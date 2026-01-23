Trump a ales un logo similar cu emblema ONU pentru Consiliul său de Pace
MainNews.ro, 23 ianuarie 2026 06:50
Donald Trump a prezentat la Davos logo-ul Consiliului său pentru Pace, care seamănă izbitor cu emblema ONU. Deși ambele simboluri includ Pământul și ramuri de măslin, logo-ul lui Trump pune SUA în centrul atenției. Această inițiativă stârnește îngrijorări în rândul europenilor, considerându-se o potențială amenințare la adresa ONU. Trump a prezentat logo-ul Consiliului său de … Articolul Trump a ales un logo similar cu emblema ONU pentru Consiliul său de Pace apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 10 minute
07:00
Prețul motorinei în București a depășit 8 lei pe litru, ca urmare a creșterii accizelor de la 1 ianuarie. Șoferii sunt nemulțumiți și acuză guvernanții de scumpiri excesive, deși prețul petrolului a scăzut. Accizele la carburanți au crescut, reflectându-se direct în costurile consumatorilor. Prețul motorinei a depășit 8 lei pe litru la benzinăriile din București … Articolul Creșterea prețului motorinei în București: cât costă acum la pompă? apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:30
Traian Băsescu a criticat inițiativa „Consiliului pentru Pace” lansată de Donald Trump, catalogând-o drept o jucărie personală. Fostul președinte afirmă că Trump minte în legătură cu implicarea NATO în conflicte și subliniază importanța menținerii relațiilor strânse cu Uniunea Europeană. Traian Băsescu îl acuză pe Donald Trump de minciună în legătură cu implicațiile NATO în diverse … Articolul Băsescu: Consiliul pentru Pace al lui Trump este o jucărie și minciună apare prima dată în Main News.
06:20
Ștefan Târnovanu, portarul FCSB, a avut o reacție dură după înfrângerea cu Dinamo Zagreb (4-1), afirmând că sezonul este pe cale să fie compromis. Echipa roș-albastră are nevoie de minuni pentru a se califica în play-off-ul UEFA Europa League și a avertizat asupra jocului slab și golurilor primite. Ștefan Târnovanu a criticat sever prestația echipei … Articolul Ștefan Târnovanu despre înfrângerea FCSB: „Sezon compromis” după Dinamo Zagreb 4-1 apare prima dată în Main News.
06:20
La Nuuk, groenlandezii se simt ignorați în urma negocierilor dintre Trump și NATO pentru viitorul insulei lor, fără consultarea lor. Protestele din Nuuk reflectă o frustrare profundă față de lipsa de respect și autodeterminare. Acordurile trebuie să implice Groenlanda, spun localnicii. Groenlandezii se simt ignorați în urma negocierilor dintre Donald Trump și Mark Rutte privind … Articolul La Nuuk: „Groenlanda spune răspicat, nimic fără noi!” apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
05:50
Liderii UE s-au reunit la un summit extraordinar la Bruxelles pentru a discuta despre relațiile transatlantice și colaborarea cu SUA. Premierul danez Frederiksen a subliniat că suveranitatea statului nu este negociabilă și a cerut o prezență NATO permanentă în regiunea arctică, în contextul tensiunilor generate de Donald Trump. Uniunea Europeană investighează viitorul relațiilor transatlantice în … Articolul Summit extraordinar UE la Bruxelles: viitorul relațiilor transatlantice apare prima dată în Main News.
05:30
Tudor Chirilă a reacționat vehement după acuzațiile lui Sorin Grindeanu că ar face parte dintr-un grup de lucru guvernamental. Artistul denunță afirmațiile ca fiind false și afirmă că aceasta este o tentativă de discreditare. Chirilă critică declarațiile liderului PSD și subliniază dreptul său de a comenta asupra justiției. Tudor Chirilă l-a acuzat pe Sorin Grindeanu … Articolul Tudor Chirilă îl acuză pe Grindeanu de răspândire a știrilor false apare prima dată în Main News.
05:20
Elias Charalambous a avut un discurs dur după rușinea de la Zagreb, unde FCSB a pierdut 4-1 în fața lui Dinamo. Tehnicianul a subliniat lipsa de spirit și voință a jucătorilor, avertizând că echipa riscă retrogradarea. FCSB trebuie să își schimbe atitudinea pentru a evita un sezon compromis. FCSB a pierdut 4-1 în fața celor … Articolul Elias Charalambous: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă!” apare prima dată în Main News.
