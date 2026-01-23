Merz, Macron, Meloni, Tusk şi Frederiksen au plecat de la summitul UE fără să facă declaraţii
News.ro, 23 ianuarie 2026 02:10
Diverşi lideri din marile ţări europene – printre care cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron – au părăsit joi noapte clădirea unde a avut loc Consiliul European fără a vorbi cu presa, un final destul de neobişnuit pentru un summit al liderilor UE, scrie POLITICO.
Acum o oră
02:20
Preşedintele Consiliului European afirmă că acordul comercial dintre UE şi SUA trebuie să continue # News.ro
Bruxelles-ul şi Washingtonul trebuie să „meargă mai departe” pentru a pune în aplicare acordul comercial, după ce preşedintele american Donald Trump a renunţat la impunerea de tarife, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la încheierea summitului UE de la Bruxelles convocat de urgenţă, relatează POLITICO.
02:10
Merz, Macron, Meloni, Tusk şi Frederiksen au plecat de la summitul UE fără să facă declaraţii # News.ro
Diverşi lideri din marile ţări europene – printre care cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron – au părăsit joi noapte clădirea unde a avut loc Consiliul European fără a vorbi cu presa, un final destul de neobişnuit pentru un summit al liderilor UE, scrie POLITICO.
Acum 2 ore
01:50
Acordul cu privire la Groenlanda va permite SUA să „facă orice doresc” în cooperare cu NATO, afirmă Trump # News.ro
Aflat la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea în SUA de la Davos, preşedintele Donald Trump a continuat să ofere detalii vagi despre acordul-cadru pentru Groenlanda, afirmând că mai multe informaţii vor fi disponibile în două săptămâni, relatează CNN.
01:40
„O cină extrem de scumpă la Bruxelles”. Premierul slovac Robert Fico se plânge că summitul UE convocat de urgenţă este inutil şi costisitor # News.ro
Înainte de a ajunge la Bruxelles pentru summitul UE extraordinar convocat joi seara, premierul slovac Robert Fico s-a plâns în avion cât de inutilă va fi probabil această reuniune, potrivit unui videoclip, scrie POLITICO.
01:20
Bilanţul catastrofei feroviare din Spania a ajuns la 45 de morţi. Un câine dispărut a fost salvat după patru zile - VIDEO # News.ro
Două noi cadavre au fost găsite joi după-amiază la locul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză la Adamuz, în Andaluzia, în sudul Spaniei, au declarat serviciile de urgenţă pentru AFP, ceea ce ridică bilanţul catastrofei petrecute duminică la 45 de morţi.
01:20
Şase răniţi într-un atac cu cuţitul în timpul unei manifestaţii kurde la Anvers, în Belgia # News.ro
Şase persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul, joi seara, la Anvers, în Belgia, în timpul unei manifestaţii în sprijinul kurzilor din Siria, relatează AFP.
Acum 4 ore
00:50
UPDATE - Liga Europa: Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a învins pe Lille cu 2-1, chiar dacă a jucat mai bine de o oră în zece # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, pentru care Ionuţ Radu a fost integralist, a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, de gruparea franceză OSC Lille, în etapa a şaptea din Liga Europa. Învingătoarea a jucat în zece din minutul 29.
00:50
Liderul rus, Vladimir Putin, i-a primit joi seara târziu pe trimisul special al lui Donald Trump, Stephen Witkoff, şi pe omul de afaceri Jared Kushner, ginerele preşedintelui american, care au sosit la Moscova pentru a discuta despre o soluţie pentru încheierea războiului din Ucraina, a anunţat Kremlinul.
00:40
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, este supărat pentru că bucureştenii nu au jucat nimic în partida cu Dinamo Zagreb şi recunoaşte că trebuie făcute schimbări pentru remedierea situaţiei.
00:30
Liga Europa: Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a învins pe Lille cu 2-1, chiar dacă a jucat mai bine de o oră în zece # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, pentru care Ionuţ Radu a fost integralist, a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, de gruparea franceză OSC Lille, în etapa a şaptea din Liga Europa. Învingătoarea a jucat în zece din minutul 29.
