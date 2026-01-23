Nicușor Dan: Analiză necesară pentru Pace și unirea cu R. Moldova
Nicușor Dan, președintele României, a discutat despre unirea cu Republica Moldova, afirmând că va depinde de voința majorității din țară. De asemenea, el a abordat propunerea Consiliului pentru Pace a lui Trump, subliniind necesitatea unei analize detaliate înainte de a lua o decizie. Dialogul internațional rămâne esențial. Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European
Acum 30 minute
03:40
Sinners, horror-ul regizat de Ryan Coogler, a realizat un record impresionant cu 16 nominalizări la Oscar, depășind precedentul record de 14. Cu Michael B. Jordan și Ryan Coogler în frunte, filmul a devenit un fenomen cultural in 2025, generând discuții intense în industria cinematografică. Premiile vor fi decernate pe 15 martie. Sinners a stabilit un
Acum o oră
03:30
Donald Trump a apărut la Davos cu o vânătaie vizibilă pe mâna stângă, provocată de colțul unei mese, conform unei declarații a Casei Albe. Incidentul a generat speculații pe rețelele sociale. Președintele, care ia aspirină zilnic, a recunoscut că este predispus la vânătăi. Detalii despre starea lui de sănătate sunt discutate. Donald Trump a fost
03:30
03:20
Daniel Bîrligea a avut o reacție dură după înfrângerea FCSB la Dinamo Zagreb, scor 4-1, în Europa League. Atacantul a subliniat lipsa de agresivitate și concentrare a echipei, spunând că este necesară o schimbare de atitudine. FCSB trebuie să se concentreze acum pe campionat și pe meciul cu CFR Cluj. FCSB a pierdut 4-1 în
Acum 2 ore
02:40
Trump a dezvăluit un plan ambițios pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, „Project Sunrise", inclusiv zgârie-nori și infrastructură modernă. Cu un termen de trei ani, inițiativa vizează transformarea Gazei într-o destinație internațională. Planul este susținut de Consiliul pentru Pace, o nouă structură internațională propusă de Trump. Trump a lansat un plan de reconstrucție pentru Gaza, denumit Project
02:30
Un analist politic explică de ce Consiliul Păcii, inițiat de Donald Trump, este neatractiv pentru țările europene, inclusiv România. Expertiza în relații internaționale subliniază indecizia României și implicațiile angajamentelor internaționale, precum și pozițiile diferite ale statelor din regiune. Consiliul Păcii inițiat de Trump nu este atractiv pentru majoritatea țărilor europene, inclusiv România România a anunțat
02:20
Mihai Stoica a declarat că FCSB este aproape de eliminare din Europa după înfrângerea severă cu Dinamo Zagreb, scor 4-1. Deși Bîrligea a înscris, echipa românească nu a reușit să își creeze ocazii notabile, iar șansele de calificare în următoarea rundă sunt minime. Urmărește cele mai recente știri și analize despre FCSB! Mihai Stoica consideră
02:20
Nicușor Dan afirmă că în Republica Moldova nu există o majoritate pentru unirea cu România, contrar opiniei Maiei Sandu, care susține că acest pas ar asigura stabilitatea și integrarea europeană. Sondajele arată că doar 33,4% dintre moldoveni sprijină unirea, în timp ce 45,7% sunt împotrivă. Nicușor Dan afirmă că nu există o majoritate în Republica
Acum 4 ore
01:40
Premierul Cehiei, Andrej Babis, a fost ironizat pe rețelele sociale după ce a cumpărat un glob pământesc scump pentru a localiza Groenlanda. Prețul de 15.000 de coroane a stârnit amuzament, având în vedere că prețurile obișnuite variază între 400 și 1.000 de coroane. Internauții sugerează alte locații de căutat pe glob. Premierul ceh Andrej Babis
01:30
Inițiativa lui Trump pentru un Consiliu pentru Pace divizează partidele din România. PSD susține aderarea imediată, în timp ce președintele Nicușor Dan și opoziția cer prudență și analiză detaliată. Proiectul ridică întrebări despre relațiile internaționale și impactul asupra instituțiilor existente. Donald Trump a invitat România să se alăture noului Consiliu pentru Pace, provocând o dezbatere
01:20
Dinamo Zagreb a umilit FCSB cu 4-1 în Europa League, provocând reacții entuziaste în rândul croaților. Jucătorii au arătat o formă excelentă, dominând meciul și acumulând zece puncte în grupă. FCSB, cu șanse mici de calificare, a fost lăudată de presa croată pentru prestația solidă a lui Dinamo. Dinamo Zagreb a învins FCSB cu 4-1
01:20
Bombardierele strategice rusești Tu-22M3 au efectuat o misiune de patrulare de peste cinci ore deasupra Mării Baltice, acompaniate de avioane de vânătoare Suhoi. Anunțul a fost făcut imediat după întâlnirea dintre Putin și emisarii americani pentru discuții asupra conflictului din Ucraina. Bombardierele rusești Tu-22M3 au efectuat o misiune de patrulare de peste cinci ore deasupra
01:00