05:20
Donald Trump subliniază că aliații SUA în Afganistan au avut o contribuție minimă, afirmând că nu a avut nevoie de ei pe front, unde au stat mai în spate. Criticile sale se extind la disponibilitatea NATO de a apăra Statele Unite, punând la îndoială angajamentul acestora în caz de atac. Donald Trump susține că aliații … Articolul Trump diminunează rolul aliaților în Afganistan: „N-am avut nevoie de ei” apare prima dată în Main News.
05:10
Oprire majoră Microsoft 365 afectează servicii esențiale precum Teams, Exchange și OneDrive. Utilizatorii nu pot accesa funcții critice, iar administratorii IT nu au acces la instrumentele de securitate. Microsoft lucrează pentru remedierea situației, dar nu a oferit un termen estimativ pentru restaurarea completă a serviciilor. Microsoft 365 a suferit o întrerupere majoră, afectând servicii precum … Articolul Probleme majore cu Microsoft 365: Acces restrictionat la Teams, Exchange și OneDrive apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
04:40
Europa ar putea exploata vulnerabilitățile economice ale SUA în contextul amenințărilor lui Trump. Cu un control semnificativ asupra obligațiunilor americane, statele europene pot considera reducerea expunerii la aceste active, ceea ce ar putea impacta piețele financiare americane și stabilitatea alianței transatlantice. Donald Trump a amenințat țări europene cu tarife suplimentare pentru implicațiile legate de Groenlanda … Articolul Cum poate Europa să exploateze vulnerabilitățile economiei SUA? apare prima dată în Main News.
04:30
Traian Băsescu afirmă că Acordul Mercosur protejează agricultorii europeni și va deschide piața pentru industria auto, permițând exportul fără taxe vamale. Acesta include fonduri pentru compensarea eventualelor excese de import, beneficiind astfel atât agricultura, cât și industria în România. Traian Băsescu susține că Acordul Mercosur protejează agricultorii europeni și români Acordul va intra în vigoare … Articolul Mercosur: Protecție pentru agricultori și oportunități în industria auto apare prima dată în Main News.
04:20
Darius Olaru, căpitanul FCSB, își exprimă dezamăgirea după înfrângerea umilitoare cu Dinamo Zagreb, subliniind că echipa are șanse reduse de a mai accede în play-off-ul Europa League. Olaru se concentrează acum pe meciul important de duminică cu CFR Cluj, vital pentru ambele echipe în lupta pentru calificare. Darius Olaru recunoaște că FCSB are șanse foarte … Articolul Darius Olaru despre calificare după înfrângerea FCSB la Zagreb apare prima dată în Main News.
04:20
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, reafirmă principiul apărării colective al NATO, asigurând românii că țara este susținută de Alianță în fața amenințărilor externe. Declarațiile sale promovează unitatea și solidaritatea, întărind increderea în capacitatea de apărare națională și consolidând imaginea de stabilitate în regiune. Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a reafirmat solidaritatea NATO și principiul apărării … Articolul Șeful Armatei liniștește românii: Apel la calm în vremuri dificile apare prima dată în Main News.
03:40
Sinners, horror-ul regizat de Ryan Coogler, a realizat un record impresionant cu 16 nominalizări la Oscar, depășind precedentul record de 14. Cu Michael B. Jordan și Ryan Coogler în frunte, filmul a devenit un fenomen cultural in 2025, generând discuții intense în industria cinematografică. Premiile vor fi decernate pe 15 martie. Sinners a stabilit un … Articolul Sinners obține un record impresionant de 16 nominalizări la Oscar apare prima dată în Main News.
03:30
Donald Trump a apărut la Davos cu o vânătaie vizibilă pe mâna stângă, provocată de colțul unei mese, conform unei declarații a Casei Albe. Incidentul a generat speculații pe rețelele sociale. Președintele, care ia aspirină zilnic, a recunoscut că este predispus la vânătăi. Detalii despre starea lui de sănătate sunt discutate. Donald Trump a fost … Articolul Donald Trump, vânătaie la mâna stângă după ce s-a lovit de masă la Davos apare prima dată în Main News.
