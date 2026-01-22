Europa “nu este dispusă să arunce la gunoi 80 de ani de relații bune transatlantice”, transmite ferm șefa diplomației UE
CaleaEuropeana, 22 ianuarie 2026 22:50
Corespondență din Bruxelles Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat joi seară că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită pentru un grad ridicat de imprevizibilitate în relația cu Statele Unite, chiar dacă recentele anunțuri de la Washington au adus un sentiment de ușurare. În acest context, ea a subliniat la sosirea la summitul extraordinar al
• • •
Acum o oră
22:50
Acum 4 ore
21:00
Friedrich Merz, înainte de summitul liderilor UE: “Alianța transatlantică nu poate fi abandonată. Am construit-o peste 75 de ani” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat joi seară speranța că Uniunea Europeană și Statele Unite vor găsi o modalitate de a depăși tensiunile actuale. „Acord o importanță deosebită încercării de a păstra NATO", le-a declarat Merz jurnaliștilor la începutul summitului extraordinar de la Bruxelles al liderilor europeni convocat inițial ca urmare a
20:40
Unitatea europeană a funcționat în fața amenințărilor lui Trump, afirmă Macron la summitul extraordinar al liderilor UE # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat joi unitatea europeană, afirmând că reacția comună a statelor membre a contribuit la detensionarea situației din această săptămână cu Statele Unite cu președintele american Donald Trump și la reafirmarea sprijinului pentru Danemarca, integritatea sa teritorială și suveranitatea sa. În declarații acordate jurnaliștilor la sosirea la Consiliul
Acum 6 ore
19:00
Marina franceză a interceptat un petrolier rus, anunță Macron în timp ce Zelenski critica Europa la Davos că nu este capabilă să oprească petrolierele Rusiei # CaleaEuropeana
În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski critica la Forumul Economic Mondial de la Davos incapacitatea Europei de a opri petrolierele rusești, Franța a anunțat că marina sa a abordat unul dintre acestea. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat pe X că petrolierul era „supus sancțiunilor internaționale și suspectat că navighează sub pavilion fals". El
18:00
Zelenski, discurs dur la Davos la adresa Europei: “Un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii. NATO există datorită credinței că SUA vor acționa. Dar dacă nu?” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos unul dintre cele mai dure și directe avertismente adresate Europei din ultimii ani, discursul său fiind punctul culminant al unei serii de alocuțiuni susținute în ultimele zile pe scena de la Davos, care au surprins deopotrivă criza transatlantică dintre Europa și
17:30
Ministerul Sănătății lansează PROTEGO, un proiect finanțat din fonduri europene, destinat îngrijirii sigure a pacienților cu arsuri # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății a aprobat astăzi, 22 ianuarie, un amplu parteneriat național pentru definirea unui standard unitar de siguranță și calitate în tratarea pacienților cu arsuri, care marchează lansarea proiectului PROTEGO (Program de Reziliență și Organizare pentru Tratamentul Eficient al leziunilor generate de arsuri și al altor situații critice), care va beneficia de o finanțare europeană
Acum 8 ore
17:00
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină un nou cadru legislativ dedicat companiilor inovatoare: Ar însemna șanse reale de extindere pe piața europeană pentru companiile românești # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a votat în Parlamentul European poziția instituției europene referitoare la noul cadru legislativ dedicat „companiilor inovatoare – un pas esențial pentru o economie europeană mai competitivă, mai dinamică și mai orientată spre viitor." „Dezvoltarea firmelor inovatoare înseamnă: creștere economică sustenabilă, locuri de muncă mai bine plătite, o Uniune Europeană mai puternică în
16:50
Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Germaniei coordonarea bilaterală în contextul inițiativei SAFE de consolidare a bazei tehnologice și de apărare a Europei # CaleaEuropeana
Ministrul economiei Irineu Darău a primit joi vizita ambasadorului Republicii Federale Germane în România, E.S. Angela Ganninger, potrivit unui mesaj transmis de Ministerul Economiei. Printre temele principale de discuție s-a numărat inițiativa SAFE, menită să consolideze baza tehnologică și industrială de apărare a Europei. S-a discutat despre proceduri, nivelul de colaborare și coordonare dintre cele
16:50