Președintele rus Vladimir Putin a avut o întâlnire de miezul nopții cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta planurile de încheiere a războiului din Ucraina. Discuțiile se concentrează pe garanțiile de securitate și problema teritoriilor din estul Ucrainei, rămase nerezolvate. Vladimir Putin a avut o întâlnire nocturnă cu emisarii lui
00:40
Un român a plătit doar 15 lei pe noapte pentru o cameră de hotel în Mumbai, India, și a descoperit condiții de cazare extreme, cu 15 persoane în cameră, păduchi și facilități insuficiente. Experiența sa inedită a devenit virală pe TikTok, stârnind reacții surprinse din partea românilor. Un român a plătit 15 lei pe noapte
00:30
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, anunță măsuri nepopulare din cauza situației financiare dificile. Cu doar 5 milioane de lei în buget, Se preconizează desființarea unor instituții și scumpirea biletelor STB. Deciziile vor fi discutate săptămâna viitoare în Consiliul General al Municipiului București. Ciprian Ciucu anunță măsuri nepopulare pentru a rezolva problemele financiare ale Primăriei Capitalei Se
00:20
FCSB are șanse reduse de calificare în primăvara europeană, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4. Campioana se află pe locul 29 în grupă, cu șase puncte, și are nevoie de victorie la scor cu Fenerbahce. De asemenea, Celtic, Ludogorets, Basel și Salzburg trebuie să piardă pentru a spera la play-off-ul pentru optimi. FCSB are
00:20
România a început reclasificarea spitalelor, definind pentru prima dată spitalele strategice. Prin criterii stricte și evaluări de performanță, se urmărește îmbunătățirea sistemului sanitar. Spitalele vor fi organizate în patru categorii, având dotări obligatorii și servicii de calitate pentru pacienți și cadre medicale. România începe reclasificarea spitalelor cu criterii stricte pentru spitalele strategice Evaluarea spitalelor se
00:10
Donald Trump a intentat un proces de 5 miliarde de dolari împotriva JPMorgan Chase, acuzând banca de închiderea conturilor sale din motive politice. Acțiunea a fost depusă în Miami-Dade, iar JPMorgan neagă orice acuzație, afirmând că închiderea conturilor se bazează pe riscuri legale, nu politice. Donald Trump a intentat un proces de 5 miliarde de
Acum 6 ore
00:00
Volodimir Zelenski a anunțat discuții directe cu Rusia, ce vor avea loc în Emiratele Arabe Unite, pe 23 și 24 ianuarie 2026. Această întâlnire trilaterală cu oficiali americani, ucraineni și ruși marchează o oportunitate de negociere pentru încheierea conflictului din Ucraina, cu documente aproape gata. Volodimir Zelenski anunță discuții directe cu Rusia în Emiratele Arabe
22 ianuarie 2026
23:40
Kelemen Hunor, președintele UDMR, critică politica externă a României, spunând că țara este lipsită de greutate și plutește în derivă. El subliniază nevoia de parteneriate regionale solide și îndeamnă pe președintele Nicușor Dan să ridice nivelul politicii externe, pledând pentru o apropiere de Polonia, Finlanda și Turcia. Kelemen Hunor critică politica externă a României, spunând
23:40
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că nu este la curent cu acordul între Donald Trump și Mark Rutte privind insula. Nielsen subliniază că suveranitatea Groenlandei este o „linie roșie". Detalii despre acest compromis rămân neclare, dar Trump a afirmat că a obținut „tot ce voia". Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, nu cunoaște detaliile acordului dintre
23:20
Viktor Orban îi răspunde lui Zelenski, afirmând că Ungaria nu va sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să ofere electricitate, combustibil și ajutor umanitar refugiaților ucraineni. Orban subliniază divergențele de opinie și criticile aduse de Zelenski, punând accent pe interesele naționale. Viktor Orban respinge sprijinul militar pentru Ucraina, dar oferă electricitate și
23:10
Generalul rus Suhrab Akhmedov a fost demis de Vladimir Putin după pierderi masive suferite în Ucraina, la 4 ani de la numire. Acesta a fost responsabil pentru atacuri ratate, soldate cu victime umane și pierderi de echipamente. Cariera sa militară s-a stins după o ofensivă eșuată în Dobropillia, în 2025. Generalul rus Suhrab Akhmedov a
23:10
Dinamo Zagreb a învins FCSB cu 2-1 în Europa League, marcând prin Beljo și Bakrar. Campioana României a avut o evoluție slabă, dar a încercat să revină în meci. Cu trei schimbări la pauză, FCSB speră să se califice în următoarele faze. Detalii despre meci și echipele de start în articol. Dinamo Zagreb învinge FCSB
22:50
În decembrie 2025, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România pentru chirii, cu 560 de euro pentru apartamentele cu două camere și 749 de euro pentru cele cu trei camere. În contrast, Arad se menține ca cel mai accesibil, cu chirii de 370 de euro pentru apartamentele cu două camere. Chiriașii devin mai prudenți.