03:30
Nicușor Dan, președintele României, a discutat despre unirea cu Republica Moldova, afirmând că va depinde de voința majorității din țară. De asemenea, el a abordat propunerea Consiliului pentru Pace a lui Trump, subliniind necesitatea unei analize detaliate înainte de a lua o decizie. Dialogul internațional rămâne esențial. Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de … Articolul Nicușor Dan: Analiză necesară pentru Pace și unirea cu R. Moldova apare prima dată în Main News.
03:20
Daniel Bîrligea a avut o reacție dură după înfrângerea FCSB la Dinamo Zagreb, scor 4-1, în Europa League. Atacantul a subliniat lipsa de agresivitate și concentrare a echipei, spunând că este necesară o schimbare de atitudine. FCSB trebuie să se concentreze acum pe campionat și pe meciul cu CFR Cluj. FCSB a pierdut 4-1 în … Articolul Daniel Bîrligea: Reacție dură după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1, „Suntem varză” apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
02:40
Trump a dezvăluit un plan ambițios pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, „Project Sunrise”, inclusiv zgârie-nori și infrastructură modernă. Cu un termen de trei ani, inițiativa vizează transformarea Gazei într-o destinație internațională. Planul este susținut de Consiliul pentru Pace, o nouă structură internațională propusă de Trump. Trump a lansat un plan de reconstrucție pentru Gaza, denumit Project … Articolul Trump propune un plan grandios pentru Gaza: zgârie-nori și orașe noi în 3 ani apare prima dată în Main News.
02:30
Un analist politic explică de ce Consiliul Păcii, inițiat de Donald Trump, este neatractiv pentru țările europene, inclusiv România. Expertiza în relații internaționale subliniază indecizia României și implicațiile angajamentelor internaționale, precum și pozițiile diferite ale statelor din regiune. Consiliul Păcii inițiat de Trump nu este atractiv pentru majoritatea țărilor europene, inclusiv România România a anunțat … Articolul Consiliul Păcii al lui Trump: De ce România și lumea îl consideră neatractiv? apare prima dată în Main News.
02:20
Mihai Stoica a declarat că FCSB este aproape de eliminare din Europa după înfrângerea severă cu Dinamo Zagreb, scor 4-1. Deși Bîrligea a înscris, echipa românească nu a reușit să își creeze ocazii notabile, iar șansele de calificare în următoarea rundă sunt minime. Urmărește cele mai recente știri și analize despre FCSB! Mihai Stoica consideră … Articolul Mihai Stoica despre FCSB: Eliminare din Europa și singura veste bună după înfrângere apare prima dată în Main News.
02:20
Nicușor Dan afirmă că în Republica Moldova nu există o majoritate pentru unirea cu România, contrar opiniei Maiei Sandu, care susține că acest pas ar asigura stabilitatea și integrarea europeană. Sondajele arată că doar 33,4% dintre moldoveni sprijină unirea, în timp ce 45,7% sunt împotrivă. Nicușor Dan afirmă că nu există o majoritate în Republica … Articolul Nicușor Dan: Lipsa majorității pentru unirea Republicii Moldova cu România apare prima dată în Main News.
01:40
Premierul Cehiei, Andrej Babis, a fost ironizat pe rețelele sociale după ce a cumpărat un glob pământesc scump pentru a localiza Groenlanda. Prețul de 15.000 de coroane a stârnit amuzament, având în vedere că prețurile obișnuite variază între 400 și 1.000 de coroane. Internauții sugerează alte locații de căutat pe glob. Premierul ceh Andrej Babis … Articolul Premierul Cehiei, ironizat pentru globul pământesc cumpărat scump apare prima dată în Main News.
01:30
Inițiativa lui Trump pentru un Consiliu pentru Pace divizează partidele din România. PSD susține aderarea imediată, în timp ce președintele Nicușor Dan și opoziția cer prudență și analiză detaliată. Proiectul ridică întrebări despre relațiile internaționale și impactul asupra instituțiilor existente. Donald Trump a invitat România să se alăture noului Consiliu pentru Pace, provocând o dezbatere … Articolul „Consiliul pentru Pace al lui Trump: PSD sprijină, opoziția analizează” apare prima dată în Main News.
01:20
Dinamo Zagreb a umilit FCSB cu 4-1 în Europa League, provocând reacții entuziaste în rândul croaților. Jucătorii au arătat o formă excelentă, dominând meciul și acumulând zece puncte în grupă. FCSB, cu șanse mici de calificare, a fost lăudată de presa croată pentru prestația solidă a lui Dinamo. Dinamo Zagreb a învins FCSB cu 4-1 … Articolul Croații, șocați: Dinamo Zagreb umilește FCSB în Europa League apare prima dată în Main News.
