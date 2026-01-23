(P) Mega Image sărbătorește producătorii locali la „Ziua Gusturi românești”
StirileProtv.ro, 23 ianuarie 2026 03:10
De peste 17 ani, Mega Image susține producătorii locali români prin programul Gusturi românești, un parteneriat care aduce zilnic pe rafturile magazinelor produse cu gust autentic, realizate după rețete tradiționale.
Acum o oră
03:10
Acum 6 ore
23:00
Singurele două țări din UE care au participat la „lansarea” Consiliului Păcii. Care e poziția României # StirileProtv.ro
Dintre statele UE, doar Ungaria şi Bulgaria au semnat "Carta" fondatoare a Consiliului Păcii și au acceptat să-i plătească lui Donald Trump un miliard de dolari. Între timp, Nicușor Dan a anunțat că România analizează propunerea.
23:00
Venezuela deschide sectorul petrolier către companii private. Legea a trecut de prima lectură # StirileProtv.ro
Adunarea Naţională a Venezuelei a aprobat joi în primă lectură un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării - cele mai mari din lume - de către companii private, informează AFP.
22:50
Mesajul lui Viktor Orban pentru Zelenski: „Lingușeala nu ne va schimba poziția, însă vom ajuta în continuare refugiații” # StirileProtv.ro
Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil și ajutor umanitar refugiaților ucraineni, a precizat prim-ministrul ungar Viktor Orban.
22:40
Bolojan avertizează: 83% din bugetele primăriilor vin de la București. România, mult sub media UE la taxe locale # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan atrage atenția că administraţiile locale sunt dependente de alocările bugetare de la Guvern. Astfel, 83 % din banii alocați primăriilor vin de la București.
22:20
Ministrul Sănătății a anunțat reclasificarea spitalelor publice. Cum sunt definite spitalele strategice # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a început procesul de reclasificare a spitalelor publice, prima categorie care va fi definită fiind cea a spitalelor strategice.
Acum 8 ore
22:00
Ce spune Nicușor Dan despre unirea României cu Republica Moldova, după ce Maia Sandu a susținut că aceasta ar asigura pacea # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu Republica Moldova ar fi în momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, dar pentru moment, nu suntem acolo.
21:50
Cum arată locuințele la care se presupune că locuiesc moldovenii, ucrainenii și rușii cu acte românești obținute ilegal # StirileProtv.ro
Sindicatul Europol publică, joi seară, câteva fotografii de la adrese din judeţul Botoşani la care se presupune că ar locui persoanele din Moldova, Ucraina şi Rusia care au obținut documente româneşti în baza unor acte false.
21:30
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei # StirileProtv.ro
Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.
21:10
Conversațiile ceferiștilor acuzați de vânzări ilegale de locuri, dezvăluite de procurori. Foloseau CNP-urile elevilor # StirileProtv.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a încheiat ancheta uriașului dosar privind ceferiștii acuzați de luare de mită, iar 33 dintre aceștia vor fi trimiși în judecată.
21:10
Bani UE pentru reclame la produse agricole românești. Doar 10 organizații din România au accesat fondurile # StirileProtv.ro
Deși Comisia Europeană alocă anual milioane de euro printr-un program menit să promoveze produsele agricole, mai puțin de zece organizații din România au accesat până acum aceste fonduri.
21:10
21:00
Donald Trump a renunțat la tarifele comerciale împotriva a opt țări europene după Consiliul de Pace # StirileProtv.ro
La Davos, Donald Trump a semnat, împreună cu lideri și reprezentanți din 19 țări, constituirea așa-numitului Consiliu al Păcii, din care fac parte și vecinii României, Ungaria și Bulgaria.
20:40
Guvernul vrea relansare economică finanțată, pe jumătate, cu bani din PNRR. Proiectele în care ar ajunge fondurile # StirileProtv.ro
Guvernul anunță investiții record pentru România estimate la 20 de miliarde de euro, parte dintr-un plan menit să relanseze economia.