”Enjoy, it’s from Europe”. Statele membre își pot promova la nivel european și mondial, cu fonduri UE, produsele agroalimentare de înaltă calitate. Cine poate aplica # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat un apel de cereri de propuneri pentru 2026 în sprijinul campaniilor și evenimentelor care promovează produsele agroalimentare durabile și de înaltă calitate din UE în cadrul Uniunii Europene și la nivel mondial, informează un comunicat oficial al Executivului European. Se vor pune la dispoziție până la 160 de milioane de euro
16:10
63 de ani de la Tratatul de la Élysée: Ambasadorii Germaniei și Franței în România au celebrat Ziua reconcilierii franco-germane, reafirmând rolul lor în Europa și România # CaleaEuropeana
Ambasadorii Germaniei și Franței în România, Angela Ganninger și Nicolas Warnery, au sărbătorit împreună Ziua germano-franceză, joi, la București, reafirmând forța prieteniei dintre cele două ţări și rolul său central în Europa și în România. Cu această ocazie, cei doi ambasadori s-au întâlnit cu elevi din școli germane și franceze din România, Internationale Deutsche Schule
15:50
Merz face apel la un “realism lucid” al Europei: Nu suntem la mila noii ordini mondiale. Să nu ne grăbim să ignorăm relația transatlantică, în pofida frustrării și furiei # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat joi asupra riscurilor unei lumi guvernate exclusiv de „putere", în contextul în care Statele Unite își reorganizează politica externă, Rusia a invadat Ucraina, iar China se afirmă tot mai puternic ca actor economic global. Într-un discurs rostit în engleză și germană la Forumul Economic Mondial de la Davos, Merz
15:30
MAE: Contribuția miniștrilor români la sesiuni oficiale ale Forumului Economic Mondial reflectă relevanța crescută a României și a regiunii în dezbaterile globale # CaleaEuropeana
Prezența simultană a trei miniștri români ca vorbitori în sesiuni oficiale în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) permite o contribuție relevantă a României în dezbaterile globale curente care acoperă domenii importante pentru România, precum competitivitatea energetică, investiții străine, coeziune socială și securitatea pe Flancul Estic. De asemenea, interesul pentru participarea unor oficiali
15:30
Comisia Europeană anunță pentru 2026 ajutoare umanitare de 1,9 miliarde de euro. 145 de milioane de euro merg către Ucraina, iar 8 milioane de euro merg către R. Moldova # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat bugetul inițial de 1,9 miliarde de euro, bani destinați ajutorului umanitar pentru 2026, într-un moment în care 239 de milioane de persoane au nevoie de asistență, iar principalii donatori reduc finanțarea. Comisarul pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a prezentat angajamentul la Davos, în încercarea de a mobiliza finanțarea
Acum 12 ore
15:20
Bogdan Ivan, dialog la Davos cu administrația Trump și alți lideri internaționali: Avem credibilitate, proiecte și o șansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că a avut, la Davos, un dialog „aplicat și direct" cu Eric Trump, președintele Trump Organization, precum și discuții cu lideri internaționali despre cooperare strategică, energie și noile direcții economice și geopolitice. „La Davos, am avut un dialog aplicat și direct cu Eric Trump, președintele Trump Organization, într-un
15:10
PE condamnă represiunea brutală a protestatarilor din Iran și subliniază că normalizarea relațiilor cu autoritățile iraniene este posibilă „doar în urma unor progrese reale către democrație” # CaleaEuropeana
Într-o rezoluție adoptată joi, eurodeputații și-au exprimat indignarea față de represiunea și crimele în masă comise de regimul iranian împotriva protestatarilor din Iran, se arată în comunicatul oficial. Parlamentul European solicită necondiționat ca autoritățile iraniene, aflate sub conducerea lui Ali Khamenei, să pună imediat capăt violenței împotriva protestatarilor pașnici, să oprească toate execuțiile și să
15:00
14:40
Parlamentul European: CE să depună ”toate eforturile diplomatice” pentru ridicarea interdicției de viză impuse de SUA fostului comisar european Breton # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat o declarație prin care respinge ferm interdicția de acordare a vizelor impusă de autoritățile americane unor cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european, Thierry Breton, și solicită Comsiei Europene să intervină. Potrivit conferinței președinților, motivul autorităților americane de a nu mai acorda viză fostului comisar europene constituie o „personalizare inacceptabilă
14:30
Energia eoliană și cea fotovoltaică au generat anul trecut mai multă electricitate în UE decât combustibilii fosili # CaleaEuropeana