01:20
Bombardierele strategice rusești Tu-22M3 au efectuat o misiune de patrulare de peste cinci ore deasupra Mării Baltice, acompaniate de avioane de vânătoare Suhoi. Anunțul a fost făcut imediat după întâlnirea dintre Putin și emisarii americani pentru discuții asupra conflictului din Ucraina. Bombardierele rusești Tu-22M3 au efectuat o misiune de patrulare de peste cinci ore deasupra … Articolul Putin primește emisarii americani: Misiuni de 5 ore cu bombardiere Tu-22M3 apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
01:00
Președintele rus Vladimir Putin a avut o întâlnire de miezul nopții cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta planurile de încheiere a războiului din Ucraina. Discuțiile se concentrează pe garanțiile de securitate și problema teritoriilor din estul Ucrainei, rămase nerezolvate. Vladimir Putin a avut o întâlnire nocturnă cu emisarii lui … Articolul Discuții nocturne despre Ucraina: Emisarii lui Trump au ajuns la Kremlin apare prima dată în Main News.
00:40
Un român a plătit doar 15 lei pe noapte pentru o cameră de hotel în Mumbai, India, și a descoperit condiții de cazare extreme, cu 15 persoane în cameră, păduchi și facilități insuficiente. Experiența sa inedită a devenit virală pe TikTok, stârnind reacții surprinse din partea românilor. Un român a plătit 15 lei pe noapte … Articolul Român cazat cu 15 lei/noapte la hotel în India, cu 15 persoane în cameră apare prima dată în Main News.
00:30
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, anunță măsuri nepopulare din cauza situației financiare dificile. Cu doar 5 milioane de lei în buget, Se preconizează desființarea unor instituții și scumpirea biletelor STB. Deciziile vor fi discutate săptămâna viitoare în Consiliul General al Municipiului București. Ciprian Ciucu anunță măsuri nepopulare pentru a rezolva problemele financiare ale Primăriei Capitalei Se … Articolul Ciprian Ciucu introduce scumpiri STB și desființări de instituții apare prima dată în Main News.
00:20
FCSB are șanse reduse de calificare în primăvara europeană, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4. Campioana se află pe locul 29 în grupă, cu șase puncte, și are nevoie de victorie la scor cu Fenerbahce. De asemenea, Celtic, Ludogorets, Basel și Salzburg trebuie să piardă pentru a spera la play-off-ul pentru optimi. FCSB are … Articolul Șansele FCSB de calificare în primăvara europeană după eșecul cu Dinamo Zagreb apare prima dată în Main News.
00:20
România a început reclasificarea spitalelor, definind pentru prima dată spitalele strategice. Prin criterii stricte și evaluări de performanță, se urmărește îmbunătățirea sistemului sanitar. Spitalele vor fi organizate în patru categorii, având dotări obligatorii și servicii de calitate pentru pacienți și cadre medicale. România începe reclasificarea spitalelor cu criterii stricte pentru spitalele strategice Evaluarea spitalelor se … Articolul România stabilește spitalele strategice: criterii riguroase și evaluare performances apare prima dată în Main News.
00:10
Donald Trump a intentat un proces de 5 miliarde de dolari împotriva JPMorgan Chase, acuzând banca de închiderea conturilor sale din motive politice. Acțiunea a fost depusă în Miami-Dade, iar JPMorgan neagă orice acuzație, afirmând că închiderea conturilor se bazează pe riscuri legale, nu politice. Donald Trump a intentat un proces de 5 miliarde de … Articolul Trump acuză JPMorgan în proces de 5 miliarde de dolari în SUA apare prima dată în Main News.
00:00
Volodimir Zelenski a anunțat discuții directe cu Rusia, ce vor avea loc în Emiratele Arabe Unite, pe 23 și 24 ianuarie 2026. Această întâlnire trilaterală cu oficiali americani, ucraineni și ruși marchează o oportunitate de negociere pentru încheierea conflictului din Ucraina, cu documente aproape gata. Volodimir Zelenski anunță discuții directe cu Rusia în Emiratele Arabe … Articolul Zelenski anunță discuții directe cu Rusia în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Main News.