20:30
Campania „Adoptă un liceu” aduce elevii în fermele agricole. Tinerii învață practică direct pe utilaje și culturi # StirileProtv.ro
Peste 600 de firme din domeniul agricol care suferă din lipsa forței de muncă intră în campania „Adoptă un liceu! Ia elevi în practică!" O platformă interactivă conectează deja afacerile din agricultură și școlile de profil.
20:20
Fosta contabilă de la MAE, plasată sub control judiciar. Fostul iubit și fiul său sunt suspecți în dosarul de fraudă # StirileProtv.ro
O fostă contabilă din Ministerul Afacerilor Externe a fost ridicată joi de procurorii DNA, într-un caz de corupție fără precedent.
20:20
Universitățile din România impun reguli stricte privind utilizarea inteligenței artificiale. Ce obligații au studenții # StirileProtv.ro
Tot mai multe universități din România introduc reguli stricte. Studenții sunt obligați să declare dacă și cum au folosit inteligența artificială, iar profesorii pot să intervină atunci când apar suspiciuni legate de originalitate.
20:20
Județul din România cu 320.000 de locuitori care vrea propriul aeroport. „O investiție privată sau parteneriat public-privat" # StirileProtv.ro
Cu 320.000 de locuitori, județul Bistrița-Năsăud visează să aibă propriul aeroport. Autoritățile locale au anunțat că a avut deja loc o primă ședință de lucru dedicată acestei investiții majore.
20:10
Decesele din cauza gripei cresc alarmant. Peste 96.000 de infecții într-o săptămână. Spitalele sunt pline # StirileProtv.ro
Au fost confirmate încă 20 de decese din cauza gripei și peste 96.000 de infecții respiratorii într-o singură săptămână. Iar spitalele sunt pline de copii și adulți în stare gravă care nu pot respira fără supliment de oxigen.
20:10
Un bărbat din Capitală a fost reținut după ce a distrus mai multe adăposturi de pisici. „Vezi Doamne, eu sunt omul rău” # StirileProtv.ro
Un bărbat din Capitală a fost reținut 24 de ore de poliție și plasat apoi sub control judiciar după ce a distrus mai multe adăposturi pentru pisicile străzii.
Acum 12 ore
20:00
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat. 20.000 de bugetari, vizați de un proiect de lege al Guvernului # StirileProtv.ro
Bugetarii care au pensii speciale de serviciu sau militare vor trebui să accepte o tăiere de 85% dacă acum lucrează la stat și iau salariu. Noua regulă apare într-un proiect de lege discutat deja în Guvern și nu se aplică pensiilor obișnuite.
19:50
Hibridele și electricele, lovite de noul impozit auto. Mașinile vechi ar putea plăti mai puțin decât cele „verzi” # StirileProtv.ro
Noile impozite pentru mașini stârnesc controverse. Potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, noua formulă de calcul poate genera situații inechitabile.
19:40
După Donald Trump, și Volodimir Zelenski critică Europa de la Davos: Tot discută despre viitor, dar nu acționează # StirileProtv.ro
„Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri, acum”. Asta a spus Volodimir Zelenski în lipsa unui progres care să ducă la un armistițiu cu Rusia.
19:40
Nicușor Dan, declarații de presă înainte de summitul extraordinar al Consiliului European # StirileProtv.ro
Nicușor Dan participă joi la Bruxelles la un summit extraordinar al Consiliului European. Tema întâlnirii este răspunsul comun la încercările SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei
19:20
Vremea înșelătoare a făcut zeci de victime. Oamenii au ajuns la spital, după ce au alunecat pe gheață # StirileProtv.ro
Joi, vremea a fost înșelătoare. Ploaia ușoară și temperaturile cu plus i-au făcut pe oameni să creadă că vremea s-a îmbunătățit. Pericolul nevăzut a fost însă poleiul. Zeci de oameni au ajuns la spital după ce au alunecat pe gheață.