Energia eoliană și cea fotovoltaică au generat anul trecut, pentru prima dată, mai multă electricitate în Uniunea Europeană decât combustibilii fosili, fapt ce arată că blocul european continuă să facă tranziția spre energia curată, în pofida rezistenței unor guverne, anunță Reuters. În 2025, energia eoliană și fotovoltaică au fost responsabile pentru un procent record de
14:30
Franța consideră că aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur de către Comisia Europeană ar reprezenta „o încălcare a democrației” # CaleaEuropeana
Guvernul francez consideră că o aplicare provizorie a acordului de liber schimb al UE cu țările Mercosur ar fi o formă de încălcare a democrației, după ce Parlamentul European a sesizat miercuri Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această chestiune, relatează AFP, potrivit Agerpres. Dacă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
13:50
Pacea și siguranța R. Moldova pot fi asigurate prin “aderarea la UE sau sub protecția României”, afirmă Maia Sandu: Pentru a doua opțiune nu există sprijin majoritar # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că în Republica Moldova nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă organizate la Chișinău, în care șefa statului a prezentat prioritățile instituției prezidențiale pentru 2026 și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Întrebată care ar fi scenariul
13:40
Ședință comună a comisiilor juridice din Senatul României, R. Moldova, Ucraina și Albania. Abrudean: Răspunsul comun disciplinat, necesar la presiunea din regiune # CaleaEuropeana
Senatul României organizează o nouă ședință comună de lucru a comisiilor juridice din Senatul României, Parlamentul Republicii Moldova, Rada Supremă a Ucrainei și Parlamentul Republicii Albania. „În aceste vremuri tulburi la nivel internațional, este foarte clar pentru noi toți că avem o miză comună: Statul de drept și capacitatea noastră de a-l apăra prin lege,
13:30
Carta fondatoare a Consiliului Păcii înființat de Trump, semnată la Davos: Bulgaria și Ungaria, singurele țări UE semnatare # CaleaEuropeana
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul, relatează Politico Europe. Președintele american Donald Trump a prezentat nițiativa sa denumită „Board of Peace",
13:30
13:30
Austria, sub lupa ECSR: lacune structurale în protecția muncii, în ciuda unui sistem considerat model. Românii, a treia cea mai numeroasă comunitate de lucrători străini # CaleaEuropeana
Austria se află în neconformitate cu 5 din cele 8 articole evaluate în ciclul 2025 al Cartei Sociale Europene privind drepturile muncii, potrivit Concluziilor publicate de Comitetul European pentru Drepturi Sociale (ECSR). Deși sistemul său de relații de muncă este adesea citat ca model de stabilitate și dialog social, raportul relevă vulnerabilități structurale în zone-cheie:
13:20
Premierul danez salută „cadrul de acord” stabilit de Trump și Rutte privind Groenlanda, dar avertizează că suveranitatea insulei „nu este negociabilă” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a salutat discuțiile dintre președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO Mark Rutte, care au dus la un „cadru pentru un viitor acord" privind Groenlanda, dar a subliniat că suveranitatea insulei nu este negociabilă, relatează Politico Europe. „NATO este pe deplin conștientă de poziția Regatului Danemarcei. Putem negocia politic
12:50
Emisarul special american Steve Witkoff a declarat că s-au făcut „multe progrese” în negocierile de pace privind Ucraina și că acestea se reduc la o singură problemă # CaleaEuropeana
Emisarul special american Steve Witkoff a declarat joi că s-au făcut „multe progrese" în negocierile de pace privind Ucraina și că acestea se reduc la o singură problemă, informează Reuters, citat de Agerpres. „Dacă ambele părți vor să rezolve această problemă, o vom rezolva", a declarat Witkoff la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cred
12:40
Ilie Bolojan, discuții cu reprezentanții E.ON privind extinderea și modernizarea rețelelor de gaze din România pentru creșterea capacității de producție # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, 22 ianuarie, la Palatul Victoria o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România SA, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech, informează un comunicat oficial al Executivului. Discuțiile au
12:30
Confederația Patronală Concordia: De la Davos la București, istoria accelerează. România are nevoie urgentă de agilitate și reforme pentru a rămâne competitivă # CaleaEuropeana
Semnalele transmise de liderii mondiali la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026 confirmă ceea ce mediul de afaceri din România subliniază în mod constant: istoria accelerează, iar lumea devine mai dură și mai fragmentată, a transmis Confederația Patronală Concordia, subliniind că economia și securitatea au fuzionat, iar regulile jocului economic devin instrumente de putere