22 ianuarie 2026
23:40
Kelemen Hunor, președintele UDMR, critică politica externă a României, spunând că țara este lipsită de greutate și plutește în derivă. El subliniază nevoia de parteneriate regionale solide și îndeamnă pe președintele Nicușor Dan să ridice nivelul politicii externe, pledând pentru o apropiere de Polonia, Finlanda și Turcia. Kelemen Hunor critică politica externă a României, spunând … Articolul Kelemen Hunor critică politica externă: România, în derivă pe o mare furtunoasă apare prima dată în Main News.
23:40
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că nu este la curent cu acordul între Donald Trump și Mark Rutte privind insula. Nielsen subliniază că suveranitatea Groenlandei este o „linie roșie”. Detalii despre acest compromis rămân neclare, dar Trump a afirmat că a obținut „tot ce voia”. Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, nu cunoaște detaliile acordului dintre … Articolul Premierul Groenlandei despre înțelegerea Trump-Rutte și linia roșie trazată apare prima dată în Main News.
23:20
Viktor Orban îi răspunde lui Zelenski, afirmând că Ungaria nu va sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să ofere electricitate, combustibil și ajutor umanitar refugiaților ucraineni. Orban subliniază divergențele de opinie și criticile aduse de Zelenski, punând accent pe interesele naționale. Viktor Orban respinge sprijinul militar pentru Ucraina, dar oferă electricitate și … Articolul Viktor Orban răspunde lui Zelenski: „Între noi nu va fi niciodată înțelegere” apare prima dată în Main News.
23:10
Generalul rus Suhrab Akhmedov a fost demis de Vladimir Putin după pierderi masive suferite în Ucraina, la 4 ani de la numire. Acesta a fost responsabil pentru atacuri ratate, soldate cu victime umane și pierderi de echipamente. Cariera sa militară s-a stins după o ofensivă eșuată în Dobropillia, în 2025. Generalul rus Suhrab Akhmedov a … Articolul Generalul rus Suhrab Akhmedov demis de Putin după înfrângeri majore apare prima dată în Main News.
23:10
Dinamo Zagreb a învins FCSB cu 2-1 în Europa League, marcând prin Beljo și Bakrar. Campioana României a avut o evoluție slabă, dar a încercat să revină în meci. Cu trei schimbări la pauză, FCSB speră să se califice în următoarele faze. Detalii despre meci și echipele de start în articol. Dinamo Zagreb învinge FCSB … Articolul Dinamo Zagreb – FCSB 2-1. Campioana României face 3 schimbări la pauză! apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:50
În decembrie 2025, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România pentru chirii, cu 560 de euro pentru apartamentele cu două camere și 749 de euro pentru cele cu trei camere. În contrast, Arad se menține ca cel mai accesibil, cu chirii de 370 de euro pentru apartamentele cu două camere. Chiriașii devin mai prudenți. … Articolul Apartament cu 2 camere la 560 euro, 3 camere la 749 euro – Ofertă excelentă! apare prima dată în Main News.
22:40
Kim Jong Un a inaugurat stațiunea termală Onpo din Coreea de Nord, purtând un palton gros și zâmbind alături de vizitatori. Complexul a fost modernizat după critici severe în 2018 și va fi deschis turiștilor din China și Rusia. Prețurile pentru un sejur de o săptămână variază între 1.000 și 1.350 de dolari. Kim Jong … Articolul Kim Jong Un zâmbitor la inaugurarea stațiunii termale din Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
22:20
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat dur după ce George Simion a fost filmat tăind un tort în forma Groenlandei, învelit în steagul SUA. Mesajul său, „Să-ți stea în gât!”, a generat controverse pe rețele sociale. Simion a explicat că parteneriatul cu SUA este esențial pentru securitatea României. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță îi transmite un mesaj provocator … Articolul „Reacția AUR după tortul Groenlanda: Mesajul europarlamentarului pentru Simion” apare prima dată în Main News.
22:10
Guvernul României a adoptat un proiect de lege care facilitează procesele transfrontaliere, permițând participarea virtuală a părților prin telecomunicație audiovizuală. Aceste măsuri vizează digitalizarea cooperării judiciare, simplificarea procedurilor și reducerea costurilor, conform reglementărilor europene recente. Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru reglementarea proceselor transfrontaliere Legea transpune reglementările europene recente privind digitalizarea cooperării judiciare … Articolul Reguli noi pentru procesele transfrontaliere: Lege adoptată de Guvern apare prima dată în Main News.
