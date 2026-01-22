Kelemen Hunor, nemulțumit de politica externă a României: „Plutește în derivă pe o mare deschisă și furtunoasă”. Mesaj către președintele Nicușor Dan
HotNews.ro, 22 ianuarie 2026 22:50
Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat, într-o postare pe Facebook, că România este „lipsită de greutate” pe plan extern, neavând poziții proprii și fiind lipsită de parteneriate regionale solide. Totodată, Kelemen i-a cerut președintelui Nicușor…
• • •
Acum 30 minute
23:10
Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil și ajutor umanitar refugiaților ucraineni, a afirmat joi premierul ungar Viktor Orban, într-un răspuns public pe Facebook adresat președintelui…
Acum o oră
22:50
22:40
Premierul Groenlandei spune că nu știe ce înțelegere au făcut Trump și Rutte despre insulă, dar trasează „linia roșie” # HotNews.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a afirmat joi, într-o conferință de presă în capitala Nuuk, că nu știe ce prevede acordul la care au ajuns miercuri președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark…
Acum 2 ore
22:20
FOTO Ce logo a ales Trump pentru Consiliul său de Pace. Asemănare izbitoare cu emblema ONU # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a prezentat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos logo-ul auriu al Consiliul său pentru pace („Board of Peace”), logo ce seamănă izbitor cu emblema ONU. La fel ca simbolul…
22:10
Incident grav în Vaslui. Imagini brutale cu un băiat lovit cu pumnii și picioarele în plină figură de alți trei adolescenți, publicate online / Nimeni nu a intervenit / Poliția a deschis anchetă # HotNews.ro
Polițiștii din Vaslui au deschis o anchetă, joi, după ce pe TikTok a fost distribuit un filmuleț în care un minor era agresat cu brutalitate de alți adolescenți. Băiatul agresat are 16 ani, iar cei…
21:50
VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă # HotNews.ro
La două zile de la startul lucrărilor, la stadionul Dinamo se văd deja primele elemente demolate. Vechea intrare în complex a fost rasă complet. Demolarea stadionului „Dinamo” nu mai este doar un anunț oficial, ci…
21:50
LOTO: Premiu de peste 1,1 milioane lei câştigat la tragerea Noroc. Unde a fost jucat biletul # HotNews.ro
Loteria Română informează că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei la tragerea de joi la jocul Noroc. „La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de…
21:40
Zelenski anunță, după întâlnirea cu Trump, că au bătut palma pentru garanțiile de securitate. „Totul se învârte” acum în jurul marii probleme nerezolvate # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a afirmat joi, după discuțiile cu omologul său american Donald Trump, de la Davos, că termenii garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost finalizați, dar că problema vitală – cea a teritoriilor…
21:40
Preşedintele american Donald Trump a intentat joi un proces băncii JPMorgan Chase, una din cele mai mari din lume, cerând despăgubiri de cinci miliarde de dolari pe motiv că ar fi fost „debancarizat” după asaltul…
Acum 4 ore
21:20
Una dintre marile companii de plăți online face o achiziție pentru a se extinde în domeniul vânzărilor prin chatboți și platforme AI # HotNews.ro
Compania globală de plăți digitale PayPal va cumpăra Cymbio, o platformă concepută pentru a-i ajuta pe comercianți să-și vândă produsele prin intermediul chatboților și prin alte canale de e-commerce. Cymbio va permite zecilor de milioane…
21:20
Reacție de la OSCE în cazul hărțuirii jurnalistei Emilia Șercan. „Am încredere că autoritățile române vor investiga cu promptitudine aceste amenințări” # HotNews.ro
Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Mass-Media, Jan Braath, și-a arătat îngrijorarea față de hărțuirea jurnalistei Emilia Șercan și a cerut oficialilor români să se abțină de la comportamente care pot antrena ostilitate față de mass-media. Reacția…
20:50
Summit de urgenţă la Bruxelles: Liderii din UE caută modalităţi de a gestiona relaţia cu „bătăușul” Donald Trump / Ce a spus Nicușor Dan # HotNews.ro
Liderii statelor Uniunii Europene vor regândi relaţiile cu SUA la summitul informal de urgenţă ce are loc joi seară, la Bruxelles, după ce amenințările preşedintelui american Donald Trump cu impunerea de taxe vamale şi chiar…
