lui Otto Hindrich, portar cedat de clujeni la Legia Varșovia. Popa a semnat un contract valabil până în 2028.Mihai Popa prezentat la CFR ClujMihai Popa se întoarce în Gruia. În sezonul 2024/25, ardelenii l-au adus sub formă de împrumut pe Mihai Popa de la Torino. Portarul a bifat 13 apariții în poartă, a încasat 16 goluri și a încheiat cinci meciuri fără gol primit. ...
17:00
Verdictul medicilor în cazul lui Pedri » Cât timp va lipsi de pe teren starul Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Barcelona a anunțat oficial că mijlocașul Pedri (23 de ani) va lipsi de pe teren cel puțin o lună, după ce s-a accidentat în victoria obținută de catalani în etapa 7 a grupei Ligii Campionilor, 4-2 în deplasare cu Slavia Praga.Pedri a părăsit terenul în minutul 61, șchiopătând vizibil. Ibericul a fost înlocuit cu Dani Olmo, care a dus scorul la 3-2 doar două minute mai târziu. ...
17:00
Jucătorul pe care Gigi Becali plătea 600.000 de euro s-a transferat în Liga a 3-a # Gazeta Sporturilor
Gabi Matei (35 de ani), unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali i-a adus la FCSB pe bani grei, a semnat cu CSO Teleajenul Vălenii de Munte, formație din Liga a 3-a.Ultima oară tot în Prahova, la CS Păulești, Gabriel Matei va evolua la echipa care în vară a promovat cu Bănel Nicoliță în teren.Gabi Matei a semnat cu CSO Teleajenul Vălenii de MunteDin această iarnă, Gabriel Matei va evolua în Liga a 3-a la formația CSO Teleajenul Vălenii de Munte. ...
16:40
McLaren vrea reguli mai simple în 2026 » Ce spune șeful echipei despre lupta Norris - Piastri # Gazeta Sporturilor
McLaren le-a permis piloților Lando Norris și Oscar Piastri să lupte pentru titlul mondial pe parcursul sezonului 2025, britanicul ieșind învingător în cele din urmă. Șeful echipei, Andrea Stella, a declarat că McLaren va încerca să gestioneze competiția dintre cei doi piloți într-un mod „mai simplu” în sezonul 2026 al Formulei 1. ...
16:40
Mauro Icardi continuă războiul cu Wanda Nara: „Este o mitomană! Mi-a furat 7 milioane de euro din conturi” # Gazeta Sporturilor
Războiul dintre Wanda Nara (39 de ani) și Mauro Icardi (32 de ani), atacantul lui Galatasaray, continuă. Recent, vedeta argentiniană a sugerat că a reluat contactul cu fostul soț. Apoi a postat fotografii din 2016 cu cei doi. Replica fotbalistului nu s-a lăsat așteptată: „Nu va mai face niciodată parte din familia mea”.„Vom fi întotdeauna o familie”, a spus ea. Invitată într-o emisiune de televiziune, ea a declarat: „Când putem, încercăm să vorbim. ...
16:40
Conflict la Timișoara între Primărie și clubul la care a început canotajul campionul olimpic Marian Enache # Gazeta Sporturilor
Primăria Timișoara a dispus demolarea gardului și a altor structuri de la Baza Nautică „Florin Marian Enache”, care aparține Clubului Sportiv Școlar Bega. Acțiunea a început joi dimineață, iar scopul anunțat este de amenajare a unui teren de baschet. Reprezentanții clubului au însă alt punct de vedere.În această dimineață, muncitori al municipalității Timișoara au pornit demolarea gardului de la Baza Nautică „Florin Marian Enache”, dar și a altor structuri. ...
16:20
Paul Gascoigne a ajuns la a 38-a operație! » „Mi-am rupt șase coaste! Îl puteam vedea pe tata în nori” # Gazeta Sporturilor
Paul Gascoigne (58 de ani), un jucător important în fotbalul englez în anii 90, a dezvăluit cum a fost dus de urgență la spital din cauza unei probleme de sănătate.Fostul mijlocaș a suferit un accident oribil în perioada sărbătorilor, care l-a lăsat în „agonie”. Acesta ca povestit cum a căzut foarte tare, iar plămânii săi au fost perforați, în timp ce șase coaste au fost rupte. ...
16:10
Mercedes și-a prezentat monopostul pentru 2026 » Cum arată mașina cu care „Săgețile Argintii” speră să cucerească un nou titlu # Gazeta Sporturilor
Mercedes și-a prezentat azi noul monopost, cu care își propune să pună capăt unei perioade de patru ani fără a lupta pentru titluri, odată cu introducerea noilor regulamente în Formula 1 în 2026. Azi, Mercedes a oferit o primă imagine a modelului W17, monopostul pentru sezonul 2026, despre care mulți oameni din paddock cred că va readuce „Săgețile Argintii” în fruntea grilei de start, potrivit SkySports. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.