12:20
Regatul Unit, sub lupa ECSR: un sistem care fragilizează protecția muncii și restrânge drepturile colective, într-o țară unde lucrează peste 350.000 de români # CaleaEuropeana
Regatul Unit se află în neconformitate cu toate cele șase articole din Carta Socială Europeană evaluate în ciclul 2025 privind drepturile muncii, potrivit Concluziilor publicate de Comitetul European pentru Drepturi Sociale (ECSR). Evaluarea vizează articolul 3 alineatele 1 și 2, referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, articolul 5 privind dreptul la organizare, precum și
12:00
Decizia Parlamentului European de a trimite la CJUE acordul UE-Mercosur a generat contre între delegațiile PNL și PSD, votul social-democraților înclinând balanța # CaleaEuropeana
Decizia Parlamentului European de a solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să evalueze dacă acordul comercial UE-Mercosur este conform cu tratatele UE, adoptată în urma unui vot în care poziția social-democraților a fost decisivă, a generat contre între delegațiile PNL și PSD, cele două partide având interpretări diferite privind impactul votului asupra intereselor
11:50
A devenit Trump diplomat la Davos și Europa mai autonomă? Viraj strategic și diplomație euro-atlantică pentru securitatea Arcticii și îmblânzirea crizei # CaleaEuropeana
Și, totuși, mai multe note despre virajul, nu discursul, lui Donald Trump de la Davos. O dezamorsare cu premeditare a crizei transatlantice. Cu două cuvinte cheie: poziționare și cadrane. Cel mai simplu mod de a analiza politica externă a Statelor Unite este să acorzi prioritate acțiunilor care decurg din declarațiile lui Donald Trump, și nu
11:40
Ministrul Energiei a discutat la Davos cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică despre „rolul energiei nucleare în România”: Vom decarboniza economia într-un mod pragmatic și inteligent # CaleaEuropeana

11:20
Germania, sub lupa ECSR: Deficiențe sistemice într-un cadru de protecție a lucrătorilor care întreține presiunea asupra forței de muncă. Peste jumătate de milion de români, afectați # CaleaEuropeana
Germania se află în neconformitate cu 10 din cele 15 articole din Carta Socială Europeană evaluate în ciclul 2025 privind drepturile muncii, potrivit Concluziilor publicate de Comitetul European pentru Drepturi Sociale (ECSR). Deși rămâne una dintre cele mai puternice economii europene, cadrul său de protecție a lucrătorilor prezintă deficiențe sistemice, în special în ceea ce […] The post Germania, sub lupa ECSR: Deficiențe sistemice într-un cadru de protecție a lucrătorilor care întreține presiunea asupra forței de muncă. Peste jumătate de milion de români, afectați appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Pentru fiecare doi soldați americani morți în Afganistan, un militar din altă țară NATO nu s-a mai întors acasă, îi spune Rutte lui Trump: “Mă doare dacă nu crezi că aliații vor fi alături de SUA” # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a asigurat pe președintele american Donald Trump că statele europene vor sări în ajutorul Statelor Unite în cazul unui atac, într-o discuție desfășurată la Forumul Economic Mondial de la Davos care s-a încheiat cu dezamorsarea crizei transatlantice între Statele Unite și Europa cu privire la Groenlanda, securitatea arctică și […] The post Pentru fiecare doi soldați americani morți în Afganistan, un militar din altă țară NATO nu s-a mai întors acasă, îi spune Rutte lui Trump: “Mă doare dacă nu crezi că aliații vor fi alături de SUA” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
UMF „Carol Davila” pune bazele unui pol educațional medical, cu finanțare prin PNRR. Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătății susține astfel de inițiative care consolidează legătura dintre educație, cercetare și practica medicală # CaleaEuropeana
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București cu susținerea Ministerului Sănătății și aportul Primăriei Sectorului 3, deschide prima etapă a dezvoltării noului Pol Educațional Medical Est (PEME) prin proiectul Centrul de Dezvoltare a Competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate (CDCS). Astfel, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București își […] The post UMF „Carol Davila” pune bazele unui pol educațional medical, cu finanțare prin PNRR. Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătății susține astfel de inițiative care consolidează legătura dintre educație, cercetare și practica medicală appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Acum 24 ore
10:20