20:40
Cancelaria premierului Bolojan vrea să închirieze până la 19 mașini de tip SUV/pick-up pe 3 ani. Procedura folosită, aceeași ca cea de anul trecut / Explicațiile Guvernului # HotNews.ro
Cancelaria prim-ministrului, condusă de Mihai Jurca, a demarat joi o licitație deschisă pentru furnizarea prin leasing operațional a maxim 19 autovehicule categoria N1 (autoutilitare – n.r.) de tip SUV/pick-up pe o perioadă de 3 ani,…
20:20
FOTO Trump și-a prezentat la Davos proiectul imobiliar pentru „Noua Gaza”: „Va fi frumos, voi avea mare succes” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a dezvăluit joi planul pentru o „Nouă Gaza”, care ar transforma teritoriul palestinian devastat într-un complex luxos de zgârie-nori pe malul mării, un proiect care ar putea fi finalizat în termen…
20:10
Prima reacție a lui Zelenski, după ce Marina franceză a sechestrat petrolierul „Grinch” din flota fantomă a Rusiei # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confiscarea de către Franța a unui petrolier suspectat că aparține „flotei fantomă” prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile care i-au fost impuse de țările occidentale. Zelenski a…
20:10
VIDEO Nicușor Dan, despre relația dintre UE și Statele Unite: „Am revenit în parametri normali” # HotNews.ro
Înaintea reuniunii Consiliului European, președintele Nicușor Dan a afirmat că relația transatlantică a revenit „în parametri normali”, după discuțiile pe tema Groenlandei. În ce privește intrarea Consiliului pentru Pace, șeful statului nu a anunțat încă…
Acum 6 ore
19:20
„Efectul wow”, de pe bursă, după ce Macron a purtat ochelarii desprinși din „Top Gun”. Acțiunile producătorului au explodat # HotNews.ro
Ochelarii de soare de tip aviator purtați de Emmanuel Macron au determinat joi o creștere de aproape 28% a acțiunilor producătorului lor, iVision Tech, după ce look-ul afișat de președintele francez în timpul discursului său…
19:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale de fotbal echipei câștigătoare pe 19 iulie, a anunțat președintele FIFA, Gianni Infantino. Fără a-l numi pe Turmp, Infantino a declarat joi, la Forumul Economic…
19:00
Traian Băsescu ironizează proiectul Consiliului Păcii, inițiat de Trump: „Este o șușă de magnat” # HotNews.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, la B1 TV, referindu-se la Consiliul Păcii anunţat de Donald Trump, că este „o jucărie” pe care şi-o face liderul Statelor Unite ale Americii, ştiind că are un…
18:30
Rusia pierde un număr uriaș de soldați în fiecare lună, susține Zelenski. „Armata lor a încetat să crească” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că Ucraina a reușit să oprească creșterea efectivelor armatei ruse pe tertoriul ucrainean chiar și în situația actuală a evoluțiilor de pe front. În discursul său ținut la…
18:30
Scandal de spionaj în Germania. Un ofițer GRU sub acoperire diplomatică va fi expulzat în Rusia # HotNews.ro
Ministerul german de externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi…
18:20
Ați auzit de Regatul Redondei? Dar de Marele Ducat al lui Avram (unde moneda locală – avramul – e egal cu euro)? Dacă ați văzut filmul „Insula Trandafirilor” știți la ce mă refer. O poveste…
18:10
Macron anunță interceptarea unui petrolier din flota fantomă a Rusiei. „Nu vom tolera nicio încălcare” # HotNews.ro
Marina Națională Franceză a interceptat joi dimineață, în Marea Mediterană, „o navă petrolieră provenită din Rusia” și suspectată că aparține „flotei fantomă” care finanțează „războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron,…
18:10
Mai merge afacerea de închirieri în regim hotelier în România? „Vor ieși din piață cei care nu aveau apartamente profitabile”- Elena Alexandru, șefa patronatului din domeniu # HotNews.ro
Prețurile de închiriere a locuințelor în regim hotelier ar putea crește în următoarele luni cu cel puțin 20%, din cauza pachetelor de măsuri fiscale adoptate recent de guvern, a spus Elena Alexandru, președinte al Asociației…
18:10
Tudor Chirilă, replici dure pentru Sorin Grindeanu, după ce șeful PSD l-a numit într-un interviu: „Răspândește știri false. Bineînțeles că nu e adevărat, o aberație” # HotNews.ro
Artistul Tudor Chirilă spune că președintele PSD, Sorin Grindeanu, răspândește știri false, fâcând referire la o declarație în care social-democratul a susținut că Tudor Chirilă face parte din grupul de lucru creat la guvern pentru…