19:00
Un apartament din Quebec s-a transformat într-un castel de gheață după ce chiriașul a oprit încălzirea | VIDEO # StirileProtv.ro
Un proprietar din Trois-Rivières, Quebec, a avut parte de o surpriză neașteptată când a descoperit că unul dintre apartamentele sale era complet acoperit de gheață, după ce țevile de apă cedaseră din cauza temperaturilor extrem de scăzute.
18:40
O companie aeriană din Europa a început să ofere Wi-Fi gratuit în timpul zborurilor # StirileProtv.ro
KLM este una dintre primele companii aeriene europene care oferă internet gratuit pasagerilor care călătoresc în interiorul Europei, marcând un pas important în îmbunătăţirea experienţei de călătorie, informează un comunicat remis joi AGERPRES.
18:20
Ursula von der Leyen a supraviețuit celei de-a patra moțiuni împotriva ei. Vot covârșitor în favoarea ei în PE # StirileProtv.ro
Parlamentul European a respins cu o largă majoritate moțiunea împotriva preşedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, după criticile cu privire la Acordul comercial UE-Mercosur, relatează AFP.
18:10
SUA şi Danemarca vor renegocia Acordul Apărării din 1951, actualizat în 2004, privind Groenlanda # StirileProtv.ro
Statele Unite şi Danemarca urmează să renegocieze un Acord de Apărare pe care l-au încheiat în 1951 şi l-au actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda.
18:00
Zelenski anunță negocieri în premieră Ucraina–SUA–Rusia: „Documentele pentru pace sunt aproape gata” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire de natură tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, fiind vorba de o formulă de negociere în premieră.
17:20
Cum au obținut ilegal cetățenia română numeroși ruși, ucraineni și moldoveni. Acțiune de amploare în Botoșani # StirileProtv.ro
Acțiune de amploare în județul Botoșani, joi, în ancheta începută în noiembrie 2024, privind falsificarea de acte de identitate. Anchetatorii au făcut 73 de percheziții și au verificat peste 100 de adrese.
17:20
Vicepreședinte român al PE, mesaj dur pentru Simion după episodul tortului cu Groenlanda: „Să-ți stea în gât!” # StirileProtv.ro
Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, critică gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma Groenlandei cu steag american deasupra și i-a transmis: „Să-ţi stea în gât tortul ăla!”
16:40
Schimbări majore în diplomație. Nicușor Dan ar pregăti înlocuirea ambasadorului României în SUA - surse # StirileProtv.ro
Mișcări strategice ale lui Nicușor Dan. Surse politice au confirmat pentru Știrile ProTV că „urmează un val de numiri și rechemări de ambasadori”. Printre posturile vizate s-ar număra și cel de reprezentant al României în SUA.
16:40
Maia Sandu, despre relaţia strategică cu România: „Este un pilon central al securităţii şi al parcursului nostru european” # StirileProtv.ro
Într-o lume tot mai instabilă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mondială pare să se destrame, Republica Moldova se bazează pe relaţia strategică cu România şi pe procesul de aderare la UE pentru a-şi asigura securitatea.
16:20
Premiile Oscar 2026. Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai așteptate premii din cinematografie. ”Sinners”, record # StirileProtv.ro
Filmul ”Sinners” stabilește un nou record la premiile Oscar din 2026, obținând nu mai puțin de 16 nominalizări, a anunțat BBC News.
16:20
Cadrul electoral ar putea fi reformat după experienţa alegerilor din 2024–2025. Şeful AEP: „A fost atinsă o limită” # StirileProtv.ro
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a avut joi o întrevedere cu reprezentanţii mai multor organizaţii civice membre ale Coaliţiei Cod Electoral ACUM! şi ale Coaliţiei Vot Corect.
16:20
Primăria unui municipiu din România reduce impozitele, după ce le-a mărit, în urma protestelor localnicilor # StirileProtv.ro
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunţat, joi, revizuirea politicii fiscale locale şi reducerea mai multor impozite, după reacţiile venite din partea comunităţii.