22:40
Kim Jong Un a inaugurat stațiunea termală Onpo din Coreea de Nord, purtând un palton gros și zâmbind alături de vizitatori. Complexul a fost modernizat după critici severe în 2018 și va fi deschis turiștilor din China și Rusia. Prețurile pentru un sejur de o săptămână variază între 1.000 și 1.350 de dolari. Kim Jong
22:20
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat dur după ce George Simion a fost filmat tăind un tort în forma Groenlandei, învelit în steagul SUA. Mesajul său, „Să-ți stea în gât!", a generat controverse pe rețele sociale. Simion a explicat că parteneriatul cu SUA este esențial pentru securitatea României. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță îi transmite un mesaj provocator
22:10
Guvernul României a adoptat un proiect de lege care facilitează procesele transfrontaliere, permițând participarea virtuală a părților prin telecomunicație audiovizuală. Aceste măsuri vizează digitalizarea cooperării judiciare, simplificarea procedurilor și reducerea costurilor, conform reglementărilor europene recente. Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru reglementarea proceselor transfrontaliere Legea transpune reglementările europene recente privind digitalizarea cooperării judiciare
22:10
Mihai Stoica, uimit de incidentul de pe stadionul Dinamo Zagreb – „N-am mai văzut așa ceva!” # MainNews.ro
Mihai Stoica a fost impresionat de bannerul imens afișat de fanii lui Dinamo Zagreb în meciul contra FCSB, declarând că nu a mai văzut așa ceva. Totuși, el a menționat că stadionul Maksimir nu va fi plin, din cauza temperat
22:10
La tragerea Noroc a Loteriei Române, un bilet jucat la Bacău a câștigat un impresionant premiu de 1.140.905,46 lei. De asemenea, la JOKER s-a înregistrat un premiu de categoria a III-a de 98.096,76 lei, câștigat prin aplicația AmParcat.ro. Detalii despre bilete câștigătoare sunt disponibile pe rețelele sociale. Premiul de 1,1 milioane de lei a fost … Articolul Bacău: Premiu de 1,1 milioane lei câștigat la Loteria Noroc apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
22:00
Președintele Zelenski a anunțat finalizarea termenilor garanțiilor de securitate pentru Ucraina după întâlnirea cu Trump de la Davos. Însă, problema teritoriilor estice rămâne nerezolvată. Discuțiile trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA vor avea loc la Abu Dhabi, marcând un progres în negocierile de pace. Președintele Zelenski a declarat că au finalizat termenii garanțiilor de securitate … Articolul Zelenski și Trump stabilesc garanții de securitate esențiale apare prima dată în Main News.
21:50
Industria de încălțăminte din România a înregistrat o scădere dramatică de 25% între 2022-2024, afectată de creșterea costurilor, mutarea producției în piețe mai ieftine și cererea externă redusă. Numărul angajaților a scăzut cu 56%, iar marja netă a profitului a atins un minim istoric. Afacerile din industria de încălțăminte din România au scăzut cu 25% … Articolul Cauzele prăbușirii industriei de încălțăminte din România în ultimii ani apare prima dată în Main News.
21:40
Președintele Nicușor Dan a declarat că relația transatlantică dintre UE și SUA a revenit la normal, discutând despre subiecte precum Groenlanda și securitatea internațională. Înaintea reuniunii Consiliului European, el a subliniat importanța analizelor înainte de orice decizie privind Consiliul pentru Pace. Nicușor Dan afirmă că relația transatlantică a revenit în parametri normali înaintea reuniunii Consiliului … Articolul Nicușor Dan: Relația UE – SUA a revenit la parametri normali apare prima dată în Main News.