Președinții Statelor Unite și Poloniei au avut o “întâlnire reușită” la Davos, cu Nawrocki portretizându-se într-un lider pro-Trump # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit miercuri cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, în contextul în care președintele american își consolidează legăturile cu lideri europeni de dreapta care împărtășesc poziția sa critică față de Uniunea Europeană. Nawrocki, un naționalist aliniat mișcării MAGA a lui Trump, s-a numărat printre […] The post Președinții Statelor Unite și Poloniei au avut o “întâlnire reușită” la Davos, cu Nawrocki portretizându-se într-un lider pro-Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Ilie Bolojan: Economiile din a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată # CaleaEuropeana
Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată, a transmis miercuri premierul Ilie Bolojan. „Ne-am respectat angajamentele și am recâștigat credibilitatea în fața investitorilor și a piețelor financiare. În 2025 am redus deficitul fără a diminua investițiile. Acestea […] The post Ilie Bolojan: Economiile din a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
09:50
Italia, care a lansat recent o strategie pentru Arctica, salută virajul lui Trump: Este esențial dialogul între aliați. 15 soldați italieni, francezi și germani în Groenlanda sună ca începutul unei glume # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a salutat miercuri seară anunțul președintelui american Donald Trump potrivit căruia nu va impune, începând cu 1 februarie, tarife asupra a opt țări europene și a declarat că Italia a avut dreptate să ceară dialog, nu represalii, în relația cu Washingtonul. “Așa cum a spus întotdeauna Italia, este esențial să continuăm […] The post Italia, care a lansat recent o strategie pentru Arctica, salută virajul lui Trump: Este esențial dialogul între aliați. 15 soldați italieni, francezi și germani în Groenlanda sună ca începutul unei glume appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
“Să ne așezăm la masă”: Groenlanda și Arctica, între securitatea cerută de Trump și SUA și liniile roșii ale Europei, sub medierea și în cadrul NATO # CaleaEuropeana
Danemarca a salutat miercuri seară anunțul președintelui american Donald Trump de a exclude o intervenție militară pentru preluarea Groenlandei și de a îngheța războiul comercial cu Europa, după ce liderul de la Casa Albă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au încheiat o întâlnire bilaterală la Davos cu premisele unui viitor acord pentru securitatea […] The post “Să ne așezăm la masă”: Groenlanda și Arctica, între securitatea cerută de Trump și SUA și liniile roșii ale Europei, sub medierea și în cadrul NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
21 ianuarie 2026
23:30
Stubb evocă la Davos apariția unui “NATO 3.0”, cu o Europă mai capabilă în apărare: “Finlanda are cea mai mare forță militară arctică din Alianță” # CaleaEuropeana
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a apreciat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos că Alianța Nord-Atlantică devine mai puternică, un fel de „NATO 3.0” și se îndreaptă spre un model în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare. „Suntem în procesul de a crea un NATO mai puternic decât am văzut de la […] The post Stubb evocă la Davos apariția unui “NATO 3.0”, cu o Europă mai capabilă în apărare: “Finlanda are cea mai mare forță militară arctică din Alianță” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
23:10
Groenlanda nu ar trebui să eclipseze Ucraina, afirmă Rutte la Davos în contextul diplomației “în culise” privind Arctica: Ucraina, prioritatea numărul unu # CaleaEuropeana
Discuțiile despre intențiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda au umplut coridoarele Forumului Economic Mondial anual de la Davos, Elveția, dar adevărata problemă de securitate a Europei în prezent este Ucraina și lupta acesteia împotriva agresiunii ruse, a declarat miercuri Mark Rutte, secretarul general al NATO, în cadrul unei panel consacrat securității și apărării europene, […] The post Groenlanda nu ar trebui să eclipseze Ucraina, afirmă Rutte la Davos în contextul diplomației “în culise” privind Arctica: Ucraina, prioritatea numărul unu appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:00
Trump, îmblânzit din nou de Mark Rutte: Liderul SUA anunță, de la Davos, un “cadru de acord” cu NATO privind Groenlanda și renunțarea la tarife împotriva europenilor # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri, la Davos, că a fost stabilit cadrul unui posibil acord viitor privind Groenlanda și întreaga regiune arctică, în urma unei întâlniri pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Declarația a fost făcută într-un mesaj public semnat de liderul de la […] The post Trump, îmblânzit din nou de Mark Rutte: Liderul SUA anunță, de la Davos, un “cadru de acord” cu NATO privind Groenlanda și renunțarea la tarife împotriva europenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:30