18:10
Bunicii din România au mai multă încredere în vaccinul antigripal administrat copiilor decât părinții tineri, arată un sondaj INSCOP: „Dezinfomările pe tema vaccinării prind mai mult la tineri” # HotNews.ro
64,8% dintre cei peste 1.000 de părinți și bunici chestionați în cadrul sondajului INSCOP „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor” declară că au încredere în vaccinurile antigripale, însă procentul celor…
17:50
Premiera absolută pe care filmul „Sinners” o poate stabili la gala Premiilor Oscar din 2026 # HotNews.ro
„Sinners”, un film cu povestea plasată în sudul Statelor Unite în perioada segregaționistă, a obținut joi un număr record de nominalizări pentru gala Premiilor Oscar din 2026 și are ocazia să stabilească o altă premieră…
17:40
FOTO Cei mai mari hotelieri din sudul litoralului cumpără dintr-un foc 3 hoteluri pe plajă # HotNews.ro
Familia Movileanu, care controlează hotelurile Mera din sudul litoralului, a cumpărat hotelurile Cleopatra și Raluca din stațiunile Saturn și, respectiv, Venus, prin negociere directă cu proprietarul THR Marea Neagră. Au fost cumpărate și hotelul Narcis,…
17:40
VIDEO Zelenski, discurs virulent la adresa Europei: „40 de soldați nu vor proteja nimic” / Ucraina „trăiește” Ziua Cârtiței / Viktor „merită o palmă peste cap” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat joi răspunsul Europei la disputa cu SUA privind Groenlanda, afirmând că acest continent trebuie să dea dovadă de mai mult curaj și descriindu-l ca un „caleidoscop fragmentat” de puteri…
17:30
VIDEO „Să-ți stea în gât!”. Mesajul unui europarlamentar pentru George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei # HotNews.ro
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță i-a transmis liderului AUR George Simion un mesaj după ce acesta a fost filmat la Washington când tăia un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul Statelor Unite. „Să-ți stea în gât!”…
17:30
Crima cu premeditare din Timiș. Cum ajunge un copil să ucidă alt copil? Psiholog: „Aici nu vorbim despre un conflict scăpat de sub control” # HotNews.ro
Un copil de 15 ani din Timiș a fost ucis cu premeditare, ars și îngropat, iar principalii suspecți sunt alți trei copii de 15 și 13 ani. Cazul șochează, iar întrebarea esențială care rămâne pe…
Acum 8 ore
17:20
„Sinners”, o saga îndrăzneață și sângeroasă cu vampiri, plasată în sudul Statelor Unite, a obținut joi un număr record de 16 nominalizări pentru gala Premiile Oscar din 2026, ce va avea loc în data de…
17:10
BREAKING Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri # HotNews.ro
O întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc în Emiratele Arabe Unite începând de vineri, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un semn al intensificării negocierilor de pace pentru încheierea…
17:00
Devalizarea Petromservice: Procesul în care fostul lider de sindicat Liviu Luca şi ceilalţi inculpaţi au fost obligaţi la despăgubiri de peste 15 milioane lei se reia de la zero / Faptele penale s-au prescris # HotNews.ro
Dosarul civil în care fostul sindicalist Liviu Luca şi apropiaţi ai acestuia trebuia să plătească peste 15 milioane de lei către PSV Company SA (fosta Petromservice SA), companie pe care Luca şi ceilalţi inculpaţi din…
16:50
Al doilea val de frig din 2026 a ținut șase zile și a început după o zi în care au fost la prânz și temperaturi de 14-15 grade (cu plus). Nu au lipsit diminețile cu…
16:40
Trump anunță „acces total” la Groenlanda, dar nu detaliază acordul. Danemarca avertizează că NATO nu poate negocia în numele ei # HotNews.ro
Președintele SUA s-a declarat joi încrezător că va obține ce își dorește din Groenlanda, deși acordul discutat cu NATO nu a fost finalizat, iar Danemarca a dat de înțeles că nu a fost implicată în…
16:40
Primul accident feroviar din Spania. Câinele unei femei rănite a fost salvat după patru zile de la tragedie # HotNews.ro
Pompierii din sudul Spaniei l-au salvat joi pe Boro, un câine dat dispărut duminică, în urma accidentului feroviar în care au fost implicate două trenuri de mare viteză. Animalul şi-a regăsit stăpânii, un rar moment…
16:40
NATO este gata să consolideze securitatea în Arctica și Groenlanda, în cadrul unei eventuale noi misiuni, și așteaptă instrucțiuni în acest sens, a dat asigurări joi comandantul alianței, generalul american Alexus Grynkewich, potrivit AFP. „Deocamdată…