21:40
Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza”, propunând transformarea Fâșiei Gaza într-un complex imobiliar luxos, cu zgârie-nori și infrastructură modernă. Proiectul ar necesita investiții de 25 miliarde de dolari și ar putea fi finalizat în trei ani, promițând oportunități de muncă și dezvoltare economică în zonă. Donald Trump a prezentat un plan pentru o … Articolul Trump își lansează proiectul imobiliar „Noua Gaza” la Davos: succes garantat apare prima dată în Main News.
21:10
Cancelaria premierului Bolojan va închiria până la 19 SUV-uri/pick-up pe o perioadă de 3 ani, în cadrul unei licitații estimate la peste 2,1 milioane de lei. Această decizie vine după expirarea contractului de leasing pentru 17 autovehicule din toamna trecută, având în vedere necesarul crescut de transport pentru demnitari și activitățile instituției. Cancelaria premierului Bolojan … Articolul Cancelaria premierului Bolojan, închiriere 19 SUV-uri/pick-up pe 3 ani apare prima dată în Main News.
21:10
Florinel Coman strălucește în continuare, marcând un gol recent pentru Al-Gharafa în Supercupa Emiratelor Arabe Unite. Cu o evoluție remarcabilă, el ar putea fi surpriza selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia de pe 26 martie, în absența lui Denis Drăguș. Evaluat la 3,8 milioane de euro, Coman revine în atenția naționalei. Florinel Coman a … Articolul Florinel Coman, factorul surpriză al lui Lucescu în barajul cu Turcia! apare prima dată în Main News.
21:10
Liderii UE se reunesc la Bruxelles pentru a discuta despre relațiile cu SUA, după amenințările lui Donald Trump privind taxe vamale și Groenlanda. Președintele lituanian susține cooperarea, iar alți lideri evidențiază impactul negativ asupra relațiilor transatlantice. Nicușor Dan afirmă că relația revine „în parametri normali”. Liderii din UE se reunesc la Bruxelles pentru a discuta … Articolul Liderii UE se reunesc la Bruxelles pentru a discuta despre Trump apare prima dată în Main News.
20:40
Cancelarul Friedrich Merz a declarat la Davos că a început o nouă eră a marilor puteri, bazată pe forță și nu pe reguli. El subliniază importanța unei Europe unite și proactive în fața provocărilor globale și a evoluției ordinii internaționale, cerând o autonomie strategică sporită pentru continent. Cancelarul Merz avertizează despre o nouă eră a … Articolul Avertismentul cancelarului Merz: O nouă eră a puterii prin forță, nu reguli apare prima dată în Main News.
20:20
Traian Băsescu critică inițiativa lui Donald Trump de a crea un Comitet pentru Pace în Gaza, considerând-o o jucărie pentru a-și asigura un rol global. Fostul președinte subliniază că România trebuie să adopte o poziție coordonată cu Uniunea Europeană, prioritizând interesele europene, nu ambițiile personale ale liderilor. Traian Băsescu consideră inițiativa lui Donald Trump de … Articolul Băsescu: Comitetul pentru Pace al lui Trump, o jucărie personală apare prima dată în Main News.
20:10
Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a anunțat că telefonul i-a fost furat și că mesajul îngrijorător despre lipsa de bani pentru mâncare nu a fost trimis de ea. Fostul tenismen nu mai ține legătura cu fiica sa, iar adevărul a ieșit la iveală, dezvăluind că apelul disperat era fals. Charlotte Năstase, fiica … Articolul Fiica lui Ilie Năstase, mesaj îngrijorător: nu are bani de mâncare! apare prima dată în Main News.
20:10
Ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial au provocat o explozie de aproape 28% a acțiunilor producătorului iVision Tech. Aspectul său a devenit viral, generând meme-uri și comentarii, inclusiv o reacție ironică din partea lui Donald Trump, evidențiind impactul modei asupra piețelor. Acțiunile iVision Tech au crescut cu 28% după ce … Articolul Acțiunile explodează după ce Macron a purtat ochelarii din Top Gun apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
20:00
Sechestru pe bunurile lui Iohannis: Verdictul Curții de Apel pentru recuperarea mil. euro # MainNews.ro
Sechestru pe bunurile lui Klaus Iohannis. Curtea de Apel Alba Iulia va decide pe 22 ianuarie dacă va accepta solicitarea ANAF de a institui sechestru asigurător asupra imobilului din Sibiu, evaluat la aproape 1 milion de euro, datorii ce includ penalități și dobânzi. Verdictul va fi definitiv. Curtea de Apel Alba Iulia va decide asupra … Articolul Sechestru pe bunurile lui Iohannis: Verdictul Curții de Apel pentru recuperarea mil. euro apare prima dată în Main News.