Zelenski și Putin sunt “proști” dacă nu pun capăt războiului, afirmă Trump, care susține că nu va abandona Ucraina: “Făcând asta, ajut Europa și NATO” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei „este îngrozitor” și „cel mai grav de la al Doilea Război Mondial”, subliniind deopotrivă rolul său în susținerea Europei și NATO. „Dacă vor continua așa, vor depăși al Doilea Război Mondial. Numerele sunt șocante, câți […] The post Zelenski și Putin sunt “proști” dacă nu pun capăt războiului, afirmă Trump, care susține că nu va abandona Ucraina: “Făcând asta, ajut Europa și NATO” appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:40
Trump a luat la țintă discursul anti-hegemonic al lui Carney la Davos: “Canada există datorită SUA. Ține minte asta, Mark, data viitoare când faci declarații” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump l-a luat la țintă direct pe prim-ministrul Mark Carney într-un discurs susținut miercuri la Forumul Economic Mondial, afirmând că “Canada există datorită Statelor Unite”. La o zi după marcarea unui an de la revenirea la Casa Albă, Trump a susținut miercuri un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, în […] The post Trump a luat la țintă discursul anti-hegemonic al lui Carney la Davos: “Canada există datorită SUA. Ține minte asta, Mark, data viitoare când faci declarații” appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:00
Parlamentul European a suspendat adoptarea acordului UE-SUA “până când SUA reia o cale de cooperare, nu de confruntare”: Suveranitatea noastră este în joc. Business as usual este imposibil # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru comerț internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, a confirmat miercuri că acordul comercial SUA‑UE este suspendat deoarece o activitate de tip “business as usual” între Europa și Statele Unite este “imposibilă” „Echipa noastră de negociere tocmai a decis să suspende activitatea Comisiei pentru comerț internațional privind implementarea legală a acordului Turnberry. Suveranitatea […] The post Parlamentul European a suspendat adoptarea acordului UE-SUA “până când SUA reia o cale de cooperare, nu de confruntare”: Suveranitatea noastră este în joc. Business as usual este imposibil appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:40
După critici la adresa Europei și NATO, Trump evocă la Davos “moștenirea prețioasă comună SUA-Europa”: Progresul și prosperitatea Occidentului au venit din cultura noastră, nu din reguli fiscale # CaleaEuropeana
Explozia de prosperitate și progres care a construit Occidentul nu a venit din regulile noastre fiscale, ci din cultura foarte specială ce întruchipează moștenirea prețioasă pe care America și Europa o au în comun, a declarat, miercuri, pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos. Într-un discurs în care a criticat ceea ce el și […] The post După critici la adresa Europei și NATO, Trump evocă la Davos “moștenirea prețioasă comună SUA-Europa”: Progresul și prosperitatea Occidentului au venit din cultura noastră, nu din reguli fiscale appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
De la Davos, România răspunde îndoielilor lui Trump că NATO nu ar fi alături de SUA: Deși nu eram membru NATO, soldații români s-au îmbarcat pentru Afganistan după activarea articolului 5 # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a răspuns miercuri direct de la la Forumul Economic Mondial de la Davos la criticile președintelui SUA, Donald Trump, referitoare la disponibilitatea Europei de a răspunde apelului Statelor Unite în momente de criză. „Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare pe promisiunea că un atac […] The post De la Davos, România răspunde îndoielilor lui Trump că NATO nu ar fi alături de SUA: Deși nu eram membru NATO, soldații români s-au îmbarcat pentru Afganistan după activarea articolului 5 appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Biroul Temu din Turcia a fost percheziționat, după o acțiune similară la sediul european din Dublin # CaleaEuropeana
Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziționat miercuri dimineață, au declarat pentru Reuters autoritatea națională pentru concurență și un purtător de cuvânt al companiei chineze. Acțiunea are loc după o percheziție desfășurată în decembrie la sediul european al companiei din Dublin, pe fondul îngrijorărilor privind posibile subvenții de stat chineze considerate incorecte. […] The post Biroul Temu din Turcia a fost percheziționat, după o acțiune similară la sediul european din Dublin appeared first on caleaeuropeana.ro.
