Sprijin financiar de urgenţă pentru pomicultori după îngheţurile din primăvara anului 2025

20:10

Ți s-a întâmplat să ridici telefonul doar pentru un minut și să nu-ți dai seama când au trecut 20? Și repeți asta de zeci de ori pe zi. Rezultatul: concentrare scăzută, iritare, dificultate de a sta cu un gând până la capăt. Scroll-ul mănâncă exact ce ai mai valoros: atenția.