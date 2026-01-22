Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

20:50

Naţionala României a pierdut, joi, ultimul meci de la Campionatul European de la Belgrad, scor 21-15, cu Muntenegru, pentru clasarea finală pe locurile 7-8. Tricolorii au încheiat pe locul 8, la fel ca la ediţia din 2024. Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii, duminică.