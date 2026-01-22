Gigi Becali a tăiat în carne vie la Zagreb! Trei schimbări efectuate de FCSB la pauză
Sport.ro, 22 ianuarie 2026 23:30
FCSB a mutat masiv la pauza meciului cu Dinamo Zagreb, la scorul de 2-1. Roș-albaștrii au efectuat trei înlocuiri simultane în speranța de a întoarce soarta partidei din Europa League.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
23:30
FCSB a mutat masiv la pauza meciului cu Dinamo Zagreb, la scorul de 2-1. Roș-albaștrii au efectuat trei înlocuiri simultane în speranța de a întoarce soarta partidei din Europa League.
23:30
Dinamo Zagreb - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
Acum o oră
23:20
FCSB încheie faza principală din UEFA Europa League în compania turcilor de la Fenerbahce, pe 29 ianuarie.
23:20
”De nicăieri!” Reacțiile croaților după golul lui Daniel Bîrligea din Dinamo Zagreb – FCSB # Sport.ro
Dinamo Zagreb – FCSB se joacă în faza principală Europa League.
23:00
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!” # Sport.ro
Dinamo Zagreb - FCSB se joacă în faza principală Europa League.
23:00
Speranță pentru „panterele” lui Becali: Bîrligea reduce din diferență la Zagreb, după un start de coșmar! # Sport.ro
FCSB intră la cabine condusă cu 2-1 de Dinamo Zagreb, după o primă repriză nebună în care defensiva a clacat rapid, dar atacul a ținut echipa în viață.
Acum 2 ore
22:50
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea" # Sport.ro
PAOK Salonic rămâne în cărți pentru calificarea directă în optimile din UEFA Europa League.
22:30
Instrucție la Zagreb. Apărarea lui FCSB, rateu după rateu în debutul meciului din Europa League # Sport.ro
Dinamo Zagreb - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
22:30
FC Dallas l-a cedat temporar pe Enes Sali la Al-Riyadh SC până în iunie 2026, mijlocașul revenind la formația saudită pentru care a mai evoluat și în sezonul precedent.
22:10
Mihai Stoica, uluit de ce a găsit pe stadionul din Zagreb: „N-am mai văzut așa ceva, e cel mai mare!” # Sport.ro
Managerul FCSB a rămas impresionat de scenografia pregătită de fanii croați în peluză, înaintea duelului din Europa League.
22:00
Antonio Jakolis a jucat atât pentru FCSB, cât și pentru Dinamo Zagreb și cunoaște foarte bine cele două echipe care se vor înfrunta în faza principală Europa League.
22:00
Moment important pentru Casemiro, mijlocașul defensiv al formației Manchester United.
Acum 4 ore
21:50
Antrenorul lui Tottenham a clarificat situația lui Radu Drăgușin pentru etapa următoare, în ciuda informațiilor privind un transfer al fundașului român înapoi în Italia.
21:50
Adrian Mutu a văzut echipa de start a lui FCSB cu Dinamo Zagreb și a reacționat imediat: ”El lipsește, putea să facă diferența” # Sport.ro
Dinamo Zagreb - FCSB va fi LIVE TEXT - AICI.
21:20
FCSB joacă pe terenul celor de la Dinamo Zagreb în faza principală Europa League.
21:10
Dinamo Zagreb - FCSB începe la 22:00.
21:00
Acuzații grave la Euro 2026! Portughezii au răbufnit după eșecul cu Germania: „Dacă vorbesc, sunt în pericol” # Sport.ro
Germania a învins Portugalia cu 32-30 la Campionatul European, într-un meci marcat de decizii controversate de arbitraj care au provocat furia lusitanilor.
20:50
Florinel Coman, spectacol în Golf: Două goluri împotriva fostei echipe a lui Cosmin Olăroiu # Sport.ro
Al Gharafa, echipa la care evoluează Florinel Coman, s-a duelat cu Al Sharjah, fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu, în sferturile Supercupei Qatarului și a Emiratelor Arabe Unite.
20:50
România a pierdut cu Muntenegru în ultimul joc de la Europeanul de polo! Pe ce loc au terminat tricolorii # Sport.ro
Naţionala României a pierdut, joi, ultimul meci de la Campionatul European de la Belgrad, scor 21-15, cu Muntenegru, pentru clasarea finală pe locurile 7-8. Tricolorii au încheiat pe locul 8, la fel ca la ediţia din 2024. Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii, duminică.
20:50
Real Madrid riscă să fie sancționată în instanță în urma concertului susținut de Taylor Swift. Acuzația adusă # Sport.ro
Real Madrid, probleme cu justiția spaniolă din cauza concertului susținut de Taylor Swift.
20:30
Campioana CSM Bucureşti anunţă, joi, revenirea portarului Denisa Şandru, care a mai evoluat în urmă cu cinci ani la formaţia antrenată în prezent de Bojana Popovic. Handbalista va juca la CSM în următoarele două sezoane, începând din vară.
20:10
Premier League „vânează” un puști de la Genoa! 18 milioane de euro pentru înlocuitorul lui Mateta # Sport.ro
Un jucător de la Genoa, urmărit de Crystal Palace.
20:00
FC Argeș este cu siguranță una dintre surprizele din actuala stagiune.
20:00
Marc-Andre ter Stegen, confesiune despre plecarea de la Barcelona: „Îţi dai jos greutatea de pe umeri” # Sport.ro
Ce a spus Marc-Andre ter Stegen despre plecarea sa de la Barcelona.
