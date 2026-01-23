Episcopul Covasnei și Harghitei, mesaj de susținere pentru un fost episcop condamnat definitiv ...

Covasna Media, 23 ianuarie 2026 06:50

Episcopul Covasnei și Harghitei, mesaj de susținere pentru un fost episcop condamnat definitiv ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 10 minute
07:00
Piața imobiliară din județul Covasna în 2025: mai puține tranzacții, prețuri stabile Covasna Media
Piața imobiliară din județul Covasna în 2025: mai puține tranzacții, prețuri stabile
07:00
O săptămână mai calmă, cu filme și teatru Covasna Media
O săptămână mai calmă, cu filme și teatru
Acum 30 minute
06:50
Episcopul Covasnei și Harghitei, mesaj de susținere pentru un fost episcop condamnat definitiv ... Covasna Media
Episcopul Covasnei și Harghitei, mesaj de susținere pentru un fost episcop condamnat definitiv ...
06:40
Horoscop vineri, 23 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop vineri, 23 ianuarie 2026
Acum 24 ore
17:10
Primăria Sfântu Gheorghe revine asupra impozitelor în urma nemulţumirilor manifestate de... Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe revine asupra impozitelor în urma nemulţumirilor manifestate de...
16:30
HydroKov: An record al canalizărilor înfundate: 1.111 intervenții în județul Covasna Covasna Media
HydroKov: An record al canalizărilor înfundate: 1.111 intervenții în județul Covasna
15:10
25 de zile de îngrijiri medicale după o criză de gelozie, în Zagon Covasna Media
25 de zile de îngrijiri medicale după o criză de gelozie, în Zagon
13:40
Artiştii Vinczeffy László şi Ütő Gusztáv, premiaţi de Ziua Culturii Maghiare la Sfântu... Covasna Media
Artiştii Vinczeffy László şi Ütő Gusztáv, premiaţi de Ziua Culturii Maghiare la Sfântu...
11:00
Luptă cu flăcările și gerul la Micloșoara: o casă și un autoturism, afectate de un incendiu Covasna Media
Luptă cu flăcările și gerul la Micloșoara: o casă și un autoturism, afectate de un incendiu
09:50
Furt într-o gospodărie din Vârghiș. Doi tineri au fost reținuți Covasna Media
Furt într-o gospodărie din Vârghiș. Doi tineri au fost reținuți
09:20
Din nou la școală, dar pentru a fi părinți Covasna Media
Din nou la școală, dar pentru a fi părinți
09:20
Accident rutier cu șofer băut, la Târgu Secuiesc Covasna Media
Accident rutier cu șofer băut, la Târgu Secuiesc
Ieri
07:00
Adolescența, jucată în seturi: povestea lui Tòth Attila Covasna Media
Adolescența, jucată în seturi: povestea lui Tòth Attila
07:00
Programul „Ceasul de asistenţă de urgenţă” va fi lansat şi la Târgu Secuiesc Covasna Media
Programul „Ceasul de asistenţă de urgenţă” va fi lansat şi la Târgu Secuiesc
07:00
Primăria Sfântu Gheorghe oferă posibilitatea de prelungire a contractelor de concesiune pentru... Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe oferă posibilitatea de prelungire a contractelor de concesiune pentru...
06:50
Vernisajul expoziției video TIMP VARIABIL Covasna Media
Vernisajul expoziției video TIMP VARIABIL
06:40
Horoscop joi, 22 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop joi, 22 ianuarie 2026
21 ianuarie 2026
15:10
Recomandări de la polițiști pentru protejarea animalelor în timpul gerului Covasna Media
Recomandări de la polițiști pentru protejarea animalelor în timpul gerului
15:00
Expoziție de grafică anatomică Jenő Barcsay la Sfântu Gheorghe, cu ocazia Zilei Culturii... Covasna Media
Expoziție de grafică anatomică Jenő Barcsay la Sfântu Gheorghe, cu ocazia Zilei Culturii...
13:30
Au început înscrierile pentru Concursul de Artă Plastică Contemporană Kőrösi Csoma Sándor Covasna Media
Au început înscrierile pentru Concursul de Artă Plastică Contemporană Kőrösi Csoma Sándor
12:00
Cod galben de ger în 13 județe, până joi dimineața; informare de vreme rece și polei, până... Covasna Media
Cod galben de ger în 13 județe, până joi dimineața; informare de vreme rece și polei, până...
11:50
Referendum local pe 1 martie după revolta taxelor de la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Referendum local pe 1 martie după revolta taxelor de la Sfântu Gheorghe
11:10
„Minimul legal”, contestat de cetățeni în fața Primăriei din Sfântu Gheorghe Covasna Media
„Minimul legal”, contestat de cetățeni în fața Primăriei din Sfântu Gheorghe
11:10
Bărbatul care a vrut să dea foc unei case din Comandău a fost arestat preventiv Covasna Media
Bărbatul care a vrut să dea foc unei case din Comandău a fost arestat preventiv
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Pilotul din Întorsura Buzăului, Flavius Croitoriu vrea să transforme raliul în motor de binefacere Covasna Media
Pilotul din Întorsura Buzăului, Flavius Croitoriu vrea să transforme raliul în motor de binefacere
06:40
Horoscop miercuri, 21 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop miercuri, 21 ianuarie 2026
20 ianuarie 2026
18:50
Alianţa Maghiară strânge semnături pentru revizuirea taxelor şi impozitelor locale din Sfântu... Covasna Media
Alianţa Maghiară strânge semnături pentru revizuirea taxelor şi impozitelor locale din Sfântu...
