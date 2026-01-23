Ion Cristoiu nu se lasă: refăcut parțial după un accident stradal maestrul dezbate despre Donald Trump și Consiliul Păcii de la Davos, unde ”din nenorocire, România a lipsit” - O ȘANSĂ RATATĂ. ”Problema lui Nicușor Dan este cea a lui Moromete”
ActiveNews.ro, 23 ianuarie 2026 03:50
De ce România trebuie să aleagă America și de ce nu s-a căsătorit Nicușor Dan până acum, puteți afla numai de la Ion Cristoiu, căruia îi dorim multă sănătate și refacere grabnică.
Statele Unite s-au retras oficial AZI din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), un organism suprastatal care și-a propus prin Tratatul OMS să subjuge suveranitatea statelor semnatare în situații de „criză”, cum a fost cea indusă prin factorul Covid, cu riscurile degenerării într-o veritabilă Dictatură mondială sanitar-militară.
Andrei Dîrlău, corespondență de la Washington: Administrația Trump consideră că cei ce conduc azi România nu au aceleași valori și deci nu sunt parteneri de încredere. Cât de aberantă devine acuzația că am fi ”putiniști”, când suntem aliații SUA? # ActiveNews.ro
Mă aflu la Washington DC în acest moment, într-o delegație de 43 parlamentari și europarlamentari AUR care vizităm Statele Unite pentru a stabili relații cât mai strânse cu actuala administrație americană.
Țoiu îl muștruluiește pe președintele SUA pentru NATO și Groenlanda: ”Donald Trump are pretenții nejustificate de a avea Groenlanda - din punctul nostru de vedere (al României)”. Hari-Bucur Marcu: Ministră de mahala: Auzi, țațo, ce a putut să întrebe ăla! # ActiveNews.ro
Domnia sa s-a comportat ca o doamnă dintr-o mahala de târg provincial balcanico-românesc: Auzi, țațo, ce a putut să întrebe ăla! Păi el nu știe că feciorii noștri au sărit cu toții în ajutorul americanilor, de cum au zis ăia ceva? Doar că s-a invocat Articolul 5 și ai noștri au și sărit, ca lupii tineri, să îi apere pe americani!
Andrei Dincă: Guvernanții trădători lucrează liniștiți la implementarea Marii Înlocuiri. Dormiți liniștiți, dragi români, că Planul Kalergi merge mai departe # ActiveNews.ro
FOARTE GRAV ȘI DEJA E PE FAȚǍ: "In 5 ani, în București, strainii (imigranti noneuropeni) ar putea reprezenta un sfert din populatie.
Ce a vrut să transmită globalistul Mark Carney, premier în colonia britanică Canada, aplaudat de soroșiști la Davos și aiurea. Adrian Onciu: Un rezumat despre ce ar trebui să facă globaliștii pentru a contracara proiectul America First al lui Donald Trump # ActiveNews.ro
Iată ce a spus Mark Carney, premierul Canadei (aplaudat în picioare la Davos), în rezumat și în traducere liberă, despre ce ar trebui să facă globaliștii pentru a contracara proiectul ”America First” al lui Donald Trump:
UN SUCCES ȘI DOI SABOTORI. Valerian Stan, Sorin Lavric și Dan Tanasă despre opțiunea românească pro-americană și doi antiromâni din Israel și SUA, Radu Ioanid, fiul kominternistului Radu Florian și fratele lui Alexandru Florian, și sluga lor Andrei Muraru # ActiveNews.ro
Partidul azi cel mai mare în România, având aceeași orientare doctrinară și geopolitică ca și Calin Georgescu (victima alegerilor anulate ilegal - Administrația Trump nu poate fi clintită din această percepție) a făcut cunoscut Americii și lumii că în România există o opțiune pro-americană pe cât de substanțială pe atât de neclintită.
Sfântul Clement era din Ancira Galatiei (astăzi Ankara, în Turcia) și s-a născut din tată păgân și din mamă creștină, Sofia cu numele, către anul 258. Încă de la vârsta de 12 ani, după moartea părinților săi, s-a dedicat slujirii lui Dumnezeu
Zoe Dantes: Europa a devenit continentul care cere scuze istoriei. Uniune, fată, te-ai declarat profund îngrijorată de discursul lui Trump? # ActiveNews.ro
În timp ce Boss-ul vorbea despre industrie, tarife și interes național, Europa, fată, tu vorbeai despre incluziune, sustenabilitate și „valori comune”.