Acum 6 ore
19:40
Claudiu Keșeru, analiză dură despre situația lui Denis Alibec la FCSB: „Pare o ultimă șansă” # Sport.ro
Claudiu Keșeru a analizat situația delicată a lui Denis Alibec la campioana României, fiind de părere că vârful trece printr-un moment decisiv pentru finalul carierei sale.
19:30
”Telenovela” transferului lui Radu Drăgușin continuă și în această perioadă de transferuri.
19:10
Manchester United, pregătită de o lovitură în Premier League! Vrea fotbalistul cu 155 de meciuri la rivala care l-a crescut # Sport.ro
Manchester United ia în calcul să aducă un fotbalist crescut de o rivală, cu 155 de meciuri la gigantul din Premier League.
19:00
Interul lui Chivu se umple de bani în Champions League: suma uriașă asigurată înainte de ultima etapă # Sport.ro
Inter Milano și-a asigurat deja peste 65 de milioane de euro în actualul sezon de Champions League, deși echipa antrenată de Cristi Chivu a pierdut ultimele trei meciuri europene.
18:50
Cum s-a încheiat ultimul meci în care ”panterele” lui Gigi Becali au jucat împreună la FCSB # Sport.ro
FCSB se duelează cu Dinamo Zagreb în faza principală Europa League.
18:50
FC Hermannstadt - Dinamo este vineri seară de la ora 20:00.
18:40
Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) va evolua la Rapid.
18:30
Veste uriașă pentru „câini”! Șefii au bătut palma cu stâlpul defensivei: „Ne-am strâns mâna!” # Sport.ro
Dinamo a rezolvat, în mare măsură, prelungirea contractului lui Kennedy Boateng, fundașul de bază al echipei, după o negociere intensă purtată în cantonamentul din Antalya.
18:20
4 informații inedite despre stadionul pe care FCSB o va înfrunta pe Dinamo Zagreb. Victoria istorică obținută de România # Sport.ro
Tot ce trebuie să știi despre stadionul Maksimir, arena unde FCSB o va înfrunta pe Dinamo Zagreb.
18:10
PSV Eindhoven a pierdut fără drept de apel în fața celor de la Newcastle în faza principală Champions League.
18:10
”Berlusconi din Balcani”. Croații i-au făcut portretul lui Gigi Becali, înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: ”Cel mai controversat” # Sport.ro
Dinamo Zagreb - FCSB este joi seară de la ora 22:00.
18:00
Antrenorul lui Dennis Man a făcut anunțul după dezastrul de la Newcastle: ”Sună dramatic, știu” # Sport.ro
Newcastle a spulberat-o pe PSV în Champions League, scor 3-0.
18:00
Patronul campioanei a decis să își menajeze fundașul dreapta în această seară, în Europa League, pentru a-l avea proaspăt la derby-ul din campionat.
Acum 8 ore
17:30
Decizia luată de Titi Aur după 15 ani: e pregătit să renunțe la tot, dar cere o sumă uriașă # Sport.ro
Cunoscutul pilot a scos la vânzare proprietatea din Bârlad pentru o sumă impresionantă, explicând că imobilul a devenit o povară financiară pentru familie.
17:20
Florin Andone (32 de ani) este legitimat în Liga 4 din Spania la Atletico Baleares.
17:20
România a stabilit lotul pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. De vor avea tricolorii șapte purtători de drapel # Sport.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026 / Julia Sauter va fi portdrapelul României
17:20
Superstarul pentru care Real Madrid s-a chinuit să îl transfere, OUT! Alvaro Arbeloa l-a anunțat personal # Sport.ro
Un fotbalist pentru care Real Madrid s-a chinuit să îl transfere nu face parte din planurile lui Alvaro Arbeloa.
17:10
LPF a anunțat nu mai puțin de cinci plecări de la echipa care a produs surpriza sezonului în turul Superligii României.
17:10
Pițurcă a găsit minusul uriaș al lui Hagi la Real și Barcelona: „Dacă avea asta, era în primii 5 din lume!” # Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a explicat motivul pentru care Gică Hagi nu a devenit lider incontestabil la coloșii Spaniei, Real Madrid și Barcelona.
17:00
Mihai Popa (25 de ani) a fost legitimat la Torino.
17:00
Dinamo Zagreb - FCSB | Ce pierde și ce câștigă FCSB după dispariția lui Tănase din primul "11" # Sport.ro
FCSB atacă meciul decisiv pentru calificarea în faza eliminatorie din Europa League fără Florin Tănase în echipa de start.
16:50
Naționala României de futsal a început cu dreptul în 2026. Tricolorii au fost la înălțime cu Groenlanda și îi așteaptă jocul cu Turcia.
16:40
Viitorul lui Radu Drăgușin este incert, chiar dacă internaționalul român a fost dorit la mai multe echipe de top.
16:40
Revoluție la Milano! Cristi Chivu schimbă tot: surprizele pregătite după eșecul cu Arsenal # Sport.ro
Cristi Chivu pregătește o transformare radicală a echipei de start a lui Inter pentru duelul cu Pisa (vineri, ora 21:45), după eșecul dureros cu Arsenal din Liga Campionilor.
16:40
FCSB o va înfrunta joi seară pe Dinamo Zagreb de la ora 22:00, în etapa #7 din UEFA Europa League.
Acum 12 ore
15:50
Jucătorul a fost între viață și moarte! „Gladiatorul” din fotbal revine pe teren la o echipă importantă # Sport.ro
Edoardo Bove, fostul mijlocaş al echipei italiene de fotbal Fiorentina, a semnat un contract pe cinci sezoane şi jumătate cu echipa engleză de fotbal Watford, la mai bine de un an după ce a fost la un pas să-şi piardă viaţa pe terenul de joc, informează L'Equipe.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.