00:30
„L-am cumpărat cu 15.000 de coroane”: Premierul ceh Andrej Babis, ironizat după ce a cumpărat un glob pământesc ca să vadă unde este Groenlanda - VIDEO # News.ro
Prim-ministrul ceh Andrej Babis a devenit obiectul ironiilor pe reţelele sociale după ce a anunţat că a cumpărat un glob pământesc scump pentru a vedea unde se află Groenlanda, relatează AFP.
00:10
Echipa FCSB a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 4-1, de formaţia croată Dinamo Zagreb, în etapa a şaptea din Liga Europa.
00:10
Bilanţul catastrofei feroviare din Spania a ajuns la 45 de morţi. În schimb, un câine dispărut a fost salvat după patru zile - VIDEO # News.ro
Două noi cadavre au fost găsite joi după-amiază la locul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză la Adamuz, în Andaluzia, în sudul Spaniei, au declarat serviciile de urgenţă pentru AFP, ceea ce ridică bilanţul catastrofei petrecute duminică la 45 de morţi.
00:10
Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, crede că dacă formaţia sa va rata şi play-off-ul Superligii, după ratarea europeană, sezonul va fi unul total compromis.
22 ianuarie 2026
23:50
Selecţionerul Mircea Lucescu a fost internat din cauza unei gripe severe, el confirmând joi seară că se află sub supravegherea medicilor.
23:50
Donald Trump a fost observat la Davos, din nou, cu o vânătaie pe mâna stângă. Explicaţia Casei Albe: s-a lovit de colţul mesei în timpul ceremoniei de semnare a Consiliului Păcii # News.ro
O vânătaie a fost vizibilă, din nou, pe dosul mâinii stângi a preşedintelui Donald Trump joi, în timpul ceremoniei de semnare a constituirii Consiliului Păcii, care a avut loc în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Fox News că Trump s-a lovit la mână după ce a lovit colţul mesei în timpul evenimentului de semnare.
23:10
Un apel al lui Barron Trump către poliţie a fost adus ca probă în procesul unui rus acuzat de viol la Londra # News.ro
Cel mai tânăr fiu al lui Donald Trump, Barron, a contactat poliţia londoneză în ianuarie 2025, raportând că a asistat, în timpul unei convorbiri video, la agresarea unei prietene de către un bărbat al cărui proces se desfăşoară în capitala britanică. Suspectul, un cetăţean rus, Matvei Rumianţev, în vârstă de 22 de ani, este judecat la tribunalul Snaresbrook din Londra, fiind acuzat, printre altele, de două violuri şi de violenţă împotriva acestei femei. El neagă aceste acuzaţii, relatează AFP.
23:00
Liga Europa: Jadon Sancho o califică pe Aston Villa în optimi. Merg mai departe şi Lyon şi Freiburg # News.ro
Aston Villa şi-a asigurat joi un loc în optimile de finală ale Ligii Europa, după ce Jadon Sancho a marcat golul victoriei (1-0) în meciul din deplasare cu Fenerbahce. SC Freiburg şi Olympique Lyon şi-au asigurat şi ele calificarea în faza eliminatorie, relatează Reuters.
Acum 6 ore
22:40
Ciprian Ciucu: Avem undeva în jur de 5 milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei / Sunt mulţi români care au mai mulţi bani în conturi decât are primăria. Este absolut jenant / Efectiv a ajuns cuţitul la os/ Primarul general anunţă măsuri nepopulare # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, joi seară, că situaţia financiară a Primăriei este ”jenantă”, având doar cinci milioane de lei în conturi, sume comparabile cu ale unora dintre românii bogaţi. Ciucu anunţă că va lua măsuri ”nepopulare”, urmând a desfiinşa sau comasa instituţii, dar şi că se vor scumpi biletele STB. Decizia privind închiderea primelor instituţii se va lua săptămâna viitoare.