13:50
Alcoolemie de 1,54 mg/l pe bicicletă: bărbat rănit și amendat cu 1.620 de lei Covasna Media
Alcoolemie de 1,54 mg/l pe bicicletă: bărbat rănit și amendat cu 1.620 de lei
13:00
Poliția Locală Sfântu Gheorghe laudă implicarea cetățenilor la deszăpezire Covasna Media
Poliția Locală Sfântu Gheorghe laudă implicarea cetățenilor la deszăpezire
06:50
Se extinde programul De Minimis pentru firmele din Sfântu Gheorghe: se pot solicita reduceri și... Covasna Media
Se extinde programul De Minimis pentru firmele din Sfântu Gheorghe: se pot solicita reduceri și...
06:40
Horoscop marţi, 20 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop marţi, 20 ianuarie 2026
06:40
Sfânu Gheorghe: Noi intersecții semaforizate vor fi puse în funcţiune în această săptămână Covasna Media
Sfânu Gheorghe: Noi intersecții semaforizate vor fi puse în funcţiune în această săptămână
06:40
Activități de prevenire a faptelor nelegale și antisociale în unitățile de învățământ din... Covasna Media
Activități de prevenire a faptelor nelegale și antisociale în unitățile de învățământ din...
19 ianuarie 2026
18:30
IPJ Covasna: acțiuni de prevenire în piața agroalimentară din Sfântu Gheorghe Covasna Media
IPJ Covasna: acțiuni de prevenire în piața agroalimentară din Sfântu Gheorghe
17:00
Șofer prins la volan cu 1,20 mg/l alcool în aerul expirat, în Sfântu Gheorghe Covasna Media
Șofer prins la volan cu 1,20 mg/l alcool în aerul expirat, în Sfântu Gheorghe
16:20
Inconștiență la volan: 184 de km/h în zona Târgu Secuiesc Covasna Media
Inconștiență la volan: 184 de km/h în zona Târgu Secuiesc
15:10
Cine sunt câștigătorii competiției Winter Romania Historic Rally 2026 Covasna Media
Cine sunt câștigătorii competiției Winter Romania Historic Rally 2026
14:40
34 de absolvenți ai școlilor de agenți de poliție încadrați la Inspectoratul de Poliție... Covasna Media
34 de absolvenți ai școlilor de agenți de poliție încadrați la Inspectoratul de Poliție...
13:10
Incident la Winter Historic Rally: pilot și copilot extrași din mașină de pompierii covăsneni Covasna Media
Incident la Winter Historic Rally: pilot și copilot extrași din mașină de pompierii covăsneni
13:00
Chioșc cuprins de flăcări în Chichiș Covasna Media
Chioșc cuprins de flăcări în Chichiș
07:00
Premiul pentru „Cea mai frumoasă casă împodobită” de la Întorsura devine sprijin pentru o luptă cu cancerul Covasna Media
Premiul pentru „Cea mai frumoasă casă împodobită” de la Întorsura devine sprijin pentru o luptă cu cancerul
07:00
Factură mare pentru poluare: amenzile Gărzii de Mediu Covasna au crescut la peste 2 milioane de lei anul trecut Covasna Media
Factură mare pentru poluare: amenzile Gărzii de Mediu Covasna au crescut la peste 2 milioane de lei anul trecut
06:40
Horoscop luni, 19 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop luni, 19 ianuarie 2026
18 ianuarie 2026
13:30
Atenţionarea de ger, prelungită până joi dimineaţă; noi alerte Cod galben pentru luni şi... Covasna Media
Atenţionarea de ger, prelungită până joi dimineaţă; noi alerte Cod galben pentru luni şi...
17 ianuarie 2026
14:00
Cod galben de ger și vreme deosebit de rece în aproape toată țara, până miercuri dimineața Covasna Media
Cod galben de ger și vreme deosebit de rece în aproape toată țara, până miercuri dimineața
11:30
Un weekend de film românesc la Cinema Arta. Ce rulează și de ce merită să mergi Covasna Media
Un weekend de film românesc la Cinema Arta. Ce rulează și de ce merită să mergi
06:20
Horoscop 17-18 ianuarie 2026 (zodiile în weekend) Covasna Media
Horoscop 17-18 ianuarie 2026 (zodiile în weekend)
16 ianuarie 2026
18:00
Tânăr de 19 ani, internat într-un centru educativ la aproape trei ani după furtul unei mașini Covasna Media
Tânăr de 19 ani, internat într-un centru educativ la aproape trei ani după furtul unei mașini
17:10
Sfântu Gheorghe: Inițiativă civică online împotriva majorării impozitelor locale. Se cer... Covasna Media
Sfântu Gheorghe: Inițiativă civică online împotriva majorării impozitelor locale. Se cer...
16:00
Doi bărbați au furat material lemnos de la un composesorat și l-au depozitat la Întorsura... Covasna Media
Doi bărbați au furat material lemnos de la un composesorat și l-au depozitat la Întorsura...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.