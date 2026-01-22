După 77 de ani, SUA nu mai este oficial membră a Organizației Mondiale a Sănătății. Care sunt motivele invocate de Donald Trump
Statele Unite ale Americii s-au retras astăzi oficial din Organizația Mondială a Sănătății, fiind o ieșire care marchează finalizarea unui proces început în urmă cu un an de către administrația Donald Trump. Președintele american a semnat ordinul executiv de retragere chiar în prima zi de la preluarea celui de-al doilea mandat, pe 20 ianuarie 2025. […]
• • •
S-a câștigat la Joker și Noroc, la tragerile din 22 ianuarie. Loteria Română a anunțat valoarea premiilor și unde au fost jucate biletele norocoase # Gândul
Loteria Națională a anunțat, joi seară, că un premiu de peste 1,1 milioane de lei a fost câştigat la tragerea Noroc din seara zilei de 22 ianuarie 2026, potrivit News.ro. „La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, […]
Jurnalistul Ion Cristoiu a făcut Breaking News în emisiunea Marius Tucă Show, unde a dezmințit zvonurile circulate în presă. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. La aproape 80 de ani, reputatul publicist Ion Cristoiu a povestit cum o cădere pe gheață i-a provocat o dislocare de umăr, declanșând un val de apeluri și speculații. […]
Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei # Gândul
Piața chiriilor din marile orașe ale României a intrat, în luna decembrie 2025, într-o etapă de relativă stabilizare, cu ajustări moderate de preț și diferențe tot mai vizibile de la un oraș la altul. Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, aproximativ jumătate dintre orașele analizate au înregistrat prețuri […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum ar fi să fie Ponta ambasadorul României la Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Domnul Ponta, ce ar fi să vă trimitem ambasador în America? Nu vreți?” Invitat la […]
Record la reciclare, în România. Câte ambalaje s-au colectat în anul 2025, prin Sistemul Garanție-Returnare și când a fost luna de vârf # Gândul
Românii au returnat mai mult de 5,2 miliarde de ambalaje, în 2025, conform datelor furnizate – joi – de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). Numărul ambalajelor colectate în luna decembrie a depășit 350 de milioane, iar rata de returnare anuală a atins 83%, reflectând implicarea tot mai mare a consumatorilor, potrivit Agerpres. „Acest rezultat […]
Tot ce trebuie să știi despre diferența de fus orar dintre România și America. Motivul pentru care variază între 6 și 12 ore # Gândul
Înainte de a călători spre Statele Unite, e bine să te informezi cu privire la diferența de fus orar dintre România și America. De ce ora diferă atât de mult, între cele două continente? Ei bine, spre deosebire deosebire de alte țări, SUA au mai multe fusuri orare, iar acest aspect poate creea confuzie de […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Victor Ponta, prof. Adrian Severin și Adrian Năstase. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul” # Gândul
Istoricul israelian, Yuval Noah Harari, a lansat un avertisment critic la Forumul Economic de la Davos cu privire la rolul inteligenței artificiale, care a încetat să mai fie un simplu instrument și a devenit un agent autonom care poate controla omenirea. „Un cuțit este un instrument. Poți folosi un cuțit pentru a tăia salată sau […]
Un articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, dezvăluie „secretul norvegienilor” pentru a menține căldura optimă în case prin tehnici de construcție și materiale la îndemână de când lumea. Scandinavii folosesc soluții de izolare termică neconforme cu soluțiile inovative promovate de tehnologia mileniului trei. Scandinavii știu să folosească lemnul, așa […]
Carnea de porc ar putea avea efecte benefice asupra sănătății vârstnicilor. Rezultatele surprinzătoare ale unui studui recent # Gândul
Carnea de porc, un aliment adesea contestat de nutriționiști, revine în centrul atenției după ce un nou studiu, publicat în Current Developments in Nutrition, arată că varianta slabă a acesteia, minim procesată, ar putea avea efecte benefice surprinzătoare asupra sănătății vârstnicilor. Mai mult, cercetătorii susțin că avantajele sale pot fi comparabile cu cele oferite de […]
Zelenski ceartă liderii europeni de la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce a spus președintele Ucrainei # Gândul
Volodimir Zelenski, aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, a susținut un discurs neobișnuit de critic la adresa liderilor europeni, pe care i-a acuzat de pasivitate și de o dependență periculoasă de deciziile Statelor Unite. „Europa este un caleidoscop frumos, dar fragmentat” Zelenski a descris Europa ca pe un „caleidoscop frumos, dar fragmentat, de […]