22:20
După ce Mark Rutte i-a atras atenţia că Europa a venit deja în ajutorul SUA în Afganistan, Trump susţine că trupele NATO „au rămas puţin în spatele liniei frontului” # News.ro
Donald Trump a discreditat din nou aliaţii americanilor din NATO, afirmând că trupele din ţările aliate „au rămas puţin în spate, puţin în afara liniei frontului” în timpul luptelor din Afganistan, când au venit în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, relatează The Guardian.
22:10
Premierul Ilie Bolojan reclamă dezechilibre în administraţia locală: dependenţă mare de transferurile de la bugetul de stat, venituri reduse din taxele şi impozitele locale, cheltuieli cu salariile mult mai mari decât veniturile locale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan reclamă, joi, dezechilibre în administraţia locală, referindu-se la dependenţă mare de transferurile de la bugetul de stat, venituri reduse din taxele şi impozitele locale, dar şi la cheltuieli cu salariile mult mai mari decât veniturile locale. Premierul a realizat o analiză comparatică cu alte state din UE şi a constatat că, în general, administraţiile locale europene îşi acoperă din venituri proprii salariile personalului, lucru care nu se întâmplă şi în România. Multe dintre aceste dezechilibre ar urma să fie corectate prin asumarea reformei administraţiei.
22:10
Liga Europa: PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a dispus de Betis Sevilla, scor 2-0, şi visează la calificarea directă în optimi # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins joi, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia spaniolă Betis Sevilla, în runda a şaptea din Liga Europa, şi păstrează şanse de calificare directă în optimile competiţiei.
21:40
Vâlcea: Miros de gaz într-un apartament din municipiul Drăgăşani / 2 persoane asistate medical / Scăpări de gaz constatate la toate contoarele de pe aceeaşi scară, furnizarea fiind oprită # News.ro
Mai multe echipaje au intervenit, joi seară, la un bloc din Drăgăşani, după ce s-a semnalat miros de gaz, iar două persoane au suferit atac de panică. Măsurătorile au arătat scurgeri de gaz la centrala dintr-un apartament, dar şi la toate contoarele de gaz de pe scara respectivă. Furnizarea gazului a fost sistată.
21:30
Premierul danez spune că nu vor exista baze suverane americane în Groenlanda. Prim-ministrul Groenlandei nu ştie ce conţine acordul cu Trump # News.ro
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat joi, înaintea summitului UE de la Bruxelles, că evenimentele recente au fost o lecţie pentru Europa: rămâneţi uniţi, rămâneţi puternici sau suportaţi consecinţele, scrie POLITICO.
21:30
Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini şi aşteptarea tăcută nu reprezintă o strategie / Apartenenţa la NATO şi UE trebuie să aibă prioritate / Este necesară încheierea unor noi parteneriate / Solicitare pentru preşedintele Nicuşor Dan # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, explică, joi, că România nu poate asista pasivă la schimbările care au loc la nivel mondial şi cricică faptul că ţara noastră ”nu are poziţii asumate aproape pe niciun subiect, nu-şi trasează nici măcar singură direcţia, se aliniază la poziţiile altora şi pluteşte în derivă pe o mare deschisă şi furtunoasă”. Liderul UDMR crede că este prioritară apartenenţa la NATO şi UE, însă este necesară şi încheierea unor noi parteneriate. ”Devine cu atât mai important pentru preşedinte să ridice nivelul politicii externe a României şi să obţină rezultate care să ofere securitate şi să asigure relevanţă”, a mai transmis liderul UDMR.
21:30
Clubul englez Manchester United a anunţat oficial, joi, că nu va prelungi înţelegerea cu mijlocaşul brazilian Casemiro. Acesta va deveni liber de contract la finalul sezonului.