16:10
Instanța amână o decizie în procesul prin care angajații ANRE încearcă să blocheze concedierile și tăierile de salarii decise de guvern # HotNews.ro
Procesul prin care angajații Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) contestă reforma pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament se judecă la Curtea de Apel București. Joi, instanța a amânat pentru 29…
16:00
Note de 4 și 5 pentru șefia Integrității. Printre cei care au picat, fosta procuroare care a cercetat-o pe Kovesi și un fost angajat „Doi și-un sfert” / Șeful interimar al instituției a picat și el examenul, dar rămâne la conducere # HotNews.ro
Patru candidați au concurat în ianuarie 2026 pentru funcția de președinte al ANI. Toți au picat. Instituția a rămas fără șef din iulie 2025 și nu are nici secretar general, dar propune extinderea declarației de…
15:50
Trump, după întâlnirea cu Zelenski de la Davos: „Mesajul pentru Putin este că războiul trebuie să înceteze” # HotNews.ro
Liderii din SUA și Ucraina s-au întâlnit joi în Elveția, potrivit Reuters, într-un moment în care negocierile de pace continuă pe mai multe planuri, deși fără un final previzibil. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat…
15:30
VIDEO Primarul din Sfântu Gheorghe a anunțat că reduce din taxele și impozitele locale, după un protest în fața primăriei și întâlniri cu locuitorii orașului # HotNews.ro
Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR) și președintele UDMR Sfântu Gheorghe, Miklos Zoltan, au anunțat joi, într-o conferință de presă, că au decis, în urma nemulțumirilor venite din partea cetățenilor, să scadă la minimul…
Acum 12 ore
15:20
Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA” # HotNews.ro
Amenințările președintelui SUA i-au tulburat pe locuitorii din Groenlanda, care au insistat în mai multe rânduri că nu își doresc să facă parte din SUA, scrie NBC. Discursul lui Donald Trump de la Davos, în…
15:10
20 de decese cauzate de gripă în ultima săptămână. Câți români s-au îmbolnăvit de super-gripa K # HotNews.ro
Douăzeci de oameni au murit de gripă în ultima săptămână în România, ducând la 40 numărul total de decese înregistrate în acest sezon rece. În ceea ce privește numărul de îmbplnăviri, în ultima săptămână s-au…
15:10
Liza Minnelli a scos o nouă piesă surprinzătoare, după o absență de 13 ani: „Am crezut întotdeauna că muzica este despre adevăr emoțional” # HotNews.ro
Liza Minnelli a lansat primul său material muzical nou după o pauză de 13 ani, adăugând vocea sa peste o melodie de dance creată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), relatează The Guardian. Piesa numită „Kids,…
15:00
Din natură până în pahar. Care e circuitul apei potabile din București, cu toți pașii anevoioși care trebuie parcurși # HotNews.ro
În fiecare dimineață, până ca tu să ajungi în bucătărie să-ți faci cafeaua, se întâmplă un mic miracol logistic în București: apa face un drum lung, controlat și monitorizat, ca să ajună din râu în…
15:00
Președintele american Donald Trump a declarat joi că eforturile de pace în Ucraina „se apropie de final” înaintea întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Davos. Anterior, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat…
15:00
Un fost fotbalist important de la FCSB analizează situația lui Denis Alibec: „Pare ca o ultimă șansă pentru el” # HotNews.ro
Fostul atacant Claudiu Keșeru (39 de ani) a vorbit despre situația lui Denis Aliibec (35 de ani), fotbalist care nu a reușit să se impună în primul „11” al celor de la FCSB. Revenit la…
14:50
VIDEO Cum răspunde Guvernul la atacurile venite din PSD către premierului Bolojan, care a fost acuzat de „scamatorii cu deficitul” # HotNews.ro
„În mod sigur Guvernul României și premierul României nu mint. Asta v-o spun de principiu pentru orice”, a spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, joi, la finaluș ședinței de Guvern. Replica ei a…
14:50
Protestele din Iran au fost complet înăbușite, urmează pedepsirea celor responsabili, anunță autoritățile de la Teheran # HotNews.ro
După o represiune care a provocat moartea a mii de persoane, procurorul general al Iranului a declarat miercuri că „revolta s-a încheiat”, promițând că cei responsabili de proteste vor fi pedepsiți, potrivit New York Times.…