16:10
Datoria guvernamentală urcă în UE. România bifează cea mai abruptă creștere anuală - Eurostat # StirileProtv.ro
Ponderea în PIB a datoriei guvernamentale a crescut în trimestrul al treilea atât în zona euro, până la 88,5%, de la un nivel de 88,2% la finele celui de-al doilea trimestru, cât și în UE, până la 82,1%, de la 81,9%, arată Eurostat.
16:10
Preşedintele american Donald Trump a acuzat joi Spania, la Davos, că este o „profitoare”, întrucât este „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”.
15:30
Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF de sechestru asupra bunurilor familiei Iohannis. Decizia, definitivă # StirileProtv.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF de sechestru asupra bunurilor familiei Iohannis. Decizia este definitivă.
15:10
A fost inaugurată cea mai lungă pârtie de schi din România. Are 8,2 kilometri de la vârf la bază # StirileProtv.ro
Cea mai lungă pârtie de schi din România, de 8,2 km, a fost deschisă în Straja, permițând schiatul de la vârful stațiunii (1.868 m) până la baza telegondolei din Lupeni.
Acum 24 ore
15:00
Nou accident feroviar în Spania. Un tren a lovit o macara în regiunea Murcia. Mai multe persoane au fost rănite # StirileProtv.ro
Mai multe persoane au fost rănite, una grav, joi, după ce un tren de periferie a lovit o macara de șantier, în sud-estul Spaniei, potrivit postului public TVE, relatează Reuters.
14:50
Donald Trump și liderii mondiali au semnat carta Consiliului pentru Pace din Gaza. Lipsesc, însă, ”actori” importanți # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a prezentat, joi, bazele Consiliului pentru Pace, la care au aderat lideri mondiali, pentru a se ajunge la un acord durabil pentru Fâșia Gaza.
14:40
Premieră pe scena rock românească. ”Rock for Children”: formația Dirty Shirt și Organizația Salvați Copiii # StirileProtv.ro
Formația românească Dirty Shirt anunță o premieră pentru anul 2026, respectiv o colaborare cu Organizația Salvați Copiii România – cea mai mare organizație dedicată protecției și promovării drepturilor copilului - în turneul ”Dirtylicious Decade Tour”.
14:40
Apariție publică neașteptată. Katy Perry și Justin Trudeau, împreună la Forumul de la Davos # StirileProtv.ro
Fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau și starul pop Katy Perry au apărut împreună la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția. Trudeau a susținut un discurs, în timp ce artista l-a urmărit din primul rând.
14:40
Merz salută pasul înapoi făcut de Trump, dar avertizează asupra unei „ere a politicii marilor puteri” # StirileProtv.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a salutat angajamentul președintelui SUA, Donald Trump, de a nu folosi forța militară pentru a prelua Groenlanda, avertizând totodată că Europa trebuie să-și exercite propria putere, scrie Politico.
14:40
Un tânăr din București ar fi folosit ilegal cardul străbunicului său de peste 190 de ori. A cheltuit 14.000 de lei # StirileProtv.ro
Polițiștii din București au făcut o percheziție după ce un tânăr ar fi folosit ilegal de peste 190 de ori cardul străbunicului său.
14:30
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 22 ianuarie 2026. Premiu de peste 1 milion de euro la Loto 6/49 # StirileProtv.ro
Joi, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 de câştiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.
14:00
Mesaje de ură pe Facebook împotriva premierului: autorul, pus sub control judiciar pentru 60 de zile # StirileProtv.ro
Un bărbat este anchetat, sub control judiciar, de procurorii din Bucureşti, după ce a postat pe pagina sa de Facebook şapte mesaje prin care a incitat la violenţă şi ură împotriva premierului României.
13:50
Fosta contabilă MAE acuzată că a virat ilegal salarii iubitului și fiului său a fost adusă la audieri de procurorii DNA # StirileProtv.ro
Fosta contabilă a Ministerului Afacerilor Externe, suspectată că ani la rând le-ar fi plătit ilegal salarii de diplomați iubitului si fiului acestuia, amândoi militari, a fost ridicată joi de acasă de procurorii anticorupție.