21:20
Qatar – Supercupa: Florinel Coman a marcat, dar Al-Gharafa a pierdut Supercupa, 4-5 la penaltiuri cu Al-Sharjah - VIDEO # News.ro
Atacantul român Florinel Coman a înscris joi, în finala Supercupei Qatarului, pe care echipa sa, Al-Gharafa a disputat-o împotriva formaţiei Al-Sharjah, pierzând la 11 metri, cu scorul de 4-5.
21:10
Premiu de peste 1,1 milioane de lei, câştigat la tragerea NOROC a Loteriei Române / Biletul a fost jucat la Bacău - FOTO # News.ro
Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.
21:00
Şapte sportivi care au participat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, printre care şi un medaliat cu bronz, au fost depistaţi pozitiv în urma unei noi analize a probelor lor, a anunţat joi Agenţia Internaţională Antidoping (ITA), potrivit AP.
Acum 8 ore
20:50
Macron este mulţumit că tensiunile s-au calmat, în timp ce cancelarul Germaniei speră ca alianţa transatlantică să fie restabilită # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care a venit joi la summitul extraordinar al UE de la Bruxelles cu aceeaşi ochelari de soare care au făcut furori pe internet, a lăudat unitatea europeană, considerând că a contribuit la calmarea tensiunilor din această săptămână, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat speranţa că Uniunea Europeană şi SUA vor găsi o cale de a depăşi tensiunile actuale, relatează POLITICO.
20:30
Imprevizibilitatea este cuvântul cheie al acestui an, a afirmat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, în timp ce liderii UE se reuneau la Bruxelles pentru a discuta despre viitorul relaţiei transatlantice, relatează POLITICO.
20:20
Nicuşor Dan, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni, la Davos: Important este dialogul şi, pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni, la Davos că important este dialogul şi, pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru.
20:20
Campioana CSM Bucureşti anunţă, joi, revenirea portarului Denisa Şandru, care a mai evoluat în urmă cu cinci ani la formaţia antrenată în prezent de Bojana Popovic. Handbalista va juca la CSM în următoarele două sezoane, începând din vară.
20:20
Donald Trump îi dă în judecată pe Jamie Dimon şi JPMorgan Chase pentru ”debanking politic” # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a dat în judecată joi pe directorul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, precum şi banca americană, acuzându-i că i-au închis conturile la începutul anului 2021 din motive politice, imediat după evenimentele din 6 ianuarie şi finalul mandatului său, transmite CNBC.
20:20
Nicuşor Dan, despre scenariul unirii cu Republica Moldova: În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment, nu suntem acolo # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu Republica Moldova ar fi în momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, dar pentru moment, nu suntem acolo.
20:20
Naţionala României a pierdut, joi, ultimul meci de la Campionatul European de la Belgrad, scor 21-15, cu Muntenegru, pentru clasarea finală pe locurile 7-8. Tricolorii au încheiat pe locul 8, la fel ca la ediţia din 2024. Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii, duminică.
20:10
Nicuşor Dan spune că invitarea în Consiliul Păcii nu e o chestiune simplă: E vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că invitarea României în Consiliul Păcii nu e o chestiune simplă, el arătând că este vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză.
20:10
Ministrul Sănătăţii anunţă că a început procesul de reclasificare a spitalelor publice / HG pentru stabilirea critriilor spitalelor stratregice, în dezbatere / Ce înseamnă spital strategic # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a început procesul de reclasificare a spitalelor publice, prima categrie care va fi definită fiind cea a spitalelor strategice. Acestea trebuie să aibă dotări de înaltă performanţă şi să realizeze cazuri complexe.
20:00
Australian Open: Stefanos Tsitsipas dezvăluie că s-a accidentat jucând fotbal, cu patru zile înainte de start # News.ro
Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, eliminat în runda a doua a Australian Open, a dezvăluit că s-a accidentat chiar înainte de turneu, în timp ce juca fotbal şi încerca să dribleze.
20:00
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România / E foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România şi e foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali.