Ei sunt sunt oamenii care fac parte din comitetul bolojano-soroșist pentru modificarea Legilor justiției: Andrei Lupu, unul dintre locotenenții lui Dacian Cioloș, ex lider Reper, și bătăușul Rezist Tudor Chirilă # ActiveNews.ro
Constituirea comitetului pentru legile justiției creat de Ilie Bolojan în faza contestațiilor la instanță. Una dintre acestea a fost depusă de avocata Silvia Uscov, care a solicitat suspendare executării decizie
Viktor Orban și Vladimir Putin au întinat idealurile suveranismului de Temu și ale putinismului de Dâmbovița: Ungaria se numără printre țările fondatoare ale Consiliului Păcii deoarece Ungaria are nevoie de pace. Șeful Rusiei: Mulțumesc președintelui SUA! # ActiveNews.ro
„În acest sens, aș dori în primul rând să mulțumesc președintelui SUA pentru această propunere”, a spus Vladimir Putin. „Am susținut și susținem în continuare orice eforturi menite să consolideze stabilitatea internațională”
Invazia migranților din lumea a treia și amenințările la adresa libertății de exprimare, cele mai mari temeri ale nemților, indică un sondaj de opinie # ActiveNews.ro
În pofida amenințărilor constante cu războaie și alte conflicte globale, precum și a unei economii interne în declin, datele unui nou sondaj Insa arată că jumătate dintre nemți consideră că migrația este „cea mai mare problemă a Germaniei”.
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, susținător al drepturilor românilor din nordul Bucovinei dar și al refugiaților ucraineni, UMILIT și INTERZIS ABUZIV în Ucraina. MAE NU REACȚIONEAZĂ! Românii din Ucraina, abandonați de conducerea României # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaților ucraineni, a fost oprit și umilit la granița Ucrainei. Declarat „dușman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în țară,
Aici s-a ajuns! Fenomenul copiilor infractori a luat amploare. Comunitate paralizată după crima din Timiș: părinții nu-și mai trimit copiii la școală. Minoră de 14 ani arestată pentru viol și pornografie: A avut discernământ în momentul comiterii faptelor # ActiveNews.ro
Șocul provocat de uciderea unui adolescent de 15 ani într-o comună din județul Timiș continuă să se resimtă puternic în rândul localnicilor, iar efectele tragediei se răsfrâng direct
Narcisa Iorga către Nicușor Dan despre Lazurca, Burnete și compania: DAȚI-I AFARĂ! Prezentăm AGENDA ”BULUCITĂ” A PREȘEDINTELUI, plină de ”crize și urgențe” care nu i-au permis să meargă TELELEU la Davos - FOTO/CAPTURĂ # ActiveNews.ro
Specialista în comunicare Narcisa Iorga îi dă un sfat sincer lui Nicușor Dan, după ce consilierul dublu-triplu pe politică externă, strategii și securitate națională și totodată pretendent la șefia SIE Marius Lazurca a admis că l-a determinat pe președintele din scripte al României să nu meargă la Davos pentru că e pierdere de timp.Cităm și continuăm cu
Paul Gabriel Andrei: Băiatului de 13 ani nu are nimeni ce să îi facă. Legea e depășită iar unul dintre cei trei băieți care l-au ucis pe copilul din Timis nu va păți nimic # ActiveNews.ro
Dan Antonescu, criminolog, susține că legea e depășită iar unul dintre cei trei băieți care l-au ucis pe copilul din Timis nu va păți nimic.
Trump, la Davos: Energia Verde și Green Deal, ”cea mai mare înșelătorie din istorie”. Țările care au îmbrățișat așa-numita energie ”verde”, produc mai puțină energie acum decât o făceau cu ani în urmă și au prețuri mai mari la energie - VIDEO # ActiveNews.ro
În discursul rostit miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, Donald Trump a numit „energia verde” și Green New Deal „cea mai mare înșelătorie din istorie”. Președintele SUA a spus că „Green New Scam” (cu referire la „Green New Deal”) este „poate cea mai mare înșelătorie din istorie”.