19:50
Prețurile pentru închirierile în regim hotelier în România ar putea crește cu 20% din cauza noilor măsuri fiscale. Elena Alexandru, șefa Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP), subliniază că cei care nu au apartamente profitabile ar putea ieși din piață. Află mai multe despre viitorul acestui sector. Prețurile de închiriere a locuințelor în regim … Articolul Viitorul afacerilor de închirieri hotelier în România: ieșirea celor fără profit apare prima dată în Main News.
19:30
Donald Trump a anunțat un acord-cadru cu NATO pentru obținerea suveranității SUA asupra unor părți din Groenlanda, fără a modifica suveranitatea Danemarcei. Discuțiile vizează prevenirea influenței Rusiei și Chinei. Liderii europeni resping cedarea, dar sunt deschiși la consolidarea colaborării în domeniul securității. Donald Trump a anunțat un acord-cadru cu NATO pentru obținerea suveranității asupra unor … Articolul Suveranitate parțială în Groenlanda: Cum pot controla SUA teritorii fără anexare apare prima dată în Main News.
19:20
Traian Băsescu a ironizat proiectul Consiliului Păcii inițiat de Trump, descriindu-l ca o jucărie menită să asigure o funcție globală liderului american, în contextul unui mandat limitat. Băsescu a evidențiat necesitatea unei poziții concertate a României cu Uniunea Europeană, subliniind că inițiativa nu reflectă interesele reale ale statului nostru. Traian Băsescu a ironizat proiectul Consiliului … Articolul Traian Băsescu despre proiectul lui Trump: „O șușă de magnat” apare prima dată în Main News.
19:10
Declarație incredibilă a fostului elev al lui Conte: „E mereu supărat, poate din cauza sexului!” # MainNews.ro
Antonio Conte, antrenorul de la Napoli, este criticat dur de fostul său elev Diego Costa. Acesta afirmă că Conte este mereu furios și posomorât, sugerând că ar putea fi frustrat din motive personale. Costa menționează lipsa de încredere a antrenorului și cum antrenamentele sub coordonarea sa nu sunt plăcute, subliniind că succesul de la Chelsea … Articolul Declarație incredibilă a fostului elev al lui Conte: „E mereu supărat, poate din cauza sexului!” apare prima dată în Main News.
19:10
Românul care a creat ochelari inteligenți pentru nevăzători, mai ieftini decât un câine-ghid # MainNews.ro
Ochelarii .lumen, inventați de românul Cornel Amariei, reprezintă o inovație revoluționară pentru persoanele nevăzătoare, costând aproximativ 10.000 de euro, dar fiind oferiți gratuit prin programul guvernamental. Acest dispozitiv inteligent facilitează mobilitatea prin feedback haptic, transformând viețile a mii de utilizatori. Ochelarii .lumen, creați de Cornel Amariei, sunt primii ochelari inteligenți pentru nevăzători din lume Dispozitivul … Articolul Românul care a creat ochelari inteligenți pentru nevăzători, mai ieftini decât un câine-ghid apare prima dată în Main News.
19:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că Rusia pierde aproximativ 45.000 de soldați lunar în războiul din Ucraina și că armata rusă a încetat să crească. În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, el a discutat despre necesitatea mobilizării suplimentare a forțelor ruse pentru a inversa situația actuală. Zelenski susține că Rusia pierde 45.000 de … Articolul Zelenski: Rusia pierde lunar soldați, armata nu mai crește apare prima dată în Main News.
19:00
Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a afirmat că trimiterea în judecată a lui Florian Coldea a fost o decizie îndrăzneață, respectând principiul domniei legii. Într-un interviu, Voineag a subliniat importanța probelor și a evitat influențele externe, insistând pe necesitatea recuperării prejudiciilor cauzate de corupție. Marius Voineag, șeful DNA, a declarat că trimiterea lui Florian Coldea … Articolul Dacă aș putea întoarce timpul, aș repeta aceleași alegeri apare prima dată în Main News.
18:50
Statele cu guverne, monede proprii și bănci centrale, dar care nu există, includ Regatul Redondei, Westarctica și Marele Ducat al lui Avram. Aceste micronațiuni fascinante oferă perspective unice asupra suveranității și identității în lumea modernă. Descoperiți-le pe toate în articolul nostru detaliat. Există zeci de micro-națiuni care au guverne și monede proprii, dar nu sunt … Articolul State fictive cu guverne, monede și bănci centrale. apare prima dată în Main News.