20:00
Pictura murală de Leonardo, admirată în timpul restaurării la Castelul Sforza din Milano - FOTO/ VIDEO # News.ro
O pictură vastă, neterminată, a lui Leonardo da Vinci, care acoperă pereţii şi tavanul şi care a fost ascunsă timp de secole în interiorul Castelului Sforza, aflată în curs de restaurare, poate fi admirată de public, înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano.
19:50
Darău: Trebuie analizat cu foarte multă atenţie cum se schimbă ordinea mondială şi ce schimbă apariţia Consiliului pentru Pace / Prima analiză trebuie să fie geopolitică, la nivel de Preşedinţie, MAE # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat joi că trebuie analizat cu foarte multă atenţie şi cântărind toate implicaţiile, cum se schimbă ordinea mondială în această perioadă, dar şi ce schimbă apariţia acestui Consiliul pentru Pace, el precizând că prima analiză trebuie să fie geopolitică, la nivel de Preşedinţie şi MAE.
19:40
Timiş: Cei doi băieţi de 15 ani care au ucis un adolescent de aceeaşi vârstă au fost arestaţi preventiv # News.ro
Judecătorii de la Tribunalul Timiş au decis, joi, arestarea preventivă a celor doi băieţi de 15 ani care şi-au ucis prietenul de aceeaşi vârstă cu mai multe lovituri de cuţit şi topor.
19:40
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei: "Sunt îngrijorat privind hărţuirea, discreditarea şi ameninţările grave, inclusiv cu moartea, lansate la adresa jurnalistei Emilia Şercan" # News.ro
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei (RFoM), Jan Braathu, a transmis într-o declaraţie îngrijorarea faţă de "hărţuirea, discreditarea şi ameninţările grave, inclusiv ameninţările cu moartea, împotriva jurnalistei Emilia Şercan în România".
19:30
JO de iarnă: Ofertă „Cumpără un bilet, primeşti unul gratis” pentru tinerii care vor să asiste la ceremonia de deschidere de la Milano # News.ro
Organizatorii au anunţat joi că tinerilor li se propune o ofertă „două la preţ de unul” pentru biletele la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters.
19:30
Volodimir Zelenski afirmă că a ajuns la un acord cu Donald Trump în privinţa garanţiilor de securitate, dar problema teritoriilor rămâne nerezolvată # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump cu privire la garanţiile de securitate pentru menţinerea păcii în Ucraina după o eventuală încetare a conflictului cu Rusia.
19:30
Diana Buzoianu anunţă o finanţare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunităţile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, joi seară, o finanţare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunităţile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente.
19:30
Ministrul Economiei: Condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an / Atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Noi suntem aici să stăm la guvernare # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat despre şansele ca premierul Ilie Bolojan să îşi finalizeze mandatul până la rotativa din 2026 că condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an, el arătând că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Darău a mai spus că USR este în coaliţie pentru a sta la guvernare
19:20
Sindicatul Europol publică fotografii de la adrese la care se presupune că ar locui persoanele din Moldova, Ucraina şi Rusia care au cerut documente româneşti în baza unor acte false – Sunt imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, între buruieni # News.ro
Sindicatul Europol publică, joi seară, câteva fotografii de la adrese din judeţul Botoşani la care se presupune că ar locui persoanele din Moldova, Ucraina şi Rusia care au cerut documente româneşti în baza unor acte false. Sunt imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, între buruieni, fără a avea condiţii potrivite pentru locuit. Adresele au fost vizate de percheziţii în cadrul dosarului instrumentat de Parchetul General. Sindicaliştii anunţă că 96 de persoane urmează să fie citate pentru audieri.
19:10
Incident violent la Spitalul de Psihiatrie Săpoca - Doi angajaţi, agresaţi de un pacient / Acesta era internat pentru fapte penale şi ar fi încercat să fugă # News.ro
Doi angajaţi ai Spitalului de Neropsihiatrie Săpoca - o femeie şi un băebat - au ajuns la spital cu diverse traumatisme, după ce au fost atacaţi de un pacient internat pe Secţia de la Ojasca a unităţii sanitare.