Deputat AUR, susținător al drepturilor românilor din Bucovina de Nord, UMILIT și INTERZIS în Ucraina. Românii din Ucraina, abandonați de preșdintele Dan și de MAE. Un parlamentar AUR cere explicații în cazul legii dublei cetățenii # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaților ucraineni, a fost oprit și umilit la granița Ucrainei. Declarat „dușman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în țară,
Deputat AUR, susținător al drepturilor românilor din Bucovina de Nord, UMILIT și INTERZIS în Ucraina. Românii din Ucraina, abandonați de preșdintele României și de MAE # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaților ucraineni, a fost oprit și umilit la granița Ucrainei. Declarat „dușman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în țară,
Aici s-a ajuns! Fenomenul copiilor infractori a luat amploare. Comunitate paralizată de teamă după crima din Timiș: părinții nu-și mai trimit copiii la școală. Adolescentă, arestată pentru viol și pornografie # ActiveNews.ro
Șocul provocat de uciderea unui adolescent de 15 ani într-o comună din județul Timiș continuă să se resimtă puternic în rândul localnicilor, iar efectele tragediei se răsfrâng direct
Cine își mai făcea iluzii căParlamentul European este altceva decât un paravan de protecție pentru a mascadictatura Bruxellesului a suferit azi un nou șoc.
Astăzi, pe CorectNews public o epxlicație tehnică, amănunțită, asupra faptului că, într-adevăr, SUA sunt singurele care au posibilitatea de a apăra Groenlanda.
Petrișor Peiu, senator AUR: Ne place, nu ne place Trump a descris cu exactitate ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în România! # ActiveNews.ro
Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a comentat una dintre afirmațiile făcute de președintele Donald Trump la Davos. Mai exact, pasajul în care președintele SUA denunța
Nicolae Voiculeț: Dacă ieșim în stradă uniți, biruim! Sâmbătă, 24 ianuarie 2026 – Parcul Carol, București – Ora 12:00 # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț a postat pe Facebook un mesaj, în care face apel la toți românii care au știut ce înseamnă să-și apere țara să fie prezenți sâmbătă., 24 ianuarie, la ora 12.00 în Parcul Carol.
Dan Dungaciu la Pe Drept Cuvânt: Cei care urmăresc continuarea Războiului din Ucraina se joacă cu securitatea noastră. Venezuela și Groenlanda explicate geopolitic - VIDEO # ActiveNews.ro
L-am provocat pe profesorul Dungaciu să așezăm recentele evenimente din Venezuela într-un context mai amplu, am vorbit despre ce urmează să vedem în Groenlanda și Taiwan, despre prăbușirea dreptului internațional, dar mai ales...
Prima sesiune a Consiliului pentru Pace la Davos: Trump promite să facă ceea ce ONU nu a reușit. România ratează o șansă istorică. Viktor Orban, din nou pe scena lumii - VIDEO LIVE # ActiveNews.ro
Donald Trump continuă să fie în centrul atenției la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde joi are loc prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” dedicat situației din Gaza.
Legea Australiei privind ”discursul instigator la ură", un soi de legea Vexler, cel mai mare asasin al libertății de exprimare din ultimul deceniu # ActiveNews.ro
Legea Australiei privind ”discursul instigator la ură” este, cu siguranță, cel mai mare asasin al libertății de exprimare din ultimul deceniu. Un editorial semnat de Andrew Torba, proprietarul rețelei Gab, trage un semnal de alarmă cu privire la
Criza nu s-a terminat: Trump caută "opțiuni" - Iranul promite "război prelungit și total" dacă e atacat # ActiveNews.ro
Descumpănită de faptul că DonaldTrump s-a abținut în ultimul moment să atace Iranul, presa belicoasă avidă desânge continuă să bage bățul prin gard.
Prima sesiune a Consiliului pentru Pace la Davos: Trump promite să facă ceea ce ONU nu a reușit. România ratează o șansă istorică # ActiveNews.ro
Donald Trump continuă să fie în centrul atenției la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde joi are loc prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” dedicat situației din Gaza.
SRS: Trump în apărarea proprietarilor individuali de apartamente. Dă marilor companii imobiliare o lovitură puternică în moalele capului # ActiveNews.ro
Un decret prezidențial de ultimă oră semnat de președintele Donald Trump le dă marilor companii imobiliare o lovitură puternică în moalele capului.
