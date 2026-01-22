Gigi Becali a tăiat în carne vie la Zagreb! Trei schimbări efectuate de FCSB la pauză

15:50

Edoardo Bove, fostul mijlocaş al echipei italiene de fotbal Fiorentina, a semnat un contract pe cinci sezoane şi jumătate cu echipa engleză de fotbal Watford, la mai bine de un an după ce a fost la un pas să-şi piardă viaţa pe terenul de joc, informează L'Equipe.