22:10
Mihai Stoica, uimit de incidentul de pe stadionul Dinamo Zagreb – „N-am mai văzut așa ceva!” # MainNews.ro
Mihai Stoica a fost impresionat de bannerul imens afișat de fanii lui Dinamo Zagreb în meciul contra FCSB, declarând că nu a mai văzut așa ceva. Totuși, el a menționat că stadionul Maksimir nu va fi plin, din cauza temperaturilor scăzute care i-au „gonit” pe suporteri. Detalii despre atmosfera din tribune și suporteri. Mihai Stoica … Articolul Mihai Stoica, uimit de incidentul de pe stadionul Dinamo Zagreb – „N-am mai văzut așa ceva!” apare prima dată în Main News.
22:10
La tragerea Noroc a Loteriei Române, un bilet jucat la Bacău a câștigat un impresionant premiu de 1.140.905,46 lei. De asemenea, la JOKER s-a înregistrat un premiu de categoria a III-a de 98.096,76 lei, câștigat prin aplicația AmParcat.ro. Detalii despre bilete câștigătoare sunt disponibile pe rețelele sociale. Premiul de 1,1 milioane de lei a fost … Articolul Bacău: Premiu de 1,1 milioane lei câștigat la Loteria Noroc apare prima dată în Main News.
22:00
Președintele Zelenski a anunțat finalizarea termenilor garanțiilor de securitate pentru Ucraina după întâlnirea cu Trump de la Davos. Însă, problema teritoriilor estice rămâne nerezolvată. Discuțiile trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA vor avea loc la Abu Dhabi, marcând un progres în negocierile de pace. Președintele Zelenski a declarat că au finalizat termenii garanțiilor de securitate … Articolul Zelenski și Trump stabilesc garanții de securitate esențiale apare prima dată în Main News.
21:50
Industria de încălțăminte din România a înregistrat o scădere dramatică de 25% între 2022-2024, afectată de creșterea costurilor, mutarea producției în piețe mai ieftine și cererea externă redusă. Numărul angajaților a scăzut cu 56%, iar marja netă a profitului a atins un minim istoric. Afacerile din industria de încălțăminte din România au scăzut cu 25% … Articolul Cauzele prăbușirii industriei de încălțăminte din România în ultimii ani apare prima dată în Main News.
21:40
Președintele Nicușor Dan a declarat că relația transatlantică dintre UE și SUA a revenit la normal, discutând despre subiecte precum Groenlanda și securitatea internațională. Înaintea reuniunii Consiliului European, el a subliniat importanța analizelor înainte de orice decizie privind Consiliul pentru Pace. Nicușor Dan afirmă că relația transatlantică a revenit în parametri normali înaintea reuniunii Consiliului … Articolul Nicușor Dan: Relația UE – SUA a revenit la parametri normali apare prima dată în Main News.
21:40
Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza”, propunând transformarea Fâșiei Gaza într-un complex imobiliar luxos, cu zgârie-nori și infrastructură modernă. Proiectul ar necesita investiții de 25 miliarde de dolari și ar putea fi finalizat în trei ani, promițând oportunități de muncă și dezvoltare economică în zonă. Donald Trump a prezentat un plan pentru o … Articolul Trump își lansează proiectul imobiliar „Noua Gaza” la Davos: succes garantat apare prima dată în Main News.
21:10
Cancelaria premierului Bolojan va închiria până la 19 SUV-uri/pick-up pe o perioadă de 3 ani, în cadrul unei licitații estimate la peste 2,1 milioane de lei. Această decizie vine după expirarea contractului de leasing pentru 17 autovehicule din toamna trecută, având în vedere necesarul crescut de transport pentru demnitari și activitățile instituției. Cancelaria premierului Bolojan … Articolul Cancelaria premierului Bolojan, închiriere 19 SUV-uri/pick-up pe 3 ani apare prima dată în Main News.
21:10
Florinel Coman strălucește în continuare, marcând un gol recent pentru Al-Gharafa în Supercupa Emiratelor Arabe Unite. Cu o evoluție remarcabilă, el ar putea fi surpriza selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia de pe 26 martie, în absența lui Denis Drăguș. Evaluat la 3,8 milioane de euro, Coman revine în atenția naționalei. Florinel Coman a … Articolul Florinel Coman, factorul surpriză al lui Lucescu în barajul cu Turcia! apare prima dată în Main News.