Pe fondulambițiilor (și amenințărilor) Americii privind Groenlanda, tensiunile dintreadministrația Trump și liderii europeni se intensifică, iar Europa începe să segândească mai serios la represalii.
ABERANT! Statul scoate la licitație la Artmark capodoperele confiscate de la Vâlcov, în loc să le protejeze ca patrimoniu. Tablouri de Grigorescu, Tonitza și Picasso, vândute de ANAF # ActiveNews.ro
Statul roman confiscă prin ANAF o sută de tablouri de la Vâlcov pentru acoperirea unei părți din prejudiciul evaluat la 6,2 milioane de lei și ... se decide să le dea la licitație.
Trump la Davos: Cei care măsluiesc alegeri vor fi urmăriți penal. Nu poți avea alegeri măsluite. E nevoie de alegeri libere, corecte și de o presă echidistantă - VIDEO # ActiveNews.ro
Într-un mesaj ferm transmis la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că alegerile prezidențiale din 2020 au fost măsluite și că vinovații vor răspunde penal.
Ciolacu sare la gâtul lui Bolojan: ”Ai sacrificat oameni, ai mințit! Este grosolan și crud! Nu ai scăzut niciun deficit! Ai făcut doar o scamatorie contabilă în disperare de cauză. Un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec” # ActiveNews.ro
Marcel Ciolacu lansează un atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză de „scamatorii contabile”, austeritate inutilă și manipularea cifrelor bugetare, afirmând că politicile actualului premier au sacrificat populația și au pus economia „pe brânci”.
Delegația AUR continuă seria întâlnirilor oficiale în Statele Unite: parteneriate strategice, dialog conservator și viziune comună pentru libertate și suveranitate # ActiveNews.ro
Delegația Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) aflată în Statele Unite ale Americii a desfășurat o serie de întrevederi de lucru la Washington, D.C., cu reprezentanți ai unor instituții academice, organizații de reflecție...
Trump, discurs triumfalist la Davos: ”Datorită mie, toată lumea face atât de mulți bani. Chiar și cei pe care nu îi suport au devenit foarte bogați” # ActiveNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evidențiat miercuri, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, impactul pozitiv al politicilor sale asupra afacerilor și economiei globale, afirmând că a contribuit la creșterea...
O veste a căzut ieri ca un trăznet: a intrat în vigoare în Ucraina o lege nouă, care permite deținerea de dublă cetățenie, ucraineană și a altui stat, dar numai în cazul unor cetățeni ai unor state anume, între care nu se numără și România.
Statul scoate la licitație capodoperele confiscate de la Vâlcov, în loc să le protejeze ca patrimoniu. Tablouri de Grigorescu, Tonitza și Picasso, vândute de ANAF # ActiveNews.ro
Statul roman confiscă prin ANAF o sută de tablouri de la Vâlcov pentru acoperirea unei părți din prejudiciul evaluat la 6,2 milioane de lei și ... se decide să le dea la licitație.
MOTTO: „Am avut câteva relații cu franțuzoaice. Toate, previzibile de la început până la sfârșit (Nu pot să mă abțin: la început nu aveam succes chiar deloc și atunci, ca să ne stimulăm, am pariat cu un bun prieten 100 de franci...”
Ion Cristoiu: Nu e nimic surprinzător în furtuna geopolitică. Asistăm la spulberarea Alianței Nord-Atlantice. Semnificativ: o parte însemnată din discursul lui Donald Trump la Davos a fost consacrat Groenlandei - VIDEO # ActiveNews.ro
Semnificativ: o parte însemnată din discursul lui Donald Trump la Davos a fost consacrat Groenlandei. Acordul Mercosur - blocat în Parlamentul european.
”Biserica este foarte puternică, deși trece prin momente foarte grele” - Principesa Ileana a României, Maica Alexandra (5 ianuarie 1909-21 ianuarie 1991). INTERVIU acordat în 1990 cu câteva luni înaintea morții ei jurnalistului Nicolae Stroescu Stînișoară # ActiveNews.ro
Principesa Ileana a României, devenită ulterior Maica Alexandra, s-a născut pe 5 ianuarie 1909, fiind fiica cea mică a regelui Ferdinand I al României și a Reginei Maria și dobândind prin naștere titlul de Principesă a României
