Român cazat cu 15 lei/noapte la hotel în India, cu 15 persoane în cameră

În decembrie 2025, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România pentru chirii, cu 560 de euro pentru apartamentele cu două camere și 749 de euro pentru cele cu trei camere. În contrast, Arad se menține ca cel mai accesibil, cu chirii de 370 de euro pentru apartamentele cu două camere. Chiriașii devin mai prudenți.