New York este unul dintre orașele cu cele mai ridicate costuri de viață din Statele Unite, în cartierele de top. Mai pe la margine este la fel de scump ca în Colentina. O româncă pe nume Aura, care a ajuns în metropola americană, a făcut recent un videoclip în care a prezentat prețurile reale dintr-un […]
Ion Cristoiu povestește „aventura” în urma căreia și-a dislocat umărul: „Mă sună lumea, crede că am murit” # Gândul
Ion Cristoiu a povestit în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” ce s-a întâmplat în urma accidentului suferit astăzi pe gheață. Publicistul a infirmat toate speculațiile apărute inițial în spațiul public și a explicat cum a ajuns pe mâna medicilor. Ion Cristoiu a povestit cum a fost sunat de mai mulți oameni care au crezut că […]
Ingredientul care „corectează” mâncarea prea grasă sau prea sărată. Ar putea funcționa ca o alternativă la sucul de lămâie sau lime # Gândul
În gastronomia din zilele noastre, se pune accentul tot mai des pe eficiență, profunzimea gustului și reducerea risipei. Însă, cu toate acestea, multe ingrediente cu valoare reală sunt ignorate sau aruncate. Un exemplu este lichidul din borcanele cu ardei iute murat, un element aparent banal, dar cu un potențial culinar remarcabil, scrie csid.ro. Funcționează ca […]
Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice # Gândul
Liderii Uniunii Europene se reunesc într-un summit de urgență la Bruxelles pentru a coordona un răspuns comun față de presiunile Administrației Trump privind Groenlanda. Deși situația s-a detensionat parțial datorită intervenției secretarului general al NATO, reuniunea rămâne crucială pentru definirea viitoarei relații transatlantice. „Războiul de agresiune al Rusiei, subminarea ordinii internaționale bazate pe reguli, punerea sub […]
Românii se feresc de apa de la chiuvetă care vine prin țevi ruginite și optează pentru apa la pet. Mai scumpă, mai greu de accesat, trebuie să ajungi la magazin, probleme cu depozitarea etc. Există și alte soluţii, de filtrarea apei de exemplu, alte costuri…Între atâtea teorii și opțiuni, e greu să-ţi dai seama care […]
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României # Gândul
Activistul Florin Bădiță a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre experiența sa la Davos. Acesta nu a făcut parte din delegația oficială, dar s-a arătat dezamăgit de faptul că țara noastră a fost reprezentată, la nivel oficial, de numai cinci persoane. „Este absurd de puțin”, ne-a declarat acesta, în contextul în care nici președintele României, […]
Trei personae ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz # Gândul
Poliţia germană a arestat trei persoane la un hangar care găzduieşte avionul privat al cancelarului Friedrich Merz, în vestul Germaniei, conform Euronews. Principalii suspecți, care au încercat să avarieze avionul, sunt două femei și un bărbat, cu vârsta de 23, 28 și 56 de ani din orașul natal al cancelarului, Arnsberg. Friedrich Merz, care și-a […]
Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză” # Gândul
Nicușor Dan a susținut declarații de presă înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European. Președintele a vorbit despre poziția României față de planurile SUA de anexare a Groenlandei, dar și despre refuzul României de a face parte din Consiliul pentru Pace. „E un consiliu european informal care are ca obiect relația transatlantică, Groenlnda, tarife […]
Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia # Gândul
Ministerul Sănătății și Alianța G6 UMF* au anunțat, joi, că au decis să mențină același model de concurs și aceleași bibliografii pentru rezidențiatul din data de 15 noiembrie 2026, potrivit Mediafax. Așadar, pentru Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se vor păstra același model de concurs și aceleași […]
CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție # Gândul
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat, joi, 22 ianuarie 2026, în cauza Kaya c. Belgiei, că un procuror belgian a încălcat prezumția de nevinovăție prin declarații acordate presei, într-un moment în care procedura penală era încă în curs, iar dosarul se afla în faza apelului. În paralel, Curtea a reținut și un viciu […]
Directorul general al Companiei Naționale de Administrație a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat joi, printr-o postare pe rețelele de socializare, că „Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație!”. „Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru […]
Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Miliardarul a vorbit despre A.I. și roboți la forumul despre care spunea în trecut că este plictisitor # Gândul
Elon Musk a avut o apariție surpriză la Forumul Economic Mondial de la Davos, fiind prima sa participare oficială la acest eveniment după ani de critici vehemente la adresa acestui summit. Musk a fost adăugat în program ca vorbitor în ultimul moment într-un panel de discuții alături de Larry Fink, CEO-ul BlackRock. În cadrul sesiunii sale […]
VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței # Gândul
Proprietarul unei clădiri de apartamente din Trois-Rivières, Quebec, Canada, s-a declarat stupefiat că una dintre locuințele sale era îngropată într-un strat gros de gheață, după ce țevile de apă au cedat din cauza frigului extrem. Jacques Nault a crezut că a pășit într-un castel de gheață de coșmar atunci când a deschis ușa unuia dintre […]
Ion Cristoiu a ajuns la urgențe. Publicistul a suferit o accidentare și a avut nevoie de ajutorul medicilor. În ce stare se află # Gândul
Ion Cristoiu a ajuns la urgențe, după ce a alunecat pe gheață în drum spre birou. Publicistul și-a dislocat umărul și a avut nevoie de intervenția medicilor. Acesta a petrecut ore bune la spital. Zăpada din ultimele zile și ploaia cu gheață de azi au transformat străzile și trotuarele din București în adevărate derdelușuri. Mai […]
Cine sunt primii elevii care intră în „vacanța de schi”. Ministerul Educației a anunțat perioadele, în funcție de județ # Gândul
Ministerul Educației a anunțat, miercuri, perioadele în care elevii vor intra în „vacanța de schi”, în funcție de județ, pentru că săptămâna de vacanță din luna februarie este diferită pentru elevii din țară. Perioadele sunt stabilite de Inspectoratele Școlare Județene, singura condiție fiind ca această vacanță să fie programată în perioada 9 februarie – 1 […]
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 # Gândul
Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, la Milano-Cortina. Cine sunt cei 29 de români care vor participa […]
Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan” # Gândul
Războiul premierilor: Ludovic Orban intră în scenă și postează un mesaj pe Facebook în care susține că „nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită”, deoarece „îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”. „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită. În loc să tacă mâlc, să își pună cenușă în cap și să se […]
Denisa Tănase a vorbit despre bani, succes și celebritate. ”Nu mai cred că succesul este numai despre a fi celebru” , a mărturisit artista. Denisa Tănase este cunoscută publicului din trupa Bambi, unde a cântat alături de sora sa, Raluca. În prezent, Denisa Tănase are o afacere cu parfumuri care merge extraordinar de bine. […]
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la tragerea Joker – categoria I # Gândul
Joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 25 ianuarie 2026. La tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de […]
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz # Gândul
Mulți din șoferii români nu știu, sau se fac că nu știu, când și în ce condiții se folosesc luminile de avarie. Pe scurt, luminile de avarie se folosesc pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic din spate de un eveniment rutier – un accident, un blocaj, condiții de rulaj vitrege, gheață, gropi etc – […]
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei # Gândul
Marina Franceză a confiscat joi dimineața un petrolier care provenea din Rusia și care se afla sub sancțiunile internaționale, a anunțat Emmanuel Macron. În urma acestei acțiuni, a fost deschisă o anchetă, iar nava a fost deviată către un ancoraj sub escortă, anunță BFMTV. „În această dimineață, Marina Franceză a abordat un petrolier provenind din […]
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le cere constructorilor Magistralei 6 (M6) de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, ca urmare a accidentelor de pe DN1, care au avut loc, în ultimele două zile, în zona acestor lucrări. „Am notificat astăzi, din nou, constructorii să ia […]
„Lovitură diplomatică” la Davos: Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova # Gândul
România este reprezentată la Davos, la Forumul Rconomic Mondial (WEF), de o echipă cu „o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice”, conform Ministerul Afacerilor Externe. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit astăzi în cadrul unui seminar alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și […]
Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas # Gândul
Donald Trump a afirmat într-un interviu pentru Fox Business, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, că Statele Unite vor riposte dacă țările europene decid să vândă acțiuni și obligațiuni americane, ca răspuns la ambiția președintelui american de a achiziționa Groenlanda și la campania sa de presiune asupra aliaților europeni. La întrebarea reporterilor dacă […]
Actrița Cristina Cioran, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Emma și Max. ”Atunci când ai copiii sănătoși, fericiți și liniștiți, ai totul. O mamă nu își dorește nimic mai mult”, a spus aceasta. Cristina Cioran este cunoscută publicului larg ca actriță și prezentatoare TV. În […]
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor # Gândul
Academia Americană de Film a anunțat joi nominalizările la Premiile Oscar 2026, iar marea surpriză a acestei ediții este filmul „Sinners”. Deși a trecut aproape neobservat în România, producția a obținut nu mai puțin de 16 nominalizări și a intrat direct în cursa pentru cel mai bun film. „Sinners” este un film horror cu vampiri, […]
Cât te costă să ridici o casă de 100 mp, în 2026. Anul acesta a adus o schimbare majoră pe piața materialelor de construcții # Gândul
Visul multor români de a avea propria locuință, mai ales una pe pământ, rămâne o prioritate și în 2026. Totuși, drumul de la proiect la mutarea propriu-zisă în casă a devenit o adevărată provocare matematică. în noul an. În urmă cu doar câțiva ani, poate că un buget de 60.000 – 70.000 de euro părea […]
Prezența surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți” Bădiță # Gândul
Apariție surpriză în delegația României de la Davos. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, zis și „protestatarul în chiloți”, și-a făcut apariția la Forumul Economic de la Davos alături de delegația noastră. Apare în mai multe poze alături de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei […]
Este oficial cel mai subțire smartphone produs vreodată de Apple, iPhone Air. Anul trecut, furnizorul de tehnologie a impresionat industria cu unul dintre modelele sale emblematice, cântărind doar 165 g. În cadrul reducerilor de iarnă Sky, telefonul a fost redus, un avantaj ideal pentru consumatorii care preferă să împartă prețul în loc să cheltuiască sume […]
De ce s-a prăbușit industria de încălțăminte din România. Care a fost scăderea uriașă din ultimii doi ani # Gândul
Afacerile producției de încălțămite au scăzut cu 25% în perioada 2022-2024, iar randamentul capitalurilor este în scădere, arată o analiză realizată de Termene.ro. Aproximativ 1.571 de firme figurează în prezent în producția de încălțăminte, dintre care 1.237 se află în funcțiune, iar restul sunt firme cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri […]
Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului” # Gândul
Cristian Diaconescu a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre importanța relațiilor informale cu liderii lumii, în contextul absenței președintelui Nicușor Dan la Forumul Mondial de la Davos. Fostul consilier prezidențial a subliniat că, la evenimentele de nivel înalt, interacțiunea are loc în special în context „informal”. „Contează ce contacte ai în agenda […]
Capitala, evident, este orașul cu cele mai mari prețuri la locuințe. Creșterea constantă este naturală, ține atât de cererea mare, de oferta redusă, de creșterea inflației și a veniturilor unor categorii de bucureșteni. Noile zone rezidențiale, cartierele dormitor, au și avantaje, dar și mari dezavantaje. Plasate oarecum excentric în jurul Capitalei, sau în fostele periferii, […]
Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă # Gândul
Viitorul combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, atârnă de un fir de ață și depinde, mai mult ca oricând, de deciziile luate de Executiv. Luni, la Palatul Victoria, miniștrii și șefii instituțiilor statului s-au așezat la masă cu reprezentanții fabricii pentru a discuta modificarea planului de reorganizare al Liberty Galați, aflat într-o situație financiară extrem […]
(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează” # Gândul
Echipele Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea, menită să îmbunătățească evacuare apelor pluviale. Potrivit autorităților locale, intervenția a constat în realizarea unui nou canal de scurgere de tip Geiger. „Lucrare pe strada Conea! Pentru noi, fiecare intervenție contează. Echipa noastră a finalizat o lucrare importantă pe strada Conea, unde am […]
Mihai Mitoșeru a dezvăluit că a prezentat nunta iubitei lui, Alexandra, cu fostul ei soț. ”Ea era mireasa”, a spus acesta. Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019.Camelia Mitoșeru, mama actorului […]
